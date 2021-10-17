Норвегия: Типпелиген 2021
Будё-Глимт
2:1
Конец матча
Стадион: Аспмира Стадион
Сарпсборг-08
1:0
13' ГолБотхейм Эрик
45' Желтая карточкаБотхейм Эрик
45' Желтая карточкаПеллегрино Амаль
75' Желтая карточкаКоне Ибраима
1:1
81' ГолЛиннсет Йонатан
85' Желтая карточкаКристиансен Андерс II
2:1
86' ПенальтиСольбаккен Ола
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
20
Ботхейм
Эрик
32
Вишне
Эйрик
29
Коне
Ибраима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Смитс ДжошуаВратарь
- Защитник
-
26 Квиле СигурЗащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
24 Нордас ЛассеНападающий
-
28 Жозе ВиторНападающий
- Нападающий
-
32 Joel Mvuka
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Коне ИбраимаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Ход матча
13'
1:0
45'
45'
75'
81'
86'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
История личных встреч
Будё-Глимт
Сарпсборг-08
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
114.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
17 матчей
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботхейм Эрик
|13
|0.59
|Салтнес Ульрик
|7
|0.32
|Пеллегрино Амаль
|5 (1)
|0.23
|Сольбаккен Ола
|4 (1)
|0.18
|Сёрли Сондре
|3
|0.14
|Берг Патрик
|3 (1)
|0.14
|Фет Сондре
|2
|0.09
|Нордас Лассе
|2
|0.09
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.05
|Ветлесен Уго
|1
|0.05
|Мо Бреде
|1
|0.05
|Кумсан Джилберт
|1
|0.05
|Хейбротен Мариус
|1
|0.05
|Линдаль Аксель
|1
|0.05
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коне Ибраима
|10 (1)
|0.45
|Линнсет Йонатан
|4
|0.18
|Томассен Йоахим
|2
|0.09
|Упсет Кристиан
|2
|0.09
|Салетрос Антон
|1
|0.05
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0.05
|Сколевик Стеффен
|1
|0.05
|Вишне Эйрик
|0
|0
|Утвик Бьорн
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|5
|0
|Пеллегрино Амаль
|3
|0
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|Фет Сондре
|2
|0
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Бьоркан Фредерик
|2
|0
|Мо Бреде
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Конрадсен Мортен
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Joel Mvuka
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Ибраима
|5
|1
|Салетрос Антон
|3
|1
|Томассен Йоахим
|4
|0
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Дюрестам Микаэль
|3
|0
|Несс Николай
|3
|0
|Эдегор Магнар
|3
|0
|Утвик Бьорн
|3
|0
|Кристиансен Андерс II
|2
|0
|Солтведт Йоахим
|2
|0
|Карамоко Бенджамин
|2
|0
|Линнсет Йонатан
|2
|0
|Пальссон Эмиль
|1
|0
|Чанаджия Дарио
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Хеберг-Ветти Геуте
|1
|0
|Мухаммед Рашад
|1
|0
|Боянг Сулайман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
8
16 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
8
29%
1
13%
1-15
2
7%
2
25%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
4
14%
1
13%
61-75
6
21%
4
50%
76-90
Пропущено
12
26
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 18
1 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
0
0%
2
8%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
2
17%
7
27%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
7
58%
5
19%
76-90
Забито
17
13
2 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
4
31%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
5
29%
29%
4
31%
61-75
7
41%
2
15%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
4
36%
76-90
Забито
45
21
18 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 9
3 Не забивали 7
8
18%
2
10%
1-15
3
7%
6
29%
16-30
7
16%
2
10%
31-45
5
11%
0
0%
46-60
9
20%
5
24%
61-75
13
29%
6
29%
76-90
Пропущено
21
37
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
2
10%
3
8%
1-15
2
10%
2
5%
16-30
2
10%
7
19%
31-45
4
19%
10
27%
46-60
3
14%
6
16%
61-75
8
38%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2
Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Приштина 2:0 Приштина - Будё-Глимт 2:1 Юнкерен - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Валюр 3:0 Рана - Будё-Глимт 1:4 Валюр - Будё-Глимт 0:3 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2 Легия - Будё-Глимт 2:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Эйгарден - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3
Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Норстранд - Сарпсборг-08 0:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Квик-Халден - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:2 Русенборг - Сарпсборг-08 0:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|46 - 20
|47
|2.
|Мольде
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|54 - 26
|44
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|29 - 25
|39
|4.
|Русенборг
|1:1 Заявка
|22
|11
|5
|6
|44 - 28
|38
|5.
|Викинг
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|42 - 40
|38
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|33 - 28
|35
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|39 - 34
|31
|8.
|Волеренга
|1:1 Заявка
|22
|7
|10
|5
|35 - 29
|31
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|31 - 31
|29
|10.
|Одд
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 40
|27
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|27 - 37
|26
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|23 - 35
|23
|13.
|Тромсё
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|26 - 39
|22
|14.
|Бранн
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|27 - 41
|19
|15.
|Стабек
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|27 - 45
|18
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|23 - 39
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|36 - 11
|28
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 8
|28
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 11
|27
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|5.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 9
|23
|6.
|Русенборг
|1:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|27 - 12
|23
|7.
|Викинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 17
|23
|8.
|Волеренга
|1:1 Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Одд
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|13.
|Бранн
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|14.
|Стабек
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|16.
|Тромсё
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|3.
|Мольде
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|4.
|Русенборг
|1:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|5.
|Тромсё
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|6.
|Викинг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 23
|15
|7.
|Одд
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 23
|13
|8.
|Волеренга
|1:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 17
|13
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 17
|11
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 23
|10
|11.
|Стабек
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 25
|9
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 24
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 25
|7
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|13 - 23
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|22
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|19
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|15
|2
|4
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|13
|0
|1
|5.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|5
|1
|2.
|Лиллестрём
|Огбу Иго
|5
|1
|3.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|4.
|Одд
|Кителано Йон
|6
|0
|5.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0