Первый тайм

26' Г О О О О О Л - Соуза Аллан II из команды Вайле забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Томас Миккельсен прыгнул вправо!

26' Рустед Сигурд совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

25' После проверки VAR судья не изменил решения - Вайле пробьет пенальти!

25' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

24' Соуза Аллан II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Игрок Скооп Якоб из команды Вайле неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

21' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Удар от ворот произведет Брондбю

15' Понсе Андрес не смог попасть в створ ударом издали

15' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Брондбю выполняет удар от ворот.

14' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Брондбю выполняет удар от ворот.

11' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Радошевич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Вайле начинает с центра поля