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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ворскла
 
Позже

Стадион:
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Ворскла
Шахтёр Донецк

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
87.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

26 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 20 побед

34 матча

14.7%
14.7%
70.6%
5 побед 5 ничьих 24 победы

Первый тайм

17.6%
38.2%
44.2%
6 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

8.8%
32.4%
58.8%
3 победы 11 ничьих 20 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
3:1
К
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
1:1
К
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилль Оливье 5 (1) 0.45
Степанюк Руслан 5 0.45
Рангел 3 0.27
Кане Ибрахим 2 0.18
Скляр Александр 1 0.09
Чеснаков Владимир 1 0.09
Пуцлин Давид 1 0.09
Пердута Игорь 0 0
Пешич Иван 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Лассина 6 (1) 0.55
Тете 4 0.36
Фернандо Педро 3 0.27
Судаков Георгий 3 0.27
Патрик Алан 2 0.18
Педриньо II 2 0.18
Сикан Даниил 2 0.18
Мудрик Михаил 1 0.09
Марлос Ромеро 1 (1) 0.09
Степаненко Тарас 1 0.09
Манор Соломон 1 0.09
Корниенко Виктор 1 0.09
Дентиньо 1 0.09
Конопля Ефим 0 0
Кривцов Сергей 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Матвиенко Николай 0 0
Додо Домилсон 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 3 0
Тамм Йоонас 2 0
Яворский Сергей 2 0
Пердута Игорь 2 0
Степанюк Руслан 2 0
Тилль Оливье 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Челядин Артём 2 0
Рангел 1 0
Пешич Иван 1 0
Пуцлин Давид 1 0
Бондаренко Валерий 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марлон 3 1
Кривцов Сергей 3 0
Тете 3 0
Додо Домилсон 0 1
Антонио Маркос 1 0
Марлос Ромеро 1 0
Майкон Барберан 1 0
Сикан Даниил 1 0
Корниенко Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
4
29%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
5
42%
76-90

Пропущено

8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90

Забито

4
16
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
25%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
50%
2
13%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
6
38%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

18
28
12 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
5
28%
4
14%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
6
33%
5
18%
31-45
1
6%
3
11%
46-60
3
17%
2
7%
61-75
2
11%
11
39%
76-90

Пропущено

11
7
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
3
43%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0
Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Ворскла - КуПС 2:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 КуПС - Ворскла 2:2 Минай - Ворскла 1:2 Ворскла - Десна 1:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0 Ворскла - Заря 4:2 Ворскла - Львов 2:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0
Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 11 9 2 0 29 - 3 29
2. Шахтёр Донецк Заявка 11 8 2 1 29 - 6 26
3. Ворскла Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
4. Днепр-1 Заявка 11 7 1 3 16 - 12 22
5. Заря Заявка 11 6 2 3 23 - 15 20
6. Александрия Заявка 11 5 3 3 11 - 9 18
7. Десна Заявка 11 5 2 4 13 - 16 17
8. Металлист-1925 Заявка 11 5 1 5 11 - 14 16
9. Верес Заявка 11 4 3 4 10 - 12 15
10. Рух Львов Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
11. Колос Ковалёвка Заявка 10 3 2 5 7 - 16 11
12. Ингулец Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
13. Минай Заявка 10 1 4 5 6 - 12 7
14. Львов Заявка 11 1 3 7 7 - 19 6
15. Черноморец Од Заявка 11 1 3 7 11 - 25 6
16. Мариуполь Заявка 11 1 1 9 13 - 27 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 7 5 2 0 17 - 5 17
2. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 18 - 0 16
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 5 0 1 17 - 5 15
4. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5. Днепр-1 Заявка 5 4 0 1 7 - 5 12
6. Заря Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
7. Верес Заявка 5 2 3 0 3 - 1 9
8. Металлист-1925 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Минай Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Александрия Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Черноморец Од Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 6 0 0 6 7 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Александрия Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 3 2 0 12 - 1 11
4. Заря Заявка 5 3 1 1 15 - 11 10
5. Днепр-1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Ворскла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Металлист-1925 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
8. Верес Заявка 6 2 0 4 7 - 11 6
9. Десна Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
10. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
11. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
12. Ингулец Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
14. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Минай Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 8 4 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 6 0 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 6 0 0
4. Мариуполь Кулаков Андрей 6 0 0
5. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Александрия Бабогло Владислав 6 0
2. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
3. Верес Кучеров Валерий 4 1
4. Металлист-1925 Фабиньо Энрике 5 0
5. Львов Ньярко Эрнест 5 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ворскла - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2021, осталось 2 дня 9 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Ворскла 0% (0)
    X 7.3% (3)
    Шахтёр Донецк 92.7% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ворскла
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    8.10
    5.10
    1.48
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ворскла - Шахтёр Донецк онлайн


    Прогнозы на матч Ворскла - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Ворскла
    0% (0)
    Ничья
    7.3% (3)
    Шахтёр Донецк
    92.7% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.85% (27)
    Меньше
    34.15% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    65.85% (27)
    Нет
    34.15% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Шахтёр Донецк
    41.5% (17)
    0:2 Шахтёр Донецк
    19.5% (8)
    1:3 Шахтёр Донецк
    14.6% (6)
    0:1 Шахтёр Донецк
    12.2% (5)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
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    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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