Англия: Премьер-лига 2021-2022
Лидс
Позже
Стадион: Элланд Роуд
Вулверхэмптон
История личных встреч
Лидс
Вулверхэмптон
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|3
|0.38
|Бэмфорд Патрик
|1
|0.13
|Клих Матеуш
|1
|0.13
|Эйлинг Люк
|1
|0.13
|Льоренте Диего
|1
|0.13
|Купер Лиам
|0
|0
|Даллас Стюарт
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|3
|0.38
|Хименес Рауль
|1
|0.13
|Коди Конор
|1
|0.13
|Саисс Ромен
|1
|0.13
|Невеш Рубен
|1
|0.13
|Дендонкер Леандер
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Поденсе Даниэл
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрёйк Паскаль
|2
|1
|Купер Лиам
|3
|0
|Морено Родриго
|2
|0
|Льоренте Диего
|2
|0
|Робертс Тайлер
|2
|0
|Рафинья Диас
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Фирпо Жуниор
|1
|0
|Меслье Иллан
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|3
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Саисс Ромен
|2
|0
|Хименес Рауль
|2
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Дендонкер Леандер
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Килман Макс
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Bruno Lage
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
4
57%
76-90
Пропущено
14
9
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
6
43%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
2
14%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0
Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2 Флитвуд Таун - Лидс 2:1 Блэкберн - Лидс 1:1 Гайзли - Лидс 2:3 Лидс - Вест Бромвич 3:1 Саутгемптон - Лидс 0:2 Бёрнли - Лидс 0:4
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2
Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Ковентри - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 1:1 Лас-Пальмас - Вулверхэмптон 3:2 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Крю Александра 0:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 3
|19
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 6
|18
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 3
|17
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|9 - 12
|15
|5.
|Брайтон
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|8.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 8
|12
|11.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 13
|8
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|17.
|Лидс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|20.
|Норвич
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|3.
|Эвертон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|10.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|15.
|Лидс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 3
|10
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|10.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7
|1
|4
|2.
|Лестер
|Варди Джейми
|7
|0
|1
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|4.
|Ливерпуль
|Мане Садио
|5
|0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|3
|1
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|4
|0
|3.
|Брайтон
|Вельтман Йоел
|4
|0
|4.
|Уотфорд
|Деннис Эммануэль
|4
|0
|5.
|Тоттенхэм
|Скипп Оливер
|4
|0
Прогнозы на матч Лидс - Вулверхэмптон
Исход игры
Лидс
38.2% (13)
Ничья
41.2% (14)
Вулверхэмптон
20.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
32.35% (11)
Меньше
67.65% (23)
Обе команды забьют
Да
73.53% (25)
Нет
26.47% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.2% (14)
2:1 Лидс
14.7% (5)
1:0 Лидс
14.7% (5)
1:2 Вулверхэмптон
14.7% (5)
2:0 Лидс
5.9% (2)
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