С угла поля навесил Тилль на ближнюю штангу, куда вбегал Яворский и пробил головой, но мяч полетел крайне неточно.

Выиграл подбор у штрафной соперника Тилль и с лету пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

Отдавал по флангу Додо на ход Марлосу, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.

Мог убегать на ворота соперника Рангел после заброса от Скляра, но не выдержал линию и оказался в офсайде.

С фланга навесил Додо в центр штрафной, но здесь прочитал эпизод Ризнык и спокойно забрал мяч в руки.

7' Низом прострелил Рангел с правого фланга в штрафную, но мяч от ноги Исмаили полетел за боковую линию.

6' На правой бровке получил по ногам Скляр от Фернандо. Штрафной удар в пользу полтавчан назначил судья.

5' Прорывался по центру в штрафную соперника Фернандо и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

4' Накрутил соперника на фланге Марлос и прострелил в центр штрафной, но здесь Тамм вынес мяч головой на угловой.

3' Забрасывал в штрафную соперника Патрик на ход Педриньо, но тому пробить по воротам не позволил Яворский.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя зеленых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.