Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Гости сейчас реально начинают давить соперника

Fred Grim получил желтую карточку от судьи

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды Виллем II , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Теки Тесфальдет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Саглам Геркем и попал в перекладину!

46' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' После штрафного удара,который нанес Саглам Геркем мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

44' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

41' Бергстрём Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Овюсу Лерой нанес удар, мяч был парирован, но Яник ван Ош не удержал его в руках.

37' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Тирпан Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Игрок из команды Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Бергстрём Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Нуннели Че имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

32' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Тирпан Микаэль из команды Фортуна Ситтард сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

19' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Игра в одни ворота сейчас. Виллем II доминирует и владеет мячом

17' Нуннели Че оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Овюсу Лерой нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

14' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Сёнтьенс Матс имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

13' ШАНС! Сёнтьенс Матс вышел один на один с голкипером...

12' Как он промахнулся? Свенссон Макс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

12' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Бергстрём Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру