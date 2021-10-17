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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Будё-Глимт
2:1
Конец матча

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
1:0
13' Гол
Ботхейм Эрик
45' Желтая карточка
Ботхейм Эрик
45' Желтая карточка
Пеллегрино Амаль
75' Желтая карточка
Коне Ибраима
1:1
81' Гол
Линнсет Йонатан
85' Желтая карточка
Кристиансен Андерс II
2:1
86' Пенальти
Сольбаккен Ола
90'+4
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
5
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
7
Берг
Патрик
16
Конрадсен
Мортен
9
Сольбаккен
Ола
20
Ботхейм
Эрик
11
Пеллегрино
Амаль
21
Кристиансен
Андерс
II
28
Карамоко
Бенджамин
5
Эдегор
Магнар
24
Дюрестам
Микаэль
32
Вишне
Эйрик
16
Томассен
Йоахим
20
Салетрос
Антон
15
Хеберг-Ветти
Геуте
25
Майгор
Миккел
11
Линнсет
Йонатан
29
Коне
Ибраима
Будё-Глимт
4-3-3
Сарпсборг-08
3-5-2

Ход матча

13'
Ботхейм Эрик
(Бьоркан Фредерик)
1:0
45'
Ботхейм Эрик
 
45'
Пеллегрино Амаль
 
75'
 
Коне Ибраима
78'
Кумсан Джилберт
Пеллегрино Амаль
 
79'
Ветлесен Уго
Конрадсен Мортен
 
81'
1:1
Линнсет Йонатан
(Салетрос Антон)
82'
 
Несс Николай
Линнсет Йонатан
84'
 
Утвик Бьорн
Дюрестам Микаэль
85'
 
Кристиансен Андерс II
86'
Сольбаккен Ола
2:1
90'
 
Хальворсен Уле Йорген
Салетрос Антон
90'
Хейбротен Мариус
Лоде Мариус
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

История личных встреч

Будё-Глимт
Сарпсборг-08

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

114.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

17 матчей

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Т
2:2
Т
0:3
Т
2:1
Т
1:1
Т
1:1
Т
3:1
Т
0:0
К
4:0
Т
1:2
Т
0:2
ТМК
4:0
Т
3:1
Т
2:2
Т
3:4
Т
2:1
ПД
2:3
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботхейм Эрик 13 0.59
Салтнес Ульрик 7 0.32
Пеллегрино Амаль 5 (1) 0.23
Сольбаккен Ола 4 (1) 0.18
Сёрли Сондре 3 0.14
Берг Патрик 3 (1) 0.14
Фет Сондре 2 0.09
Нордас Лассе 2 0.09
Бьоркан Фредерик 1 0.05
Ветлесен Уго 1 0.05
Мо Бреде 1 0.05
Кумсан Джилберт 1 0.05
Хейбротен Мариус 1 0.05
Линдаль Аксель 1 0.05
Сампстед Альфонс 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коне Ибраима 10 (1) 0.45
Линнсет Йонатан 4 0.18
Томассен Йоахим 2 0.09
Упсет Кристиан 2 0.09
Салетрос Антон 1 0.05
Хальворсен Уле Йорген 1 0.05
Сколевик Стеффен 1 0.05
Вишне Эйрик 0 0
Утвик Бьорн 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 5 0
Пеллегрино Амаль 3 0
Салтнес Ульрик 2 0
Фет Сондре 2 0
Ботхейм Эрик 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Мо Бреде 1 0
Лоде Мариус 1 0
Конрадсен Мортен 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Joel Mvuka 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Ибраима 5 1
Салетрос Антон 3 1
Томассен Йоахим 4 0
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Дюрестам Микаэль 3 0
Несс Николай 3 0
Эдегор Магнар 3 0
Утвик Бьорн 3 0
Кристиансен Андерс II 2 0
Солтведт Йоахим 2 0
Карамоко Бенджамин 2 0
Линнсет Йонатан 2 0
Пальссон Эмиль 1 0
Чанаджия Дарио 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Хеберг-Ветти Геуте 1 0
Мухаммед Рашад 1 0
Боянг Сулайман 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
8
16 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
8
29%
1
13%
1-15
2
7%
2
25%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
4
14%
1
13%
61-75
6
21%
4
50%
76-90

