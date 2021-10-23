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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Верес
0:0
Перерыв

Стадион:
Мариуполь
0'
22' Желтая карточка
Сергийчук Михаил
36' Желтая карточка
Кащук Алексей
47
Когут
Богдан
4
Солдат
Игорь
33
Мирошник
Роман
8
Гончаренко
Роман
23
Немчанинов
Дмитрий
42
Пасич
Евгений
32
Петько
Сергей
77
Полулях
Никита
17
Пасич
Геннадий
21
Панасенко
Сергей
7
Сергийчук
Михаил
31
Кудрик
Олег
95
Стасюк
Пётр
99
Меличенко
Кирилл
35
Мампаси
Марк
55
Драмбаев
Aлександр
7
Топалов
Дмитрий
9
Мишнёв
Дмитрий
6
Чех
Максим
11
Кащук
Алексей
8
Очеретько
Олег
77
Кулаков
Андрей
Верес
Мариуполь

История личных встреч

Верес
Мариуполь

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПД
1:1
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пасич Геннадий 2 0.17
Гегедош Роберт 1 0.08
Немчанинов Дмитрий 1 0.08
Пасич Евгений 1 0.08
Сергийчук Михаил 1 0.08
Солдат Игорь 1 0.08
Кучеров Валерий 1 0.08
Шестаков Михаил 1 0.08
Клёц Дмитрий 1 (1) 0.08
Панасенко Сергей 0 0
Мариуполь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулаков Андрей 6 0.5
Топалов Дмитрий 2 0.17
Вьюнник Богдан 1 0.08
Микитишин Артур 1 0.08
Спировски Стефан 1 0.08
Denys Svityukha 1 0.08
Мишнёв Дмитрий 1 (1) 0.08
Стасюк Пётр 0 0
Кащук Алексей 0 0
Мампаси Марк 0 0
Хромей Михаил 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кучеров Валерий 4 1
Сергийчук Михаил 2 1
Полулях Никита 3 0
Немчанинов Дмитрий 3 0
Пасич Геннадий 3 0
Дахновский Виталий 1 1
Панасенко Сергей 2 0
Когут Богдан 1 0
Тимофеенко Виталий 1 0
Клёц Дмитрий 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Гечев Михаил 1 0
Махнев Дмитрий 1 0
Мариуполь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мампаси Марк 5 0
Мишнёв Дмитрий 4 0
Шостак Денис 4 0
Кащук Алексей 2 1
Кулаков Андрей 3 0
Драмбаев Aлександр 1 1
Микицей Станислав 2 0
Чоботенко Сергей 2 0
Стасюк Пётр 2 0
Клименко Владислав 2 0
Чех Максим 2 0
Вьюнник Богдан 2 0
Босанчич Петар 1 0
Топалов Дмитрий 1 0
Меличенко Кирилл 1 0
Микитишин Артур 1 0
Удод Данило 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
100%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

8
7
8 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
13%
2
29%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

10
18
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
6
33%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
1
10%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
40%
4
22%
76-90

Забито

11
13
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
9%
3
23%
1-15
4
36%
3
23%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Пропущено

11
27
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 11
4
36%
1
4%
1-15
0
0%
8
30%
30%
16-30
1
9%
4
15%
31-45
2
18%
5
19%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
4
36%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0
Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4 Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Горняк-Спорт - Верес 1:2 Верес - Авангард Краматорск 5:1 Оболонь-Бровар - Верес 0:2 Волынь - Верес 2:1 Верес - Альянс 3:3 Металлист-1925 - Верес 4:1 ВПК-Агро - Верес 0:4 Верес - Кристалл Херсон 2:0 Агробизнес - Верес 0:0
Мариуполь
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Александрия - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5
Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Ингулец - Мариуполь 3:0 Мариуполь - Заря 3:4 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Десна 1:2 Львов - Мариуполь 1:1 Мариуполь - Десна 4:1 Динамо Киев - Мариуполь 0:0 Мариуполь - Львов 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Мариуполь - Олимпик Донецк 1:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Ингулец 4:3 Мариуполь - Минай 0:0 Мариуполь - Колос Ковалёвка 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 11 9 2 0 29 - 3 29
2. Шахтёр Донецк Заявка 11 8 2 1 29 - 6 26
3. Ворскла Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
4. Днепр-1 Заявка 11 7 1 3 16 - 12 22
5. Заря Заявка 11 6 2 3 23 - 15 20
6. Александрия Заявка 12 5 4 3 12 - 10 19
7. Металлист-1925 Заявка 12 6 1 5 15 - 14 19
8. Десна Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
9. Верес 0:0 Заявка 12 4 4 4 10 - 12 16
10. Рух Львов Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
11. Колос Ковалёвка Заявка 10 3 2 5 7 - 16 11
12. Ингулец Заявка 11 2 2 7 9 - 22 8
13. Минай Заявка 10 1 4 5 6 - 12 7
14. Львов Заявка 11 1 3 7 7 - 19 6
15. Черноморец Од Заявка 11 1 3 7 11 - 25 6
16. Мариуполь 0:0 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 7 5 2 0 17 - 5 17
2. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 18 - 0 16
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 5 0 1 17 - 5 15
4. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Днепр-1 Заявка 5 4 0 1 7 - 5 12
6. Металлист-1925 Заявка 6 4 0 2 11 - 7 12
7. Заря Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
8. Верес 0:0 Заявка 6 2 4 0 3 - 1 10
9. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Минай Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Александрия Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Черноморец Од Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь 0:0 Заявка 6 0 0 6 7 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Александрия Заявка 9 3 4 2 8 - 7 13
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 3 2 0 12 - 1 11
4. Заря Заявка 5 3 1 1 15 - 11 10
5. Днепр-1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Ворскла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Металлист-1925 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
8. Верес 0:0 Заявка 6 2 0 4 7 - 11 6
9. Десна Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
10. Мариуполь 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
11. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
13. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
14. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
15. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Минай Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 8 4 1
2. Десна Безбородько Денис 6 0 1
3. Днепр-1 Довбик Артём 6 0 1
4. Динамо Киев Буяльский Виталий 6 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Александрия Бабогло Владислав 6 0
2. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
3. Верес Кучеров Валерий 4 1
4. Металлист-1925 Фабиньо Энрике 5 0
5. Львов Ньярко Эрнест 5 0
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
Прогнозы 138
Верес 80.4% (111)
X 13.8% (19)
Мариуполь 5.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Мариуполь
2.42
3.56
3.84
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Верес 0:0 Мариуполь онлайн


Прогнозы на матч Верес 0:0 Мариуполь

Исход игры
Верес
80.4% (111)
Ничья
13.8% (19)
Мариуполь
5.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
28.68% (39)
Меньше
71.32% (97)
Обе команды забьют
Да
39.71% (54)
Нет
60.29% (82)
Популярный счёт
1:0 Верес
44.2% (61)
2:1 Верес
22.5% (31)
1:1 Ничья
10.9% (15)
2:0 Верес
9.4% (13)
0:0 Ничья
2.9% (4)
1:2 Мариуполь
2.9% (4)
0:1 Мариуполь
2.2% (3)
3:1 Верес
2.2% (3)
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