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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
1:1
Конец матча

Стадион:
Ньюкасл
0'
13' Желтая карточка
Андерсен Йоаким
27' Желтая карточка
Уорд Джоэл
27' Желтая карточка
Уилсон Каллум
1:0
56' Гол
Бентеке Кристиан
59' Желтая карточка
Ласcеллс Джамал
1:1
65' Гол
Уилсон Каллум
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Бентеке Кристиан
89' Желтая карточка
Бентеке Кристиан
90' Желтая карточка
Жоэлинтон
90' Желтая карточка
Ритчи Мэтт
90'+6
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
4
Миливоевич
Лука
18
Макартур
Джеймс
7
Олисе
Майкл
23
Галлахер
Конор
22
Эдуар
Одсонн
20
Бентеке
Кристиан
26
Дарлоу
Карл
19
Манкильо
Хави
17
Крафт
Эмиль
6
Ласcеллс
Джамал
2
Кларк
Киран
11
Ритчи
Мэтт
14
Хэйден
Айзак
36
Лонгстафф
Шон
21
Фрейзер
Райан
9
Уилсон
Каллум
10
Сен-Максимен
Аллан
Кристал Пэлас
4-2-3-1
Ньюкасл
5-3-2

Ход матча

13'
Андерсен Йоаким
 
27'
Уорд Джоэл
 
27'
 
Уилсон Каллум
56'
Бентеке Кристиан
(Митчелл Тайрик)
1:0
59'
 
Ласcеллс Джамал
65'
1:1
Уилсон Каллум
(Крафт Эмиль)
66'
 
Уиллок Джо
Лонгстафф Шон
66'
 
Альмирон Мигель
Фрейзер Райан
66'
Заха Уилфрид
Олисе Майкл
 
73'
Шлупп Джеффри
Миливоевич Лука
 
81'
 
Жоэлинтон
Сен-Максимен Аллан
86'
Матета Жан-Филипп
Галлахер Конор
 
87'
Бентеке Кристиан
 
89'
Бентеке Кристиан
 
90'
 
Жоэлинтон
90'
 
Ритчи Мэтт

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

История личных встреч

Кристал Пэлас
Ньюкасл

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
КЛ
2:3
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
Ч
2:0
Ч
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 3 0.33
Бентеке Кристиан 2 0.22
Галлахер Конор 2 0.22
Заха Уилфрид 2 (2) 0.22
Олисе Майкл 1 0.11
Шлупп Джеффри 1 0.11
Айю Джордан 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 4 0.44
Сен-Максимен Аллан 2 0.22
Манкильо Хави 1 0.11
Мёрфи Джейкоб 1 0.11
Хендрик Джефф 1 0.11
Лонгстафф Шон 1 0.11
Ритчи Мэтт 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Жоэлинтон 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Макартур Джеймс 2 0
Бентеке Кристиан 2 0
Галлахер Конор 2 0
Заха Уилфрид 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 2 1
Ритчи Мэтт 3 0
Кларк Киран 2 0
Уилсон Каллум 2 0
Ласcеллс Джамал 2 0
Манкильо Хави 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Хэйден Айзак 2 0
Жоэлинтон 2 0
Дарлоу Карл 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Лонгстафф Шон 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
3
30%
2
18%
76-90

Забито

11
10
1 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
4
36%
1
10%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Пропущено

14
21
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
7%
1
5%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
5
36%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
2
14%
6
29%
61-75
4
29%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Стивенэйдж - Кристал Пэлас 1:0 Уолсолл - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2 Саутгемптон - Кристал Пэлас 3:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2
Ньюкасл
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1 Донкастер - Ньюкасл 2:3 Йорк Сити - Ньюкасл 1:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4 Лестер - Ньюкасл 2:4 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 9 7 1 1 23 - 3 22
2. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 22 - 6 18
3. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 3 17
4. Тоттенхэм Заявка 8 5 0 3 9 - 12 15
5. Брайтон Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
6. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
8. Эвертон Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
9. Арсенал Заявка 9 4 2 3 10 - 13 14
10. Вулверхэмптон Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
11. Брентфорд Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
12. Лестер Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
13. Уотфорд Заявка 9 3 1 5 12 - 17 10
14. Астон Вилла Заявка 9 3 1 5 13 - 15 10
15. Кристал Пэлас Заявка 9 1 6 2 11 - 14 9
16. Саутгемптон Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
17. Лидс Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
18. Бёрнли Заявка 9 0 4 5 7 - 15 4
19. Ньюкасл Заявка 9 0 4 5 11 - 20 4
20. Норвич Заявка 9 0 2 7 2 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
5. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
8. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Лестер Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
10. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
11. Кристал Пэлас Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
12. Саутгемптон Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
13. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14. Брентфорд Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
16. Уотфорд Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Ньюкасл Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
3. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Вулверхэмптон Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
9. Тоттенхэм Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
10. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
11. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
12. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
13. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
14. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
15. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
16. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
17. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
18. Кристал Пэлас Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
19. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 7 1 4
2. Лестер Варди Джейми 7 0 1
3. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
4. Ливерпуль Мане Садио 5 0 0
5. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уотфорд Деннис Эммануэль 5 0
2. Вест Хэм Антонио Майкл 3 1
3. Манчестер Юнайтед Погба Поль 4 0
4. Брайтон Вельтман Йоел 4 0
5. Астон Вилла Мингс Тайрон 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Кристал Пэлас 65% (89)
X 23.4% (32)
Ньюкасл 11.7% (16)
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Где смотреть матч Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл онлайн


Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл

Исход игры
Кристал Пэлас
65% (89)
Ничья
23.4% (32)
Ньюкасл
11.7% (16)
Тотал 2.5
Больше
51.09% (70)
Меньше
48.91% (67)
Обе команды забьют
Да
72.99% (100)
Нет
27.01% (37)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
38% (52)
1:1 Ничья
22.6% (31)
1:0 Кристал Пэлас
20.4% (28)
1:2 Ньюкасл
10.2% (14)
2:0 Кристал Пэлас
5.1% (7)
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