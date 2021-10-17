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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Нордшелланн
2:2
Конец матча

Стадион:
Митьюлланд
0'
1:0
14' Гол
Саймон Адингра
2:0
28' Гол
Тюкосен Мадс
44' Желтая карточка
Брумадо Жуниор
2:1
48' Гол
Брумадо Жуниор
2:2
62' Гол
Линн Виктор
77' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
81' Желтая карточка
Воледзи Максвелл
90'+6
16
Emmanuel
Ogura
2
Тюкосен
Мадс
3
Воледзи
Максвелл
39
Adamo
Nagalo
23
Вилладсен
Оливер
10
Диоманде
Мохаммед
8
Андерсен
Магнус
II
14
Фрэнсис
Абу
17
Саймон
Адингра
20
Бредаль
Андреас
28
Lasso
Coulibaly
16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
2
Коолс
Дион
6
Андерссон
Йоэль
40
Каюсте
Йенс
10
Феррейра
Эвандер
29
Паулиньо
VI
45
Исаксен
Густав
74
Брумадо
Жуниор
7
Систо
Пионе
Нордшелланн
3-5-2
Митьюлланд
3-4-3

Ход матча

14'
Саймон Адингра
(Lasso Coulibaly)
1:0
28'
Тюкосен Мадс
(Саймон Адингра)
2:0
38'
Фресе Мартин
Диоманде Мохаммед
 
44'
 
Брумадо Жуниор
46'
 
Рафаэль Онедика
Каюсте Йенс
46'
 
Дюр Николас
Коолс Дион
46'
 
Маррони
Исаксен Густав
48'
2:1
Брумадо Жуниор
(Феррейра Эвандер)
59'
 
Линн Виктор
Брумадо Жуниор
62'
2:2
Линн Виктор
(Андерссон Йоэль)
69'
Бредаль Андреас
Вилладсен Оливер
 
69'
William Kumado
Кристенсен Якоб
 
69'
Jonas Jensen-Abbew
Adamo Nagalo
 
77'
 
Рафаэль Онедика
81'
Воледзи Максвелл
 
86'
Антман Оливер
Фрэнсис Абу
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

История личных встреч

Нордшелланн
Митьюлланд

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
65%
11 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

95%
30%
19 побед 6 ничьих 0 побед

33 матча

15.2%
84.8%
0 побед 5 ничьих 28 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 18 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 22 победы

53 матча

32.1%
15.1%
52.8%
17 побед 8 ничьих 28 побед

Первый тайм

20.8%
45.3%
33.9%
11 побед 24 ничьи 18 побед

Второй тайм

35.8%
22.6%
41.6%
19 побед 12 ничьих 22 победы

История матчей

СД
2:0
СДЧГ
3:0
СДЧГ
3:2
СД
3:1
СД
4:1
СДЧГ
6:3
СД
0:1
СД
0:1
СД
2:1
СДЧГ
1:2
СДЧГ
0:0
СД
3:3
СД
1:4
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:1
СД
4:3
СД
2:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
0:4
СД
4:1
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:1
К
3:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
1:1
К
2:3
СД
3:1
С
1:1
ТМС
4:0
СЛ
0:0
К
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:0
К
3:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
К
2:0
СЛ
1:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
0:2
СЛ
3:0
СЛ
0:3
СЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Адингра 4 0.33
Вилладсен Оливер 3 0.25
Andreas Schjelderup 3 (2) 0.25
Антман Оливер 2 (1) 0.17
Фресе Мартин 1 0.08
Хансен Киан 1 0.08
Тюкосен Мадс 1 0.08
Диоманде Мохаммед 1 0.08
Adamo Nagalo 1 0.08
Lasso Coulibaly 0 0
Leo Walta 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брумадо Жуниор 7 (1) 0.58
Дрейер Андерс 3 0.25
Линн Виктор 3 0.25
Систо Пионе 2 0.17
Исаксен Густав 2 0.17
Феррейра Эвандер 2 (1) 0.17
Святченко Эрик 2 0.17
Мабиль Авер 1 0.08
Паулиньо VI 1 0.08
Андерссон Йоэль 0 0
Олафссон Элиас-Рафн 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 5 0
Фрэнсис Абу 2 1
Андерсен Магнус II 2 0
Воледзи Максвелл 2 0
Ннамани Эмека 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Lasso Coulibaly 2 0
Тюкосен Мадс 1 0
Фресе Мартин 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Вилладсен Оливер 1 0
Andreas Schjelderup 1 0
Саймон Адингра 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брумадо Жуниор 2 1
Святченко Эрик 2 0
Паулиньо VI 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Феррейра Эвандер 0 1
Хег Даниэль 1 0
Систо Пионе 1 0
Мабиль Авер 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Шарлес 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
4
36%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Пропущено

10
4
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
5
50%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

7
15
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
29%
2
13%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
2
29%
3
20%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Пропущено

11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
4
36%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90

Забито

18
23
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
6
33%
3
13%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
3
17%
5
22%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
3
17%
5
22%
76-90

