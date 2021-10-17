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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Брондбю
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 17594
Вайле
0'
25' Желтая карточка
Рустед Сигурд
0:1
26' Пенальти
Соуза Аллан
1:1
31' Гол
Бруус Андреас
33' Желтая карточка
Манджрекар Джеймс
1:2
57' Гол
Lukas Engel
67' Желтая карточка
Опоку Джером
2:2
82' Гол
Уре Микаэль
3:2
86' Гол
Каппис Кристиан
90' Вторая желтая карточка
Опоку Джером
90' Желтая карточка
Слимане Анис
90' Желтая карточка
Соуза Аллан
90'+9
16
Миккельсен
Томас
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
17
Бруус
Андреас
25
Слимане
Анис
22
Радошевич
Йосип
24
Дивкович
Марко
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
13
Грютебуст
Стен
44
Хенриксен
Тобиас
5
Манджрекар
Джеймс
22
Колингер
Денис
4
Опоку
Джером
10
Соуза
Аллан
II
20
Скооп
Якоб
7
Драмме
Муамаду
8
Lukas
Engel
15
Ханссон
Халлюр
9
Понсе
Андрес
Брондбю
3-5-2
Вайле
4-4-1-1

Ход матча

25'
Рустед Сигурд
 
26'
0:1
Соуза Аллан
31'
Бруус Андреас
(Хедлунд Симон)
1:1
33'
 
Манджрекар Джеймс
57'
1:2
Lukas Engel
(Хенриксен Тобиас)
63'
Каппис Кристиан
Рустед Сигурд
 
63'
Павлович Андрия
Дивкович Марко
 
67'
 
Опоку Джером
70'
 
Heron
Lukas Engel
73'
 
Hans Hollsberg
Драмме Муамаду
73'
 
Джорджевич Лука
Понсе Андрес
80'
Риверос Блас
Бруус Андреас
 
80'
Френнруп Мортен
Радошевич Йосип
 
80'
Сидну Джагвир Сингх
Хедлунд Симон
 
82'
Уре Микаэль
(Риверос Блас)
2:2
84'
 
Кустович Кевин
Скооп Якоб
86'
Каппис Кристиан
3:2
90'
 
Опоку Джером
90'
Слимане Анис
 
90'
 
Соуза Аллан

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

История личных встреч

Брондбю
Вайле

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

СД
2:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
1:2
СД
1:1
К
1:0
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 7 0.58
Каппис Кристиан 2 0.17
Хедлунд Симон 1 0.08
Слимане Анис 1 0.08
Радошевич Йосип 1 0.08
Рустед Сигурд 1 0.08
Бруус Андреас 1 0.08
Менса Кевин 1 0.08
Бёркеейет Тобиас 1 0.08
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Греве Матиас 0 0
Риверос Блас 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эммануилидис Димитриос 2 0.17
Lukas Engel 2 0.17
Фагир Вахид 2 0.17
Джорджевич Лука 1 0.08
Колингер Денис 1 0.08
Соуза Аллан II 1 (1) 0.08
Скооп Якоб 0 0
Понсе Андрес 0 0
Ямга Кевин 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Кустович Кевин 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менса Кевин 3 0
Рустед Сигурд 3 0
Шиембе Кевин 3 0
Махсо Андреас 2 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Бруус Андреас 2 0
Слимане Анис 2 0
Хедлунд Симон 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Греве Матиас 1 0
Уре Микаэль 1 0
Френнруп Мортен 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Скиппер Антон 1 0
Нильс Фредериксен 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колингер Денис 5 0
Эзатолахи Саид 4 0
Муколли Арбнор 4 0
Опоку Джером 2 1
Соуза Аллан II 3 0
Манджрекар Джеймс 3 0
Фагир Вахид 2 0
Скооп Якоб 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Hans Hollsberg 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
15
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
4
27%
1-15
2
50%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
6
40%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
60%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
25%
2
14%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
21%
76-90

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
15%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
3
43%
31-45
3
23%
3
43%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

16
29
8 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
3
19%
6
21%
1-15
2
13%
7
24%
16-30
3
19%
4
14%
31-45
3
19%
3
10%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8
Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Копенгаген - Брондбю 4:2 Вайле - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:1 Орхус - Брондбю 1:1 Хольштайн Киль - Брондбю 1:1 Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Сённерйюск 4:1 Гётеборг - Брондбю 1:2
Вайле
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1
Орхус - Вайле 1:0 Vordingborg - Вайле 0:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Нордшелланн - Вайле 3:1 Вайле - Ольборг 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 Вайле - Брондбю 2:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Вайле - Раннерс 0:2 Вайле - Любек 1:0 Вайле - Эсбьерг 5:1 Вайле - Ольборг 1:1 Вайле - Силькеборг 0:5 Колдинг - Вайле 3:3 Вайле - Люнгбю 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 12 9 1 2 23 - 7 28
2. Копенгаген 0:0 12 7 4 1 25 - 8 25
3. Ольборг 11 6 3 2 18 - 9 21
4. Раннерс 12 6 3 3 16 - 13 21
5. Силькеборг 12 4 6 2 17 - 13 18
6. Брондбю 12 3 6 3 17 - 17 15
7. Нордшелланн 12 4 2 6 17 - 22 14
8. Оденсе 12 3 5 4 19 - 18 14
9. Виборг 12 2 6 4 15 - 19 12
10. Орхус 11 3 3 5 9 - 16 12
11. Сённерйюск 0:0 12 2 3 7 5 - 16 9
12. Вайле 12 0 2 10 9 - 32 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 15 - 3 15
2. Ольборг 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Силькеборг 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Брондбю 6 3 2 1 9 - 6 11
5. Копенгаген 0:0 6 2 3 1 9 - 6 9
6. Раннерс 6 2 3 1 7 - 7 9
7. Орхус 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Нордшелланн 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Оденсе 6 2 2 2 12 - 8 8
10. Сённерйюск 0:0 6 2 2 2 4 - 6 8
11. Виборг 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Вайле 6 0 2 4 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 6 5 1 0 16 - 2 16
2. Митьюлланд 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Раннерс 6 4 0 2 9 - 6 12
4. Ольборг 6 2 3 1 8 - 7 9
5. Силькеборг 6 1 4 1 7 - 8 7
6. Виборг 6 1 4 1 8 - 10 7
7. Нордшелланн 6 2 0 4 7 - 11 6
8. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
10. Орхус 5 1 1 3 2 - 8 4
11. Сённерйюск 0:0 6 0 1 5 1 - 10 1
12. Вайле 6 0 0 6 4 - 18 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Митьюлланд Брумадо Жуниор 7 1 1
2. Брондбю Уре Микаэль 7 0 0
3. Копенгаген Биэл Пеп 6 0 2
4. Ольборг Фоссум Ивер 5 0 4
5. Силькеборг Sebastian Joergensen 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 5 0
2. Вайле Колингер Денис 5 0
3. Копенгаген Хочолава Давид 5 0
4. Орхус Торстейнссон Йон 5 0
5. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брондбю 3:2 Вайле онлайн




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