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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
0:1
Первый тайм: 13'

Стадион:
Вулверхэмптон
0'
5' Желтая карточка
Моутинью Жоау
0:1
10' Гол
Хи-Чан Хван
13'
1
Меслье
Иллан
46
Шеклтон
Джейми
14
Льоренте
Диего
6
Купер
Лиам
15
Даллас
Стюарт
43
Клих
Матеуш
21
Стрёйк
Паскаль
20
Джеймс
Дэниэл
10
Рафинья
Диас
22
Харрисон
Джек
19
Морено
Родриго
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
22
Семеду
Нелсон
28
Моутинью
Жоау
32
Дендонкер
Леандер
3
Аит-Нури
Раян
37
Траоре
Адама
26
Хи-Чан
Хван
9
Хименес
Рауль
Лидс
4-2-3-1
Вулверхэмптон
3-4-2-1

Ход матча

5'
 
Моутинью Жоау
10'
0:1
Хи-Чан Хван

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

История личных встреч

Лидс
Вулверхэмптон

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Ч
0:3
Ч
4:1
Ч
0:1
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
2:3
Ч
4:3
Ч
1:2
Ч
2:2
Ч
1:0
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 3 0.33
Бэмфорд Патрик 1 0.11
Клих Матеуш 1 0.11
Эйлинг Люк 1 0.11
Льоренте Диего 1 0.11
Купер Лиам 0 0
Даллас Стюарт 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 3 0.33
Хименес Рауль 1 0.11
Коди Конор 1 0.11
Саисс Ромен 1 0.11
Невеш Рубен 1 0.11
Дендонкер Леандер 0 0
Са Жозе 0 0
Поденсе Даниэл 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрёйк Паскаль 2 1
Купер Лиам 3 0
Морено Родриго 2 0
Льоренте Диего 2 0
Робертс Тайлер 2 0
Рафинья Диас 2 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Фирпо Жуниор 1 0
Меслье Иллан 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 3 0
Марсал Фернандо 2 0
Саисс Ромен 2 0
Хименес Рауль 2 0
Коди Конор 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Дендонкер Леандер 1 0
Са Жозе 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Килман Макс 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Bruno Lage 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
4
57%
76-90

Пропущено

14
9
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
6
43%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
2
14%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0
Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2 Флитвуд Таун - Лидс 2:1 Блэкберн - Лидс 1:1 Гайзли - Лидс 2:3 Лидс - Вест Бромвич 3:1 Саутгемптон - Лидс 0:2 Бёрнли - Лидс 0:4
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2
Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Ковентри - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 1:1 Лас-Пальмас - Вулверхэмптон 3:2 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Крю Александра 0:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 9 7 1 1 23 - 3 22
2. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 22 - 6 18
3. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 3 17
4. Эвертон 1:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
5. Тоттенхэм Заявка 8 5 0 3 9 - 12 15
6. Брайтон Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
7. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 9 5 0 4 9 - 8 15
8. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
9. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
10. Арсенал Заявка 9 4 2 3 10 - 13 14
11. Брентфорд Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
12. Лестер Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
13. Астон Вилла Заявка 9 3 1 5 13 - 15 10
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 9 1 6 2 10 - 13 9
15. Саутгемптон 0:0 Заявка 9 1 5 3 6 - 10 8
16. Уотфорд 0:1 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
17. Лидс 0:1 Заявка 9 1 3 5 7 - 16 6
18. Бёрнли 0:0 Заявка 9 0 4 5 5 - 13 4
19. Ньюкасл 0:0 Заявка 9 0 4 5 10 - 19 4
20. Норвич Заявка 9 0 2 7 2 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Эвертон 1:0 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
4. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
8. Лестер Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
9. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
10. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 5 1 4 0 6 - 3 7
12. Саутгемптон 0:0 Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
13. Брентфорд Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Лидс 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Уотфорд 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
17. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Бёрнли 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Ньюкасл 0:0 Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
2. Челси Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
4. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
5. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
9. Тоттенхэм Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
10. Эвертон 1:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
11. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
12. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
13. Уотфорд 0:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
14. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
15. Саутгемптон 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
16. Лидс 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
17. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
18. Бёрнли 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
19. Ньюкасл 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 7 1 4
2. Лестер Варди Джейми 7 0 1
3. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
4. Ливерпуль Мане Садио 5 0 0
5. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 3 1
2. Манчестер Юнайтед Погба Поль 4 0
3. Брайтон Вельтман Йоел 4 0
4. Астон Вилла Мингс Тайрон 4 0
5. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    15'
    Рафинья с двадцати четырёх метров низом пробил в правый угол. Са сделал пару шагов в сторону и забрал мяч в руки.
  • 14'
    Клих по центру не смог протокнуть мяч в штрафную площадь на Джеймса.
  • 13'
    Аит-Нури на левом фланге не смог пройти Рафинью.
  • Фол, нарушение
    12'
    Траоре на правом фланге атаки сбил Далласа.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ХИ-ЧАН!!! Семеду справа прострелил на Хименеса. Удар Рауля соперники заблокировали, но мяч отскочил к Хи-Чану, который и поразил ворота.
  • Угловой
    10'
    Рафинья от углового флага навесил на Морено, который головой с ближней штанги не смог переправить мяч в дальний угол.
  • Травма, повреждение
    9'
    Саисс при подаче от углового флага столкнулся головой с партнёром.
  • Угловой
    8'
    Рафинья от углового флага навесил на Стрёйка, который головой пробил выше ворот.
  • 7'
    Аит-Нури не позволил Рафинье справа прострелить к воротам.
  • Желтая карточка
    6'
    Моутинью у центрального круга врезал по ногам Морено и получил жёлтую карточку.
  • 5'
    Шеклтон на фланге чисто отобрал мяч у Хи-Чана.
  • Фол, нарушение
    4'
    Рафинья на правом фланге атаки нарушил правила.
  • 3'
    Аит-Нури слева в штрафной площади получил мяч и сделал пас в центр на Хименеса, который перехвачен соперниками.
  • 2'
    "Лидс" играет в белой форме, "Вулверхэмптон" - в жёлтых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Элланд Роуд"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лидс 0:1 Вулверхэмптон онлайн


Прогнозы на матч Лидс 0:1 Вулверхэмптон

Исход игры
Лидс
28.9% (41)
Ничья
46.5% (66)
Вулверхэмптон
24.6% (35)
Тотал 2.5
Больше
33.58% (46)
Меньше
66.42% (91)
Обе команды забьют
Да
75.91% (104)
Нет
24.09% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.8% (58)
1:2 Вулверхэмптон
13.4% (19)
2:1 Лидс
12.7% (18)
1:0 Лидс
10.6% (15)
0:1 Вулверхэмптон
5.6% (8)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:2 Вулверхэмптон
3.5% (5)
2:0 Лидс
2.1% (3)
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