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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
 
Позже

Стадион:
Уотфорд

История личных встреч

Эвертон
Уотфорд

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:3
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.38
Грэй Демарай 3 0.38
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.38
Дукуре Абдулай 2 0.25
Ришарлисон 1 0.13
Кин Майкл 1 0.13
Аллан Маркес 0 0
Айуоби Алекс 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 4 0.5
Деннис Эммануэль 2 0.25
Эрнандес Хуан 1 0.13
Кинг Джошуа 0 0
Клеверли Том 0 0
Фемения Кико 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Абдулай 3 0
Динь Люка 2 0
Ришарлисон 2 0
Коулмэн Шеймус 1 0
Таунсенд Андрос 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Годфри Бен 1 0
Гордон Энтони 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 4 0
Этебо Огенекаро 3 0
Каткарт Крейг 2 0
Роуз Дэнни 2 0
Куцка Юрай 1 0
Сиссоко Мусса 1 0
Фемения Кико 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
60%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

14
8
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
4
29%
4
50%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Пропущено

8
14
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
4
50%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2
Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Эвертон 0:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Эвертон - Астон Вилла 1:2 Арсенал - Эвертон 0:1
Уотфорд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3
Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Миллуолл 1:0 Норвич - Уотфорд 0:1 Лутон Таун - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Рединг 2:0 Мидлсбро - Уотфорд 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 8 6 1 1 16 - 3 19
2. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 22 - 6 18
3. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 3 17
4. Тоттенхэм Заявка 8 5 0 3 9 - 12 15
5. Брайтон Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
6. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
8. Эвертон Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
9. Брентфорд Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
10. Вулверхэмптон Заявка 8 4 0 4 8 - 8 12
11. Лестер Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Арсенал Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
13. Астон Вилла Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Кристал Пэлас Заявка 8 1 5 2 10 - 13 8
15. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 7 - 15 7
16. Саутгемптон Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
17. Лидс Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Бёрнли Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
19. Ньюкасл Заявка 8 0 3 5 10 - 19 3
20. Норвич Заявка 8 0 2 6 2 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
2. Челси Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Эвертон Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
5. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
7. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Лестер Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
9. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
10. Арсенал Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
12. Саутгемптон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13. Брентфорд Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Уотфорд Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Ньюкасл Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
3. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Вулверхэмптон Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
9. Тоттенхэм Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
10. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
11. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
12. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
13. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
16. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
17. Кристал Пэлас Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 7 1 4
2. Лестер Варди Джейми 7 0 1
3. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
4. Ливерпуль Мане Садио 5 0 0
5. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 3 1
2. Манчестер Юнайтед Погба Поль 4 0
3. Брайтон Вельтман Йоел 4 0
4. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
5. Тоттенхэм Скипп Оливер 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Уотфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2021, осталось 2 дня 9 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Эвертон 94.1% (32)
    X 5.9% (2)
    Уотфорд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Уотфорд
    1.70
    4.04
    5.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эвертон - Уотфорд онлайн


    Прогнозы на матч Эвертон - Уотфорд

    Исход игры
    Эвертон
    94.1% (32)
    Ничья
    5.9% (2)
    Уотфорд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.58% (19)
    Меньше
    42.42% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    57.58% (19)
    Нет
    42.42% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    47.1% (16)
    2:0 Эвертон
    29.4% (10)
    1:0 Эвертон
    8.8% (3)
    3:1 Эвертон
    5.9% (2)
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    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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