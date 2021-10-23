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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
2:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Норвич
0'
1:0
8' Гол
Маунт Мэйсон
2:0
18' Гол
Хадсон-Одои Каллум
22'
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
5
Жоржиньо
II
8
Ковачич
Матео
21
Чилуэлл
Бен
19
Маунт
Мэйсон
20
Хадсон-Одои
Каллум
29
Хаверц
Кай
1
Крул
Тим
15
Кабак
Озан
5
Хэнли
Грант
4
Гибсон
Бен
2
Ааронс
Макс
20
Лис-Мелу
Пьерр
16
Норманн
Матиас
23
Маклин
Кенни
30
Яннулис
Димитрис
24
Сарджент
Джош
22
Пукки
Теэму
Челси
3-4-2-1
Норвич
3-5-2

Ход матча

8'
Маунт Мэйсон
(Жоржиньо II)
1:0
18'
Хадсон-Одои Каллум
(Ковачич Матео)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

История личных встреч

Челси
Норвич

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
К
1:1
К
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 3 0.33
Чалоба Трево 2 0.22
Чилуэлл Бен 2 0.22
Ковачич Матео 1 0.11
Джеймс Рис II 1 0.11
Алонсо Маркос 1 0.11
Вернер Тимо 1 0.11
Маунт Мэйсон 1 0.11
Силва Тьяго 1 0.11
Рюдигер Антонио 1 0.11
Канте Н'Голо 1 0.11
Пулишич Кристиан 1 0.11
Хаверц Кай 1 0.11
Аспиликуэта Сесар 0 0
Жоржиньо II 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 2 (1) 0.22
Норманн Матиас 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Джеймс Рис II 0 1
Силва Тьяго 1 0
Ковачич Матео 1 0
Вернер Тимо 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Менди Эдуар 1 0
Томас Тухель 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 2 0
Кабак Озан 2 0
Уильямс Брендон 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Ааронс Макс 2 0
Пукки Теэму 1 0
Хэнли Грант 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Норманн Матиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
22%
1
100%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

