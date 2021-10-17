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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Сённерйюск
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 8257
Копенгаген
0'
1:0
33' Гол
Симонсен Йеппе
35' Желтая карточка
Йоханнессон Исак-Бергманн
1:1
65' Гол
Биэл Пеп
84' Желтая карточка
Мумбанья Фарис
88' Желтая карточка
Экани Виктор
88' Желтая карточка
Бойлесен Николай
1:1
88' Не забитый пенальти
Винд Жонас
90'+5
1
Лоуренс
Томас
3
Emil
Holm
2
Гартенманн
Стефан
4
Тчамба
Дуплекс
21
Симонсен
Йеппе
29
Экани
Виктор
77
Хассан
Рилван
7
Эскесен
Юлиус
90
Альбек
Мадс
17
Прошшер
Даниэл
25
Тайво
Абдулрахман
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
4
Габриэльсен
Рубен
20
Бойлесен
Николай
2
Дикс
Кевин
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
12
Лерагер
Лукас
16
Биэл
Пеп
23
Винд
Жонас
24
Бовинг
Виллиам
28
Хёйлунн
Расмус
Сённерйюск
4-1-4-1
Копенгаген
4-2-3-1

Ход матча

33'
Симонсен Йеппе
1:0
35'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
58'
 
Сингх Лютер
Хёйлунн Расмус
65'
1:1
Биэл Пеп
(Винд Жонас)
71'
Виндерслев Расмус
Эскесен Юлиус
 
71'
Фредериксен Эмиль
Хассан Рилван
 
79'
 
Elias Jelert Kristensen
Бовинг Виллиам
83'
Реесе Сёрен
Прошшер Даниэл
 
83'
Мумбанья Фарис
Тайво Абдулрахман
 
84'
Мумбанья Фарис
 
88'
Экани Виктор
 
88'
 
Бойлесен Николай
88'
1:1
Винд Жонас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 13
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Сённерйюск
Копенгаген

10 матчей

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
70%
8 побед 7 ничьих 0 побед

32 матча

6.3%
93.7%
0 побед 2 ничьи 30 побед

Первый тайм

9.4%
90.6%
0 побед 3 ничьи 25 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 8 ничьих 19 побед

42 матча

7.1%
21.4%
71.5%
3 победы 9 ничьих 30 побед

Первый тайм

16.7%
23.8%
59.5%
7 побед 10 ничьих 25 побед

Второй тайм

19%
35.7%
45.3%
8 побед 15 ничьих 19 побед

История матчей

СД
2:0
СД
3:2
СД
1:3
ТМС
3:1
СД
3:0
СД
1:2
СД
0:3
СД
3:2
СД
3:0
СД
3:2
СД
2:0
СД
1:2
СД
4:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:2
СД
1:3
СД
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:2
К
0:3
СД
1:1
СД
2:2
К
4:3
КЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
3:0
СЛ
3:3
СЛ
1:3
СЛ
3:1
СЛ
0:2
К
5:0
СЛ
0:1
СЛ
1:2
СЛ
4:0
СЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прошшер Даниэл 2 0.17
Тайво Абдулрахман 1 0.08
Симонсен Йеппе 1 0.08
Экани Виктор 1 0.08
Корнвиг Эмиль 1 0.08
Реесе Сёрен 0 0
Emil Holm 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 7 0.58
Винд Жонас 4 0.33
Стаге Йенс 4 0.33
Дикс Кевин 2 0.17
Дарами Мохаммед 2 0.17
Зека Карлос 1 0.08
Лерагер Лукас 1 0.08
Хочолава Давид 1 0.08
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.08
Бовинг Виллиам 1 0.08
Вильчек Камиль 1 0.08
Кристансен Виктор 0 0
Фальк Расмус 0 0

