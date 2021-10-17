Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' УДАЛЕНИЕ! - Зерруки Рамиз бьет по мячу, когда не следовало, и получает вторую желтую карточку

47' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

47' Матч возобновлен

46' Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Бергстрём Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Голкипер мог бы сыграть и получше

44' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

43' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Ох, нехорошо это выглядит. Льонч Поль получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Льонч Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Садилек Михал получает желтую карточку за толчок соперника.

41' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Трупе Джованни получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Трупе Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

37' Рон Янс получает желтую карточку за неспортивное поведение

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Зерруки Рамиз получает желтую карточку за неспортивное поведение

34' Кён Деррик получает желтую карточку за неспортивное поведение

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

32' [team] вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Бергстрём Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Остерволде Джейден из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Бергстрём Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Овюсу Лерой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Виллем II будет все-таки засчитан.

25' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

24' Г О О О О Л - Нуннели Че забивает с левой ноги!

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

19' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Саддики Дрейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Игрок из команды Твенте вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Меес Хилгерс из команды Твенте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

13' Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Твенте выполняет удар от ворот.

10' Матч возобновлен

10' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Меес Хилгерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Г О О О О Л - Лимниос Димитрис первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

6' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Лимниос Димитрис получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Лимниос Димитрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Ван Волфсвинкель Рикки не смог попасть в створ ударом издали

3' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

1' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.