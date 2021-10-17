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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Брондбю
0:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
Вайле
0'
26' Желтая карточка
Рустед Сигурд
0:1
26' Гол
 26'
16
Миккельсен
Томас
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
17
Бруус
Андреас
25
Слимане
Анис
22
Радошевич
Йосип
24
Дивкович
Марко
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
13
Грютебуст
Стен
44
Хенриксен
Тобиас
5
Манджрекар
Джеймс
22
Колингер
Денис
3
Давидсен
Вильормур
10
Соуза
Аллан
II
20
Скооп
Якоб
7
Драмме
Муамаду
8
Lukas
Engel
15
Ханссон
Халлюр
9
Понсе
Андрес
Брондбю
3-5-2
Вайле
4-4-1-1

Ход матча

26'
Рустед Сигурд
 
26'
0:1

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

История личных встреч

Брондбю
Вайле

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

СД
2:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
1:2
СД
1:1
К
1:0
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 6 0.5
Хедлунд Симон 1 0.08
Слимане Анис 1 0.08
Радошевич Йосип 1 0.08
Рустед Сигурд 1 0.08
Менса Кевин 1 0.08
Бёркеейет Тобиас 1 0.08
Каппис Кристиан 1 0.08
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Греве Матиас 0 0
Бруус Андреас 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эммануилидис Димитриос 2 0.17
Фагир Вахид 2 0.17
Джорджевич Лука 1 0.08
Колингер Денис 1 0.08
Lukas Engel 1 0.08
Скооп Якоб 0 0
Понсе Андрес 0 0
Ямга Кевин 0 0
Кустович Кевин 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менса Кевин 3 0
Шиембе Кевин 3 0
Махсо Андреас 2 0
Рустед Сигурд 2 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Бруус Андреас 2 0
Хедлунд Симон 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Греве Матиас 1 0
Уре Микаэль 1 0
Френнруп Мортен 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Скиппер Антон 1 0
Слимане Анис 1 0
Нильс Фредериксен 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колингер Денис 5 0
Эзатолахи Саид 4 0
Муколли Арбнор 4 0
Соуза Аллан II 2 0
Фагир Вахид 2 0
Манджрекар Джеймс 2 0
Скооп Якоб 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Опоку Джером 1 0
Hans Hollsberg 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
15
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
4
27%
1-15
2
50%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
6
40%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
60%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
25%
2
14%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
21%
76-90

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
15%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
3
43%
31-45
3
23%
3
43%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

16
29
8 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
3
19%
6
21%
1-15
2
13%
7
24%
16-30
3
19%
4
14%
31-45
3
19%
3
10%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8
Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Копенгаген - Брондбю 4:2 Вайле - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:1 Орхус - Брондбю 1:1 Хольштайн Киль - Брондбю 1:1 Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Сённерйюск 4:1 Гётеборг - Брондбю 1:2
Вайле
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1
Орхус - Вайле 1:0 Vordingborg - Вайле 0:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Нордшелланн - Вайле 3:1 Вайле - Ольборг 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 Вайле - Брондбю 2:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Вайле - Раннерс 0:2 Вайле - Любек 1:0 Вайле - Эсбьерг 5:1 Вайле - Ольборг 1:1 Вайле - Силькеборг 0:5 Колдинг - Вайле 3:3 Вайле - Люнгбю 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 12 9 1 2 23 - 7 28
2. Копенгаген 11 7 3 1 25 - 8 24
3. Ольборг 11 6 3 2 18 - 9 21
4. Раннерс 12 6 3 3 16 - 13 21
5. Силькеборг 12 4 6 2 17 - 13 18
6. Нордшелланн 12 4 2 6 17 - 22 14
7. Оденсе 12 3 5 4 19 - 18 14
8. Виборг 12 2 6 4 15 - 19 12
9. Брондбю 0:1 12 2 6 4 14 - 16 12
10. Орхус 11 3 3 5 9 - 16 12
11. Сённерйюск 11 2 2 7 5 - 16 8
12. Вайле 1:0 12 1 2 9 8 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 15 - 3 15
2. Ольборг 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Силькеборг 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Копенгаген 6 2 3 1 9 - 6 9
5. Раннерс 6 2 3 1 7 - 7 9
6. Нордшелланн 6 2 2 2 10 - 11 8
7. Брондбю 0:1 6 2 2 2 6 - 5 8
8. Оденсе 6 2 2 2 12 - 8 8
9. Орхус 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Сённерйюск 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Виборг 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Вайле 1:0 6 0 2 4 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 5 5 0 0 16 - 2 15
2. Митьюлланд 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Раннерс 6 4 0 2 9 - 6 12
4. Ольборг 6 2 3 1 8 - 7 9
5. Силькеборг 6 1 4 1 7 - 8 7
6. Виборг 6 1 4 1 8 - 10 7
7. Нордшелланн 6 2 0 4 7 - 11 6
8. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Брондбю 0:1 6 0 4 2 8 - 11 4
10. Орхус 5 1 1 3 2 - 8 4
11. Вайле 1:0 6 1 0 5 3 - 15 3
12. Сённерйюск 6 0 1 5 1 - 10 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Митьюлланд Брумадо Жуниор 7 1 1
2. Копенгаген Биэл Пеп 6 0 2
3. Брондбю Уре Микаэль 6 0 0
4. Ольборг Фоссум Ивер 5 0 4
5. Силькеборг Sebastian Joergensen 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 5 0
2. Вайле Колингер Денис 5 0
3. Копенгаген Хочолава Давид 5 0
4. Орхус Торстейнссон Йон 5 0
5. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Вайле
1.48
5.05
8.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брондбю 0:1 Вайле онлайн




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