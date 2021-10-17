Голландия: Эредивизие 2021-2022
Твенте
1:1
Конец матча
Стадион: Гролс Весте
Виллем II
1:0
6' ГолЛимниос Димитрис
1:1
24' ГолНуннели Че
33' Желтая карточкаКён Деррик
33' Желтая карточкаЗерруки Рамиз
37' Желтая карточкаРон Янс
41' Желтая карточкаСадилек Михал
45' Вторая желтая карточкаЗерруки Рамиз
52' Желтая карточкаВридт Квази
76' Вторая желтая карточкаКён Деррик
35
Mees
Hilgers
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Mees HilgersЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Daan RotsНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Max Bruns
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
1:0
24'
1:1
33'
33'
37'
41'
45'
52'
76'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
История личных встреч
Твенте
Виллем II
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
21 матч
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4 (2)
|0.44
|Проппер Робин
|4
|0.44
|Лимниос Димитрис
|2
|0.22
|Daan Rots
|2
|0.22
|Влап Михел
|1
|0.11
|Manfred Ugalde
|1
|0.11
|Мениг Квинси
|0
|0
|Мисиджан Вирджил
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Садилек Михал
|0
|0
|Mees Hilgers
|0
|0
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вридт Квази
|3
|0.33
|Нуннели Че
|3
|0.33
|Кёлерт Матс
|2
|0.22
|Саглам Геркем
|1
|0.11
|Свенссон Макс
|1
|0.11
|Саддики Дрейс
|1
|0.11
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.11
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|3
|1
|Садилек Михал
|3
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|Мениг Квинси
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Проппер Робин
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кён Деррик
|1
|1
|Льонч Поль
|2
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Велленройтер Тимон
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Нуннели Че
|1
|0
|Саддики Дрейс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
50%
2
25%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
22%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
8
7
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
50%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
4
27%
1
8%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
3
25%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
4
33%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4
Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1 Арминия - Твенте 1:1 АДО Ден Хааг - Твенте 0:2 АДО Ден Хааг - Твенте 2:2 ХСК-21 - Твенте 0:2 Спарта Энсхеде - Твенте 1:8 Твенте - АДО Ден Хааг 3:2 Ваалвейк - Твенте 2:1 Твенте - Хераклес 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 3:0 Твенте - Утрехт 1:2
Виллем II
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1
НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1 Виллем II - Эксельсиор 2:0 Квик Бойс - Виллем II 2:5 РКДСФ - Виллем II 0:11 Йонг Виллем II - Виллем II 0:20 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 АДО Ден Хааг - Виллем II 1:4 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Ваалвейк 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|32 - 2
|22
|2.
|ПСВ
|9
|7
|0
|2
|22 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|4.
|Виллем II
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|5.
|Витесс
|9
|5
|1
|3
|9 - 15
|16
|6.
|Фейеноорд
|8
|5
|1
|2
|22 - 11
|16
|7.
|Твенте
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|8.
|Херенвен
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|9.
|АЗ Алкмаар
|8
|4
|0
|4
|19 - 13
|12
|10.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|16 - 22
|12
|11.
|НЕК Неймеген
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|13.
|Хераклес
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|15.
|Ваалвейк
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|16.
|Гронинген
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|4
|4
|8 - 17
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|0
|1
|8
|3 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|3.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|6.
|Камбюр
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Твенте
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|10.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|11.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|12.
|Херенвен
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|13.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|14.
|Витесс
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|15.
|Ваалвейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|5
|4
|0
|1
|5 - 6
|12
|2.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Виллем II
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|Херенвен
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|9.
|Фейеноорд
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|10.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|12.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|5 - 14
|3
|13.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|14.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|7
|0
|0
|2.
|Аякс
|Алле Себастьян
|6
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|4.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|5
|1
|1
|5.
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Беро Матуш
|5
|1
|2.
|Твенте
|Зерруки Рамиз
|3
|1
|3.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|4
|0
|5.
|Витесс
|Базур Рихедли
|4
|0