Г О О О О Л - Виктор Линд забивает с правой ноги!

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игрок из команды Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Лассо Кулибали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

48' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

47' Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе

46' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе

44' Брумадо Жуниор получает желтую карточку за неспортивное поведение

42' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Коолс Дион выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Норшеланн начинает контратаку

39' Саймон Адингра из команды Норшеланн пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.

38' Мохаммед Диоманд получил травму и заменен. Фресе Мартин выходит на поле.

35' Мохаммед Диоманд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

34' Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

33' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

33' Мохаммед Диоманд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Саймон Адингра нанес удар, мяч был парирован, но Элиас Олафссон не удержал его в руках.

33' ШАНС! Саймон Адингра вышел один на один с голкипером...

32' Лассо Кулибали из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

28' Г О О О О Л - Тюкосен Мадс забивает с правой ноги!

28' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.

28' Отличные скиллы показывает Саймон Адингра , обводя своих соперников

28' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

28' Элиас Олафссон отбил мяч на угловой после удара Бредаль Андреас из штрафной площади.

27' Лассо Кулибали из команды Норшеланн сделал отличную передачу и находит партнера по команде.

27' Норшеланн выполняет удар от ворот.

24' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

23' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' [team] выполняет удар от ворот.

19' Саймон Адингра не смог попасть в створ ударом издали

19' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе

16' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Г О О О О Л - Саймон Адингра забивает с правой ноги!

14' Опасность! Лассо Кулибали из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

14' Лассо Кулибали из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

14' Норшеланн начинает контратаку

14' Emmanuel Ogura отбил мяч на угловой после удара Далсгор Хенрик из штрафной площади.

13' Исаксен Густав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

7' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе

6' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

5' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Норшеланн контролирует мяч.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Митьюлланд начинает с центра поля