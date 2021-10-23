Украина: Премьер-лига 2021-2022
Верес
2:0
Конец матча
Стадион: Stadion Avanhard, Lutsk
Мариуполь
22' Желтая карточкаСергийчук Михаил
36' Желтая карточкаКащук Алексей
53' Желтая карточкаПасич Геннадий
1:0
64' ГолШестаков Михаил
2:0
80' ГолШестаков Михаил
47
Когут
Богдан
31
Кудрик
Олег
95
Стасюк
Пётр
35
Мампаси
Марк
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Гечев МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Igor Guk
-
Главный тренер: Вирт Юрий
- Основной состав
-
31 Кудрик ОлегВратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
-
35 Мампаси МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Artem Kholod
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
Ход матча
22'
36'
53'
64'
1:0
80'
История личных встреч
Верес
Мариуполь
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шестаков Михаил
|3
|0.25
|Пасич Геннадий
|2
|0.17
|Гегедош Роберт
|1
|0.08
|Немчанинов Дмитрий
|1
|0.08
|Пасич Евгений
|1
|0.08
|Сергийчук Михаил
|1
|0.08
|Солдат Игорь
|1
|0.08
|Кучеров Валерий
|1
|0.08
|Клёц Дмитрий
|1 (1)
|0.08
|Панасенко Сергей
|0
|0
Мариуполь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулаков Андрей
|6
|0.5
|Топалов Дмитрий
|2
|0.17
|Вьюнник Богдан
|1
|0.08
|Микитишин Артур
|1
|0.08
|Спировски Стефан
|1
|0.08
|Denys Svityukha
|1
|0.08
|Мишнёв Дмитрий
|1 (1)
|0.08
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Кащук Алексей
|0
|0
|Мампаси Марк
|0
|0
|Хромей Михаил
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кучеров Валерий
|4
|1
|Пасич Геннадий
|4
|0
|Сергийчук Михаил
|2
|1
|Полулях Никита
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|Дахновский Виталий
|1
|1
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Тимофеенко Виталий
|1
|0
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Гечев Михаил
|1
|0
|Махнев Дмитрий
|1
|0
Мариуполь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мампаси Марк
|5
|0
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Шостак Денис
|4
|0
|Кащук Алексей
|2
|1
|Кулаков Андрей
|3
|0
|Драмбаев Aлександр
|1
|1
|Микицей Станислав
|2
|0
|Чоботенко Сергей
|2
|0
|Стасюк Пётр
|2
|0
|Клименко Владислав
|2
|0
|Чех Максим
|2
|0
|Вьюнник Богдан
|2
|0
|Босанчич Петар
|1
|0
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Меличенко Кирилл
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Удод Данило
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
1
11
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
100%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
8
7
8 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
13%
2
29%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
10
18
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
6
33%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
1
10%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
40%
4
22%
76-90
Забито
13
13
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
1
8%
3
23%
1-15
4
31%
3
23%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
1
8%
5
38%
76-90
Пропущено
11
29
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 12
4
36%
1
3%
1-15
0
0%
8
28%
16-30
1
9%
4
14%
31-45
2
18%
5
17%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
4
36%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0
Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4 Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Горняк-Спорт - Верес 1:2 Верес - Авангард Краматорск 5:1 Оболонь-Бровар - Верес 0:2 Волынь - Верес 2:1 Верес - Альянс 3:3 Металлист-1925 - Верес 4:1 ВПК-Агро - Верес 0:4 Верес - Кристалл Херсон 2:0 Агробизнес - Верес 0:0
Мариуполь
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Александрия - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5
Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Ингулец - Мариуполь 3:0 Мариуполь - Заря 3:4 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Десна 1:2 Львов - Мариуполь 1:1 Мариуполь - Десна 4:1 Динамо Киев - Мариуполь 0:0 Мариуполь - Львов 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Мариуполь - Олимпик Донецк 1:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Ингулец 4:3 Мариуполь - Минай 0:0 Мариуполь - Колос Ковалёвка 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 3
|29
|2.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 6
|27
|3.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 8
|25
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 12
|22
|5.
|Заря
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 15
|20
|6.
|Александрия
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 10
|19
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 14
|19
|8.
|Верес
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Десна
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 16
|11
|12.
|Ингулец
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 22
|8
|13.
|Минай
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Львов
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 25
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|13 - 29
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 0
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|4.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|7.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|8.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|7 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Александрия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|3.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 1
|12
|4.
|Заря
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 11
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|9.
|Десна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|15.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Минай
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|8
|4
|1
|2.
|Десна
|Безбородько Денис
|6
|0
|1
|3.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|6
|0
|1
|4.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|6
|0
|2.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|3.
|Верес
|Кучеров Валерий
|4
|1
|4.
|Металлист-1925
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|5.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|5
|0
Прогнозы на матч Верес 2:0 Мариуполь
Исход игры
Верес
80.4% (111)
Ничья
13.8% (19)
Мариуполь
5.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
28.68% (39)
Меньше
71.32% (97)
Обе команды забьют
Да
39.71% (54)
Нет
60.29% (82)
Популярный счёт
1:0 Верес
44.2% (61)
2:1 Верес
22.5% (31)
1:1 Ничья
10.9% (15)
2:0 Верес
9.4% (13)
0:0 Ничья
2.9% (4)
1:2 Мариуполь
2.9% (4)
0:1 Мариуполь
2.2% (3)
3:1 Верес
2.2% (3)
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