Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Сённерйюск
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Сидбанк Парк
Копенгаген
90
Альбек
Мадс
29
Экани
Виктор
16
Биэл
Пеп
23
Винд
Жонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
Главный тренер: Michael Boris
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепПолузащитник
-
23 Винд ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Сённерйюск
Копенгаген
10 матчей
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
70%
8 побед 7 ничьих 0 побед
32 матча
6.3%
93.7%
0 побед 2 ничьи 30 побед
Первый тайм
9.4%
90.6%
0 побед 3 ничьи 25 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 8 ничьих 19 побед
42 матча
7.1%
21.4%
71.5%
3 победы 9 ничьих 30 побед
Первый тайм
16.7%
23.8%
59.5%
7 побед 10 ничьих 25 побед
Второй тайм
19%
35.7%
45.3%
8 побед 15 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прошшер Даниэл
|2
|0.18
|Тайво Абдулрахман
|1
|0.09
|Экани Виктор
|1
|0.09
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.09
|Реесе Сёрен
|0
|0
|Emil Holm
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|6
|0.55
|Винд Жонас
|4
|0.36
|Стаге Йенс
|4
|0.36
|Дикс Кевин
|2
|0.18
|Дарами Мохаммед
|2
|0.18
|Зека Карлос
|1
|0.09
|Лерагер Лукас
|1
|0.09
|Хочолава Давид
|1
|0.09
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.09
|Бовинг Виллиам
|1
|0.09
|Вильчек Камиль
|1
|0.09
|Кристансен Виктор
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
Карточки
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emil Holm
|3
|0
|Альбек Мадс
|2
|0
|Хенде Марк-Даль
|2
|0
|Гартенманн Стефан
|2
|0
|Экани Виктор
|2
|0
|Корнвиг Эмиль
|2
|0
|Хассан Рилван
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Кристинссон Кристофер Инги
|1
|0
|Тайво Абдулрахман
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хочолава Давид
|5
|0
|Зека Карлос
|4
|0
|Бойлесен Николай
|2
|1
|Лерагер Лукас
|3
|0
|Дикс Кевин
|2
|0
|Стаге Йенс
|2
|0
|Винд Жонас
|2
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|Кристансен Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
15
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
25%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
2
50%
2
13%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
1
10
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
3
30%
2
40%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
25
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
7 Не забивали 2
0
0%
3
12%
1-15
1
20%
4
16%
16-30
1
20%
3
12%
31-45
0
0%
7
28%
46-60
1
20%
3
12%
61-75
2
40%
5
20%
76-90
Пропущено
16
8
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
5
31%
1
13%
31-45
4
25%
5
63%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сённерйюск
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4 Сённерйюск - Брондбю 1:0
Оденсе - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Сённерйюск 0:5 Сённерйюск - Виборг 2:2 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Каса Пиа - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Виборг 1:4 Брондбю - Сённерйюск 4:1 Сённерйюск - Ольборг 0:4 Хорсенс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Люнгбю 2:0 Раннерс - Сённерйюск 4:0
Копенгаген
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0
Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 Раннерс - Копенгаген 0:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Сивасспор 5:0 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сивасспор - Копенгаген 1:2 Орхус - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Локомотив Пловдив 4:2 Копенгаген - Брондбю 4:2 Локомотив Пловдив - Копенгаген 1:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Торпедо-БелАЗ - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Силькеборг 0:0 Копенгаген - Торпедо-БелАЗ 4:1 Копенгаген - Ольборг 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|12
|9
|1
|2
|23 - 7
|28
|2.
|Копенгаген
|0:0
|12
|7
|4
|1
|25 - 8
|25
|3.
|Ольборг
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|4.
|Раннерс
|12
|6
|3
|3
|16 - 13
|21
|5.
|Силькеборг
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|6.
|Брондбю
|12
|3
|6
|3
|17 - 17
|15
|7.
|Нордшелланн
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|8.
|Оденсе
|12
|3
|5
|4
|19 - 18
|14
|9.
|Виборг
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|10.
|Орхус
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|11.
|Сённерйюск
|0:0
|12
|2
|3
|7
|5 - 16
|9
|12.
|Вайле
|12
|0
|2
|10
|9 - 32
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|2.
|Ольборг
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|Силькеборг
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Брондбю
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|5.
|Копенгаген
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Раннерс
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|7.
|Орхус
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Нордшелланн
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Оденсе
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|10.
|Сённерйюск
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|11.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Вайле
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|6
|5
|1
|0
|16 - 2
|16
|2.
|Митьюлланд
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|Раннерс
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|4.
|Ольборг
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|5.
|Силькеборг
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|6.
|Виборг
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|7.
|Нордшелланн
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|8.
|Оденсе
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|10.
|Орхус
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|11.
|Сённерйюск
|0:0
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|12.
|Вайле
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Митьюлланд
|Брумадо Жуниор
|7
|1
|1
|2.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|7
|0
|0
|3.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|6
|0
|2
|4.
|Ольборг
|Фоссум Ивер
|5
|0
|4
|5.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|5
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|5
|0
|2.
|Вайле
|Колингер Денис
|5
|0
|3.
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|5
|0
|4.
|Орхус
|Торстейнссон Йон
|5
|0
|5.
|Нордшелланн
|Диоманде Мохаммед
|5
|0