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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 14057
Фортуна Ситтард
0'
45' Желтая карточка
Анга-Лётшер Мартин
0:1
54' Гол
Tijjani Noslin
55' Желтая карточка
Велленройтер Тимон
1:1
59' Гол
Кёлерт Матс
69' Желтая карточка
Fred Grim
75' Желтая карточка
Сёнтьенс Матс
90'+6
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
5
Бергстрём
Эмиль
4
Йенссен
Ульрик
11
Кёлерт
Матс
17
Саддики
Дрейс
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
23
Саглам
Геркем
15
Свенссон
Макс
9
Вридт
Квази
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
2
Анга-Лётшер
Мартин
12
Пинту
Иву
35
Кокс
Джордж
14
Теки
Тесфальдет
23
Ринстра
Бен
6
Дуарте
Дерой
8
Флемминг
Зиан
11
Ханссон
Эмиль
10
Сёнтьенс
Матс
Виллем II
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

Ход матча

45'
 
Анга-Лётшер Мартин
46'
 
Tijjani Noslin
Тирпан Микаэль
54'
0:1
Tijjani Noslin
(Кокс Джордж)
55'
Велленройтер Тимон
 
59'
Кёлерт Матс
(Свенссон Макс)
1:1
69'
Fred Grim
 
71'
 
Самбу Бассала
Ханссон Эмиль
75'
 
Сёнтьенс Матс
80'
Мервелд Ринго
Саглам Геркем
 
84'
Румерату Годфрид
Льонч Поль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

История личных встреч

Виллем II
Фортуна Ситтард

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Э
2:1
Э
3:2
Э
0:0
Э
2:3
Э
3:2
Э
4:4
ПД
2:1
ПД
3:1
ПД
3:1
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 3 0.3
Кёлерт Матс 3 0.3
Нуннели Че 3 0.3
Саглам Геркем 1 0.1
Свенссон Макс 1 0.1
Саддики Дрейс 1 0.1
Спиерингс Уэсли 1 0.1
Кампецис Анаргирос 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 5 (1) 0.56
Toshio Lake 1 0.11
Кокс Джордж 1 0.11
Samy Baghdadi 1 0.11
Tijjani Noslin 1 0.11
Теки Тесфальдет 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кён Деррик 1 1
Льонч Поль 2 0
Вридт Квази 2 0
Велленройтер Тимон 2 0
Йенссен Ульрик 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Нуннели Че 1 0
Саддики Дрейс 1 0
Fred Grim 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Дерой 3 0
Янссен Рул 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Анга-Лётшер Мартин 2 0
Самбу Бассала 2 0
Флемминг Зиан 2 0
Теки Тесфальдет 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Кокс Джордж 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
4
50%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
8%
1
11%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
4
31%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
2
12%
1-15
4
31%
5
29%
29%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
3
23%
4
24%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
3
23%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2
Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1 Виллем II - Эксельсиор 2:0 Квик Бойс - Виллем II 2:5 РКДСФ - Виллем II 0:11 Йонг Виллем II - Виллем II 0:20 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 АДО Ден Хааг - Виллем II 1:4 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5
Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 3:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Твенте 3:0 АДО Ден Хааг - Фортуна Ситтард 0:3 Фортуна Ситтард - Эммен 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 32 - 2 22
2. ПСВ 9 7 0 2 22 - 12 21
3. Виллем II 10 5 3 2 14 - 12 18
4. Утрехт 9 5 2 2 19 - 10 17
5. Витесс 9 5 1 3 9 - 15 16
6. Фейеноорд 8 5 1 2 22 - 11 16
7. Твенте 9 4 3 2 15 - 11 15
8. Херенвен 9 4 1 4 11 - 14 13
9. АЗ Алкмаар 8 4 0 4 19 - 13 12
10. Камбюр 9 4 0 5 16 - 22 12
11. НЕК Неймеген 9 3 2 4 10 - 16 11
12. Гоу Эхед Иглс 9 3 1 5 11 - 18 10
13. Хераклес 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
15. Ваалвейк 9 1 4 4 12 - 15 7
16. Гронинген 9 1 4 4 8 - 15 7
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 17 7
18. ПЕК Зволле 9 0 1 8 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
2. ПСВ 5 4 0 1 14 - 9 12
3. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
6. Камбюр 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Твенте 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
11. АЗ Алкмаар 3 2 0 1 10 - 4 6
12. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
13. Спарта Роттердам 5 1 3 1 6 - 8 6
14. Витесс 4 1 1 2 4 - 9 4
15. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
16. НЕК Неймеген 4 1 1 2 2 - 4 4
17. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
18. ПЕК Зволле 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 5 4 0 1 5 - 6 12
2. Аякс 4 3 1 0 10 - 1 10
3. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Виллем II 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
6. Херенвен 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
8. НЕК Неймеген 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Фейеноорд 4 2 0 2 10 - 5 6
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
13. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
14. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
15. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
16. Хераклес 3 0 1 2 4 - 7 1
17. Спарта Роттердам 4 0 1 3 2 - 9 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 2 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Тиль Гус 7 0 0
2. Аякс Алле Себастьян 6 0 2
3. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
5. АЗ Алкмаар Де Вит Дани 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Беро Матуш 5 1
2. Твенте Зерруки Рамиз 3 1
3. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
4. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
5. Витесс Базур Рихедли 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Виллем II 1:1 Фортуна Ситтард онлайн




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