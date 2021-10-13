Англия: Премьер-лига 2021-2022
Эвертон
Позже
Стадион: Гудисон Парк
Уотфорд
История личных встреч
Эвертон
Уотфорд
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.38
|Грэй Демарай
|3
|0.38
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.38
|Дукуре Абдулай
|2
|0.25
|Ришарлисон
|1
|0.13
|Кин Майкл
|1
|0.13
|Аллан Маркес
|0
|0
|Айуоби Алекс
|0
|0
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Исмаила
|4
|0.5
|Деннис Эммануэль
|2
|0.25
|Эрнандес Хуан
|1
|0.13
|Кинг Джошуа
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Фемения Кико
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Абдулай
|3
|0
|Динь Люка
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Годфри Бен
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|4
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Каткарт Крейг
|2
|0
|Роуз Дэнни
|2
|0
|Куцка Юрай
|1
|0
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
3
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
60%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
14
8
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
4
29%
4
50%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Пропущено
8
14
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
4
50%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2
Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Эвертон 0:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Эвертон - Астон Вилла 1:2 Арсенал - Эвертон 0:1
Уотфорд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3
Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Миллуолл 1:0 Норвич - Уотфорд 0:1 Лутон Таун - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Рединг 2:0 Мидлсбро - Уотфорд 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 3
|19
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 6
|18
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 3
|17
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|9 - 12
|15
|5.
|Брайтон
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|8.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 8
|12
|11.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 13
|8
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|17.
|Лидс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|20.
|Норвич
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|3.
|Эвертон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|10.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|15.
|Лидс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 3
|10
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|10.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7
|1
|4
|2.
|Лестер
|Варди Джейми
|7
|0
|1
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|4.
|Ливерпуль
|Мане Садио
|5
|0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|3
|1
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|4
|0
|3.
|Брайтон
|Вельтман Йоел
|4
|0
|4.
|Уотфорд
|Деннис Эммануэль
|4
|0
|5.
|Тоттенхэм
|Скипп Оливер
|4
|0
Прогнозы на матч Эвертон - Уотфорд
Исход игры
Эвертон
94.1% (32)
Ничья
5.9% (2)
Уотфорд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.58% (19)
Меньше
42.42% (14)
Обе команды забьют
Да
57.58% (19)
Нет
42.42% (14)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
47.1% (16)
2:0 Эвертон
29.4% (10)
1:0 Эвертон
8.8% (3)
3:1 Эвертон
5.9% (2)
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