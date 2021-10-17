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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Русенборг
1:1
Перерыв

Стадион:
Волеренга
0'
0:1
20' Гол
Ятта Сиди
1:1
24' Гол
Веккья Стефано
26' Желтая карточка
Хенриксен Маркус
42' Красная карточка
Хенриксен Маркус
13
Лунд
Юлиан
Файе
2
Рейтан
Эрленд
Даль
16
Ховланд
Эвен
15
Эйолфссон
Холмар
Эрн
11
Хольсе
Карло
5
Шелбред
Пер-Сильян
7
Хенриксен
Маркус
22
Веккья
Стефано
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
9
Исламович
Дино
18
Хольм
Ноа
1
Хауг
Кьетил
8
Бьёрдаль
Хенрик
4
Толлос
Йонатан
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
26
Сахрауи
Осам
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
17
Кристенсен
Тобиас
19
Ятта
Сиди
9
Кьяртанссон
Видар
11
Лаюни
Амор
Русенборг
4-3-3
Волеренга
4-3-3

Ход матча

20'
0:1
Ятта Сиди
(Лаюни Амор)
24'
Веккья Стефано
1:1
26'
Хенриксен Маркус
 
42'
Хенриксен Маркус
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

История личных встреч

Русенборг
Волеренга

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

30 матчей

60%
30%
10%
18 побед 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
12 побед 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
16 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Т
1:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
3:0
К
2:0
Т
2:3
Т
3:0
Т
3:0
К
1:2
Т
1:1
Т
3:1
Т
0:2
Т
2:0
Т
1:2
Т
3:2
Т
2:2
КН
2:1
Т
0:0
Т
1:2
Т
3:0
Т
0:0
Т
1:0
Т
2:0
Т
3:1
Т
0:0
Т
1:2
Т
3:0
Т
2:1
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веккья Стефано 9 0.41
Захариассен Кристоффер 8 0.36
Хольсе Карло 3 0.14
Сейде Эмиль Конрадсен 3 0.14
Исламович Дино 3 0.14
Хольм Ноа 3 0.14
Видесхейм-Пауль Расмус 3 0.14
Молинс Гильермо 2 0.09
Эйолфссон Холмар Эрн 2 0.09
Рейтан Эрленд Даль 1 0.05
Ховланд Эвен 1 0.05
Шелбред Пер-Сильян 1 0.05
Скарсем Олаус 1 0.05
Тагсет Эдвард 1 0.05
Хенриксен Маркус 1 0.05
Конрадсен Андрес 1 0.05
Шербечич Бесим 1 0.05
Хофф Вебьёрн 0 0
Андерссон Адам 0 0
Аугустинссон Йонатан 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннум Арон 6 (2) 0.27
Удаль Хенрик 5 0.23
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.14
Лаюни Амор 3 0.14
Борхгревинк Кристиан 3 0.14
Толлос Йонатан 3 0.14
Кьяртанссон Видар 3 0.14
Кристенсен Тобиас 3 0.14
Ятта Сиди 2 0.09
Сахрауи Осам 1 0.05
Жута Леонард 1 0.05
Хольм Один Тьяго 1 0.05
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Клаессон Кристоффер 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Адам 3 1
Захариассен Кристоффер 4 0
Эйолфссон Холмар Эрн 4 0
Шелбред Пер-Сильян 3 0
Хофф Вебьёрн 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Тетти Александер 2 0
Исламович Дино 2 0
Аугустинссон Йонатан 2 0
Тагсет Эдвард 2 0
Хольм Ноа 2 0
Молинс Гильермо 1 0
Ховланд Эвен 1 0
Хенриксен Маркус 1 0
Шербечич Бесим 1 0
Вагич Павле 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 4 0
Борхгревинк Кристиан 4 0
Кристенсен Тобиас 3 0
Жута Леонард 2 0
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Несберг Иван 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Доннум Арон 2 0
Толлос Йонатан 2 0
Клаессон Кристоффер 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Скарет Браге 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
14
11 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
5
19%
1
7%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
3
12%
2
14%
46-60
5
19%
4
29%
61-75
7
27%
6
43%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
4
36%
5
33%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Забито

18
21
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
6%
4
19%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
8
44%
4
19%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
1
6%
6
29%
61-75
3
17%
3
14%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
6
50%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
4
27%
2
17%
76-90

