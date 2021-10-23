Англия: Премьер-лига 2021-2022
Кристал Пэлас
1:1
Конец матча
Стадион: Селхерст Парк
Ньюкасл
13' Желтая карточкаАндерсен Йоаким
27' Желтая карточкаУорд Джоэл
27' Желтая карточкаУилсон Каллум
1:0
56' ГолБентеке Кристиан
59' Желтая карточкаЛасcеллс Джамал
1:1
65' ГолУилсон Каллум
87' Undefined phrase: football_event_Бентеке Кристиан
89' Желтая карточкаБентеке Кристиан
90' Желтая карточкаЖоэлинтон
90' Желтая карточкаРитчи Мэтт
22
Эдуар
Одсонн
26
Дарлоу
Карл
17
Крафт
Эмиль
11
Ритчи
Мэтт
14
Хэйден
Айзак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Хьюз УиллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Graeme Jones
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
13'
27'
27'
56'
59'
65'
1:1
87'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
История личных встреч
Кристал Пэлас
Ньюкасл
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
17 матчей
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуар Одсонн
|3
|0.33
|Бентеке Кристиан
|2
|0.22
|Галлахер Конор
|2
|0.22
|Заха Уилфрид
|2 (2)
|0.22
|Олисе Майкл
|1
|0.11
|Шлупп Джеффри
|1
|0.11
|Айю Джордан
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|4
|0.44
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0.22
|Манкильо Хави
|1
|0.11
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.11
|Хендрик Джефф
|1
|0.11
|Лонгстафф Шон
|1
|0.11
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
|Жоэлинтон
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Бентеке Кристиан
|2
|0
|Галлахер Конор
|2
|0
|Заха Уилфрид
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шелви Джонджо
|2
|1
|Ритчи Мэтт
|3
|0
|Кларк Киран
|2
|0
|Уилсон Каллум
|2
|0
|Ласcеллс Джамал
|2
|0
|Манкильо Хави
|2
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Хэйден Айзак
|2
|0
|Жоэлинтон
|2
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
3
30%
2
18%
76-90
Забито
11
10
1 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
4
36%
1
10%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Пропущено
14
21
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
7%
1
5%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
5
36%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
2
14%
6
29%
61-75
4
29%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Стивенэйдж - Кристал Пэлас 1:0 Уолсолл - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2 Саутгемптон - Кристал Пэлас 3:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2
Ньюкасл
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1 Донкастер - Ньюкасл 2:3 Йорк Сити - Ньюкасл 1:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4 Лестер - Ньюкасл 2:4 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 3
|22
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 6
|18
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 3
|17
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|9 - 12
|15
|5.
|Брайтон
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|8.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|12.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 17
|10
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|11 - 14
|9
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|17.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 15
|4
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|11 - 20
|4
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 2
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|3.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|5.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 3
|10
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|11.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|12.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|13.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7
|1
|4
|2.
|Лестер
|Варди Джейми
|7
|0
|1
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|4.
|Ливерпуль
|Мане Садио
|5
|0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уотфорд
|Деннис Эммануэль
|5
|0
|2.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|3
|1
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|4
|0
|4.
|Брайтон
|Вельтман Йоел
|4
|0
|5.
|Астон Вилла
|Мингс Тайрон
|4
|0
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл
Исход игры
Кристал Пэлас
65% (89)
Ничья
23.4% (32)
Ньюкасл
11.7% (16)
Тотал 2.5
Больше
51.09% (70)
Меньше
48.91% (67)
Обе команды забьют
Да
72.99% (100)
Нет
27.01% (37)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
38% (52)
1:1 Ничья
22.6% (31)
1:0 Кристал Пэлас
20.4% (28)
1:2 Ньюкасл
10.2% (14)
2:0 Кристал Пэлас
5.1% (7)
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