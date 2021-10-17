Норвегия: Типпелиген 2021
Стрёмсгодсет
0:1
Второй тайм: 50'
Стадион: Мариенлист
Викинг
0:1
29' ГолЛёкберг Кристоффер
22
Эстбе
Арилд
8
Белл
Джо
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
- Основной состав
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
Ход матча
29'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Викинг
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
27 матчей
48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрайдей Фред
|6
|0.27
|Стенгель Херман
|5 (2)
|0.23
|Хове Йохан
|3
|0.14
|Гулликсен Тобиас
|3
|0.14
|Валсвик Густав
|3
|0.14
|Ипалибо Джек
|3
|0.14
|Стеневик Халлдор
|2
|0.09
|Токстад Кристоффер
|1
|0.05
|Майгор Миккел
|1
|0.05
|Лейфссон Ари
|1
|0.05
|Мава Мозес
|1
|0.05
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.05
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.05
|Парр Джонатан
|0
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Энерсен Оле
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|15 (2)
|0.68
|Трипич Златко
|7 (1)
|0.32
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0.18
|Танген Харальд
|4
|0.18
|Кабран Кевин
|2
|0.09
|Паттинама Шейн
|2
|0.09
|Белл Джо
|1
|0.05
|Викстёль Рольф
|1
|0.05
|Веватне Вильяр
|1
|0.05
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.05
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.05
|Брекало Давид
|1
|0.05
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Эукленн Сондре
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|Стеневик Халлдор
|5
|0
|Лейфссон Ари
|4
|0
|Стенгель Херман
|3
|0
|Ипалибо Джек
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Валсвик Густав
|1
|1
|Мава Мозес
|2
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0
|Энерсен Оле
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Фрайдей Фред
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Красники Крешник
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Викстёль Рольф
|5
|0
|Трипич Златко
|4
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Белл Джо
|4
|0
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0
|Бериша Ветон
|2
|0
|Веватне Вильяр
|2
|0
|Кабран Кевин
|2
|0
|Паттинама Шейн
|2
|0
|Себулонсен Себастьян
|2
|0
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|1
|Эустбё Ивен
|1
|0
|Хове Рунар
|1
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
17
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
4%
1
6%
1-15
5
20%
1
6%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
4
16%
3
18%
46-60
7
28%
5
29%
29%
61-75
4
16%
4
24%
76-90
Пропущено
8
23
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
13%
2
9%
1-15
2
25%
2
9%
16-30
2
25%
6
26%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
25%
5
22%
61-75
1
13%
3
13%
76-90
Забито
7
23
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 11
2
29%
2
9%
1-15
1
14%
3
13%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
29%
5
22%
61-75
2
29%
7
30%
76-90
Пропущено
21
18
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
5
24%
1
6%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
3
14%
6
33%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
4
19%
4
22%
76-90
Забито
32
40
13 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 29
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
3
9%
3
8%
1-15
6
19%
4
10%
16-30
4
13%
4
10%
31-45
4
13%
8
20%
46-60
9
28%
10
25%
61-75
6
19%
11
28%
76-90
Пропущено
29
41
17 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 21
6
21%
3
7%
1-15
6
21%
4
10%
16-30
5
17%
12
29%
29%
31-45
3
10%
7
17%
46-60
4
14%
8
20%
61-75
5
17%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1
Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Ряди - Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:2 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 4:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 7:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 2:1
Викинг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Викинг - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Русенборг 3:1 Викинг - Будё-Глимт 1:3
Стабек - Викинг 1:3 Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Викинг 2:2 Викинг - Стабек 3:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:2 Саннефьёрд - Викинг 3:0 Викинг - Волеренга 4:1 Викинг - Эгерсунд 0:2 Хёугесунн - Викинг 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|22
|14
|5
|3
|45 - 19
|47
|2.
|Мольде
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|54 - 26
|44
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|29 - 25
|39
|4.
|Викинг
|1:0 Заявка
|22
|11
|5
|6
|42 - 40
|38
|5.
|Русенборг
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|43 - 27
|37
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|33 - 28
|35
|7.
|Хёугесунн
|4:0 Заявка
|22
|9
|4
|9
|36 - 34
|31
|8.
|Волеренга
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|34 - 28
|30
|9.
|Стрёмсгодсет
|0:1 Заявка
|22
|8
|5
|9
|31 - 31
|29
|10.
|Одд
|0:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 40
|27
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|22
|7
|5
|10
|27 - 37
|26
|12.
|Сарпсборг-08
|0:1 Заявка
|22
|6
|5
|11
|22 - 34
|23
|13.
|Тромсё
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|26 - 39
|22
|14.
|Стабек
|1:0 Заявка
|22
|5
|5
|12
|27 - 44
|20
|15.
|Бранн
|0:1 Заявка
|22
|4
|6
|12
|26 - 41
|18
|16.
|Мьёндален
|0:4 Заявка
|22
|2
|9
|11
|23 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|36 - 11
|28
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 8
|28
|3.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 10
|27
|4.
|Хёугесунн
|4:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 11
|25
|5.
|Викинг
|1:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 17
|23
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 9
|23
|7.
|Русенборг
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 11
|22
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Сарпсборг-08
|0:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Одд
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|13.
|Бранн
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|14.
|Стабек
|1:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|15.
|Мьёндален
|0:4 Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|16.
|Тромсё
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|3.
|Мольде
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|4.
|Русенборг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|5.
|Тромсё
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|6.
|Викинг
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 23
|15
|7.
|Одд
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 23
|13
|8.
|Волеренга
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 17
|11
|10.
|Стабек
|1:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 24
|11
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 23
|10
|12.
|Мьёндален
|0:4 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 21
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|0:1 Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 24
|7
|14.
|Хёугесунн
|4:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|13 - 23
|6
|15.
|Бранн
|0:1 Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|0:1 Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|22
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|19
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|15
|2
|4
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|13
|0
|1
|5.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Огбу Иго
|5
|1
|2.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|3.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|4.
|Бранн
|Кнудсен Фредрик
|4
|1
|5.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1