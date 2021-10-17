Норвегия: Типпелиген 2021
0:1
38' ГолМесик Иван
43' Желтая карточкаМесик Иван
76' Желтая карточкаСандберг Маркус
79' Желтая карточкаКостадинов Калоян
1:1
90' ГолСконес Каспер
90' Желтая карточкаEirik Horneland
26
Сери
Яфет
11
Финне
Бор
18
Мое
Еппе
17
Аземи
Фитим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сери ЯфетЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Симба МунгаНападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мое ЕппеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аземи ФитимНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
Ход матча
38'
0:1
43'
46'
76'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
10 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
История личных встреч
Бранн
Стабек
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
24 матча
41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бамба Дауда
|6
|0.27
|Селанн-Хеггебе Эуне
|5
|0.23
|Тейлор Роберт
|4 (1)
|0.18
|Расмуссен Матиас
|2
|0.09
|Сконес Каспер
|1
|0.05
|Странд Петтер
|1
|0.05
|Кристиансен Рубен
|1
|0.05
|Симба Мунга
|1
|0.05
|Педерсен Даниэль
|1
|0.05
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.05
|Финне Бор
|1
|0.05
|Сери Яфет
|1
|0.05
|Нильсен Сиверт
|0
|0
|Кнудсен Фредрик
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.27
|Вангберг Симен
|3
|0.14
|Нуса Антонио
|3
|0.14
|Хансен Корнелиус
|2
|0.09
|Геэльмуйден Херман
|2
|0.09
|Скютте Саммю
|2 (1)
|0.09
|Киркеволд Пол
|1
|0.05
|Мое Еппе
|1
|0.05
|Болли Матис
|1
|0.05
|Хауген Фредрик
|1
|0.05
|Аземи Фитим
|1
|0.05
|Аманква Яу
|1
|0.05
|Киносита Косуке
|1
|0.05
|Martin Hoeyland
|1
|0.05
|Месик Иван
|1
|0.05
|Шала Херолинд
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
|Подставски Томаш
|0
|0
|Луманза Тортоль
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Сабастин Уче
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнудсен Фредрик
|4
|1
|Расмуссен Матиас
|3
|0
|Форрен Вегард
|2
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Нильсен Сиверт
|2
|0
|Сконес Каспер
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Бамба Дауда
|2
|0
|Eirik Horneland
|1
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скютте Саммю
|4
|0
|Оттесен Стурла
|4
|0
|Сандберг Маркус
|2
|1
|Хансен Корнелиус
|2
|1
|Геэльмуйден Херман
|3
|0
|Мое Еппе
|3
|0
|Матс Солхеим
|2
|0
|Шала Херолинд
|2
|0
|Вангберг Симен
|2
|0
|Вернерссон Виктор
|2
|0
|Месик Иван
|2
|0
|Аманква Яу
|1
|0
|Киносита Косуке
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Хобленко Алексей
|1
|0
|Сольбаккен Маркус
|1
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
16
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
8
57%
6
38%
76-90
Пропущено
20
25
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
0
0%
4
16%
1-15
6
30%
4
16%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
1
5%
6
24%
46-60
3
15%
2
8%
61-75
7
35%
6
24%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
1
8%
4
36%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
4
33%
1
9%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Пропущено
22
20
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
5%
5
25%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
8
36%
5
25%
61-75
4
18%
6
30%
76-90
Забито
26
27
8 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
2
8%
6
22%
1-15
4
15%
3
11%
16-30
2
8%
4
15%
31-45
4
15%
3
11%
46-60
5
19%
4
15%
61-75
9
35%
7
26%
76-90
Пропущено
42
45
16 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 18
1
2%
9
20%
1-15
10
24%
5
11%
16-30
5
12%
4
9%
31-45
4
10%
8
18%
46-60
11
26%
7
16%
61-75
11
26%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1
Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1 Бранн - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Бранн 3:2 Бранн - Лиллестрём 1:1 Хёугесунн - Бранн 1:0 Бранн - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Бранн 0:0 Бранн - Эйгарден 3:0 Бранн - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Бранн 2:0
Стабек
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1
Стабек - Викинг 1:3 Волеренга - Стабек 3:1 Стабек - Мьёндален 1:1 Кристиансунд - Стабек 5:1 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Улленсакер-Киса - Стабек 0:1 Мьёндален - Стабек 1:2 Фолло - Стабек 0:1 Стабек - Лиллестрём 2:3 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Викинг - Стабек 3:3 Будё-Глимт - Стабек 4:1 Стабек - Волеренга 0:2 Мольде - Стабек 2:1 Стабек - Тромсё 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|46 - 20
|47
|2.
|Мольде
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|54 - 26
|44
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|29 - 25
|39
|4.
|Русенборг
|1:1 Заявка
|22
|11
|5
|6
|44 - 28
|38
|5.
|Викинг
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|42 - 40
|38
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|33 - 28
|35
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|39 - 34
|31
|8.
|Волеренга
|1:1 Заявка
|22
|7
|10
|5
|35 - 29
|31
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|31 - 31
|29
|10.
|Одд
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 40
|27
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|27 - 37
|26
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|23 - 35
|23
|13.
|Тромсё
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|26 - 39
|22
|14.
|Бранн
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|27 - 41
|19
|15.
|Стабек
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|27 - 45
|18
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|23 - 39
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|36 - 11
|28
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 8
|28
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 11
|27
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|5.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 9
|23
|6.
|Русенборг
|1:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|27 - 12
|23
|7.
|Викинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 17
|23
|8.
|Волеренга
|1:1 Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Одд
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|13.
|Бранн
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|14.
|Стабек
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|16.
|Тромсё
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|3.
|Мольде
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|4.
|Русенборг
|1:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|5.
|Тромсё
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|6.
|Викинг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 23
|15
|7.
|Одд
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 23
|13
|8.
|Волеренга
|1:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 17
|13
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 17
|11
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 23
|10
|11.
|Стабек
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 25
|9
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 24
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 25
|7
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|13 - 23
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|22
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|19
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|15
|2
|4
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|13
|0
|1
|5.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|5
|1
|2.
|Лиллестрём
|Огбу Иго
|5
|1
|3.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|4.
|Одд
|Кителано Йон
|6
|0
|5.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0