16
3
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 0
7 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
3
19%
1
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
67%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
15
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
6
40%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0
Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - Челси 1:2 Борнмут - Челси 1:2 Манчестер Сити - Челси 0:1 Астон Вилла - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Челси - Лестер 0:1
Норвич
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3
Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0 Норвич - Джиллингем 5:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Кингз Линн Таун - Норвич 1:3 Барнсли - Норвич 2:2 Норвич - Рединг 4:1 КПР - Норвич 1:3 Норвич - Уотфорд 0:1 Норвич - Борнмут 1:3 Дерби - Норвич 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 2:0 Заявка 9 7 1 1 18 - 3 22
2. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 22 - 6 18
3. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 3 17
4. Тоттенхэм Заявка 8 5 0 3 9 - 12 15
5. Брайтон Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
6. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
8. Эвертон Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
9. Арсенал Заявка 9 4 2 3 10 - 13 14
10. Брентфорд Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
11. Вулверхэмптон Заявка 8 4 0 4 8 - 8 12
12. Лестер Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
13. Астон Вилла Заявка 9 3 1 5 13 - 15 10
14. Кристал Пэлас Заявка 8 1 5 2 10 - 13 8
15. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 7 - 15 7
16. Саутгемптон Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
17. Лидс Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Бёрнли Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
19. Ньюкасл Заявка 8 0 3 5 10 - 19 3
20. Норвич 0:2 Заявка 9 0 2 7 2 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 2:0 Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Эвертон Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
9. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
10. Лестер Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
12. Саутгемптон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13. Брентфорд Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Уотфорд Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Ньюкасл Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
20. Норвич 0:2 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 2:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
3. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Вулверхэмптон Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
9. Тоттенхэм Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
10. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
11. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
12. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
13. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
15. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
16. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
17. Кристал Пэлас Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Норвич 0:2 Заявка 5 0 1 4 0 - 10 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 7 1 4
2. Лестер Варди Джейми 7 0 1
3. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
4. Ливерпуль Мане Садио 5 0 0
5. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 3 1
2. Манчестер Юнайтед Погба Поль 4 0
3. Брайтон Вельтман Йоел 4 0
4. Астон Вилла Мингс Тайрон 4 0
5. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    24'
    Хаверц заработал штрафной удар в глубине поля. Заброс на правый край штрафной площади прошёл на Рюдигера, который намеревался прострелить вдоль ворот, но попытка была заблокирована.
  • 23'
    Приуныли "канарейки" после второго пропущенного гола, перестав работать в высоком прессинге. "Челси" теперь пасуется поперёк поля на чужой половине.
  • 22'
    Идеально складывается этот матч для "Челси". Очень похоже на то, что команда Томаса Тухеля заберёт здесь необходимые 3 очка в эконом-режиме.
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Кевин Хадсон-Одои!!!
    А вот и образцово-показательная контратака от "Челси". Проникающий пас от Ковачича прошёл по левому краю на Хадсона-Одои, который под углом вышел на рандеву с Крулом, и чётко пробил в дальний нижний угол.
  • 19'
    Лондонцы подолгу пасуются поперёк поля в центральной зоне. "Канарейки" стараются прессинговать их большими силами, но особого толку это не даёт.
  • 18'
    Сарджент с правого фланга из глубины поля выполнял планирующий навес в центр штрафной площади, но он стал добычей для Менди, который смело ринулся на выход.
  • Фол, нарушение
    17'
    Лис-Мелу пытался правым флангом развить атаку гостей, но далековато от себя отпустил мяч, после чего нарушил правила против опередившего его Чилуэлла.
  • Травма, повреждение
    16'
    Хэнли получил повреждение в одном из игровых единоборств, из-за чего теперь прихрамывает. За медицинской помощью капитан "Норвича" обращаться не хочет.
  • 15'
    Пукки был вынужден опуститься в глубину поля в поисках мяча, но и там его достали "синие", заставив финского нападающего мяч потерять.
  • 14'
    Джеймс впервые подключился к атаке хозяев по правому флангу, но ни к чему интересному это не привело, и мяч от ноги Риса ушёл за лицевую линию.
  • Угловой
    13'
    Первый угловой в матче Хаверц заработал для "Челси" на левом фланге. Маунт низом простреливал в район 11-метровой отметки, но там одному из защитников "канареек" удалось вынести мяч далеко в поле.
  • 12'
    С левого фланга снова подача последовала в штрафную площадь "Норвича", но на этот раз обошлось без опасности, и после скидки головой Крул спокойно забрал мяч в руки.
  • 11'
    Аут на левом фланге заработали гости, но после вбрасывания мяча Сарджент ошибся с ответной передачей, по сути подарив мяч соперникам.
  • 10'
    Даже не вспотев лондонцам удалось повести в счёте. Посмотрим, как будет развиваться играть в дальнейшем. "Синие" пока что всем составом опустились на свою половину.
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Мэйсон Маунт!!!
    С левого фланга Хадсон-Одои выполнил навес в штрафную площадку, защитники отбили мяч за пределы штрафной площади, но прямо на Доржиньо, который тут же отпасовал в полукружие на Маунта, который с правой ноги сильно и точно пробил в левый нижний угол.
  • 7'
    Жоржиньо из глубины поля забрасывал мяч на левый край штрафной площади в направлении Хаверца, но грубовато получилось, и кожаный снаряд вылетел за лицевую линию поля.
  • Опасный момент
    6'
    Рюдигер подключился вперёд и пробивал по воротам метров с 28-ми, но не очень сильно получилось, благодаря чему Крул намертво поймал мяч в руки, несмотря на то, что снаряд ударился о газон прямо перед вратарём.
  • Опасный момент
    5'
    Первое обострение игры от "Челси": после диагонального навеса с правого фланга Хадсон-Одои в падении в борьбе пытался сыграть на замыкании, но немного не добрался до мяча.
  • 4'
    С правого края у гостей следовала прострельная передача на дальний край штрафной площади на Яннулиса, но она получилась в противоход адресату.
  • Фол, нарушение
    3'
    Хозяева левым флангом попытались провести свою первую атаку, но потерян был мяч, после чего Хадсон-Одои толкнул одного из оппонентов в спину.
  • 2'
    С первых секунд "канарейки" очень смело выглядят на "Стэмфорд Бридж", активно прессингуя соперников большими силами на чужой половине поля. Удалось заставить лондонцев ошибиться - аут заработан.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! "Синие" первыми разыграли мяч с центра поля.
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Челси 2:0 Норвич онлайн


Прогнозы на матч Челси 2:0 Норвич

Исход игры
Челси
96.9% (154)
Ничья
1.9% (3)
Норвич
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.3% (49)
Меньше
63.7% (86)
Обе команды забьют
Да
11.85% (16)
Нет
88.15% (119)
Популярный счёт
2:0 Челси
50.3% (80)
3:0 Челси
18.2% (29)
2:1 Челси
6.3% (10)
1:0 Челси
3.1% (5)
4:0 Челси
2.5% (4)
3:1 Челси
2.5% (4)
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