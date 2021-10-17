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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Саннефьёрд
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 4673
Одд
0'
14' Желтая карточка
Ian Smeulers
36' Желтая карточка
Бренден Эрик
42' Желтая карточка
Йоргенсен Филип
75' Желтая карточка
Кройцриглер Мартин
87' Желтая карточка
Кителано Йон
90'+4
1
Стуревик
Якоб
23
Йонссон
Видар
17
Фосс
Сандер
Моэн
5
Кройцриглер
Мартин
4
Ian
Smeulers
15
Бренден
Эрик
24
Сингх
Хармет
18
Куртович
Виллиам
10
Вега
Дейвер
14
Тветер
Александер
Рууд
11
Хансен
Кристоффер
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
6
Леквен
Магнус
25
Кителано
Йон
16
Китолано
Джошуа
7
Йоргенсен
Филип
8
Коса
Маркус
Андреас
14
Валлем
Конрад
9
Кастрати
Фламур
29
Свеннсен
Сандер
Саннефьёрд
4-3-3
Одд
4-3-3

Ход матча

14'
Ian Smeulers
 
36'
Бренден Эрик
 
42'
 
Йоргенсен Филип
46'
Зе Эдуардо де Араужо
Сингх Хармет
 
62'
 
Леуритсен Тобиас
Кастрати Фламур
71'
Рисан Сандер
Бренден Эрик
 
75'
Кройцриглер Мартин
 
76'
 
Евтович Милан
Свеннсен Сандер
76'
Ньенету Франклин
Вега Дейвер
 
87'
 
Кителано Йон
90'
Сёдлунн Андре
Куртович Виллиам
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

История личных встреч

Саннефьёрд
Одд

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

13 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

История матчей

Т
2:3
ТМК
0:0
Т
1:1
Т
1:2
К
1:1
Т
1:1
Т
5:0
ТМК
3:0
Т
1:0
Т
0:0
ТМК
1:1
Т
4:3
Т
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонссон Видар 8 0.36
Хансен Кристоффер 6 0.27
Тветер Александер Рууд 3 0.14
Рисан Сандер 2 0.09
Фосс Сандер Моэн 2 0.09
Валес Марк 1 0.05
Куртович Виллиам 1 0.05
Кройцриглер Мартин 1 0.05
Гуссиос Сиверт 1 0.05
Ордагич Амер 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Хокенстад Матс 0 0
Ньенету Франклин 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 11 (5) 0.5
Свеннсен Сандер 6 0.27
Леуритсен Тобиас 4 0.18
Китолано Джошуа 2 0.09
Ролантссон Гилли 1 0.05
Ларсен Кристоффер 1 0.05
Коса Маркус Андреас 1 0.05
Рууд Эспен 1 0.05
Валлем Конрад 1 0.05
Йоргенсен Филип 1 0.05
Кителано Йон 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фосс Сандер Моэн 5 0
Валес Марк 4 0
Кройцриглер Мартин 4 0
Вембангомо Брис 3 0
Ian Smeulers 1 1
Сингх Хармет 2 0
Куртович Виллиам 2 0
Йонссон Видар 2 0
Бренден Эрик 2 0
Зе Эдуардо де Араужо 2 0
Хансен Кристоффер 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кителано Йон 6 0
Бакенга Мушага 4 0
Ролантссон Гилли 3 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Бьортуфт Один Лурас 2 0
Валлем Конрад 2 0
Рууд Эспен 1 0
Кастрати Фламур 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Россбах Сондре 1 0
Евтович Милан 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Овусу Соломон 1 0
Йоргенсен Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
4
33%
3
27%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Пропущено

16
24
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
3
19%
6
25%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
4
25%
5
21%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
5
31%
3
13%
76-90

Забито

16
18
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
3
19%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
31%
5
28%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
3
19%
4
22%
76-90

Пропущено

20
18
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
5%
2
11%
1-15
5
25%
6
33%
16-30
3
15%
4
22%
31-45
5
25%
4
22%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
3
15%
0
0%
76-90

Забито

28
29
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
4
14%
3
10%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
8
29%
8
28%
31-45
7
25%
5
17%
46-60
3
11%
5
17%
61-75
4
14%
5
17%
76-90

Пропущено

36
42
15 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 19
4
11%
8
19%
1-15
7
19%
8
19%
16-30
4
11%
8
19%
31-45
9
25%
9
21%
46-60
4
11%
6
14%
61-75
8
22%
3
7%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 4:0 Саннефьёрд - Викинг 3:0 Саннефьёрд - Мольде 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 3:1
Одд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3
Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2 Мольде - Одд 5:0 Одд - Русенборг 2:2 Мьёндален - Одд 1:2 Одд - Тромсё 3:0 Бранн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 1:1 Кристиансунд - Одд 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 22 14 5 3 46 - 20 47
2. Мольде Заявка 22 13 5 4 54 - 26 44
3. Кристиансунд Заявка 22 12 3 7 29 - 25 39
4. Русенборг 1:1 Заявка 22 11 5 6 44 - 28 38
5. Викинг Заявка 22 11 5 6 42 - 40 38
6. Лиллестрём Заявка 22 10 5 7 33 - 28 35
7. Хёугесунн Заявка 22 9 4 9 39 - 34 31
8. Волеренга 1:1 Заявка 22 7 10 5 35 - 29 31
9. Стрёмсгодсет Заявка 22 8 5 9 31 - 31 29
10. Одд Заявка 22 7 6 9 31 - 40 27
11. Саннефьёрд Заявка 22 7 5 10 27 - 37 26
12. Сарпсборг-08 Заявка 22 6 5 11 23 - 35 23
13. Тромсё Заявка 22 5 7 10 26 - 39 22
14. Бранн Заявка 22 4 7 11 27 - 41 19
15. Стабек Заявка 22 4 6 12 27 - 45 18
16. Мьёндален Заявка 22 2 9 11 23 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 11 9 1 1 36 - 11 28
2. Кристиансунд Заявка 11 9 1 1 21 - 8 28
3. Будё-Глимт Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Хёугесунн Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5. Стрёмсгодсет Заявка 11 7 2 2 25 - 9 23
6. Русенборг 1:1 Заявка 11 7 2 2 27 - 12 23
7. Викинг Заявка 11 7 2 2 24 - 17 23
8. Волеренга 1:1 Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Лиллестрём Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Одд Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
13. Бранн Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Стабек Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
15. Мьёндален Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
16. Тромсё Заявка 10 1 4 5 12 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
2. Лиллестрём Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
3. Мольде Заявка 11 4 4 3 18 - 15 16
4. Русенборг 1:1 Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд Заявка 12 3 4 5 12 - 23 13
8. Волеренга 1:1 Заявка 11 3 4 4 14 - 17 13
9. Кристиансунд Заявка 11 3 2 6 8 - 17 11
10. Саннефьёрд Заявка 10 3 1 6 13 - 23 10
11. Стабек Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
12. Мьёндален Заявка 11 1 4 6 10 - 24 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 11 2 1 8 9 - 25 7
14. Хёугесунн Заявка 11 1 3 7 13 - 23 6
15. Бранн Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 22 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 19 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 15 2 4
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 13 0 1
5. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 5 1
2. Лиллестрём Огбу Иго 5 1
3. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
4. Одд Кителано Йон 6 0
5. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Йоргенсен Филип получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Бренден Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Иан Смейлерс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Саннефьёрд 0:0 Одд онлайн




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