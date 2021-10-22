Голландия: Эредивизие 2021-2022
Виллем II
0:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Конинг Виллем II
Фортуна Ситтард
13
Овюсу
Лерой
11
Кёлерт
Матс
12
Пинту
Иву
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мусаба РичиНападающий
- Нападающий
-
-
-
39 Toshio Lake
-
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
История личных встреч
Виллем II
Фортуна Ситтард
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вридт Квази
|3
|0.3
|Нуннели Че
|3
|0.3
|Кёлерт Матс
|2
|0.2
|Саглам Геркем
|1
|0.1
|Свенссон Макс
|1
|0.1
|Саддики Дрейс
|1
|0.1
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.1
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|5 (1)
|0.56
|Toshio Lake
|1
|0.11
|Samy Baghdadi
|1
|0.11
|Кокс Джордж
|1
|0.11
|Теки Тесфальдет
|0
|0
Карточки
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кён Деррик
|1
|1
|Льонч Поль
|2
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Велленройтер Тимон
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Нуннели Че
|1
|0
|Саддики Дрейс
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Янссен Рул
|2
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Флемминг Зиан
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Анга-Лётшер Мартин
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Кокс Джордж
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
4
57%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
1
9%
76-90
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
8%
1
13%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
4
33%
5
31%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Виллем II
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2
Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1 Виллем II - Эксельсиор 2:0 Квик Бойс - Виллем II 2:5 РКДСФ - Виллем II 0:11 Йонг Виллем II - Виллем II 0:20 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 АДО Ден Хааг - Виллем II 1:4 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5
Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 3:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Твенте 3:0 АДО Ден Хааг - Фортуна Ситтард 0:3 Фортуна Ситтард - Эммен 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|32 - 2
|22
|2.
|ПСВ
|9
|7
|0
|2
|22 - 12
|21
|3.
|Виллем II
|0:0
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|4.
|Утрехт
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|5.
|Витесс
|9
|5
|1
|3
|9 - 15
|16
|6.
|Фейеноорд
|8
|5
|1
|2
|22 - 11
|16
|7.
|Твенте
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|8.
|Херенвен
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|9.
|АЗ Алкмаар
|8
|4
|0
|4
|19 - 13
|12
|10.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|16 - 22
|12
|11.
|НЕК Неймеген
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|13.
|Хераклес
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|9
|2
|3
|4
|8 - 16
|9
|15.
|Ваалвейк
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|16.
|Гронинген
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|4
|4
|8 - 17
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|0
|1
|8
|3 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|3.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Виллем II
|0:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 6
|10
|6.
|Камбюр
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Твенте
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|10.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|11.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|12.
|Херенвен
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|13.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|14.
|Витесс
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|15.
|Ваалвейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|5
|4
|0
|1
|5 - 6
|12
|2.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Виллем II
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|Херенвен
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|9.
|Фейеноорд
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|10.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|12.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|5 - 14
|3
|13.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|14.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|16.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|7
|0
|0
|2.
|Аякс
|Алле Себастьян
|6
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|4.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|5
|1
|1
|5.
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Беро Матуш
|5
|1
|2.
|Твенте
|Зерруки Рамиз
|3
|1
|3.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|4
|0
|5.
|Витесс
|Базур Рихедли
|4
|0