Норвегия: Типпелиген 2021
Саннефьёрд
0:0
Конец матча
Стадион: Sandefjord Arena Зрители: 4673
Одд
14' Желтая карточкаIan Smeulers
36' Желтая карточкаБренден Эрик
42' Желтая карточкаЙоргенсен Филип
75' Желтая карточкаКройцриглер Мартин
87' Желтая карточкаКителано Йон
15
Бренден
Эрик
24
Сингх
Хармет
10
Вега
Дейвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вега ДейверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Анене ЧумаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 КачиНападающий
-
18 Аас СайверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
Ход матча
14'
36'
42'
87'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
История личных встреч
Саннефьёрд
Одд
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
13 матчей
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонссон Видар
|8
|0.36
|Хансен Кристоффер
|6
|0.27
|Тветер Александер Рууд
|3
|0.14
|Рисан Сандер
|2
|0.09
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0.09
|Валес Марк
|1
|0.05
|Куртович Виллиам
|1
|0.05
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.05
|Гуссиос Сиверт
|1
|0.05
|Ордагич Амер
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Хокенстад Матс
|0
|0
|Ньенету Франклин
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакенга Мушага
|11 (5)
|0.5
|Свеннсен Сандер
|6
|0.27
|Леуритсен Тобиас
|4
|0.18
|Китолано Джошуа
|2
|0.09
|Ролантссон Гилли
|1
|0.05
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.05
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.05
|Рууд Эспен
|1
|0.05
|Валлем Конрад
|1
|0.05
|Йоргенсен Филип
|1
|0.05
|Кителано Йон
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фосс Сандер Моэн
|5
|0
|Валес Марк
|4
|0
|Кройцриглер Мартин
|4
|0
|Вембангомо Брис
|3
|0
|Ian Smeulers
|1
|1
|Сингх Хармет
|2
|0
|Куртович Виллиам
|2
|0
|Йонссон Видар
|2
|0
|Бренден Эрик
|2
|0
|Зе Эдуардо де Араужо
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кителано Йон
|6
|0
|Бакенга Мушага
|4
|0
|Ролантссон Гилли
|3
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|0
|Валлем Конрад
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Кастрати Фламур
|1
|0
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|Россбах Сондре
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
4
33%
3
27%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Пропущено
16
24
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
3
19%
6
25%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
4
25%
5
21%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
5
31%
3
13%
76-90
Забито
16
18
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
3
19%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
31%
5
28%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
3
19%
4
22%
76-90
Пропущено
20
18
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
5%
2
11%
1-15
5
25%
6
33%
16-30
3
15%
4
22%
31-45
5
25%
4
22%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
3
15%
0
0%
76-90
Забито
28
29
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
4
14%
3
10%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
8
29%
8
28%
31-45
7
25%
5
17%
46-60
3
11%
5
17%
61-75
4
14%
5
17%
76-90
Пропущено
36
42
15 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 19
4
11%
8
19%
1-15
7
19%
8
19%
16-30
4
11%
8
19%
31-45
9
25%
9
21%
46-60
4
11%
6
14%
61-75
8
22%
3
7%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 4:0 Саннефьёрд - Викинг 3:0 Саннефьёрд - Мольде 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 3:1
Одд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3
Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2 Мольде - Одд 5:0 Одд - Русенборг 2:2 Мьёндален - Одд 1:2 Одд - Тромсё 3:0 Бранн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 1:1 Кристиансунд - Одд 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|46 - 20
|47
|2.
|Мольде
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|54 - 26
|44
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|29 - 25
|39
|4.
|Русенборг
|1:1 Заявка
|22
|11
|5
|6
|44 - 28
|38
|5.
|Викинг
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|42 - 40
|38
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|33 - 28
|35
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|39 - 34
|31
|8.
|Волеренга
|1:1 Заявка
|22
|7
|10
|5
|35 - 29
|31
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|31 - 31
|29
|10.
|Одд
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 40
|27
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|27 - 37
|26
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|23 - 35
|23
|13.
|Тромсё
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|26 - 39
|22
|14.
|Бранн
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|27 - 41
|19
|15.
|Стабек
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|27 - 45
|18
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|23 - 39
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|36 - 11
|28
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 8
|28
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 11
|27
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|5.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 9
|23
|6.
|Русенборг
|1:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|27 - 12
|23
|7.
|Викинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 17
|23
|8.
|Волеренга
|1:1 Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Одд
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|13.
|Бранн
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|14.
|Стабек
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|16.
|Тромсё
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|3.
|Мольде
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|4.
|Русенборг
|1:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|5.
|Тромсё
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|6.
|Викинг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 23
|15
|7.
|Одд
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 23
|13
|8.
|Волеренга
|1:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 17
|13
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 17
|11
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 23
|10
|11.
|Стабек
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 25
|9
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 24
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 25
|7
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|13 - 23
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|22
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|19
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|15
|2
|4
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|13
|0
|1
|5.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|5
|1
|2.
|Лиллестрём
|Огбу Иго
|5
|1
|3.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|4.
|Одд
|Кителано Йон
|6
|0
|5.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0