Забито

44
35
23 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
6
14%
5
14%
1-15
7
16%
0
0%
16-30
10
23%
5
14%
31-45
5
11%
6
17%
46-60
6
14%
10
29%
61-75
10
23%
9
26%
76-90

Пропущено

26
27
8 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
5
19%
0
0%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
2
8%
9
33%
31-45
7
27%
7
26%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
7
27%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Кристиансунд - Русенборг 1:0 Русенборг - Мьёндален 3:1 Викинг - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3
Русенборг - Тромсё 3:2 Викинг - Русенборг 2:1 Русенборг - Ренн 1:3 Русенборг - Одд 5:0 Ренн - Русенборг 2:0 Мьёндален - Русенборг 1:2 Домжале - Русенборг 1:2 Русенборг - Домжале 6:1 Оркла - Русенборг 1:11 Русенборг - Хабнарфьордюр 4:1 Мелхус - Русенборг 0:7 Хабнарфьордюр - Русенборг 0:2 Тромсё - Русенборг 1:3 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Одд - Русенборг 2:2 Русенборг - Хёугесунн 0:0
Волеренга
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Волеренга - Одд 0:3 Волеренга - Мольде 1:1
Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Волеренга - Фредрикстад 2:3 Волеренга - Стабек 3:1 Волеренга - Викинг 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Уллерн - Волеренга 1:3 Волеренга - Гент 2:0 Люн - Волеренга 0:4 Гент - Волеренга 4:0 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Стабек - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:1 Волеренга - Одд 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 22 14 5 3 46 - 20 47
2. Мольде Заявка 22 13 5 4 54 - 26 44
3. Кристиансунд Заявка 22 12 3 7 29 - 25 39
4. Русенборг 1:1 Заявка 22 11 5 6 44 - 28 38
5. Викинг Заявка 22 11 5 6 42 - 40 38
6. Лиллестрём Заявка 22 10 5 7 33 - 28 35
7. Хёугесунн Заявка 22 9 4 9 39 - 34 31
8. Волеренга 1:1 Заявка 22 7 10 5 35 - 29 31
9. Стрёмсгодсет Заявка 22 8 5 9 31 - 31 29
10. Одд Заявка 22 7 6 9 31 - 40 27
11. Саннефьёрд Заявка 22 7 5 10 27 - 37 26
12. Сарпсборг-08 Заявка 22 6 5 11 23 - 35 23
13. Тромсё Заявка 22 5 7 10 26 - 39 22
14. Бранн Заявка 22 4 7 11 27 - 41 19
15. Стабек Заявка 22 4 6 12 27 - 45 18
16. Мьёндален Заявка 22 2 9 11 23 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 11 9 1 1 36 - 11 28
2. Кристиансунд Заявка 11 9 1 1 21 - 8 28
3. Будё-Глимт Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Хёугесунн Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5. Стрёмсгодсет Заявка 11 7 2 2 25 - 9 23
6. Русенборг 1:1 Заявка 11 7 2 2 27 - 12 23
7. Викинг Заявка 11 7 2 2 24 - 17 23
8. Волеренга 1:1 Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Лиллестрём Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Одд Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
13. Бранн Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Стабек Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
15. Мьёндален Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
16. Тромсё Заявка 10 1 4 5 12 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
2. Лиллестрём Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
3. Мольде Заявка 11 4 4 3 18 - 15 16
4. Русенборг 1:1 Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд Заявка 12 3 4 5 12 - 23 13
8. Волеренга 1:1 Заявка 11 3 4 4 14 - 17 13
9. Кристиансунд Заявка 11 3 2 6 8 - 17 11
10. Саннефьёрд Заявка 10 3 1 6 13 - 23 10
11. Стабек Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
12. Мьёндален Заявка 11 1 4 6 10 - 24 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 11 2 1 8 9 - 25 7
14. Хёугесунн Заявка 11 1 3 7 13 - 23 6
15. Бранн Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 22 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 19 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 15 2 4
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 13 0 1
5. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 5 1
2. Лиллестрём Огбу Иго 5 1
3. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
4. Одд Кителано Йон 6 0
5. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    УДАЛЕНИЕ! - Хенриксен Маркус увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    26'
    Хенриксен Маркус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Веккья Стефано бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Seedy Jatta бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Волеренга
1.97
3.88
4.36
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Русенборг 1:1 Волеренга онлайн




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