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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Стрёмсгодсет
0:1
Второй тайм: 50'

Стадион:
Викинг
0'
0:1
29' Гол
Лёкберг Кристоффер
50'
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
70
Ханссен
Сондре
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
7
Стенгель
Херман
17
Гулликсен
Тобиас
11
Токстад
Кристоффер
16
Jordan
Attah
Kadiri
19
Стеневик
Халлдор
22
Эстбе
Арилд
17
Себулонсен
Себастьян
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
23
Викстёль
Рольф
21
Танген
Харальд
8
Белл
Джо
16
Лёкберг
Кристоффер
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Бериша
Ветон
77
Трипич
Златко
Стрёмсгодсет
4-3-3
Викинг
4-3-3

Ход матча

29'
0:1
Лёкберг Кристоффер
(Белл Джо)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Викинг

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

27 матчей

48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Т
1:1
Т
2:2
Т
0:2
Т
4:0
Т
0:0
Т
0:1
Т
4:2
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:1
Т
4:1
Т
2:1
Т
0:0
Т
1:0
Т
3:1
Т
3:2
Т
1:0
Т
2:2
Т
0:1
Т
3:1
Т
2:1
Т
2:1
Т
1:1
ТМС
0:2
Т
3:2
КН
3:2
Т
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрайдей Фред 6 0.27
Стенгель Херман 5 (2) 0.23
Хове Йохан 3 0.14
Гулликсен Тобиас 3 0.14
Валсвик Густав 3 0.14
Ипалибо Джек 3 0.14
Стеневик Халлдор 2 0.09
Токстад Кристоффер 1 0.05
Майгор Миккел 1 0.05
Лейфссон Ари 1 0.05
Мава Мозес 1 0.05
Тчамба Дуплекс 1 0.05
Jordan Attah Kadiri 1 0.05
Парр Джонатан 0 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Энерсен Оле 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 15 (2) 0.68
Трипич Златко 7 (1) 0.32
Фридйонссон Самуэль 4 0.18
Танген Харальд 4 0.18
Кабран Кевин 2 0.09
Паттинама Шейн 2 0.09
Белл Джо 1 0.05
Викстёль Рольф 1 0.05
Веватне Вильяр 1 0.05
Лёкберг Кристоффер 1 0.05
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.05
Брекало Давид 1 0.05
Торстейнбё Фредерик 0 0
Эукленн Сондре 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуннарссон Никлас 5 0
Стеневик Халлдор 5 0
Лейфссон Ари 4 0
Стенгель Херман 3 0
Ипалибо Джек 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Валсвик Густав 1 1
Мава Мозес 2 0
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0
Энерсен Оле 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Фрайдей Фред 1 0
Майгор Миккел 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Красники Крешник 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викстёль Рольф 5 0
Трипич Златко 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Белл Джо 4 0
Лёкберг Кристоффер 3 0
Бериша Ветон 2 0
Веватне Вильяр 2 0
Кабран Кевин 2 0
Паттинама Шейн 2 0
Себулонсен Себастьян 2 0
Хеггхейм Хенрик 2 0
Гуннарссон Патрик 0 1
Эустбё Ивен 1 0
Хове Рунар 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Танген Харальд 1 0
Траоре Маи 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
17
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
4%
1
6%
1-15
5
20%
1
6%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
4
16%
3
18%
46-60
7
28%
5
29%
29%
61-75
4
16%
4
24%
76-90

Пропущено

8
23
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
13%
2
9%
1-15
2
25%
2
9%
16-30
2
25%
6
26%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
25%
5
22%
61-75
1
13%
3
13%
76-90

Забито

7
23
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 11
2
29%
2
9%
1-15
1
14%
3
13%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
29%
5
22%
61-75
2
29%
7
30%
76-90

Пропущено

21
18
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
5
24%
1
6%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
3
14%
6
33%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
4
19%
4
22%
76-90

Забито

32
40
13 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 29
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
3
9%
3
8%
1-15
6
19%
4
10%
16-30
4
13%
4
10%
31-45
4
13%
8
20%
46-60
9
28%
10
25%
61-75
6
19%
11
28%
76-90

Пропущено

29
41
17 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 21
6
21%
3
7%
1-15
6
21%
4
10%
16-30
5
17%
12
29%
29%
31-45
3
10%
7
17%
46-60
4
14%
8
20%
61-75
5
17%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1
Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Ряди - Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:2 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 4:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 7:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 2:1
Викинг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Викинг - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Русенборг 3:1 Викинг - Будё-Глимт 1:3
Стабек - Викинг 1:3 Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Викинг 2:2 Викинг - Стабек 3:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:2 Саннефьёрд - Викинг 3:0 Викинг - Волеренга 4:1 Викинг - Эгерсунд 0:2 Хёугесунн - Викинг 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 22 14 5 3 45 - 19 47
2. Мольде Заявка 22 13 5 4 54 - 26 44
3. Кристиансунд Заявка 22 12 3 7 29 - 25 39
4. Викинг 1:0 Заявка 22 11 5 6 42 - 40 38
5. Русенборг Заявка 21 11 4 6 43 - 27 37
6. Лиллестрём Заявка 22 10 5 7 33 - 28 35
7. Хёугесунн 4:0 Заявка 22 9 4 9 36 - 34 31
8. Волеренга Заявка 21 7 9 5 34 - 28 30
9. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 22 8 5 9 31 - 31 29
10. Одд 0:0 Заявка 22 7 6 9 31 - 40 27
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 22 7 5 10 27 - 37 26
12. Сарпсборг-08 0:1 Заявка 22 6 5 11 22 - 34 23
13. Тромсё Заявка 22 5 7 10 26 - 39 22
14. Стабек 1:0 Заявка 22 5 5 12 27 - 44 20
15. Бранн 0:1 Заявка 22 4 6 12 26 - 41 18
16. Мьёндален 0:4 Заявка 22 2 9 11 23 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 11 9 1 1 36 - 11 28
2. Кристиансунд Заявка 11 9 1 1 21 - 8 28
3. Будё-Глимт 1:0 Заявка 12 8 3 1 28 - 10 27
4. Хёугесунн 4:0 Заявка 11 8 1 2 23 - 11 25
5. Викинг 1:0 Заявка 11 7 2 2 24 - 17 23
6. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 11 7 2 2 25 - 9 23
7. Русенборг Заявка 10 7 1 2 26 - 11 22
8. Волеренга Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Лиллестрём Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10. Сарпсборг-08 0:1 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Одд 0:0 Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
13. Бранн 0:1 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
14. Стабек 1:0 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
15. Мьёндален 0:4 Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
16. Тромсё Заявка 10 1 4 5 12 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
2. Лиллестрём Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
3. Мольде Заявка 11 4 4 3 18 - 15 16
4. Русенборг Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг 1:0 Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд 0:0 Заявка 12 3 4 5 12 - 23 13
8. Волеренга Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
9. Кристиансунд Заявка 11 3 2 6 8 - 17 11
10. Стабек 1:0 Заявка 11 3 2 6 16 - 24 11
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 10 3 1 6 13 - 23 10
12. Мьёндален 0:4 Заявка 11 1 4 6 10 - 21 7
13. Сарпсборг-08 0:1 Заявка 11 2 1 8 8 - 24 7
14. Хёугесунн 4:0 Заявка 11 1 3 7 13 - 23 6
15. Бранн 0:1 Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
16. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 22 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 19 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 15 2 4
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 13 0 1
5. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Огбу Иго 5 1
2. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
3. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
4. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
5. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Лёкберг Кристоффер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Викинг
8.05
4.67
2.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 0:1 Викинг онлайн




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