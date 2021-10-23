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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Черноморец Од
1:1
Конец матча

Стадион:
Львов
0'
31' Желтая карточка
Брикнер Иван
38' Желтая карточка
Путря Илья
54' Желтая карточка
Зозуля Алексей
55' Желтая карточка
Цитаишвили Георгий
65' Желтая карточка
Вачиберадзе Бека
1:0
71' Гол
Михайленко Николай
1:1
77' Гол
Ньярко Эрнест
86' Желтая карточка
Грисьо Максим
90'+5
31
Кучерук
Владислав
9
Путря
Илья
2
Биловар
Кристиан
37
Дубко
Валерий
27
Кузык
Денис
91
Михайленко
Николай
8
Вачиберадзе
Бека
7
Цитаишвили
Георгий
5
Смирный
Евгений
47
Вантух
Роман
18
Бугай
Владислав
31
Ильющенков
Александр
21
Романчук
Александр
II
6
Лека
Михай
8
Брикнер
Иван
9
Зозуля
Алексей
5
Довгий
Алексей
25
Чирьяк
Фране
24
Якимец
Владимир
30
Ньярко
Эрнест
89
Политыло
Сергей
10
Алваро
Черноморец Од
Львов

История личных встреч

Черноморец Од
Львов

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авагимян Артур 3 0.25
Смирный Евгений 2 0.17
Ванат Владислав 2 0.17
Михайленко Николай 2 0.17
Бугай Владислав 2 0.17
Путря Илья 1 (1) 0.08
Вантух Роман 0 0
Исаенко Евгений 0 0
Кузык Денис 0 0
Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньярко Эрнест 1 0.08
Чирьяк Фране 1 (1) 0.08
Довгий Алексей 1 0.08
Грисьо Максим 1 0.08
Якимец Владимир 1 0.08
Шина Алвес 1 0.08
Ременяк Артур 1 0.08
Романчук Александр II 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белошевский Богдан 1 2
Путря Илья 4 0
Смирный Евгений 3 0
Ванат Владислав 3 0
Кравченко Сергей 2 0
Вачиберадзе Бека 2 0
Авагимян Артур 2 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Дубко Валерий 2 0
Брагару Максим 2 0
Михайленко Николай 2 0
Вантух Роман 1 0
Сухоручко Даниил 1 0
Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньярко Эрнест 5 0
Довгий Алексей 4 0
Грисьо Максим 4 0
Романчук Александр II 4 0
Зозуля Алексей 3 0
Брикнер Иван 3 0
Чирьяк Фране 3 0
Махмутович Энес 3 0
Якимец Владимир 2 0
Бусько Андрей 2 0
Политыло Сергей 1 0
Алваро 1 0
Ренан Соарес 1 0
Нич Назарий 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
75%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
21%
2
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
4
29%
4
33%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
1
7%
2
22%
76-90

Пропущено

24
19
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
13%
4
21%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
21%
4
21%
31-45
4
17%
5
26%
46-60
3
13%
3
16%
61-75
7
29%
29%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0
Минай - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Александрия 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Десна - Черноморец Од 3:0 Волынь - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Альянс 0:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Кристалл Херсон 4:0 Агробизнес - Черноморец Од 1:0 Николаев - Черноморец Од 1:1 Нива Тернополь - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - ВПК-Агро 2:0 Кремень - Черноморец Од 1:1
Львов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0
Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0 Мариуполь - Львов 1:2 Львов - Рух Львов 1:1 Львов - Десна 1:0 Львов - Минай 1:0 Львов - Александрия 3:1 Ворскла - Львов 2:1 Днепр-1 - Львов 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 11 9 2 0 29 - 3 29
2. Шахтёр Донецк Заявка 12 9 2 1 31 - 6 29
3. Ворскла Заявка 12 7 3 2 21 - 10 24
4. Днепр-1 Заявка 11 7 1 3 16 - 12 22
5. Заря Заявка 11 6 2 3 23 - 15 20
6. Александрия Заявка 12 5 4 3 12 - 10 19
7. Металлист-1925 Заявка 12 6 1 5 15 - 14 19
8. Верес Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Десна Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
10. Рух Львов Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
11. Колос Ковалёвка Заявка 10 3 2 5 7 - 16 11
12. Ингулец Заявка 11 2 2 7 9 - 22 8
13. Львов Заявка 12 1 4 7 8 - 20 7
14. Черноморец Од Заявка 12 1 4 7 12 - 26 7
15. Минай Заявка 10 1 4 5 6 - 12 7
16. Мариуполь Заявка 12 1 1 10 13 - 29 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
2. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 18 - 0 16
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 5 0 1 17 - 5 15
4. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Днепр-1 Заявка 5 4 0 1 7 - 5 12
6. Металлист-1925 Заявка 6 4 0 2 11 - 7 12
7. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
8. Заря Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
9. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Минай Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Александрия Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Черноморец Од Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 6 0 0 6 7 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 14 - 1 14
2. Динамо Киев Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3. Александрия Заявка 9 3 4 2 8 - 7 13
4. Заря Заявка 5 3 1 1 15 - 11 10
5. Днепр-1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Ворскла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Металлист-1925 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
8. Верес Заявка 6 2 0 4 7 - 11 6
9. Десна Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
10. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
11. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
12. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
14. Мариуполь Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
15. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
16. Минай Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 8 4 1
2. Десна Безбородько Денис 6 0 1
3. Днепр-1 Довбик Артём 6 0 1
4. Динамо Киев Буяльский Виталий 6 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Александрия Бабогло Владислав 6 0
2. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
3. Верес Кучеров Валерий 4 1
4. Металлист-1925 Фабиньо Энрике 5 0
5. Львов Ньярко Эрнест 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Путря Илья получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Брикнер Иван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 138
Черноморец Од 62.3% (86)
X 29.7% (41)
Львов 8% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Черноморец Од 1:1 Львов онлайн


Прогнозы на матч Черноморец Од 1:1 Львов

Исход игры
Черноморец Од
62.3% (86)
Ничья
29.7% (41)
Львов
8% (11)
Тотал 2.5
Больше
32.12% (44)
Меньше
67.88% (93)
Обе команды забьют
Да
56.93% (78)
Нет
43.07% (59)
Популярный счёт
1:0 Черноморец Од
34.8% (48)
1:1 Ничья
24.6% (34)
2:1 Черноморец Од
21.7% (30)
1:2 Львов
5.8% (8)
2:0 Черноморец Од
4.3% (6)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:1 Львов
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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