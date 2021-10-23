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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 29145
Бёрнли
0'
0:1
13' Гол
Корне Максвелл
1:1
41' Гол
Ливраменто Валентино
42' Желтая карточка
Корк Джек
2:1
50' Гол
Броя Армандо
2:2
57' Гол
Корне Максвелл
70' Желтая карточка
Родригес Джей
72' Желтая карточка
Вествуд Эшли
81' Желтая карточка
Эльюнусси Мохамед
90'+5
1
Маккарти
Алекс
21
Ливраменто
Валентино
35
Беднарек
Ян
22
Салису
Мохаммед
15
Перро
Ромен
32
Уолкотт
Тео
6
Ромеу
Ориоль
27
Диалло
Ибраима
24
Эльюнусси
Мохамед
11
Редмонд
Натан
18
Броя
Армандо
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
22
Коллинз
Натан
5
Тарковски
Джеймс
3
Тэйлор
Чарли
11
Макнил
Дуайт
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
20
Корне
Максвелл
8
Браунхилл
Джош
9
Вуд
Крис
Саутгемптон
4-4-2
Бёрнли
4-4-1-1

Ход матча

13'
0:1
Корне Максвелл
(Лоутон Мэттью)
41'
Ливраменто Валентино
(Редмонд Натан)
1:1
42'
 
Корк Джек
50'
Броя Армандо
(Диалло Ибраима)
2:1
57'
2:2
Корне Максвелл
(Вествуд Эшли)
70'
 
Родригес Джей
Корк Джек
70'
 
Родригес Джей
72'
 
Вествуд Эшли
74'
Армстронг Стюарт
Уолкотт Тео
 
78'
 
Гудмундссон Йоханн
Корне Максвелл
79'
Адамс Че
Броя Армандо
 
81'
Эльюнусси Мохамед
 
89'
Армстронг Адам
Редмонд Натан
 
90'
 
Выдра Матей
Вуд Крис

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

История личных встреч

Саутгемптон
Бёрнли

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

19 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.6%
57.9%
10.5%
6 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
4:3
Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
2:2
Ч
3:2
Ч
0:1
Ч
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Броя Армандо 2 0.22
Уорд-Праус Джеймс 2 (2) 0.22
Эльюнусси Мохамед 1 0.11
Армстронг Адам 1 0.11
Ливраменто Валентино 1 0.11
Редмонд Натан 0 0
Адамс Че 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 3 0.33
Вуд Крис 1 0.11
Ми Бен 1 0.11
Тарковски Джеймс 1 0.11
Вествуд Эшли 0 0
Лоутон Мэттью 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Выдра Матей 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дженепо Мусса 3 0
Уорд-Праус Джеймс 1 1
Ромеу Ориоль 2 0
Стивенс Джек 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Беднарек Ян 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 3 0
Тарковски Джеймс 3 0
Браунхилл Джош 3 0
Барнс Эшли 2 0
Родригес Джей 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Леннон Аарон 1 0
Корк Джек 1 0
Вуд Крис 1 0
Лоутон Мэттью 1 0
Ми Бен 1 0
Корне Максвелл 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
40%
2
17%
46-60
1
20%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
5
63%
2
50%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

13
16
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
31%
2
13%
46-60
1
8%
5
31%
61-75
5
38%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2
Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0 Суонси - Саутгемптон 1:3 Кардифф Сити - Саутгемптон 0:4 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Лидс 0:2 Саутгемптон - Фулхэм 3:1 Саутгемптон - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Лестер 1:1
Бёрнли
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1
Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2 Блэкпул - Бёрнли 0:1 Олдхэм Атлетик - Бёрнли 0:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 0:4 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 9 7 1 1 23 - 3 22
2. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 22 - 6 18
3. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 3 17
4. Тоттенхэм Заявка 8 5 0 3 9 - 12 15
5. Брайтон Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
6. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
8. Эвертон Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
9. Арсенал Заявка 9 4 2 3 10 - 13 14
10. Вулверхэмптон Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
11. Брентфорд Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
12. Лестер Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
13. Уотфорд Заявка 9 3 1 5 12 - 17 10
14. Астон Вилла Заявка 9 3 1 5 13 - 15 10
15. Кристал Пэлас Заявка 9 1 6 2 11 - 14 9
16. Саутгемптон Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
17. Лидс Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
18. Бёрнли Заявка 9 0 4 5 7 - 15 4
19. Ньюкасл Заявка 9 0 4 5 11 - 20 4
20. Норвич Заявка 9 0 2 7 2 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
5. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
8. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Лестер Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
10. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
11. Кристал Пэлас Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
12. Саутгемптон Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
13. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14. Брентфорд Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
16. Уотфорд Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Ньюкасл Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
3. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Вулверхэмптон Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
9. Тоттенхэм Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
10. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
11. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
12. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
13. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
14. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
15. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
16. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
17. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
18. Кристал Пэлас Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
19. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 7 1 4
2. Лестер Варди Джейми 7 0 1
3. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
4. Ливерпуль Мане Садио 5 0 0
5. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уотфорд Деннис Эммануэль 5 0
2. Вест Хэм Антонио Майкл 3 1
3. Манчестер Юнайтед Погба Поль 4 0
4. Брайтон Вельтман Йоел 4 0
5. Астон Вилла Мингс Тайрон 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Саутгемптон 80.3% (110)
X 15.3% (21)
Бёрнли 4.4% (6)
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Где смотреть матч Саутгемптон 2:2 Бёрнли онлайн


Прогнозы на матч Саутгемптон 2:2 Бёрнли

Исход игры
Саутгемптон
80.3% (110)
Ничья
15.3% (21)
Бёрнли
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
34.56% (47)
Меньше
65.44% (89)
Обе команды забьют
Да
45.59% (62)
Нет
54.41% (74)
Популярный счёт
1:0 Саутгемптон
47.4% (65)
2:1 Саутгемптон
24.8% (34)
1:1 Ничья
10.9% (15)
2:0 Саутгемптон
4.4% (6)
3:1 Саутгемптон
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:2 Бёрнли
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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