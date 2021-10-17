Норвегия: Типпелиген 2021
1:0
22' ГолХансен Беньямин
2:0
26' ГолНдур Алиун
3:0
40' ГолНдур Алиун
4:0
45' ГолНдур Алиун
25
Ндур
Алиун
20
Тум
Исаак
24
Свеен
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Ндур АлиунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Свеен ОлеНападающий
- Запасные игроки
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vegard Hansen
Ход матча
22'
26'
2:0
40'
3:0
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
История личных встреч
Хёугесунн
Мьёндален
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ваджи Ибраима
|8
|0.36
|Ндур Алиун
|7
|0.32
|Вельде Кристоффер
|5
|0.23
|Лисет Сёндре
|4
|0.18
|Сандберг Никлас
|3 (1)
|0.14
|Стёлос Александер
|2
|0.09
|Хансен Беньямин
|2
|0.09
|Теркильдсен Петер
|1
|0.05
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.05
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0.05
|Деслер Миккел
|1
|0.05
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.05
|Педерсен Торе
|0
|0
|Лейте Бруно
|0
|0
|Anders Baertelsen
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овенстад Мартин
|3
|0.14
|Ларсен Ларс Олден
|3
|0.14
|Стокке Беньямин
|3 (1)
|0.14
|Накким Маркус
|3
|0.14
|Эриксен Кент Хавард
|2
|0.09
|Вальстад Николас
|2
|0.09
|Брохман Тонни
|1
|0.05
|Брустад Фредрик
|1
|0.05
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0.05
|Свеен Оле
|1
|0.05
|Юхансен Сондре
|1
|0.05
|Ибрагим Шуайбу
|1
|0.05
|Спорронг Альбин
|1
|0.05
|Сольберг Йоаким
|0
|0
|Гёусетх Кристиан
|0
|0
|Себулонсен Себастьян
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Торе
|5
|0
|Лисет Сёндре
|3
|0
|Вельде Кристоффер
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Стёлос Александер
|2
|0
|Хансен Беньямин
|2
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|0
|Фредриксен Ульрик
|2
|0
|Ндур Алиун
|0
|1
|Санде Мадс
|1
|0
|Ваджи Ибраима
|1
|0
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|Лейте Бруно
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Спорронг Альбин
|4
|1
|Осмундсен Стиан
|4
|0
|Накким Маркус
|3
|0
|Селл Вильям
|3
|0
|Свеен Оле
|2
|0
|Сольберг Йоаким
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Тум Исаак
|2
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|2
|0
|Брохман Тонни
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Брустад Фредрик
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Яневски Даниэль
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
10
4 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
0
0%
2
20%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
1
5%
1
10%
31-45
6
30%
1
10%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
4
20%
5
50%
76-90
Пропущено
10
17
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
10%
2
12%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
2
20%
4
24%
61-75
2
20%
6
35%
76-90
Забито
14
14
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
7%
1
7%
1-15
8
57%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
21%
4
29%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
2
14%
2
14%
76-90
Пропущено
22
14
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
2
14%
16-30
4
18%
4
29%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
4
18%
3
21%
76-90
Забито
34
24
13 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
1
3%
3
13%
1-15
11
32%
2
8%
16-30
1
3%
2
8%
31-45
9
26%
5
21%
46-60
6
18%
5
21%
61-75
6
18%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
32
31
16 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 18
4
13%
2
6%
1-15
7
22%
3
10%
16-30
5
16%
7
23%
31-45
5
16%
5
16%
46-60
5
16%
5
16%
61-75
6
19%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1
Бранн - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Бранн 1:0 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0 Лиллестрём - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:0
Мьёндален
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1
Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3 Мьёндален - Стабек 1:2 Оссиден - Мьёндален 0:3 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Бранн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Лиллестрём - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Одд 1:2 Кристиансунд - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Мьёндален 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|22
|14
|5
|3
|45 - 19
|47
|2.
|Мольде
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|54 - 26
|44
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|29 - 25
|39
|4.
|Викинг
|1:0 Заявка
|22
|11
|5
|6
|42 - 40
|38
|5.
|Русенборг
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|43 - 27
|37
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|33 - 28
|35
|7.
|Хёугесунн
|4:0 Заявка
|22
|9
|4
|9
|36 - 34
|31
|8.
|Волеренга
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|34 - 28
|30
|9.
|Стрёмсгодсет
|0:1 Заявка
|22
|8
|5
|9
|31 - 31
|29
|10.
|Одд
|0:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 40
|27
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|22
|7
|5
|10
|27 - 37
|26
|12.
|Сарпсборг-08
|0:1 Заявка
|22
|6
|5
|11
|22 - 34
|23
|13.
|Тромсё
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|26 - 39
|22
|14.
|Стабек
|1:0 Заявка
|22
|5
|5
|12
|27 - 44
|20
|15.
|Бранн
|0:1 Заявка
|22
|4
|6
|12
|26 - 41
|18
|16.
|Мьёндален
|0:4 Заявка
|22
|2
|9
|11
|23 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|36 - 11
|28
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 8
|28
|3.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 10
|27
|4.
|Хёугесунн
|4:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 11
|25
|5.
|Викинг
|1:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 17
|23
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 9
|23
|7.
|Русенборг
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 11
|22
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Сарпсборг-08
|0:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Одд
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|13.
|Бранн
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|14.
|Стабек
|1:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|15.
|Мьёндален
|0:4 Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|16.
|Тромсё
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|3.
|Мольде
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|4.
|Русенборг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|5.
|Тромсё
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|6.
|Викинг
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 23
|15
|7.
|Одд
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 23
|13
|8.
|Волеренга
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 17
|11
|10.
|Стабек
|1:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 24
|11
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 23
|10
|12.
|Мьёндален
|0:4 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 21
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|0:1 Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 24
|7
|14.
|Хёугесунн
|4:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|13 - 23
|6
|15.
|Бранн
|0:1 Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|0:1 Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|22
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|19
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|15
|2
|4
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|13
|0
|1
|5.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Огбу Иго
|5
|1
|2.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|3.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|4.
|Бранн
|Кнудсен Фредрик
|4
|1
|5.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1