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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Саннефьёрд
0:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Одд
0'
14' Желтая карточка
Ian Smeulers
36' Желтая карточка
Бренден Эрик
42' Желтая карточка
Йоргенсен Филип
50'
1
Стуревик
Якоб
23
Йонссон
Видар
17
Фосс
Сандер
Моэн
5
Кройцриглер
Мартин
4
Ian
Smeulers
15
Бренден
Эрик
24
Сингх
Хармет
18
Куртович
Виллиам
10
Вега
Дейвер
14
Тветер
Александер
Рууд
11
Хансен
Кристоффер
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
6
Леквен
Магнус
25
Кителано
Йон
16
Китолано
Джошуа
7
Йоргенсен
Филип
8
Коса
Маркус
Андреас
14
Валлем
Конрад
9
Кастрати
Фламур
29
Свеннсен
Сандер
Саннефьёрд
4-3-3
Одд
4-3-3

Ход матча

14'
Ian Smeulers
 
36'
Бренден Эрик
 
42'
 
Йоргенсен Филип
46'
Зе Эдуардо де Араужо
Сингх Хармет
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

История личных встреч

Саннефьёрд
Одд

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

13 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

История матчей

Т
2:3
ТМК
0:0
Т
1:1
Т
1:2
К
1:1
Т
1:1
Т
5:0
ТМК
3:0
Т
1:0
Т
0:0
ТМК
1:1
Т
4:3
Т
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонссон Видар 8 0.36
Хансен Кристоффер 6 0.27
Тветер Александер Рууд 3 0.14
Рисан Сандер 2 0.09
Фосс Сандер Моэн 2 0.09
Валес Марк 1 0.05
Куртович Виллиам 1 0.05
Кройцриглер Мартин 1 0.05
Гуссиос Сиверт 1 0.05
Ордагич Амер 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Хокенстад Матс 0 0
Ньенету Франклин 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 11 (5) 0.5
Свеннсен Сандер 6 0.27
Леуритсен Тобиас 4 0.18
Китолано Джошуа 2 0.09
Ролантссон Гилли 1 0.05
Ларсен Кристоффер 1 0.05
Коса Маркус Андреас 1 0.05
Рууд Эспен 1 0.05
Валлем Конрад 1 0.05
Йоргенсен Филип 1 0.05
Кителано Йон 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фосс Сандер Моэн 5 0
Валес Марк 4 0
Кройцриглер Мартин 3 0
Вембангомо Брис 3 0
Ian Smeulers 1 1
Сингх Хармет 2 0
Куртович Виллиам 2 0
Йонссон Видар 2 0
Бренден Эрик 2 0
Зе Эдуардо де Араужо 2 0
Хансен Кристоффер 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кителано Йон 5 0
Бакенга Мушага 4 0
Ролантссон Гилли 3 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Бьортуфт Один Лурас 2 0
Валлем Конрад 2 0
Рууд Эспен 1 0
Кастрати Фламур 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Россбах Сондре 1 0
Евтович Милан 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Овусу Соломон 1 0
Йоргенсен Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
4
33%
3
27%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Пропущено

16
24
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
3
19%
6
25%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
4
25%
5
21%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
5
31%
3
13%
76-90

Забито

16
18
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
19%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
31%
5
28%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
3
19%
4
22%
76-90

Пропущено

20
18
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
5%
2
11%
1-15
5
25%
6
33%
16-30
3
15%
4
22%
31-45
5
25%
4
22%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
3
15%
0
0%
76-90

Забито

28
29
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
4
14%
3
10%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
8
29%
8
28%
31-45
7
25%
5
17%
46-60
3
11%
5
17%
61-75
4
14%
5
17%
76-90

Пропущено

36
42
15 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 19
4
11%
8
19%
1-15
7
19%
8
19%
16-30
4
11%
8
19%
31-45
9
25%
9
21%
46-60
4
11%
6
14%
61-75
8
22%
3
7%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 4:0 Саннефьёрд - Викинг 3:0 Саннефьёрд - Мольде 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 3:1
Одд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3
Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2 Мольде - Одд 5:0 Одд - Русенборг 2:2 Мьёндален - Одд 1:2 Одд - Тромсё 3:0 Бранн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 1:1 Кристиансунд - Одд 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 22 14 5 3 45 - 19 47
2. Мольде Заявка 22 13 5 4 54 - 26 44
3. Кристиансунд Заявка 22 12 3 7 29 - 25 39
4. Викинг 1:0 Заявка 22 11 5 6 42 - 40 38
5. Русенборг Заявка 21 11 4 6 43 - 27 37
6. Лиллестрём Заявка 22 10 5 7 33 - 28 35
7. Хёугесунн 4:0 Заявка 22 9 4 9 36 - 34 31
8. Волеренга Заявка 21 7 9 5 34 - 28 30
9. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 22 8 5 9 31 - 31 29
10. Одд 0:0 Заявка 22 7 6 9 31 - 40 27
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 22 7 5 10 27 - 37 26
12. Сарпсборг-08 0:1 Заявка 22 6 5 11 22 - 34 23
13. Тромсё Заявка 22 5 7 10 26 - 39 22
14. Стабек 1:0 Заявка 22 5 5 12 27 - 44 20
15. Бранн 0:1 Заявка 22 4 6 12 26 - 41 18
16. Мьёндален 0:4 Заявка 22 2 9 11 23 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 11 9 1 1 36 - 11 28
2. Кристиансунд Заявка 11 9 1 1 21 - 8 28
3. Будё-Глимт 1:0 Заявка 12 8 3 1 28 - 10 27
4. Хёугесунн 4:0 Заявка 11 8 1 2 23 - 11 25
5. Викинг 1:0 Заявка 11 7 2 2 24 - 17 23
6. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 11 7 2 2 25 - 9 23
7. Русенборг Заявка 10 7 1 2 26 - 11 22
8. Волеренга Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Лиллестрём Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10. Сарпсборг-08 0:1 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Одд 0:0 Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
13. Бранн 0:1 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
14. Стабек 1:0 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
15. Мьёндален 0:4 Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
16. Тромсё Заявка 10 1 4 5 12 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
2. Лиллестрём Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
3. Мольде Заявка 11 4 4 3 18 - 15 16
4. Русенборг Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг 1:0 Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд 0:0 Заявка 12 3 4 5 12 - 23 13
8. Волеренга Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
9. Кристиансунд Заявка 11 3 2 6 8 - 17 11
10. Стабек 1:0 Заявка 11 3 2 6 16 - 24 11
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 10 3 1 6 13 - 23 10
12. Мьёндален 0:4 Заявка 11 1 4 6 10 - 21 7
13. Сарпсборг-08 0:1 Заявка 11 2 1 8 8 - 24 7
14. Хёугесунн 4:0 Заявка 11 1 3 7 13 - 23 6
15. Бранн 0:1 Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
16. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 22 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 19 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 15 2 4
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 13 0 1
5. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Огбу Иго 5 1
2. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
3. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
4. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
5. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Йоргенсен Филип получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Бренден Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Иан Смейлерс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Одд
2.55
3.60
3.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Саннефьёрд 0:0 Одд онлайн




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