Карточки

Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экани Виктор 3 0
Emil Holm 3 0
Альбек Мадс 2 0
Хенде Марк-Даль 2 0
Гартенманн Стефан 2 0
Корнвиг Эмиль 2 0
Хассан Рилван 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Кристинссон Кристофер Инги 1 0
Тайво Абдулрахман 1 0
Мумбанья Фарис 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 5 0
Бойлесен Николай 3 1
Зека Карлос 4 0
Лерагер Лукас 3 0
Дикс Кевин 2 0
Стаге Йенс 2 0
Винд Жонас 2 0
Нельссон Виктор 1 0
Биэл Пеп 1 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Кристансен Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
16
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
4
25%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
2
40%
2
13%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
3
75%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
3
30%
2
40%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
26
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
7 Не забивали 2
0
0%
3
12%
1-15
1
17%
4
15%
16-30
2
33%
3
12%
31-45
0
0%
7
27%
46-60
1
17%
4
15%
61-75
2
33%
5
19%
76-90

Пропущено

17
9
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
5
29%
29%
2
22%
31-45
4
24%
5
56%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4 Сённерйюск - Брондбю 1:0
Оденсе - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Сённерйюск 0:5 Сённерйюск - Виборг 2:2 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Каса Пиа - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Виборг 1:4 Брондбю - Сённерйюск 4:1 Сённерйюск - Ольборг 0:4 Хорсенс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Люнгбю 2:0 Раннерс - Сённерйюск 4:0
Копенгаген
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0
Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 Раннерс - Копенгаген 0:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Сивасспор 5:0 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сивасспор - Копенгаген 1:2 Орхус - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Локомотив Пловдив 4:2 Копенгаген - Брондбю 4:2 Локомотив Пловдив - Копенгаген 1:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Торпедо-БелАЗ - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Силькеборг 0:0 Копенгаген - Торпедо-БелАЗ 4:1 Копенгаген - Ольборг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 12 9 1 2 23 - 7 28
2. Копенгаген 12 7 4 1 26 - 9 25
3. Ольборг 11 6 3 2 18 - 9 21
4. Раннерс 12 6 3 3 16 - 13 21
5. Силькеборг 12 4 6 2 17 - 13 18
6. Брондбю 12 3 6 3 17 - 17 15
7. Нордшелланн 12 4 2 6 17 - 22 14
8. Оденсе 12 3 5 4 19 - 18 14
9. Виборг 12 2 6 4 15 - 19 12
10. Орхус 11 3 3 5 9 - 16 12
11. Сённерйюск 12 2 3 7 6 - 17 9
12. Вайле 12 0 2 10 9 - 32 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 15 - 3 15
2. Ольборг 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Силькеборг 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Брондбю 6 3 2 1 9 - 6 11
5. Копенгаген 6 2 3 1 9 - 6 9
6. Раннерс 6 2 3 1 7 - 7 9
7. Орхус 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Нордшелланн 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Оденсе 6 2 2 2 12 - 8 8
10. Сённерйюск 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виборг 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Вайле 6 0 2 4 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 6 5 1 0 17 - 3 16
2. Митьюлланд 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Раннерс 6 4 0 2 9 - 6 12
4. Ольборг 6 2 3 1 8 - 7 9
5. Силькеборг 6 1 4 1 7 - 8 7
6. Виборг 6 1 4 1 8 - 10 7
7. Нордшелланн 6 2 0 4 7 - 11 6
8. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
10. Орхус 5 1 1 3 2 - 8 4
11. Сённерйюск 6 0 1 5 1 - 10 1
12. Вайле 6 0 0 6 4 - 18 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 7 0 2
2. Митьюлланд Брумадо Жуниор 7 1 1
3. Брондбю Уре Микаэль 7 0 0
4. Ольборг Фоссум Ивер 5 0 4
5. Силькеборг Sebastian Joergensen 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 5 0
2. Вайле Колингер Денис 5 0
3. Копенгаген Хочолава Давид 5 0
4. Орхус Торстейнссон Йон 5 0
5. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 5 0
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