Пропущено

12
26
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 18
1 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
0
0%
2
8%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
2
17%
7
27%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
7
58%
5
19%
76-90

Забито

17
13
2 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
4
31%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
5
29%
29%
4
31%
61-75
7
41%
2
15%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
4
36%
76-90

Забито

45
21
18 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 9
3 Не забивали 7
8
18%
2
10%
1-15
3
7%
6
29%
16-30
7
16%
2
10%
31-45
5
11%
0
0%
46-60
9
20%
5
24%
61-75
13
29%
6
29%
76-90

Пропущено

21
37
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
2
10%
3
8%
1-15
2
10%
2
5%
16-30
2
10%
7
19%
31-45
4
19%
10
27%
46-60
3
14%
6
16%
61-75
8
38%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2
Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Приштина 2:0 Приштина - Будё-Глимт 2:1 Юнкерен - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Валюр 3:0 Рана - Будё-Глимт 1:4 Валюр - Будё-Глимт 0:3 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2 Легия - Будё-Глимт 2:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Эйгарден - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3
Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Норстранд - Сарпсборг-08 0:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Квик-Халден - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:2 Русенборг - Сарпсборг-08 0:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 22 14 5 3 46 - 20 47
2. Мольде Заявка 22 13 5 4 54 - 26 44
3. Кристиансунд Заявка 22 12 3 7 29 - 25 39
4. Русенборг 1:1 Заявка 22 11 5 6 44 - 28 38
5. Викинг Заявка 22 11 5 6 42 - 40 38
6. Лиллестрём Заявка 22 10 5 7 33 - 28 35
7. Хёугесунн Заявка 22 9 4 9 39 - 34 31
8. Волеренга 1:1 Заявка 22 7 10 5 35 - 29 31
9. Стрёмсгодсет Заявка 22 8 5 9 31 - 31 29
10. Одд Заявка 22 7 6 9 31 - 40 27
11. Саннефьёрд Заявка 22 7 5 10 27 - 37 26
12. Сарпсборг-08 Заявка 22 6 5 11 23 - 35 23
13. Тромсё Заявка 22 5 7 10 26 - 39 22
14. Бранн Заявка 22 4 7 11 27 - 41 19
15. Стабек Заявка 22 4 6 12 27 - 45 18
16. Мьёндален Заявка 22 2 9 11 23 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 11 9 1 1 36 - 11 28
2. Кристиансунд Заявка 11 9 1 1 21 - 8 28
3. Будё-Глимт Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Хёугесунн Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5. Стрёмсгодсет Заявка 11 7 2 2 25 - 9 23
6. Русенборг 1:1 Заявка 11 7 2 2 27 - 12 23
7. Викинг Заявка 11 7 2 2 24 - 17 23
8. Волеренга 1:1 Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Лиллестрём Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Одд Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
13. Бранн Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Стабек Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
15. Мьёндален Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
16. Тромсё Заявка 10 1 4 5 12 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
2. Лиллестрём Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
3. Мольде Заявка 11 4 4 3 18 - 15 16
4. Русенборг 1:1 Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд Заявка 12 3 4 5 12 - 23 13
8. Волеренга 1:1 Заявка 11 3 4 4 14 - 17 13
9. Кристиансунд Заявка 11 3 2 6 8 - 17 11
10. Саннефьёрд Заявка 10 3 1 6 13 - 23 10
11. Стабек Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
12. Мьёндален Заявка 11 1 4 6 10 - 24 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 11 2 1 8 9 - 25 7
14. Хёугесунн Заявка 11 1 3 7 13 - 23 6
15. Бранн Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 22 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 19 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 15 2 4
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 13 0 1
5. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 5 1
2. Лиллестрём Огбу Иго 5 1
3. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
4. Одд Кителано Йон 6 0
5. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Пеллегрино Амаль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Ботхейм Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Ботхейм Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 онлайн




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