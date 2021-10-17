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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Бранн
0:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Стабек
0'
0:1
38' Гол
Месик Иван
43' Желтая карточка
Месик Иван
48'
28
Грилль
Леннарт
8
Хорн
Майер
3
Кнудсен
Фредрик
26
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
23
Педерсен
Даниэль
19
Нильсен
Сиверт
9
Странд
Петтер
11
Финне
Бор
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
16
Тейлор
Роберт
12
Сандберг
Маркус
15
Оттесен
Стурла
27
Пигнатель-Енссен
Николас
4
Вангберг
Симен
5
Месик
Иван
18
Мое
Еппе
7
Болли
Матис
24
Костадинов
Калоян
8
Хауген
Фредрик
19
Вернерссон
Виктор
17
Аземи
Фитим
Бранн
4-3-3
Стабек
5-4-1

Ход матча

38'
0:1
Месик Иван
43'
 
Месик Иван
46'
 
Педерсен Каспер
Пигнатель-Енссен Николас
46'
Симба Мунга
Финне Бор
 
46'
Сконес Каспер
Педерсен Даниэль
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

История личных встреч

Бранн
Стабек

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

24 матча

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

Т
2:0
Т
1:1
Т
0:2
Т
2:1
Т
0:1
Т
1:2
Т
3:0
Т
2:0
Т
5:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
0:4
Т
1:2
ТМС
0:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
Т
2:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
1:2
Т
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамба Дауда 6 0.27
Селанн-Хеггебе Эуне 5 0.23
Тейлор Роберт 4 (1) 0.18
Расмуссен Матиас 2 0.09
Странд Петтер 1 0.05
Кристиансен Рубен 1 0.05
Симба Мунга 1 0.05
Педерсен Даниэль 1 0.05
Твейта Йон-Хельге 1 0.05
Финне Бор 1 0.05
Сери Яфет 1 0.05
Сконес Каспер 0 0
Нильсен Сиверт 0 0
Кнудсен Фредрик 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 6 0.27
Вангберг Симен 3 0.14
Нуса Антонио 3 0.14
Хансен Корнелиус 2 0.09
Геэльмуйден Херман 2 0.09
Скютте Саммю 2 (1) 0.09
Киркеволд Пол 1 0.05
Мое Еппе 1 0.05
Болли Матис 1 0.05
Хауген Фредрик 1 0.05
Аземи Фитим 1 0.05
Аманква Яу 1 0.05
Киносита Косуке 1 0.05
Martin Hoeyland 1 0.05
Месик Иван 1 0.05
Шала Херолинд 0 0
Оттесен Стурла 0 0
Подставски Томаш 0 0
Луманза Тортоль 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Сабастин Уче 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Фредрик 4 1
Расмуссен Матиас 3 0
Форрен Вегард 2 0
Кристиансен Рубен 2 0
Нильсен Сиверт 2 0
Сконес Каспер 2 0
Странд Петтер 2 0
Бамба Дауда 2 0
Бармен Кристоффер 1 0
Хорн Майер 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скютте Саммю 4 0
Оттесен Стурла 4 0
Хансен Корнелиус 2 1
Геэльмуйден Херман 3 0
Мое Еппе 3 0
Сандберг Маркус 1 1
Матс Солхеим 2 0
Шала Херолинд 2 0
Вангберг Симен 2 0
Вернерссон Виктор 2 0
Месик Иван 2 0
Аманква Яу 1 0
Киносита Косуке 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Хобленко Алексей 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Пигнатель-Енссен Николас 1 0
Сабастин Уче 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
15
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
7
54%
6
40%
76-90

Пропущено

19
24
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
0
0%
4
17%
1-15
6
32%
4
17%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
1
5%
6
25%
46-60
3
16%
2
8%
61-75
7
37%
5
21%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
8%
4
36%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
4
33%
1
9%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Пропущено

22
20
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
5%
5
25%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
8
36%
5
25%
61-75
4
18%
6
30%
76-90

