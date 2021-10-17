Норвегия: Типпелиген 2021
Русенборг
2:2
Конец матча
Стадион: Леркендаль Зрители: 16618
Волеренга
0:1
20' ГолЯтта Сиди
1:1
24' ГолВеккья Стефано
26' Желтая карточкаХенриксен Маркус
42' Вторая желтая карточкаХенриксен Маркус
2:1
58' ГолСейде Эмиль Конрадсен
66' Желтая карточкаСейде Эмиль Конрадсен
2:2
68' ГолХольм Один Тьяго
16
Ховланд
Эвен
11
Хольсе
Карло
18
Хольм
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
-
11 Хольсе КарлоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Вагич ПавлеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Защитник
-
26 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
- Нападающий
-
11 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
27 Jacob Eng
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Ход матча
20'
0:1
24'
1:1
26'
42'
58'
68'
2:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
История личных встреч
Русенборг
Волеренга
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
30 матчей
60%
30%
10%
18 побед 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
12 побед 15 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
16 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веккья Стефано
|9
|0.41
|Захариассен Кристоффер
|8
|0.36
|Сейде Эмиль Конрадсен
|4
|0.18
|Хольсе Карло
|3
|0.14
|Исламович Дино
|3
|0.14
|Хольм Ноа
|3
|0.14
|Видесхейм-Пауль Расмус
|3
|0.14
|Молинс Гильермо
|2
|0.09
|Эйолфссон Холмар Эрн
|2
|0.09
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.05
|Ховланд Эвен
|1
|0.05
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0.05
|Скарсем Олаус
|1
|0.05
|Тагсет Эдвард
|1
|0.05
|Хенриксен Маркус
|1
|0.05
|Конрадсен Андрес
|1
|0.05
|Шербечич Бесим
|1
|0.05
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Андерссон Адам
|0
|0
|Аугустинссон Йонатан
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннум Арон
|6 (2)
|0.27
|Удаль Хенрик
|5
|0.23
|Лаюни Амор
|3
|0.14
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.14
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0.14
|Толлос Йонатан
|3
|0.14
|Кьяртанссон Видар
|3
|0.14
|Кристенсен Тобиас
|3
|0.14
|Хольм Один Тьяго
|2
|0.09
|Ятта Сиди
|2
|0.09
|Сахрауи Осам
|1
|0.05
|Жута Леонард
|1
|0.05
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Клаессон Кристоффер
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерссон Адам
|3
|1
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|Эйолфссон Холмар Эрн
|4
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|3
|0
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Хенриксен Маркус
|1
|1
|Тетти Александер
|2
|0
|Исламович Дино
|2
|0
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0
|Тагсет Эдвард
|2
|0
|Хольм Ноа
|2
|0
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Шербечич Бесим
|1
|0
|Сейде Эмиль Конрадсен
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|4
|0
|Борхгревинк Кристиан
|4
|0
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|Жута Леонард
|2
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Несберг Иван
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Толлос Йонатан
|2
|0
|Клаессон Кристоффер
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
16
12 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
5
18%
1
6%
1-15
5
18%
1
6%
16-30
2
7%
1
6%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
5
18%
5
31%
61-75
7
25%
6
38%
76-90
Пропущено
13
17
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
4
31%
6
35%
46-60
2
15%
4
24%
61-75
3
23%
2
12%
76-90
Забито
18
21
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
1
6%
4
19%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
8
44%
4
19%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
1
6%
6
29%
61-75
3
17%
3
14%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
6
50%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
4
27%
2
17%
76-90
Забито
46
37
24 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 13
4 Не забивали 2
6
13%
5
14%
1-15
8
17%
1
3%
16-30
10
22%
5
14%
31-45
6
13%
6
16%
46-60
6
13%
11
30%
30%
61-75
10
22%
9
24%
76-90
Пропущено
28
29
9 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 18
5
18%
0
0%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
2
7%
9
31%
31-45
7
25%
8
28%
46-60
5
18%
5
17%
61-75
7
25%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Кристиансунд - Русенборг 1:0 Русенборг - Мьёндален 3:1 Викинг - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3
Русенборг - Тромсё 3:2 Викинг - Русенборг 2:1 Русенборг - Ренн 1:3 Русенборг - Одд 5:0 Ренн - Русенборг 2:0 Мьёндален - Русенборг 1:2 Домжале - Русенборг 1:2 Русенборг - Домжале 6:1 Оркла - Русенборг 1:11 Русенборг - Хабнарфьордюр 4:1 Мелхус - Русенборг 0:7 Хабнарфьордюр - Русенборг 0:2 Тромсё - Русенборг 1:3 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Одд - Русенборг 2:2 Русенборг - Хёугесунн 0:0
Волеренга
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Волеренга - Одд 0:3 Волеренга - Мольде 1:1
Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Волеренга - Фредрикстад 2:3 Волеренга - Стабек 3:1 Волеренга - Викинг 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Уллерн - Волеренга 1:3 Волеренга - Гент 2:0 Люн - Волеренга 0:4 Гент - Волеренга 4:0 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Стабек - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:1 Волеренга - Одд 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|46 - 20
|47
|2.
|Мольде
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|54 - 26
|44
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|29 - 25
|39
|4.
|Русенборг
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|45 - 29
|38
|5.
|Викинг
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|42 - 40
|38
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|33 - 28
|35
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|39 - 34
|31
|8.
|Волеренга
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|36 - 30
|31
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|31 - 31
|29
|10.
|Одд
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 40
|27
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|27 - 37
|26
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|23 - 35
|23
|13.
|Тромсё
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|26 - 39
|22
|14.
|Бранн
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|27 - 41
|19
|15.
|Стабек
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|27 - 45
|18
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|23 - 39
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|36 - 11
|28
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 8
|28
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 11
|27
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|5.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 9
|23
|6.
|Русенборг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|28 - 13
|23
|7.
|Викинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 17
|23
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Одд
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|13.
|Бранн
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|14.
|Стабек
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|16.
|Тромсё
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|3.
|Мольде
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|4.
|Русенборг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|5.
|Тромсё
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|6.
|Викинг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 23
|15
|7.
|Одд
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 23
|13
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 17
|11
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 23
|10
|11.
|Стабек
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 25
|9
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 24
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 25
|7
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|13 - 23
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|22
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|19
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|15
|2
|4
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|13
|0
|1
|5.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|5
|1
|2.
|Лиллестрём
|Огбу Иго
|5
|1
|3.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|4.
|Одд
|Кителано Йон
|6
|0
|5.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0