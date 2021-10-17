Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Нордшелланн
2:2
Второй тайм: 82'
Стадион: Right To Dream Park
Митьюлланд
1:0
14' ГолСаймон Адингра
2:0
28' ГолТюкосен Мадс
44' Желтая карточкаБрумадо Жуниор
2:1
48' ГолБрумадо Жуниор
2:2
62' ГолЛинн Виктор
77' Желтая карточкаРафаэль Онедика
81' Желтая карточкаВоледзи Максвелл
39
Adamo
Nagalo
14
Фрэнсис
Абу
40
Каюсте
Йенс
29
Паулиньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
-
38 МаррониНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
Ход матча
14'
28'
2:0
44'
48'
62'
2:2
77'
81'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
История личных встреч
Нордшелланн
Митьюлланд
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
65%
11 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
95%
30%
19 побед 6 ничьих 0 побед
33 матча
15.2%
84.8%
0 побед 5 ничьих 28 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 18 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 22 победы
53 матча
32.1%
15.1%
52.8%
17 побед 8 ничьих 28 побед
Первый тайм
20.8%
45.3%
33.9%
11 побед 24 ничьи 18 побед
Второй тайм
35.8%
22.6%
41.6%
19 побед 12 ничьих 22 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Адингра
|4
|0.33
|Вилладсен Оливер
|3
|0.25
|Andreas Schjelderup
|3 (2)
|0.25
|Антман Оливер
|2 (1)
|0.17
|Фресе Мартин
|1
|0.08
|Хансен Киан
|1
|0.08
|Тюкосен Мадс
|1
|0.08
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.08
|Adamo Nagalo
|1
|0.08
|Lasso Coulibaly
|0
|0
|Leo Walta
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брумадо Жуниор
|7 (1)
|0.58
|Дрейер Андерс
|3
|0.25
|Линн Виктор
|3
|0.25
|Систо Пионе
|2
|0.17
|Исаксен Густав
|2
|0.17
|Феррейра Эвандер
|2 (1)
|0.17
|Святченко Эрик
|2
|0.17
|Мабиль Авер
|1
|0.08
|Паулиньо VI
|1
|0.08
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|1
|Андерсен Магнус II
|2
|0
|Ннамани Эмека
|2
|0
|Adamo Nagalo
|2
|0
|Lasso Coulibaly
|2
|0
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|Фресе Мартин
|1
|0
|Кристенсен Якоб
|1
|0
|Вилладсен Оливер
|1
|0
|Воледзи Максвелл
|1
|0
|Andreas Schjelderup
|1
|0
|Саймон Адингра
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брумадо Жуниор
|2
|1
|Святченко Эрик
|2
|0
|Паулиньо VI
|2
|0
|Феррейра Эвандер
|0
|1
|Хег Даниэль
|1
|0
|Систо Пионе
|1
|0
|Мабиль Авер
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Николаесен Расмус
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|1
|0
|Рафаэль Онедика
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
33%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
1
50%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
7
15
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
29%
2
13%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
2
29%
3
20%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Пропущено
11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
4
36%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90
Забито
16
21
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
5
31%
3
14%
1-15
2
13%
4
19%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
3
19%
4
19%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
3
19%
5
24%
76-90
Пропущено
19
5
8 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
4
21%
1
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
6
32%
2
40%
46-60
2
11%
1
20%
61-75
3
16%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2
Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Вайле 3:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Орхус 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Витесс - Нордшелланн 0:5 Орхус - Нордшелланн 0:1 Брондбю - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Раннерс 2:1 Орхус - Нордшелланн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 2:2 Митьюлланд - Нордшелланн 3:0 Нордшелланн - Митьюлланд 3:2
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5
Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Виборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Селтик 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Селтик - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Митьюлланд - Сигма Оломоуц 2:1 Лех - Митьюлланд 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|2:2
|12
|9
|1
|2
|23 - 7
|28
|2.
|Копенгаген
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|3.
|Ольборг
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|4.
|Силькеборг
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|5.
|Раннерс
|0:1
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|6.
|Оденсе
|1:0
|12
|4
|5
|3
|19 - 16
|17
|7.
|Нордшелланн
|2:2
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|8.
|Виборг
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|9.
|Брондбю
|11
|2
|6
|3
|14 - 15
|12
|10.
|Орхус
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|11.
|Сённерйюск
|11
|2
|2
|7
|5 - 16
|8
|12.
|Вайле
|11
|0
|2
|9
|7 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|2:2
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|2.
|Ольборг
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|Силькеборг
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Оденсе
|1:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|Копенгаген
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Раннерс
|0:1
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|7.
|Орхус
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Нордшелланн
|2:2
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Брондбю
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Сённерйюск
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|11.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Вайле
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|2.
|Митьюлланд
|2:2
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|Ольборг
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|4.
|Раннерс
|0:1
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|5.
|Силькеборг
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|6.
|Виборг
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|7.
|Нордшелланн
|2:2
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|8.
|Оденсе
|1:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|10.
|Орхус
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|11.
|Сённерйюск
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|12.
|Вайле
|5
|0
|0
|5
|2 - 15
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Митьюлланд
|Брумадо Жуниор
|7
|1
|1
|2.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|6
|0
|2
|3.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|6
|0
|0
|4.
|Ольборг
|Фоссум Ивер
|5
|0
|4
|5.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|5
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|5
|0
|2.
|Вайле
|Колингер Денис
|5
|0
|3.
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|5
|0
|4.
|Орхус
|Торстейнссон Йон
|5
|0
|5.
|Нордшелланн
|Диоманде Мохаммед
|5
|0