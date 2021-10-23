Украина: Премьер-лига 2021-2022
Ворскла
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Шахтёр Донецк
16
Тамм
Йоонас
50
Кане
Ибрахим
73
Рангел
5
Марлон
21
Патрик
Алан
38
Педриньо
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
-
73 РангелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
-
3 ВитаоЗащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Сикан ДаниилНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
История личных встреч
Ворскла
Шахтёр Донецк
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
87.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
26 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 20 побед
34 матча
14.7%
14.7%
70.6%
5 побед 5 ничьих 24 победы
Первый тайм
17.6%
38.2%
44.2%
6 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
8.8%
32.4%
58.8%
3 победы 11 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилль Оливье
|5 (1)
|0.45
|Степанюк Руслан
|5
|0.45
|Рангел
|3
|0.27
|Кане Ибрахим
|2
|0.18
|Скляр Александр
|1
|0.09
|Чеснаков Владимир
|1
|0.09
|Пуцлин Давид
|1
|0.09
|Пердута Игорь
|0
|0
|Пешич Иван
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Лассина
|6 (1)
|0.55
|Тете
|4
|0.36
|Фернандо Педро
|3
|0.27
|Судаков Георгий
|3
|0.27
|Патрик Алан
|2
|0.18
|Педриньо II
|2
|0.18
|Сикан Даниил
|2
|0.18
|Мудрик Михаил
|1
|0.09
|Марлос Ромеро
|1 (1)
|0.09
|Степаненко Тарас
|1
|0.09
|Манор Соломон
|1
|0.09
|Корниенко Виктор
|1
|0.09
|Дентиньо
|1
|0.09
|Конопля Ефим
|0
|0
|Кривцов Сергей
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Матвиенко Николай
|0
|0
|Додо Домилсон
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|3
|0
|Тамм Йоонас
|2
|0
|Яворский Сергей
|2
|0
|Пердута Игорь
|2
|0
|Степанюк Руслан
|2
|0
|Тилль Оливье
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Челядин Артём
|2
|0
|Рангел
|1
|0
|Пешич Иван
|1
|0
|Пуцлин Давид
|1
|0
|Бондаренко Валерий
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марлон
|3
|1
|Кривцов Сергей
|3
|0
|Тете
|3
|0
|Додо Домилсон
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Марлос Ромеро
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
12
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
4
29%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
5
42%
76-90
Пропущено
8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90
Забито
4
16
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
25%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
50%
2
13%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
6
38%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
18
28
12 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
5
28%
4
14%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
6
33%
5
18%
31-45
1
6%
3
11%
46-60
3
17%
2
7%
61-75
2
11%
11
39%
76-90
Пропущено
11
7
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
3
43%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0
Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Ворскла - КуПС 2:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 КуПС - Ворскла 2:2 Минай - Ворскла 1:2 Ворскла - Десна 1:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0 Ворскла - Заря 4:2 Ворскла - Львов 2:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0
Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 3
|29
|2.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 6
|27
|3.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 8
|25
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 12
|22
|5.
|Заря
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 15
|20
|6.
|Александрия
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 10
|19
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 14
|19
|8.
|Верес
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Десна
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 16
|11
|12.
|Ингулец
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 22
|8
|13.
|Минай
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Львов
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 25
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|13 - 29
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 0
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|4.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|7.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|8.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|7 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Александрия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|3.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 1
|12
|4.
|Заря
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 11
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|9.
|Десна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|15.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Минай
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|8
|4
|1
|2.
|Десна
|Безбородько Денис
|6
|0
|1
|3.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|6
|0
|1
|4.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|6
|0
|2.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|3.
|Верес
|Кучеров Валерий
|4
|1
|4.
|Металлист-1925
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|5.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|5
|0
Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк
Исход игры
Ворскла
2.1% (3)
Ничья
6.4% (9)
Шахтёр Донецк
91.4% (128)
Тотал 2.5
Больше
62.77% (86)
Меньше
37.23% (51)
Обе команды забьют
Да
62.04% (85)
Нет
37.96% (52)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
42.1% (59)
0:2 Шахтёр Донецк
22.1% (31)
1:3 Шахтёр Донецк
11.4% (16)
0:1 Шахтёр Донецк
10.7% (15)
0:3 Шахтёр Донецк
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:1 Ворскла
1.4% (2)
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