Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

95' Удар от ворот произведет Сённерйюск

94' Биэл Пеп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

94' Реесе Сёрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Сённерйюск

89' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Сённерйюск

88' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Винд Жонас бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

88' Рефери не любит споров - именно за это Бойлесен Николай сейчас получил желтую

88' Рефери не любит споров - именно за это Экани Виктор сейчас получил желтую

87' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

87' После проверки VAR судья изменил решение - Копенгаген пробьет пенальти!

86' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

85' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

85' Эмиль Хольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Эмиль Хольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Faris Moumbagna - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Судья свистит. Faris Moumbagna атаковал сзади соперника. Это Дикс Кевин заработал своей команде штрафной

83' Удар от ворот произведет Сённерйюск

83' Тактическая замена. Тайво Абдулрахман уходит с поля и его заменяет Faris Moumbagna

83' Сегодняшная посещаемость составляет 8257 болельщиков

83' Винд Жонас из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

81' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

79' Тактическая замена. Уильям Бовинг уходит с поля и его заменяет Elias Jelert Kristensen

79' Ох, нехорошо это выглядит. Тчамба Дуплекс получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Тчамба Дуплекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Плохо сыграл Тчамба Дуплекс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

78' Дикс Кевин из команды Копенгаген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

78' Уильям Бовинг из команды Копенгаген делает пас партнеру.

77' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Гартенманн Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

73' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Гости сейчас реально начинают давить соперника

72' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Эмиль Хольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

68' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Эмиль Хольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Игрок Лерагер Лукас из команды Копенгаген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

65' Г О О О О Л - Биэл Пеп забивает с правой ноги!

65' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

65' Игрок Тайво Абдулрахман из команды Сённерйюск неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

63' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Сингх Лютер из команды Копенгаген делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

61' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

61' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Копенгаген пробьет пенальти!

60' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

60' Эмиль Хольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Эмиль Хольм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Удар от ворот произведет Сённерйюск

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' О, нет. Из многообещающей позиции Уильям Бовинг из команды Копенгаген наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

56' Хассан Рилван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Хороший удар издали нанес Дикс Кевин , но отличный сейв сделал Лоуренс Томас. Угловой.

55' Биэл Пеп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Матч возобновится спорным мячом

54' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Биэл Пеп пробует нанести удар издали, но Лоуренс Томас держит все под контролем

53' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Игрок Винд Жонас из команды Копенгаген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

52' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Уильям Бовинг из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

51' Копенгаген выполняет удар от ворот.

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Гартенманн Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Габриэльсен Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля