  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон

История личных встреч

Лидс
Вулверхэмптон

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Ч
0:3
Ч
4:1
Ч
0:1
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
2:3
Ч
4:3
Ч
1:2
Ч
2:2
Ч
1:0
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 3 0.38
Бэмфорд Патрик 1 0.13
Клих Матеуш 1 0.13
Эйлинг Люк 1 0.13
Льоренте Диего 1 0.13
Купер Лиам 0 0
Даллас Стюарт 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 3 0.38
Хименес Рауль 1 0.13
Коди Конор 1 0.13
Саисс Ромен 1 0.13
Невеш Рубен 1 0.13
Дендонкер Леандер 0 0
Са Жозе 0 0
Поденсе Даниэл 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрёйк Паскаль 2 1
Купер Лиам 3 0
Морено Родриго 2 0
Льоренте Диего 2 0
Робертс Тайлер 2 0
Рафинья Диас 2 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Фирпо Жуниор 1 0
Меслье Иллан 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 3 0
Марсал Фернандо 2 0
Саисс Ромен 2 0
Хименес Рауль 2 0
Коди Конор 1 0
Дендонкер Леандер 1 0
Са Жозе 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Килман Макс 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Bruno Lage 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
4
57%
76-90

Пропущено

14
9
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
6
43%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
2
14%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0
Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2 Флитвуд Таун - Лидс 2:1 Блэкберн - Лидс 1:1 Гайзли - Лидс 2:3 Лидс - Вест Бромвич 3:1 Саутгемптон - Лидс 0:2 Бёрнли - Лидс 0:4
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2
Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Ковентри - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 1:1 Лас-Пальмас - Вулверхэмптон 3:2 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Крю Александра 0:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 8 6 1 1 16 - 3 19
2. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 22 - 6 18
3. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 3 17
4. Тоттенхэм Заявка 8 5 0 3 9 - 12 15
5. Брайтон Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
6. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
8. Эвертон Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
9. Брентфорд Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
10. Вулверхэмптон Заявка 8 4 0 4 8 - 8 12
11. Лестер Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Арсенал Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
13. Астон Вилла Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Кристал Пэлас Заявка 8 1 5 2 10 - 13 8
15. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 7 - 15 7
16. Саутгемптон Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
17. Лидс Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Бёрнли Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
19. Ньюкасл Заявка 8 0 3 5 10 - 19 3
20. Норвич Заявка 8 0 2 6 2 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
2. Челси Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Эвертон Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
5. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
7. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Лестер Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
9. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
10. Арсенал Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
12. Саутгемптон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13. Брентфорд Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Уотфорд Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Ньюкасл Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
3. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Вулверхэмптон Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
9. Тоттенхэм Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
10. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
11. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
12. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
13. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
16. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
17. Кристал Пэлас Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 7 1 4
2. Лестер Варди Джейми 7 0 1
3. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
4. Ливерпуль Мане Садио 5 0 0
5. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 3 1
2. Манчестер Юнайтед Погба Поль 4 0
3. Брайтон Вельтман Йоел 4 0
4. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
5. Тоттенхэм Скипп Оливер 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2021, осталось 2 дня 9 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Лидс 38.2% (13)
    X 41.2% (14)
    Вулверхэмптон 20.6% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Вулверхэмптон
    2.54
    3.65
    3.15
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лидс - Вулверхэмптон онлайн


    Прогнозы на матч Лидс - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Лидс
    38.2% (13)
    Ничья
    41.2% (14)
    Вулверхэмптон
    20.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.35% (11)
    Меньше
    67.65% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    73.53% (25)
    Нет
    26.47% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.2% (14)
    2:1 Лидс
    14.7% (5)
    1:0 Лидс
    14.7% (5)
    1:2 Вулверхэмптон
    14.7% (5)
    2:0 Лидс
    5.9% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    50 000 000 рублей от Winline
    Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
    1000 рублей для ставок АПЛ
    Фрибет для тебя!
    30 000 рублей бонусы!
    1500 рублей для новых игроков!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     