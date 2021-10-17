  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Твенте
1:1
Конец матча

Стадион:
Виллем II
0'
1:0
6' Гол
Лимниос Димитрис
1:1
24' Гол
Нуннели Че
33' Желтая карточка
Кён Деррик
33' Желтая карточка
Зерруки Рамиз
37' Желтая карточка
Рон Янс
41' Желтая карточка
Садилек Михал
45' Вторая желтая карточка
Зерруки Рамиз
52' Желтая карточка
Вридт Квази
76' Вторая желтая карточка
Кён Деррик
90'+5
1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
35
Mees
Hilgers
3
Проппер
Робин
17
Остерволде
Джейден
19
Зерруки
Рамиз
14
Влап
Михел
23
Садилек
Михал
39
Daan
Rots
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
18
Лимниос
Димитрис
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
5
Бергстрём
Эмиль
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
15
Свенссон
Макс
11
Кёлерт
Матс
9
Вридт
Квази
Твенте
4-3-3
Виллем II
4-2-3-1

Ход матча

6'
Лимниос Димитрис
1:0
24'
1:1
Нуннели Че
(Вридт Квази)
33'
 
Кён Деррик
33'
Зерруки Рамиз
 
37'
Рон Янс
 
41'
Садилек Михал
 
45'
Зерруки Рамиз
 
52'
 
Вридт Квази
68'
 
Мервелд Ринго
Льонч Поль
68'
 
Кампецис Анаргирос
Вридт Квази
73'
Мисиджан Вирджил
Daan Rots
 
76'
 
Кён Деррик
81'
 
Саглам Геркем
Свенссон Макс
89'
Плегесуэло Хулио
Влап Михел
 
89'
Бош Йессе
Лимниос Димитрис
 
89'
Клеонизе Денильо
Mees Hilgers
 
90'
Manfred Ugalde
Трупе Джованни
 
90'
 
Михелис Николаос
Нуннели Че

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

История личных встреч

Твенте
Виллем II

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

21 матч

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:1
Э
0:3
Э
0:1
К
2:3
Э
2:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:3
Э
1:3
Э
2:2
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:6
Э
4:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 4 (2) 0.44
Проппер Робин 4 0.44
Лимниос Димитрис 2 0.22
Daan Rots 2 0.22
Влап Михел 1 0.11
Manfred Ugalde 1 0.11
Мениг Квинси 0 0
Мисиджан Вирджил 0 0
Трупе Джованни 0 0
Садилек Михал 0 0
Mees Hilgers 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 3 0.33
Нуннели Че 3 0.33
Кёлерт Матс 2 0.22
Саглам Геркем 1 0.11
Свенссон Макс 1 0.11
Саддики Дрейс 1 0.11
Спиерингс Уэсли 1 0.11
Кампецис Анаргирос 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 3 1
Садилек Михал 3 0
Илич Лука 1 1
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Мениг Квинси 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Брама Вут 1 0
Проппер Робин 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Смал Гийс 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Mees Hilgers 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кён Деррик 1 1
Льонч Поль 2 0
Вридт Квази 2 0
Йенссен Ульрик 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Велленройтер Тимон 1 0
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Нуннели Че 1 0
Саддики Дрейс 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
50%
2
25%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
22%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
7
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
50%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
4
27%
1
8%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
4
33%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4
Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1 Арминия - Твенте 1:1 АДО Ден Хааг - Твенте 0:2 АДО Ден Хааг - Твенте 2:2 ХСК-21 - Твенте 0:2 Спарта Энсхеде - Твенте 1:8 Твенте - АДО Ден Хааг 3:2 Ваалвейк - Твенте 2:1 Твенте - Хераклес 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 3:0 Твенте - Утрехт 1:2
Виллем II
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1
НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1 Виллем II - Эксельсиор 2:0 Квик Бойс - Виллем II 2:5 РКДСФ - Виллем II 0:11 Йонг Виллем II - Виллем II 0:20 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 АДО Ден Хааг - Виллем II 1:4 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Ваалвейк 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 32 - 2 22
2. ПСВ 9 7 0 2 22 - 12 21
3. Утрехт 9 5 2 2 19 - 10 17
4. Виллем II 9 5 2 2 13 - 11 17
5. Витесс 9 5 1 3 9 - 15 16
6. Фейеноорд 8 5 1 2 22 - 11 16
7. Твенте 9 4 3 2 15 - 11 15
8. Херенвен 9 4 1 4 11 - 14 13
9. АЗ Алкмаар 8 4 0 4 19 - 13 12
10. Камбюр 9 4 0 5 16 - 22 12
11. НЕК Неймеген 9 3 2 4 10 - 16 11
12. Гоу Эхед Иглс 9 3 1 5 11 - 18 10
13. Хераклес 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 8 - 16 8
15. Ваалвейк 9 1 4 4 12 - 15 7
16. Гронинген 9 1 4 4 8 - 15 7
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 17 7
18. ПЕК Зволле 9 0 1 8 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
2. ПСВ 5 4 0 1 14 - 9 12
3. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
6. Камбюр 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Твенте 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
11. АЗ Алкмаар 3 2 0 1 10 - 4 6
12. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
13. Спарта Роттердам 5 1 3 1 6 - 8 6
14. Витесс 4 1 1 2 4 - 9 4
15. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
16. НЕК Неймеген 4 1 1 2 2 - 4 4
17. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
18. ПЕК Зволле 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 5 4 0 1 5 - 6 12
2. Аякс 4 3 1 0 10 - 1 10
3. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Виллем II 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
6. Херенвен 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
8. НЕК Неймеген 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Фейеноорд 4 2 0 2 10 - 5 6
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
13. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
14. Хераклес 3 0 1 2 4 - 7 1
15. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
17. Спарта Роттердам 4 0 1 3 2 - 9 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 2 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Тиль Гус 7 0 0
2. Аякс Алле Себастьян 6 0 2
3. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
5. АЗ Алкмаар Де Вит Дани 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Беро Матуш 5 1
2. Твенте Зерруки Рамиз 3 1
3. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
4. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
5. Витесс Базур Рихедли 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Твенте 1:1 Виллем II онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 