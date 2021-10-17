Норвегия: Типпелиген 2021
Саннефьёрд
0:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Sandefjord Arena
Одд
14' Желтая карточкаIan Smeulers
36' Желтая карточкаБренден Эрик
42' Желтая карточкаЙоргенсен Филип
15
Бренден
Эрик
24
Сингх
Хармет
10
Вега
Дейвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вега ДейверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Анене ЧумаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 КачиНападающий
-
18 Аас СайверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
Ход матча
14'
36'
42'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
История личных встреч
Саннефьёрд
Одд
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
13 матчей
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонссон Видар
|8
|0.36
|Хансен Кристоффер
|6
|0.27
|Тветер Александер Рууд
|3
|0.14
|Рисан Сандер
|2
|0.09
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0.09
|Валес Марк
|1
|0.05
|Куртович Виллиам
|1
|0.05
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.05
|Гуссиос Сиверт
|1
|0.05
|Ордагич Амер
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Хокенстад Матс
|0
|0
|Ньенету Франклин
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакенга Мушага
|11 (5)
|0.5
|Свеннсен Сандер
|6
|0.27
|Леуритсен Тобиас
|4
|0.18
|Китолано Джошуа
|2
|0.09
|Ролантссон Гилли
|1
|0.05
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.05
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.05
|Рууд Эспен
|1
|0.05
|Валлем Конрад
|1
|0.05
|Йоргенсен Филип
|1
|0.05
|Кителано Йон
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фосс Сандер Моэн
|5
|0
|Валес Марк
|4
|0
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Вембангомо Брис
|3
|0
|Ian Smeulers
|1
|1
|Сингх Хармет
|2
|0
|Куртович Виллиам
|2
|0
|Йонссон Видар
|2
|0
|Бренден Эрик
|2
|0
|Зе Эдуардо де Араужо
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кителано Йон
|5
|0
|Бакенга Мушага
|4
|0
|Ролантссон Гилли
|3
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|0
|Валлем Конрад
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Кастрати Фламур
|1
|0
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|Россбах Сондре
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
4
33%
3
27%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Пропущено
16
24
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
3
19%
6
25%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
4
25%
5
21%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
5
31%
3
13%
76-90
Забито
16
18
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
19%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
31%
5
28%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
3
19%
4
22%
76-90
Пропущено
20
18
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
5%
2
11%
1-15
5
25%
6
33%
16-30
3
15%
4
22%
31-45
5
25%
4
22%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
3
15%
0
0%
76-90
Забито
28
29
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
4
14%
3
10%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
8
29%
8
28%
31-45
7
25%
5
17%
46-60
3
11%
5
17%
61-75
4
14%
5
17%
76-90
Пропущено
36
42
15 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 19
4
11%
8
19%
1-15
7
19%
8
19%
16-30
4
11%
8
19%
31-45
9
25%
9
21%
46-60
4
11%
6
14%
61-75
8
22%
3
7%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 4:0 Саннефьёрд - Викинг 3:0 Саннефьёрд - Мольде 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 3:1
Одд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3
Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2 Мольде - Одд 5:0 Одд - Русенборг 2:2 Мьёндален - Одд 1:2 Одд - Тромсё 3:0 Бранн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 1:1 Кристиансунд - Одд 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|22
|14
|5
|3
|45 - 19
|47
|2.
|Мольде
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|54 - 26
|44
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|29 - 25
|39
|4.
|Викинг
|1:0 Заявка
|22
|11
|5
|6
|42 - 40
|38
|5.
|Русенборг
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|43 - 27
|37
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|33 - 28
|35
|7.
|Хёугесунн
|4:0 Заявка
|22
|9
|4
|9
|36 - 34
|31
|8.
|Волеренга
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|34 - 28
|30
|9.
|Стрёмсгодсет
|0:1 Заявка
|22
|8
|5
|9
|31 - 31
|29
|10.
|Одд
|0:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 40
|27
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|22
|7
|5
|10
|27 - 37
|26
|12.
|Сарпсборг-08
|0:1 Заявка
|22
|6
|5
|11
|22 - 34
|23
|13.
|Тромсё
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|26 - 39
|22
|14.
|Стабек
|1:0 Заявка
|22
|5
|5
|12
|27 - 44
|20
|15.
|Бранн
|0:1 Заявка
|22
|4
|6
|12
|26 - 41
|18
|16.
|Мьёндален
|0:4 Заявка
|22
|2
|9
|11
|23 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|36 - 11
|28
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 8
|28
|3.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 10
|27
|4.
|Хёугесунн
|4:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 11
|25
|5.
|Викинг
|1:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 17
|23
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 9
|23
|7.
|Русенборг
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 11
|22
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Сарпсборг-08
|0:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Одд
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|13.
|Бранн
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|14.
|Стабек
|1:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|15.
|Мьёндален
|0:4 Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|16.
|Тромсё
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|3.
|Мольде
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|4.
|Русенборг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|5.
|Тромсё
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|6.
|Викинг
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 23
|15
|7.
|Одд
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 23
|13
|8.
|Волеренга
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 17
|11
|10.
|Стабек
|1:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 24
|11
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 23
|10
|12.
|Мьёндален
|0:4 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 21
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|0:1 Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 24
|7
|14.
|Хёугесунн
|4:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|13 - 23
|6
|15.
|Бранн
|0:1 Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|0:1 Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|22
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|19
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|15
|2
|4
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|13
|0
|1
|5.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Огбу Иго
|5
|1
|2.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|3.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|4.
|Бранн
|Кнудсен Фредрик
|4
|1
|5.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1