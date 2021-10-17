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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Стрёмсгодсет
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 6404
Викинг
0'
0:1
29' Гол
Лёкберг Кристоффер
90' Желтая карточка
Фрайдей Фред
90' Желтая карточка
Брекало Давид
90'+6
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
70
Ханссен
Сондре
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
7
Стенгель
Херман
17
Гулликсен
Тобиас
11
Токстад
Кристоффер
16
Jordan
Attah
Kadiri
19
Стеневик
Халлдор
22
Эстбе
Арилд
17
Себулонсен
Себастьян
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
23
Викстёль
Рольф
21
Танген
Харальд
8
Белл
Джо
16
Лёкберг
Кристоффер
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Бериша
Ветон
77
Трипич
Златко
Стрёмсгодсет
4-3-3
Викинг
4-3-3

Ход матча

29'
0:1
Лёкберг Кристоффер
(Белл Джо)
57'
Ингимюндарсон Вальдимар
Токстад Кристоффер
 
57'
Фрайдей Фред
Jordan Attah Kadiri
 
75'
 
Кабран Кевин
Де Ланлай Янн-Эрик
76'
Красники Крешник
Стеневик Халлдор
 
76'
Парр Джонатан
Грогард Томас
 
84'
 
Веватне Вильяр
Лёкберг Кристоффер
85'
Ипалибо Джек
Хове Йохан
 
90'
Фрайдей Фред
 
90'
 
Бьёрсхоль Сондре
Себулонсен Себастьян
90'
 
Брекало Давид

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 5
  • 9 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Викинг

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

27 матчей

48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Т
1:1
Т
2:2
Т
0:2
Т
4:0
Т
0:0
Т
0:1
Т
4:2
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:1
Т
4:1
Т
2:1
Т
0:0
Т
1:0
Т
3:1
Т
3:2
Т
1:0
Т
2:2
Т
0:1
Т
3:1
Т
2:1
Т
2:1
Т
1:1
ТМС
0:2
Т
3:2
КН
3:2
Т
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрайдей Фред 6 0.27
Стенгель Херман 5 (2) 0.23
Хове Йохан 3 0.14
Гулликсен Тобиас 3 0.14
Валсвик Густав 3 0.14
Ипалибо Джек 3 0.14
Стеневик Халлдор 2 0.09
Токстад Кристоффер 1 0.05
Майгор Миккел 1 0.05
Лейфссон Ари 1 0.05
Мава Мозес 1 0.05
Тчамба Дуплекс 1 0.05
Jordan Attah Kadiri 1 0.05
Парр Джонатан 0 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Энерсен Оле 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 15 (2) 0.68
Трипич Златко 7 (1) 0.32
Фридйонссон Самуэль 4 0.18
Танген Харальд 4 0.18
Кабран Кевин 2 0.09
Паттинама Шейн 2 0.09
Белл Джо 1 0.05
Викстёль Рольф 1 0.05
Веватне Вильяр 1 0.05
Лёкберг Кристоффер 1 0.05
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.05
Брекало Давид 1 0.05
Торстейнбё Фредерик 0 0
Эукленн Сондре 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуннарссон Никлас 5 0
Стеневик Халлдор 5 0
Лейфссон Ари 4 0
Стенгель Херман 3 0
Ипалибо Джек 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Валсвик Густав 1 1
Фрайдей Фред 2 0
Мава Мозес 2 0
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0
Энерсен Оле 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Майгор Миккел 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Красники Крешник 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викстёль Рольф 5 0
Трипич Златко 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Белл Джо 4 0
Лёкберг Кристоффер 3 0
Бериша Ветон 2 0
Веватне Вильяр 2 0
Кабран Кевин 2 0
Паттинама Шейн 2 0
Себулонсен Себастьян 2 0
Хеггхейм Хенрик 2 0
Гуннарссон Патрик 0 1
Эустбё Ивен 1 0
Хове Рунар 1 0
Брекало Давид 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Танген Харальд 1 0
Траоре Маи 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
18
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
4%
1
6%
1-15
5
20%
2
11%
16-30
4
16%
3
17%
31-45
4
16%
3
17%
46-60
7
28%
5
28%
61-75
4
16%
4
22%
76-90

