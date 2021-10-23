Украина: Премьер-лига 2021-2022
Черноморец Од
1:1
Конец матча
Стадион: Черноморец
Львов
31' Желтая карточкаБрикнер Иван
38' Желтая карточкаПутря Илья
54' Желтая карточкаЗозуля Алексей
55' Желтая карточкаЦитаишвили Георгий
65' Желтая карточкаВачиберадзе Бека
1:0
71' ГолМихайленко Николай
1:1
77' ГолНьярко Эрнест
86' Желтая карточкаГрисьо Максим
27
Кузык
Денис
47
Вантух
Роман
25
Чирьяк
Фране
10
Алваро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кузык ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Вантух РоманПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Долгов ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 АлвароНападающий
- Запасные игроки
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Нич НазарийНападающий
-
Главный тренер: Дулуб Олег
Ход матча
31'
38'
54'
65'
71'
77'
86'
История личных встреч
Черноморец Од
Львов
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авагимян Артур
|3
|0.25
|Смирный Евгений
|2
|0.17
|Ванат Владислав
|2
|0.17
|Михайленко Николай
|2
|0.17
|Бугай Владислав
|2
|0.17
|Путря Илья
|1 (1)
|0.08
|Вантух Роман
|0
|0
|Исаенко Евгений
|0
|0
|Кузык Денис
|0
|0
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньярко Эрнест
|1
|0.08
|Чирьяк Фране
|1 (1)
|0.08
|Довгий Алексей
|1
|0.08
|Грисьо Максим
|1
|0.08
|Якимец Владимир
|1
|0.08
|Шина Алвес
|1
|0.08
|Ременяк Артур
|1
|0.08
|Романчук Александр II
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белошевский Богдан
|1
|2
|Путря Илья
|4
|0
|Смирный Евгений
|3
|0
|Ванат Владислав
|3
|0
|Кравченко Сергей
|2
|0
|Вачиберадзе Бека
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Дубко Валерий
|2
|0
|Брагару Максим
|2
|0
|Михайленко Николай
|2
|0
|Вантух Роман
|1
|0
|Сухоручко Даниил
|1
|0
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньярко Эрнест
|5
|0
|Довгий Алексей
|4
|0
|Грисьо Максим
|4
|0
|Романчук Александр II
|4
|0
|Зозуля Алексей
|3
|0
|Брикнер Иван
|3
|0
|Чирьяк Фране
|3
|0
|Махмутович Энес
|3
|0
|Якимец Владимир
|2
|0
|Бусько Андрей
|2
|0
|Политыло Сергей
|1
|0
|Алваро
|1
|0
|Ренан Соарес
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
75%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
21%
2
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
4
29%
4
33%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
1
7%
2
22%
76-90
Пропущено
24
19
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
13%
4
21%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
21%
4
21%
31-45
4
17%
5
26%
46-60
3
13%
3
16%
61-75
7
29%
29%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0
Минай - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Александрия 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Десна - Черноморец Од 3:0 Волынь - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Альянс 0:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Кристалл Херсон 4:0 Агробизнес - Черноморец Од 1:0 Николаев - Черноморец Од 1:1 Нива Тернополь - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - ВПК-Агро 2:0 Кремень - Черноморец Од 1:1
Львов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0
Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0 Мариуполь - Львов 1:2 Львов - Рух Львов 1:1 Львов - Десна 1:0 Львов - Минай 1:0 Львов - Александрия 3:1 Ворскла - Львов 2:1 Днепр-1 - Львов 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 3
|29
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 6
|29
|3.
|Ворскла
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 12
|22
|5.
|Заря
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 15
|20
|6.
|Александрия
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 10
|19
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 14
|19
|8.
|Верес
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|9.
|Десна
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 16
|11
|12.
|Ингулец
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 22
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 20
|7
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 26
|7
|15.
|Минай
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 12
|7
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|13 - 29
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 0
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|4.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|7.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|8.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|7 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Александрия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|4.
|Заря
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 11
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|9.
|Десна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|12.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|15.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|8
|4
|1
|2.
|Десна
|Безбородько Денис
|6
|0
|1
|3.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|6
|0
|1
|4.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|6
|0
|2.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|3.
|Верес
|Кучеров Валерий
|4
|1
|4.
|Металлист-1925
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|5.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|5
|0
Прогнозы на матч Черноморец Од 1:1 Львов
Исход игры
Черноморец Од
62.3% (86)
Ничья
29.7% (41)
Львов
8% (11)
Тотал 2.5
Больше
32.12% (44)
Меньше
67.88% (93)
Обе команды забьют
Да
56.93% (78)
Нет
43.07% (59)
Популярный счёт
1:0 Черноморец Од
34.8% (48)
1:1 Ничья
24.6% (34)
2:1 Черноморец Од
21.7% (30)
1:2 Львов
5.8% (8)
2:0 Черноморец Од
4.3% (6)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:1 Львов
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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