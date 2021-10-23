Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Игрок из команды Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас в офсайде

46' Крафт Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Дарлоу Карл взял и забрал мяч на выходе

45' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

44' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

42' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Бентеке Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Уилсон Каллум из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Тайрик Митчелл наказан за толчок Манкильо Хави

37' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Ньюкасл

36' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Кларк Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Игра в одни ворота сейчас. Кристал Пэлас доминирует и владеет мячом

35' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Хэйден Айзак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Ньюкасл

30' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Ньюкасл

28' Эдуар Одсонн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Матч возобновлен

27' Уилсон Каллум получает желтую карточку за неспортивное поведение

27' Уорд Джоэл получает желтую карточку за неспортивное поведение

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Хорошую попытку сделал Тайрик Митчелл. Удар в створ, но вратарь начеку

26' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Лонгстафф Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

22' Матч возобновится спорным мячом

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Конор Галлахер нанес удар, но тот был заблокирован.

21' Дарлоу Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Карл Дарлоу отбил мяч на угловой после удара Тайрик Митчелл из штрафной площади.

21' ШАНС! Это должен был быть гол. Бентеке Кристиан упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

20' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

19' Сен-Максимен Аллан из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Кларк Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Олисе Майкл из команды Кристал Пэлас сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

17' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

16' Удар от ворот произведет Ньюкасл

15' Уилсон Каллум оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Какой шанс! Крафт Эмиль почти забил, но мяч вынесли с линии!

14' Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Матч возобновлен

14' Фрейзер Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Андерсен Йоаким совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

12' Бентеке Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок из команды Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Удар от ворот произведет Ньюкасл

11' Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

10' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Сен-Максимен Аллан нанес удар головой, но Висенте Гуаита спокойно отбил мяч.

7' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Миливоевич Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Миливоевич Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Сен-Максимен Аллан из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Удар от ворот произведет Ньюкасл

1' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.