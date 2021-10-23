ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ХИ-ЧАН!!! Семеду справа прострелил на Хименеса. Удар Рауля соперники заблокировали, но мяч отскочил к Хи-Чану, который и поразил ворота.

Аит-Нури на левом фланге не смог пройти Рафинью.

Клих по центру не смог протокнуть мяч в штрафную площадь на Джеймса.

Рафинья с двадцати четырёх метров низом пробил в правый угол. Са сделал пару шагов в сторону и забрал мяч в руки.

10' Рафинья от углового флага навесил на Морено, который головой с ближней штанги не смог переправить мяч в дальний угол.

9' Саисс при подаче от углового флага столкнулся головой с партнёром.

8' Рафинья от углового флага навесил на Стрёйка, который головой пробил выше ворот.

7' Аит-Нури не позволил Рафинье справа прострелить к воротам.

6' Моутинью у центрального круга врезал по ногам Морено и получил жёлтую карточку.

5' Шеклтон на фланге чисто отобрал мяч у Хи-Чана.

4' Рафинья на правом фланге атаки нарушил правила.

3' Аит-Нури слева в штрафной площади получил мяч и сделал пас в центр на Хименеса, который перехвачен соперниками.

2' "Лидс" играет в белой форме, "Вулверхэмптон" - в жёлтых футболках и чёрных трусах.