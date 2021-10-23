Первый тайм

15' Какой шанс! Крафт Эмиль почти забил, но мяч вынесли с линии!

14' Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Матч возобновлен

14' Фрейзер Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Андерсен Йоаким совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

12' Бентеке Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок из команды Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Удар от ворот произведет Ньюкасл

11' Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

10' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Сен-Максимен Аллан нанес удар головой, но Висенте Гуаита спокойно отбил мяч.

7' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Миливоевич Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Миливоевич Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Сен-Максимен Аллан из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Удар от ворот произведет Ньюкасл

1' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.