Пропущено

9
23
6 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
11%
2
9%
1-15
3
33%
2
9%
16-30
2
22%
6
26%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
22%
5
22%
61-75
1
11%
3
13%
76-90

Забито

7
23
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 12
2
29%
2
9%
1-15
1
14%
3
13%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
29%
5
22%
61-75
2
29%
7
30%
76-90

Пропущено

21
18
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
5
24%
1
6%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
3
14%
6
33%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
4
19%
4
22%
76-90

Забито

32
41
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 29
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
3
9%
3
7%
1-15
6
19%
5
12%
16-30
4
13%
4
10%
31-45
4
13%
8
20%
46-60
9
28%
10
24%
61-75
6
19%
11
27%
76-90

Пропущено

30
41
18 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 21
6
20%
3
7%
1-15
7
23%
4
10%
16-30
5
17%
12
29%
29%
31-45
3
10%
7
17%
46-60
4
13%
8
20%
61-75
5
17%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1
Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Ряди - Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:2 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 4:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 7:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 2:1
Викинг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Викинг - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Русенборг 3:1 Викинг - Будё-Глимт 1:3
Стабек - Викинг 1:3 Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Викинг 2:2 Викинг - Стабек 3:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:2 Саннефьёрд - Викинг 3:0 Викинг - Волеренга 4:1 Викинг - Эгерсунд 0:2 Хёугесунн - Викинг 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 22 14 5 3 46 - 20 47
2. Мольде Заявка 22 13 5 4 54 - 26 44
3. Кристиансунд Заявка 22 12 3 7 29 - 25 39
4. Русенборг 1:1 Заявка 22 11 5 6 44 - 28 38
5. Викинг Заявка 22 11 5 6 42 - 40 38
6. Лиллестрём Заявка 22 10 5 7 33 - 28 35
7. Хёугесунн Заявка 22 9 4 9 39 - 34 31
8. Волеренга 1:1 Заявка 22 7 10 5 35 - 29 31
9. Стрёмсгодсет Заявка 22 8 5 9 31 - 31 29
10. Одд Заявка 22 7 6 9 31 - 40 27
11. Саннефьёрд Заявка 22 7 5 10 27 - 37 26
12. Сарпсборг-08 Заявка 22 6 5 11 23 - 35 23
13. Тромсё Заявка 22 5 7 10 26 - 39 22
14. Бранн Заявка 22 4 7 11 27 - 41 19
15. Стабек Заявка 22 4 6 12 27 - 45 18
16. Мьёндален Заявка 22 2 9 11 23 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 11 9 1 1 36 - 11 28
2. Кристиансунд Заявка 11 9 1 1 21 - 8 28
3. Будё-Глимт Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Хёугесунн Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5. Стрёмсгодсет Заявка 11 7 2 2 25 - 9 23
6. Русенборг 1:1 Заявка 11 7 2 2 27 - 12 23
7. Викинг Заявка 11 7 2 2 24 - 17 23
8. Волеренга 1:1 Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Лиллестрём Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Одд Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
13. Бранн Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Стабек Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
15. Мьёндален Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
16. Тромсё Заявка 10 1 4 5 12 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
2. Лиллестрём Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
3. Мольде Заявка 11 4 4 3 18 - 15 16
4. Русенборг 1:1 Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд Заявка 12 3 4 5 12 - 23 13
8. Волеренга 1:1 Заявка 11 3 4 4 14 - 17 13
9. Кристиансунд Заявка 11 3 2 6 8 - 17 11
10. Саннефьёрд Заявка 10 3 1 6 13 - 23 10
11. Стабек Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
12. Мьёндален Заявка 11 1 4 6 10 - 24 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 11 2 1 8 9 - 25 7
14. Хёугесунн Заявка 11 1 3 7 13 - 23 6
15. Бранн Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 22 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 19 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 15 2 4
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 13 0 1
5. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 5 1
2. Лиллестрём Огбу Иго 5 1
3. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
4. Одд Кителано Йон 6 0
5. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Лёкберг Кристоффер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 0:1 Викинг онлайн




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