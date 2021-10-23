Лондонцы подолгу пасуются поперёк поля в центральной зоне. "Канарейки" стараются прессинговать их большими силами, но особого толку это не даёт.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Кевин Хадсон-Одои!!! А вот и образцово-показательная контратака от "Челси". Проникающий пас от Ковачича прошёл по левому краю на Хадсона-Одои, который под углом вышел на рандеву с Крулом, и чётко пробил в дальний нижний угол.

Идеально складывается этот матч для "Челси". Очень похоже на то, что команда Томаса Тухеля заберёт здесь необходимые 3 очка в эконом-режиме.

Приуныли "канарейки" после второго пропущенного гола, перестав работать в высоком прессинге. "Челси" теперь пасуется поперёк поля на чужой половине.

Хаверц заработал штрафной удар в глубине поля. Заброс на правый край штрафной площади прошёл на Рюдигера, который намеревался прострелить вдоль ворот, но попытка была заблокирована.

18' Сарджент с правого фланга из глубины поля выполнял планирующий навес в центр штрафной площади, но он стал добычей для Менди, который смело ринулся на выход.

17' Лис-Мелу пытался правым флангом развить атаку гостей, но далековато от себя отпустил мяч, после чего нарушил правила против опередившего его Чилуэлла.

16' Хэнли получил повреждение в одном из игровых единоборств, из-за чего теперь прихрамывает. За медицинской помощью капитан "Норвича" обращаться не хочет.

15' Пукки был вынужден опуститься в глубину поля в поисках мяча, но и там его достали "синие", заставив финского нападающего мяч потерять.

14' Джеймс впервые подключился к атаке хозяев по правому флангу, но ни к чему интересному это не привело, и мяч от ноги Риса ушёл за лицевую линию.

13' Первый угловой в матче Хаверц заработал для "Челси" на левом фланге. Маунт низом простреливал в район 11-метровой отметки, но там одному из защитников "канареек" удалось вынести мяч далеко в поле.

12' С левого фланга снова подача последовала в штрафную площадь "Норвича", но на этот раз обошлось без опасности, и после скидки головой Крул спокойно забрал мяч в руки.

11' Аут на левом фланге заработали гости, но после вбрасывания мяча Сарджент ошибся с ответной передачей, по сути подарив мяч соперникам.

10' Даже не вспотев лондонцам удалось повести в счёте. Посмотрим, как будет развиваться играть в дальнейшем. "Синие" пока что всем составом опустились на свою половину.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Мэйсон Маунт!!!

С левого фланга Хадсон-Одои выполнил навес в штрафную площадку, защитники отбили мяч за пределы штрафной площади, но прямо на Доржиньо, который тут же отпасовал в полукружие на Маунта, который с правой ноги сильно и точно пробил в левый нижний угол.

7' Жоржиньо из глубины поля забрасывал мяч на левый край штрафной площади в направлении Хаверца, но грубовато получилось, и кожаный снаряд вылетел за лицевую линию поля.

6' Рюдигер подключился вперёд и пробивал по воротам метров с 28-ми, но не очень сильно получилось, благодаря чему Крул намертво поймал мяч в руки, несмотря на то, что снаряд ударился о газон прямо перед вратарём.

5' Первое обострение игры от "Челси": после диагонального навеса с правого фланга Хадсон-Одои в падении в борьбе пытался сыграть на замыкании, но немного не добрался до мяча.

4' С правого края у гостей следовала прострельная передача на дальний край штрафной площади на Яннулиса, но она получилась в противоход адресату.

3' Хозяева левым флангом попытались провести свою первую атаку, но потерян был мяч, после чего Хадсон-Одои толкнул одного из оппонентов в спину.

2' С первых секунд "канарейки" очень смело выглядят на "Стэмфорд Бридж", активно прессингуя соперников большими силами на чужой половине поля. Удалось заставить лондонцев ошибиться - аут заработан.