Пропущено

21
7
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
4
19%
2
29%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
7
33%
2
29%
46-60
3
14%
1
14%
61-75
3
14%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2
Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Вайле 3:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Орхус 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Витесс - Нордшелланн 0:5 Орхус - Нордшелланн 0:1 Брондбю - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Раннерс 2:1 Орхус - Нордшелланн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 2:2 Митьюлланд - Нордшелланн 3:0 Нордшелланн - Митьюлланд 3:2
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5
Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Виборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Селтик 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Селтик - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Митьюлланд - Сигма Оломоуц 2:1 Лех - Митьюлланд 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 12 9 1 2 23 - 7 28
2. Копенгаген 11 7 3 1 25 - 8 24
3. Ольборг 11 6 3 2 18 - 9 21
4. Раннерс 12 6 3 3 16 - 13 21
5. Силькеборг 12 4 6 2 17 - 13 18
6. Нордшелланн 12 4 2 6 17 - 22 14
7. Оденсе 12 3 5 4 19 - 18 14
8. Виборг 12 2 6 4 15 - 19 12
9. Брондбю 0:1 12 2 6 4 14 - 16 12
10. Орхус 11 3 3 5 9 - 16 12
11. Сённерйюск 11 2 2 7 5 - 16 8
12. Вайле 1:0 12 1 2 9 8 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 15 - 3 15
2. Ольборг 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Силькеборг 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Копенгаген 6 2 3 1 9 - 6 9
5. Раннерс 6 2 3 1 7 - 7 9
6. Нордшелланн 6 2 2 2 10 - 11 8
7. Брондбю 0:1 6 2 2 2 6 - 5 8
8. Оденсе 6 2 2 2 12 - 8 8
9. Орхус 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Сённерйюск 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Виборг 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Вайле 1:0 6 0 2 4 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 5 5 0 0 16 - 2 15
2. Митьюлланд 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Раннерс 6 4 0 2 9 - 6 12
4. Ольборг 6 2 3 1 8 - 7 9
5. Силькеборг 6 1 4 1 7 - 8 7
6. Виборг 6 1 4 1 8 - 10 7
7. Нордшелланн 6 2 0 4 7 - 11 6
8. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Брондбю 0:1 6 0 4 2 8 - 11 4
10. Орхус 5 1 1 3 2 - 8 4
11. Вайле 1:0 6 1 0 5 3 - 15 3
12. Сённерйюск 6 0 1 5 1 - 10 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Митьюлланд Брумадо Жуниор 7 1 1
2. Копенгаген Биэл Пеп 6 0 2
3. Брондбю Уре Микаэль 6 0 0
4. Ольборг Фоссум Ивер 5 0 4
5. Силькеборг Sebastian Joergensen 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 5 0
2. Вайле Колингер Денис 5 0
3. Копенгаген Хочолава Давид 5 0
4. Орхус Торстейнссон Йон 5 0
5. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 51'
    Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Паулиньо VI из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Контроль мяча: Норшеланн: 45%, Митьюлланд: 55%.
  • Травма, повреждение
    49'
    Лассо Кулибали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 48'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 46'
    Контроль мяча: Норшеланн: 47%, Митьюлланд: 53%.
  • 45'
    Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе
  • 45'
    Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    44'
    Брумадо Жуниор получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Брумадо Жуниор из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Emmanuel Ogura
  • 42'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Коолс Дион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    41'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 40'
    Норшеланн начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Фрэнсис Абу из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Каюсте Йенс
  • 40'
    Контроль мяча: Норшеланн: 47%, Митьюлланд: 53%.
  • 39'
    Каюсте Йенс ошибается в защите.
  • 39'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.
  • 38'
    Мохаммед Диоманд получил травму и заменен. Фресе Мартин выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    35'
    Мохаммед Диоманд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 34'
    Митьюлланд выполняет удар от ворот.
  • 34'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Митьюлланд выполняет удар от ворот.
  • 33'
    Мохаммед Диоманд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 33'
    Саймон Адингра нанес удар, мяч был парирован, но Элиас Олафссон не удержал его в руках.
  • 33'
    ШАНС! Саймон Адингра вышел один на один с голкипером...
  • 32'
    Лассо Кулибали из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Брумадо Жуниор из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Андерсен Магнус II
  • 31'
    Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Митьюлланд: 50%.
  • 28'
    Саймон Адингра сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Тюкосен Мадс забивает с правой ноги!
  • 28'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
  • 28'
    Отличные скиллы показывает Саймон Адингра, обводя своих соперников
  • Угловой
    28'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
  • 28'
    Элиас Олафссон отбил мяч на угловой после удара Бредаль Андреас из штрафной площади.
  • 27'
    Лассо Кулибали из команды Норшеланн сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
  • 27'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 25'
    Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Митьюлланд: 46%.
  • 24'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Митьюлланд выполняет удар от ворот.
  • 23'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Бредаль Андреас из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Каюсте Йенс
  • 22'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Митьюлланд: 41%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Лассо Кулибали из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
  • 19'
    [team] выполняет удар от ворот.
  • 19'
    Саймон Адингра не смог попасть в створ ударом издали
  • 19'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Контроль мяча: Норшеланн: 58%, Митьюлланд: 42%.
  • 17'
    Воледзи Максвелл делает длинную передачу вперед
  • 16'
    Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе
  • 16'
    Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 14'
    Лассо Кулибали сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Саймон Адингра забивает с правой ноги!
  • 14'
    Опасность! Лассо Кулибали из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 14'
    Лассо Кулибали из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 14'
    Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    14'
    Систо Пионе из команды Митьюлланд подал угловой слева.
  • 14'
    Emmanuel Ogura отбил мяч на угловой после удара Далсгор Хенрик из штрафной площади.
  • 13'
    Исаксен Густав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Лассо Кулибали из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Брумадо Жуниор
  • 12'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Митьюлланд: 47%.
  • 10'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 8'
    Митьюлланд начинает контратаку
  • 7'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе
  • 7'
    Далсгор Хенрик делает длинную передачу вперед
  • 6'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 5'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Митьюлланд: 48%.
  • 5'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Тюкосен Мадс делает длинную передачу вперед
  • 4'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Саймон Адингра из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Далсгор Хенрик
  • 1'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Митьюлланд начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Нордшелланн 2:2 Митьюлланд онлайн




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