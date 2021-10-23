  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
0:1
Первый тайм: 14'

Стадион:
Бёрнли
0'
0:1
13' Гол
 14'
1
Маккарти
Алекс
21
Ливраменто
Валентино
35
Беднарек
Ян
22
Салису
Мохаммед
15
Перро
Ромен
32
Уолкотт
Тео
6
Ромеу
Ориоль
27
Диалло
Ибраима
24
Эльюнусси
Мохамед
18
Броя
Армандо
11
Редмонд
Натан
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
22
Коллинз
Натан
5
Тарковски
Джеймс
3
Тэйлор
Чарли
11
Макнил
Дуайт
4
Корк
Джек
18
Вествуд
Эшли
20
Корне
Максвелл
8
Браунхилл
Джош
9
Вуд
Крис
Саутгемптон
4-4-2
Бёрнли
4-4-2

Ход матча

13'
0:1

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

История личных встреч

Саутгемптон
Бёрнли

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

19 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.6%
57.9%
10.5%
6 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
4:3
Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
2:2
Ч
3:2
Ч
0:1
Ч
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 2 (2) 0.25
Эльюнусси Мохамед 1 0.13
Армстронг Адам 1 0.13
Броя Армандо 1 0.13
Редмонд Натан 0 0
Адамс Че 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 1 0.13
Ми Бен 1 0.13
Тарковски Джеймс 1 0.13
Корне Максвелл 1 0.13
Вествуд Эшли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Выдра Матей 0 0
Лоутон Мэттью 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дженепо Мусса 3 0
Уорд-Праус Джеймс 1 1
Ромеу Ориоль 2 0
Стивенс Джек 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Беднарек Ян 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 3 0
Браунхилл Джош 3 0
Барнс Эшли 2 0
Вествуд Эшли 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Леннон Аарон 1 0
Родригес Джей 1 0
Вуд Крис 1 0
Лоутон Мэттью 1 0
Ми Бен 1 0
Корне Максвелл 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
5
63%
2
50%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
1
9%
5
36%
61-75
5
45%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2
Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0 Суонси - Саутгемптон 1:3 Кардифф Сити - Саутгемптон 0:4 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Лидс 0:2 Саутгемптон - Фулхэм 3:1 Саутгемптон - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Лестер 1:1
Бёрнли
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1
Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2 Блэкпул - Бёрнли 0:1 Олдхэм Атлетик - Бёрнли 0:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 0:4 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 9 7 1 1 23 - 3 22
2. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 22 - 6 18
3. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 3 17
4. Тоттенхэм Заявка 8 5 0 3 9 - 12 15
5. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 9 5 0 4 9 - 8 15
6. Эвертон 1:1 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
7. Брайтон Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
8. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
9. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
10. Арсенал Заявка 9 4 2 3 10 - 13 14
11. Брентфорд Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
12. Лестер Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
13. Астон Вилла Заявка 9 3 1 5 13 - 15 10
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 9 1 6 2 10 - 13 9
15. Уотфорд 1:1 Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
16. Саутгемптон 0:1 Заявка 9 1 4 4 6 - 11 7
17. Лидс 0:1 Заявка 9 1 3 5 7 - 16 6
18. Бёрнли 1:0 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
19. Ньюкасл 0:0 Заявка 9 0 4 5 10 - 19 4
20. Норвич Заявка 9 0 2 7 2 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
3. Эвертон 1:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
4. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
8. Лестер Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
9. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
10. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 5 1 4 0 6 - 3 7
12. Саутгемптон 0:1 Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
13. Брентфорд Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Лидс 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Уотфорд 1:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
17. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Бёрнли 1:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Ньюкасл 0:0 Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
2. Челси Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
4. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
5. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
9. Тоттенхэм Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
10. Эвертон 1:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
11. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
12. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
13. Уотфорд 1:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Бёрнли 1:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
15. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
16. Саутгемптон 0:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Лидс 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
18. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
19. Ньюкасл 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 7 1 4
2. Лестер Варди Джейми 7 0 1
3. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
4. Ливерпуль Мане Садио 5 0 0
5. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 3 1
2. Манчестер Юнайтед Погба Поль 4 0
3. Брайтон Вельтман Йоел 4 0
4. Астон Вилла Мингс Тайрон 4 0
5. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Саутгемптон 80.3% (110)
X 15.3% (21)
Бёрнли 4.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Бёрнли
1.98
3.82
4.06
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Саутгемптон 0:1 Бёрнли онлайн


Прогнозы на матч Саутгемптон 0:1 Бёрнли

Исход игры
Саутгемптон
81.1% (107)
Ничья
14.4% (19)
Бёрнли
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
33.59% (44)
Меньше
66.41% (87)
Обе команды забьют
Да
44.27% (58)
Нет
55.73% (73)
Популярный счёт
1:0 Саутгемптон
48.5% (64)
2:1 Саутгемптон
25% (33)
1:1 Ничья
10.6% (14)
2:0 Саутгемптон
4.5% (6)
1:2 Бёрнли
2.3% (3)
3:1 Саутгемптон
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 