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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брайтон
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити

История личных встреч

Брайтон
Манчестер Сити

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

10 матчей

20%
80%
2 победы 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:0
ПЛ
1:4
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
КC
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 4 (1) 0.5
Троссар Леандро 1 0.13
Макаллистер Алексис 1 0.13
Уэлбек Данни 1 0.13
Даффи Шейн 1 0.13
Гросс Паскаль 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Биссума Ив 0 0
Модер Якуб 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэль 2 0.25
Торрес Ферран 2 0.25
Де Брёйне Кевин 2 0.25
Силва Бернарду 2 0.25
Марез Рияд 1 0.13
Грилиш Джек 1 0.13
Гюндоган Илкай 1 0.13
Стерлинг Рахим 1 0.13
Родри Эрнандес 1 0.13
Лапорт Эмерик 1 0.13
Фоден Фил 1 0.13
Канселу Жоау 0 0
Диаш Рубен 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вельтман Йоел 4 0
Даффи Шейн 3 0
Лаллана Адам 2 0
Мопе Нил 2 0
Кукурелья Марк 2 0
Санчес Роберт 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Бёрн Дэн 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Биссума Ив 1 0
Мвепу Энок 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 3 0
Родри Эрнандес 2 0
Диаш Рубен 2 0
Гюндоган Илкай 1 0
Канселу Жоау 1 0
Силва Бернарду 1 0
Грилиш Джек 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
11
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
3
75%
2
18%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
13%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
5
33%
61-75
3
38%
3
20%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0
Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3 Глазго Рейнджерс - Брайтон 0:0 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2 Брайтон - Вест Хэм 1:1 Вулверхэмптон - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 1:0 Челси - Брайтон 0:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0
Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Блэкпул 4:1 Манчестер Сити - Барнсли 4:0 Манчестер Сити - Престон Норт Энд 2:0 Манчестер Сити - Челси 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 8 6 1 1 16 - 3 19
2. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 22 - 6 18
3. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 3 17
4. Тоттенхэм Заявка 8 5 0 3 9 - 12 15
5. Брайтон Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
6. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
8. Эвертон Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
9. Брентфорд Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
10. Вулверхэмптон Заявка 8 4 0 4 8 - 8 12
11. Лестер Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Арсенал Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
13. Астон Вилла Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Кристал Пэлас Заявка 8 1 5 2 10 - 13 8
15. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 7 - 15 7
16. Саутгемптон Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
17. Лидс Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Бёрнли Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
19. Ньюкасл Заявка 8 0 3 5 10 - 19 3
20. Норвич Заявка 8 0 2 6 2 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
2. Челси Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Эвертон Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
5. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
7. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Лестер Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
9. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
10. Арсенал Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
12. Саутгемптон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13. Брентфорд Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Уотфорд Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Ньюкасл Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
3. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Вулверхэмптон Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
9. Тоттенхэм Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
10. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
11. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
12. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
13. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
16. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
17. Кристал Пэлас Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 7 1 4
2. Лестер Варди Джейми 7 0 1
3. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
4. Ливерпуль Мане Садио 5 0 0
5. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 3 1
2. Манчестер Юнайтед Погба Поль 4 0
3. Брайтон Вельтман Йоел 4 0
4. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
5. Тоттенхэм Скипп Оливер 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2021, осталось 2 дня 12 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Брайтон 3% (1)
    X 6.1% (2)
    Манчестер Сити 90.9% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Манчестер Сити
    8.60
    5.10
    1.47
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Брайтон - Манчестер Сити онлайн


    Прогнозы на матч Брайтон - Манчестер Сити

    Исход игры
    Брайтон
    3% (1)
    Ничья
    6.1% (2)
    Манчестер Сити
    90.9% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (20)
    Меньше
    37.5% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    56.25% (18)
    Нет
    43.75% (14)
    Популярный счёт
    0:2 Манчестер Сити
    33.3% (11)
    1:2 Манчестер Сити
    30.3% (10)
    1:3 Манчестер Сити
    12.1% (4)
    0:3 Манчестер Сити
    9.1% (3)
    1:4 Манчестер Сити
    6.1% (2)
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    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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