Забито

25
26
8 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 6
2
8%
6
23%
1-15
4
16%
3
12%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
4
16%
3
12%
46-60
5
20%
4
15%
61-75
8
32%
7
27%
76-90

Пропущено

41
44
15 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 17
1
2%
9
20%
1-15
10
24%
5
11%
16-30
4
10%
4
9%
31-45
4
10%
8
18%
46-60
11
27%
7
16%
61-75
11
27%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1
Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1 Бранн - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Бранн 3:2 Бранн - Лиллестрём 1:1 Хёугесунн - Бранн 1:0 Бранн - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Бранн 0:0 Бранн - Эйгарден 3:0 Бранн - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Бранн 2:0
Стабек
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1
Стабек - Викинг 1:3 Волеренга - Стабек 3:1 Стабек - Мьёндален 1:1 Кристиансунд - Стабек 5:1 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Улленсакер-Киса - Стабек 0:1 Мьёндален - Стабек 1:2 Фолло - Стабек 0:1 Стабек - Лиллестрём 2:3 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Викинг - Стабек 3:3 Будё-Глимт - Стабек 4:1 Стабек - Волеренга 0:2 Мольде - Стабек 2:1 Стабек - Тромсё 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 22 14 5 3 45 - 19 47
2. Мольде Заявка 22 13 5 4 54 - 26 44
3. Кристиансунд Заявка 22 12 3 7 29 - 25 39
4. Викинг 1:0 Заявка 22 11 5 6 42 - 40 38
5. Русенборг Заявка 21 11 4 6 43 - 27 37
6. Лиллестрём Заявка 22 10 5 7 33 - 28 35
7. Хёугесунн 4:0 Заявка 22 9 4 9 36 - 34 31
8. Волеренга Заявка 21 7 9 5 34 - 28 30
9. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 22 8 5 9 31 - 31 29
10. Одд 0:0 Заявка 22 7 6 9 31 - 40 27
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 22 7 5 10 27 - 37 26
12. Сарпсборг-08 0:1 Заявка 22 6 5 11 22 - 34 23
13. Тромсё Заявка 22 5 7 10 26 - 39 22
14. Стабек 1:0 Заявка 22 5 5 12 27 - 44 20
15. Бранн 0:1 Заявка 22 4 6 12 26 - 41 18
16. Мьёндален 0:4 Заявка 22 2 9 11 23 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 11 9 1 1 36 - 11 28
2. Кристиансунд Заявка 11 9 1 1 21 - 8 28
3. Будё-Глимт 1:0 Заявка 12 8 3 1 28 - 10 27
4. Хёугесунн 4:0 Заявка 11 8 1 2 23 - 11 25
5. Викинг 1:0 Заявка 11 7 2 2 24 - 17 23
6. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 11 7 2 2 25 - 9 23
7. Русенборг Заявка 10 7 1 2 26 - 11 22
8. Волеренга Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Лиллестрём Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10. Сарпсборг-08 0:1 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Одд 0:0 Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
13. Бранн 0:1 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
14. Стабек 1:0 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
15. Мьёндален 0:4 Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
16. Тромсё Заявка 10 1 4 5 12 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
2. Лиллестрём Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
3. Мольде Заявка 11 4 4 3 18 - 15 16
4. Русенборг Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг 1:0 Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд 0:0 Заявка 12 3 4 5 12 - 23 13
8. Волеренга Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
9. Кристиансунд Заявка 11 3 2 6 8 - 17 11
10. Стабек 1:0 Заявка 11 3 2 6 16 - 24 11
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 10 3 1 6 13 - 23 10
12. Мьёндален 0:4 Заявка 11 1 4 6 10 - 21 7
13. Сарпсборг-08 0:1 Заявка 11 2 1 8 8 - 24 7
14. Хёугесунн 4:0 Заявка 11 1 3 7 13 - 23 6
15. Бранн 0:1 Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
16. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 22 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 19 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 15 2 4
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 13 0 1
5. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Огбу Иго 5 1
2. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
3. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
4. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
5. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Месик Иван получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Месик Иван бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Стабек
2.89
4.90
8.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бранн 0:1 Стабек онлайн




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