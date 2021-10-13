Англия: Премьер-лига 2021-2022
Брайтон
Позже
Стадион: Фалмер
Манчестер Сити
История личных встреч
Брайтон
Манчестер Сити
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
10 матчей
20%
80%
2 победы 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|4 (1)
|0.5
|Троссар Леандро
|1
|0.13
|Макаллистер Алексис
|1
|0.13
|Уэлбек Данни
|1
|0.13
|Даффи Шейн
|1
|0.13
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
|Модер Якуб
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жезус Габриэль
|2
|0.25
|Торрес Ферран
|2
|0.25
|Де Брёйне Кевин
|2
|0.25
|Силва Бернарду
|2
|0.25
|Марез Рияд
|1
|0.13
|Грилиш Джек
|1
|0.13
|Гюндоган Илкай
|1
|0.13
|Стерлинг Рахим
|1
|0.13
|Родри Эрнандес
|1
|0.13
|Лапорт Эмерик
|1
|0.13
|Фоден Фил
|1
|0.13
|Канселу Жоау
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Даффи Шейн
|3
|0
|Лаллана Адам
|2
|0
|Мопе Нил
|2
|0
|Кукурелья Марк
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Бёрн Дэн
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Биссума Ив
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|3
|0
|Родри Эрнандес
|2
|0
|Диаш Рубен
|2
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Силва Бернарду
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
11
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
3
75%
2
18%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
13%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
5
33%
61-75
3
38%
3
20%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0
Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3 Глазго Рейнджерс - Брайтон 0:0 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2 Брайтон - Вест Хэм 1:1 Вулверхэмптон - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 1:0 Челси - Брайтон 0:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0
Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Блэкпул 4:1 Манчестер Сити - Барнсли 4:0 Манчестер Сити - Престон Норт Энд 2:0 Манчестер Сити - Челси 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 3
|19
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 6
|18
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 3
|17
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|9 - 12
|15
|5.
|Брайтон
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|8.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 8
|12
|11.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 13
|8
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|17.
|Лидс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|20.
|Норвич
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|3.
|Эвертон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|10.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|15.
|Лидс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 3
|10
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|10.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7
|1
|4
|2.
|Лестер
|Варди Джейми
|7
|0
|1
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|4.
|Ливерпуль
|Мане Садио
|5
|0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|3
|1
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|4
|0
|3.
|Брайтон
|Вельтман Йоел
|4
|0
|4.
|Уотфорд
|Деннис Эммануэль
|4
|0
|5.
|Тоттенхэм
|Скипп Оливер
|4
|0
Прогнозы на матч Брайтон - Манчестер Сити
Исход игры
Брайтон
3% (1)
Ничья
6.1% (2)
Манчестер Сити
90.9% (30)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (20)
Меньше
37.5% (12)
Обе команды забьют
Да
56.25% (18)
Нет
43.75% (14)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
33.3% (11)
1:2 Манчестер Сити
30.3% (10)
1:3 Манчестер Сити
12.1% (4)
0:3 Манчестер Сити
9.1% (3)
1:4 Манчестер Сити
6.1% (2)
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