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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Сённерйюск
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Копенгаген
0' 5'
1
Лоуренс
Томас
3
Emil
Holm
2
Гартенманн
Стефан
4
Тчамба
Дуплекс
21
Симонсен
Йеппе
90
Альбек
Мадс
29
Экани
Виктор
7
Эскесен
Юлиус
77
Хассан
Рилван
25
Тайво
Абдулрахман
17
Прошшер
Даниэл
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
4
Габриэльсен
Рубен
20
Бойлесен
Николай
2
Дикс
Кевин
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
12
Лерагер
Лукас
16
Биэл
Пеп
23
Винд
Жонас
24
Бовинг
Виллиам
28
Хёйлунн
Расмус
Сённерйюск
4-3-3
Копенгаген
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Сённерйюск
Копенгаген

10 матчей

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
70%
8 побед 7 ничьих 0 побед

32 матча

6.3%
93.7%
0 побед 2 ничьи 30 побед

Первый тайм

9.4%
90.6%
0 побед 3 ничьи 25 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 8 ничьих 19 побед

42 матча

7.1%
21.4%
71.5%
3 победы 9 ничьих 30 побед

Первый тайм

16.7%
23.8%
59.5%
7 побед 10 ничьих 25 побед

Второй тайм

19%
35.7%
45.3%
8 побед 15 ничьих 19 побед

История матчей

СД
2:0
СД
3:2
СД
1:3
ТМС
3:1
СД
3:0
СД
1:2
СД
0:3
СД
3:2
СД
3:0
СД
3:2
СД
2:0
СД
1:2
СД
4:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:2
СД
1:3
СД
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:2
К
0:3
СД
1:1
СД
2:2
К
4:3
КЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
3:0
СЛ
3:3
СЛ
1:3
СЛ
3:1
СЛ
0:2
К
5:0
СЛ
0:1
СЛ
1:2
СЛ
4:0
СЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прошшер Даниэл 2 0.18
Тайво Абдулрахман 1 0.09
Экани Виктор 1 0.09
Корнвиг Эмиль 1 0.09
Реесе Сёрен 0 0
Emil Holm 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 6 0.55
Винд Жонас 4 0.36
Стаге Йенс 4 0.36
Дикс Кевин 2 0.18
Дарами Мохаммед 2 0.18
Зека Карлос 1 0.09
Лерагер Лукас 1 0.09
Хочолава Давид 1 0.09
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.09
Бовинг Виллиам 1 0.09
Вильчек Камиль 1 0.09
Кристансен Виктор 0 0
Фальк Расмус 0 0

Карточки

Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emil Holm 3 0
Альбек Мадс 2 0
Хенде Марк-Даль 2 0
Гартенманн Стефан 2 0
Экани Виктор 2 0
Корнвиг Эмиль 2 0
Хассан Рилван 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Кристинссон Кристофер Инги 1 0
Тайво Абдулрахман 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 5 0
Зека Карлос 4 0
Бойлесен Николай 2 1
Лерагер Лукас 3 0
Дикс Кевин 2 0
Стаге Йенс 2 0
Винд Жонас 2 0
Нельссон Виктор 1 0
Биэл Пеп 1 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Кристансен Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
15
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
25%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
2
50%
2
13%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
3
30%
2
40%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
25
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
7 Не забивали 2
0
0%
3
12%
1-15
1
20%
4
16%
16-30
1
20%
3
12%
31-45
0
0%
7
28%
46-60
1
20%
3
12%
61-75
2
40%
5
20%
76-90

Пропущено

16
8
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
5
31%
1
13%
31-45
4
25%
5
63%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4 Сённерйюск - Брондбю 1:0
Оденсе - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Сённерйюск 0:5 Сённерйюск - Виборг 2:2 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Каса Пиа - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Виборг 1:4 Брондбю - Сённерйюск 4:1 Сённерйюск - Ольборг 0:4 Хорсенс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Люнгбю 2:0 Раннерс - Сённерйюск 4:0
Копенгаген
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0
Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 Раннерс - Копенгаген 0:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Сивасспор 5:0 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сивасспор - Копенгаген 1:2 Орхус - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Локомотив Пловдив 4:2 Копенгаген - Брондбю 4:2 Локомотив Пловдив - Копенгаген 1:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Торпедо-БелАЗ - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Силькеборг 0:0 Копенгаген - Торпедо-БелАЗ 4:1 Копенгаген - Ольборг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 12 9 1 2 23 - 7 28
2. Копенгаген 0:0 12 7 4 1 25 - 8 25
3. Ольборг 11 6 3 2 18 - 9 21
4. Раннерс 12 6 3 3 16 - 13 21
5. Силькеборг 12 4 6 2 17 - 13 18
6. Брондбю 12 3 6 3 17 - 17 15
7. Нордшелланн 12 4 2 6 17 - 22 14
8. Оденсе 12 3 5 4 19 - 18 14
9. Виборг 12 2 6 4 15 - 19 12
10. Орхус 11 3 3 5 9 - 16 12
11. Сённерйюск 0:0 12 2 3 7 5 - 16 9
12. Вайле 12 0 2 10 9 - 32 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 15 - 3 15
2. Ольборг 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Силькеборг 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Брондбю 6 3 2 1 9 - 6 11
5. Копенгаген 0:0 6 2 3 1 9 - 6 9
6. Раннерс 6 2 3 1 7 - 7 9
7. Орхус 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Нордшелланн 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Оденсе 6 2 2 2 12 - 8 8
10. Сённерйюск 0:0 6 2 2 2 4 - 6 8
11. Виборг 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Вайле 6 0 2 4 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 6 5 1 0 16 - 2 16
2. Митьюлланд 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Раннерс 6 4 0 2 9 - 6 12
4. Ольборг 6 2 3 1 8 - 7 9
5. Силькеборг 6 1 4 1 7 - 8 7
6. Виборг 6 1 4 1 8 - 10 7
7. Нордшелланн 6 2 0 4 7 - 11 6
8. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
10. Орхус 5 1 1 3 2 - 8 4
11. Сённерйюск 0:0 6 0 1 5 1 - 10 1
12. Вайле 6 0 0 6 4 - 18 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Митьюлланд Брумадо Жуниор 7 1 1
2. Брондбю Уре Микаэль 7 0 0
3. Копенгаген Биэл Пеп 6 0 2
4. Ольборг Фоссум Ивер 5 0 4
5. Силькеборг Sebastian Joergensen 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 5 0
2. Вайле Колингер Денис 5 0
3. Копенгаген Хочолава Давид 5 0
4. Орхус Торстейнссон Йон 5 0
5. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 5 0
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Копенгаген
6.60
4.60
1.67
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сённерйюск 0:0 Копенгаген онлайн




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