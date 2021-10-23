Второй тайм

95' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Корне Максвелл из команды Бёрнли сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 29145 болельщиков

95' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

90' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Ромеу Ориоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Родригес Джей из команды Бёрнли делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

88' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Алекс Маккарти все равно смог отбить мяч.

87' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Бёрнли

86' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

86' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Коллинз Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Саутгемптон выполняет удар от ворот.

85' Родригес Джей из команды Бёрнли не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

84' Диалло Ибраима пробует нанести удар издали, но Ник Поуп держит все под контролем

84' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Бёрнли

82' Диалло Ибраима оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Родригес Джей нанес удар головой, но Алекс Маккарти спокойно отбил мяч.

82' Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Эльюнусси Мохамед получил желтую карточку от судьи

81' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

81' Удар от ворот произведет Бёрнли

80' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Тактическая замена. Армандо Броя уходит с поля и его заменяет Адамс Че

78' Удар от ворот произведет Бёрнли

78' Матч возобновлен

77' Корне Максвелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Саутгемптон пробьет пенальти!

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

77' Опасность! Редмонд Натан из команды Саутгемптон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

76' Браунхилл Джош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

75' Редмонд Натан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Вествуд Эшли наказан за толчок Армандо Броя

73' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Вествуд Эшли получил желтую карточку от судьи

70' Родригес Джей получил желтую карточку от судьи

70' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Вествуд Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Саутгемптон выполняет удар от ворот.

67' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Уолкотт Тео получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Уолкотт Тео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Вествуд Эшли не смог попасть в створ ударом издали

65' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Хорошую попытку сделал Редмонд Натан . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Саутгемптон выполняет удар от ворот.

61' Макнил Дуайт не смог попасть в створ ударом издали

61' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

58' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

58' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Команда Бёрнли сравняла счет! Игра продолжается!

57' Г О О О О Л - Корне Максвелл левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

57' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Бёрнли

55' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон забрасывает мяч в штрафную.

54' Удар от ворот произведет Бёрнли

53' Диалло Ибраима из команды Саутгемптон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

53' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...

52' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Г О О О О Л - Армандо Броя забивает с правой ноги!

50' Армандо Броя из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...

49' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Саутгемптон выполняет удар от ворот.

47' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Идеальный солнечный день для футбола