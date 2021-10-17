Второй тайм

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Манджрекар Джеймс нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

97' Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе

94' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

92' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Рефери не любит споров - именно за это Соуза Аллан II сейчас получил желтую

92' Рефери не любит споров - именно за это Слимане Анис сейчас получил желтую

91' УДАЛЕНИЕ! - Джером Опоку удален из-за второго грубого нарушения

90' Сегодняшная посещаемость составляет 17594 болельщиков

90' Удар от ворот произведет Вайле

90' Сидну Джагвир Сингх решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

88' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Г О О О О Л - Каппис Кристиан из команды Брондбю левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

85' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

84' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Томас Миккельсен не дал случится голу! Скооп Якоб должен был забивать, но Томас Миккельсен сделал отличный сейв

82' Г О О О О Л - Уре Микаэль забивает с правой ноги!

81' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Бруус Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Удар от ворот произведет Вайле

78' Уре Микаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

78' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

76' Брондбю выполняет удар от ворот.

74' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Вайле

73' Брондбю выполняет удар от ворот.

72' Колингер Денис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Колингер Денис из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

70' Хорошую попытку сделал Каппис Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Джером Опоку совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

66' Лукас Энгель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Драмме Муамаду из команды Вайле не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

55' Брондбю выполняет удар от ворот.

51' Опасность! Рустед Сигурд из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

49' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Удар от ворот произведет Вайле

49' Дивкович Марко из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

48' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота