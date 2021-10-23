Англия: Премьер-лига 2021-2022
Саутгемптон
0:1
Первый тайм: 14'
Стадион: Сент-Мэрис
Бёрнли
35
Беднарек
Ян
15
Перро
Ромен
32
Уолкотт
Тео
18
Броя
Армандо
1
Поуп
Ник
11
Макнил
Дуайт
18
Вествуд
Эшли
9
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
-
32 Уолкотт ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Броя АрмандоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Валери ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
17 Леннон АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
13'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
История личных встреч
Саутгемптон
Бёрнли
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
19 матчей
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.6%
57.9%
10.5%
6 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|2 (2)
|0.25
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.13
|Армстронг Адам
|1
|0.13
|Броя Армандо
|1
|0.13
|Редмонд Натан
|0
|0
|Адамс Че
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|1
|0.13
|Ми Бен
|1
|0.13
|Тарковски Джеймс
|1
|0.13
|Корне Максвелл
|1
|0.13
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Выдра Матей
|0
|0
|Лоутон Мэттью
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|1
|Ромеу Ориоль
|2
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарковски Джеймс
|3
|0
|Браунхилл Джош
|3
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Вествуд Эшли
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Леннон Аарон
|1
|0
|Родригес Джей
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Лоутон Мэттью
|1
|0
|Ми Бен
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
5
63%
2
50%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
11
14
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
1
9%
5
36%
61-75
5
45%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2
Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0 Суонси - Саутгемптон 1:3 Кардифф Сити - Саутгемптон 0:4 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Лидс 0:2 Саутгемптон - Фулхэм 3:1 Саутгемптон - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Лестер 1:1
Бёрнли
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1
Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2 Блэкпул - Бёрнли 0:1 Олдхэм Атлетик - Бёрнли 0:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 0:4 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 3
|22
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 6
|18
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 3
|17
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|9 - 12
|15
|5.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|9
|5
|0
|4
|9 - 8
|15
|6.
|Эвертон
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|10.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|12.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 13
|9
|15.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|16.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 11
|7
|17.
|Лидс
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 16
|6
|18.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|19.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 19
|4
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 2
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|3.
|Эвертон
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|10.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 3
|7
|12.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|15.
|Лидс
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|17.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|18.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 3
|10
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|10.
|Эвертон
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|13.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|16.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Лидс
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|18.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|19.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7
|1
|4
|2.
|Лестер
|Варди Джейми
|7
|0
|1
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|4.
|Ливерпуль
|Мане Садио
|5
|0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|3
|1
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|4
|0
|3.
|Брайтон
|Вельтман Йоел
|4
|0
|4.
|Астон Вилла
|Мингс Тайрон
|4
|0
|5.
|Уотфорд
|Деннис Эммануэль
|4
|0
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:1 Бёрнли
Исход игры
Саутгемптон
81.1% (107)
Ничья
14.4% (19)
Бёрнли
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
33.59% (44)
Меньше
66.41% (87)
Обе команды забьют
Да
44.27% (58)
Нет
55.73% (73)
Популярный счёт
1:0 Саутгемптон
48.5% (64)
2:1 Саутгемптон
25% (33)
1:1 Ничья
10.6% (14)
2:0 Саутгемптон
4.5% (6)
1:2 Бёрнли
2.3% (3)
3:1 Саутгемптон
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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