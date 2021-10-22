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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Фортуна Ситтард
0' 39'
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
5
Бергстрём
Эмиль
4
Йенссен
Ульрик
23
Саглам
Геркем
17
Саддики
Дрейс
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
11
Кёлерт
Матс
15
Свенссон
Макс
9
Вридт
Квази
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
2
Анга-Лётшер
Мартин
12
Пинту
Иву
35
Кокс
Джордж
6
Дуарте
Дерой
14
Теки
Тесфальдет
23
Ринстра
Бен
11
Ханссон
Эмиль
8
Флемминг
Зиан
10
Сёнтьенс
Матс
Виллем II
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

История личных встреч

Виллем II
Фортуна Ситтард

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Э
2:1
Э
3:2
Э
0:0
Э
2:3
Э
3:2
Э
4:4
ПД
2:1
ПД
3:1
ПД
3:1
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 3 0.3
Нуннели Че 3 0.3
Кёлерт Матс 2 0.2
Саглам Геркем 1 0.1
Свенссон Макс 1 0.1
Саддики Дрейс 1 0.1
Спиерингс Уэсли 1 0.1
Кампецис Анаргирос 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 5 (1) 0.56
Toshio Lake 1 0.11
Samy Baghdadi 1 0.11
Кокс Джордж 1 0.11
Теки Тесфальдет 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кён Деррик 1 1
Льонч Поль 2 0
Вридт Квази 2 0
Йенссен Ульрик 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Велленройтер Тимон 1 0
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Нуннели Че 1 0
Саддики Дрейс 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Дерой 3 0
Янссен Рул 2 0
Самбу Бассала 2 0
Флемминг Зиан 2 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Анга-Лётшер Мартин 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Кокс Джордж 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
4
57%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
8%
1
13%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
4
33%
5
31%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2
Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1 Виллем II - Эксельсиор 2:0 Квик Бойс - Виллем II 2:5 РКДСФ - Виллем II 0:11 Йонг Виллем II - Виллем II 0:20 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 АДО Ден Хааг - Виллем II 1:4 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5
Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 3:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Твенте 3:0 АДО Ден Хааг - Фортуна Ситтард 0:3 Фортуна Ситтард - Эммен 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 32 - 2 22
2. ПСВ 9 7 0 2 22 - 12 21
3. Виллем II 0:0 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Утрехт 9 5 2 2 19 - 10 17
5. Витесс 9 5 1 3 9 - 15 16
6. Фейеноорд 8 5 1 2 22 - 11 16
7. Твенте 9 4 3 2 15 - 11 15
8. Херенвен 9 4 1 4 11 - 14 13
9. АЗ Алкмаар 8 4 0 4 19 - 13 12
10. Камбюр 9 4 0 5 16 - 22 12
11. НЕК Неймеген 9 3 2 4 10 - 16 11
12. Гоу Эхед Иглс 9 3 1 5 11 - 18 10
13. Хераклес 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Фортуна Ситтард 0:0 9 2 3 4 8 - 16 9
15. Ваалвейк 9 1 4 4 12 - 15 7
16. Гронинген 9 1 4 4 8 - 15 7
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 17 7
18. ПЕК Зволле 9 0 1 8 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
2. ПСВ 5 4 0 1 14 - 9 12
3. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Виллем II 0:0 5 3 1 1 5 - 6 10
6. Камбюр 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Твенте 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Фортуна Ситтард 0:0 5 2 1 2 6 - 11 7
11. АЗ Алкмаар 3 2 0 1 10 - 4 6
12. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
13. Спарта Роттердам 5 1 3 1 6 - 8 6
14. Витесс 4 1 1 2 4 - 9 4
15. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
16. НЕК Неймеген 4 1 1 2 2 - 4 4
17. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
18. ПЕК Зволле 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 5 4 0 1 5 - 6 12
2. Аякс 4 3 1 0 10 - 1 10
3. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Виллем II 0:0 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
6. Херенвен 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
8. НЕК Неймеген 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Фейеноорд 4 2 0 2 10 - 5 6
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
13. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
14. Фортуна Ситтард 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
16. Хераклес 3 0 1 2 4 - 7 1
17. Спарта Роттердам 4 0 1 3 2 - 9 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 2 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Тиль Гус 7 0 0
2. Аякс Алле Себастьян 6 0 2
3. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
5. АЗ Алкмаар Де Вит Дани 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Беро Матуш 5 1
2. Твенте Зерруки Рамиз 3 1
3. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
4. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
5. Витесс Базур Рихедли 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
Фортуна Ситтард
1.93
3.83
4.26
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард онлайн




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