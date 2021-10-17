Дания: Суперлига Дании 2021-2022
26' Желтая карточкаРустед Сигурд
18
Шиембе
Кевин
25
Слимане
Анис
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Соуза АлланПолузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
2 Heron
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
26'
26'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
История личных встреч
Брондбю
Вайле
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уре Микаэль
|6
|0.5
|Хедлунд Симон
|1
|0.08
|Слимане Анис
|1
|0.08
|Радошевич Йосип
|1
|0.08
|Рустед Сигурд
|1
|0.08
|Менса Кевин
|1
|0.08
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0.08
|Каппис Кристиан
|1
|0.08
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
|Бруус Андреас
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эммануилидис Димитриос
|2
|0.17
|Фагир Вахид
|2
|0.17
|Джорджевич Лука
|1
|0.08
|Колингер Денис
|1
|0.08
|Lukas Engel
|1
|0.08
|Скооп Якоб
|0
|0
|Понсе Андрес
|0
|0
|Ямга Кевин
|0
|0
|Кустович Кевин
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Кевин
|3
|0
|Шиембе Кевин
|3
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Рустед Сигурд
|2
|0
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Френнруп Мортен
|1
|0
|Каппис Кристиан
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
|Слимане Анис
|1
|0
|Нильс Фредериксен
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колингер Денис
|5
|0
|Эзатолахи Саид
|4
|0
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Соуза Аллан II
|2
|0
|Фагир Вахид
|2
|0
|Манджрекар Джеймс
|2
|0
|Скооп Якоб
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Опоку Джером
|1
|0
|Hans Hollsberg
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
15
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
4
27%
1-15
2
50%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
6
40%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
60%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
25%
2
14%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
21%
76-90
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
15%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
3
43%
31-45
3
23%
3
43%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
16
29
8 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
3
19%
6
21%
1-15
2
13%
7
24%
16-30
3
19%
4
14%
31-45
3
19%
3
10%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8
Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Копенгаген - Брондбю 4:2 Вайле - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:1 Орхус - Брондбю 1:1 Хольштайн Киль - Брондбю 1:1 Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Сённерйюск 4:1 Гётеборг - Брондбю 1:2
Вайле
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1
Орхус - Вайле 1:0 Vordingborg - Вайле 0:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Нордшелланн - Вайле 3:1 Вайле - Ольборг 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 Вайле - Брондбю 2:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Вайле - Раннерс 0:2 Вайле - Любек 1:0 Вайле - Эсбьерг 5:1 Вайле - Ольборг 1:1 Вайле - Силькеборг 0:5 Колдинг - Вайле 3:3 Вайле - Люнгбю 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|12
|9
|1
|2
|23 - 7
|28
|2.
|Копенгаген
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|3.
|Ольборг
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|4.
|Раннерс
|12
|6
|3
|3
|16 - 13
|21
|5.
|Силькеборг
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|6.
|Нордшелланн
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|7.
|Оденсе
|12
|3
|5
|4
|19 - 18
|14
|8.
|Виборг
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|9.
|Брондбю
|0:1
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|10.
|Орхус
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|11.
|Сённерйюск
|11
|2
|2
|7
|5 - 16
|8
|12.
|Вайле
|1:0
|12
|1
|2
|9
|8 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|2.
|Ольборг
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|Силькеборг
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Копенгаген
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|5.
|Раннерс
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|6.
|Нордшелланн
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|7.
|Брондбю
|0:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|8.
|Оденсе
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|9.
|Орхус
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Сённерйюск
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|11.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Вайле
|1:0
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|2.
|Митьюлланд
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|Раннерс
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|4.
|Ольборг
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|5.
|Силькеборг
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|6.
|Виборг
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|7.
|Нордшелланн
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|8.
|Оденсе
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Брондбю
|0:1
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|10.
|Орхус
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|11.
|Вайле
|1:0
|6
|1
|0
|5
|3 - 15
|3
|12.
|Сённерйюск
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Митьюлланд
|Брумадо Жуниор
|7
|1
|1
|2.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|6
|0
|2
|3.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|6
|0
|0
|4.
|Ольборг
|Фоссум Ивер
|5
|0
|4
|5.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|5
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|5
|0
|2.
|Вайле
|Колингер Денис
|5
|0
|3.
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|5
|0
|4.
|Орхус
|Торстейнссон Йон
|5
|0
|5.
|Нордшелланн
|Диоманде Мохаммед
|5
|0