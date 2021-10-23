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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Нижний Новгород
0:1
Перерыв

Стадион:
Краснодар
0'
0:1
5' Гол
Крыховяк Гжегож
20' Желтая карточка
Кордоба Джон
Гол Кордобы отменен из-за игры р...
Гол гостей отменен из-за офсайда
0:1. Гжегож Крыховяк
1
Анисимов
Артур
15
Миладинович
Иван
4
Кечкеш
Акош
23
Пенчиков
Даниил
31
Ткачук
Денис
78
Калинский
Николай
88
Берковский
Илья
18
Могилевец
Павел
6
Юлдошев
Иброгимхалил
7
Эннин
Ричи
93
Сулейманов
Тимур
39
Сафонов
Матвей
6
Рамирес
Кристиан
2
Сорокин
Егор
31
Кайо
Силва
52
Де
Вильена
Тонни
53
Черников
Александр
3
Крыховяк
Гжегож
7
Кабелла
Реми
74
Сперцян
Эдуард
16
Классон
Виктор
9
Кордоба
Джон
Нижний Новгород
4-1-4-1
Краснодар
4-2-3-1

История личных встреч

Нижний Новгород
Краснодар

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

К
1:0
ФПД
4:2
ФПД
4:3
ФПД
1:0
ФПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 3 (1) 0.25
Козлов Алексей 3 0.25
Горбунов Игорь 2 0.17
Гоцук Кирилл 1 0.08
Сулейманов Тимур 1 0.08
Кечкеш Акош 1 0.08
Эннин Ричи 0 0
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 5 (1) 0.42
Кабелла Реми 3 0.25
Крыховяк Гжегож 3 (2) 0.25
Де Вильена Тонни 2 0.17
Сперцян Эдуард 2 0.17
Ионов Алексей 1 0.08
Газинский Юрий 1 0.08
Спайич Урош 1 0.08
Ильин Владимир 1 0.08
Классон Виктор 0 0

Карточки

Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масоэро Лукас 3 1
Ткачук Денис 3 0
Гоцук Кирилл 3 0
Нигматуллин Артур 2 0
Калинский Николай 2 0
Горбунов Игорь 2 0
Сулейманов Тимур 2 0
Сапета Александр 1 0
Козлов Алексей 1 0
Балай Беким 1 0
Каккоев Никита 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 5 1
Газинский Юрий 3 0
Рамирес Кристиан 3 0
Крыховяк Гжегож 1 1
Спайич Урош 1 1
Кабелла Реми 2 0
Классон Виктор 2 0
Де Вильена Тонни 2 0
Кордоба Джон 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Петров Сергей 1 0
Ильин Владимир 1 0
Сорокин Егор 1 0
Корнюшин Даниил 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
2
40%
3
30%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
60%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

12
19
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
17%
2
11%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
4
21%
61-75
3
25%
4
21%
76-90

Пропущено

15
9
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
2
13%
4
44%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
3
33%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
2
13%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Нижний Новгород
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2
Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3 Рубин - Нижний Новгород 2:1 Томь - Нижний Новгород 1:1 Чертаново - Нижний Новгород 1:3 Нижний Новгород - Спартак-2 4:0 Нижний Новгород - Енисей 1:2
Краснодар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0
Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2 Краснодар - Химки 0:1 Урал - Краснодар 0:3 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Краснодар - Сепси 1:2 Краснодар - Олимпиакос 0:1 Легия - Краснодар 1:1 Ростов - Краснодар 1:3 ЦСКА Москва - Краснодар 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 2 2 23 - 14 23
2. Динамо Москва Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
3. Краснодар 1:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
4. Сочи Заявка 11 7 0 4 17 - 12 21
5. ЦСКА Москва Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
6. Локомотив Москва Заявка 11 4 6 1 15 - 10 18
7. Спартак Москва Заявка 11 5 2 4 13 - 10 17
8. Крылья Советов Заявка 11 5 1 5 14 - 13 16
9. Рубин Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
10. Нижний Новгород 0:1 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
11. Ахмат Заявка 11 4 0 7 11 - 18 12
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
13. Химки Заявка 12 2 5 5 11 - 19 11
14. Уфа Заявка 11 2 3 6 12 - 18 9
15. Ростов Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Урал Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Краснодар 1:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
7. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
8. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
9. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
10. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
11. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
12. Ахмат Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
15. Нижний Новгород 0:1 Заявка 6 1 0 5 5 - 10 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Краснодар 1:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
4. Нижний Новгород 0:1 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
5. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
7. Ростов Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
8. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
9. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
10. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Ахмат Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 9 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 7 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Зенит Дзюба Артём 5 0 3
5. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Ахмат Нижич Зоран 5 1
3. Зенит Кузяев Далер 5 1
4. Краснодар Черников Александр 5 1
5. Урал Бикфалви Эрик 4 1
Весь список
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, при счёте 0-1 уходим на перерыв. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Угловой в исполнении "Краснодара" опасным не получился - Классон нарушил правила на Анисимове. 
  • Опасный момент
    45'
    АНИСИМОВ! Сначала выручает свою команду после удара Рамиреса из дуги штрафной, а потом справляется и с выстрелом Классона. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • 45'
    Берковский подключается к атаке правым краем, получает мяч и выполняет прострел, с которым справляется Кайо. 
  • Угловой
    44'
    Два корнера подряд с разных флангов исполнили гости, но ни один из них к удару по воротам не привёл. 
  • 43'
    Кабелла навешивает с левого фланга - Классон выигрывает воздух и делает скидку, но находит лишь Миладиновича. 
  • Угловой
    41'
    Хозяева исполнили ещё один угловой с правого фланга - удар не состоялся, а потом гости убежали в контратаку и завершили её неточной передачей. 
  • 40'
    Классон сыграл пяткой на Крыховяка, после чего Гжегож выполнил безадресную подачу в штрафную площадь. 
  • 39'
    А вот и девятый удар "Краснодара" - Сперцян нанёс сильный выстрел, но не сумел попасть в цель, выше пролетел круглый. 
  • 38'
    Статистику ударов по воротам нам показали: 0-8 всего, 0-3 в створ. Пока отдыхает Матвей Сафонов. 
  • 37'
    На своей половине поля "Краснодар" владеет мячом, стараясь вытянуть на себя соперника и получить пространство для контратаки. 
  • 36'
    Гжегож Крыховяк получает пространство и решается на удар с дальней дистанции - мяч пролетает чуть выше перекладины. 
  • Опасный момент
    35'
    ОПАСНО! И снова прекрасную передачу выполняет Крыховяк - Кордоба выбегает на свидание с Анисимовым и пробивает в правый угол, не попадая в створ. 
  • Угловой
    34'
    Корнер с правого фланга исполнил "Нижний Новгород" - надёжно сыграл Вильена, выбив мяч подальше от своих владений. 
  • 33'
    Рамирес забрасывает мяч в штрафную площадь - Кордоба выигрывает воздух и добирается первым до круглого, но удар не получается, лишь делает скидку в сторону ворот. 
  • 32'
    Вильена прорывается по левому флангу и выполняет подачу - попадает в Кечкеша и получает право на вбрасывание мяча из-за боковой линии. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Сперцян закрывает мяч корпусом в центре поля и вынуждает Пенчикова нарушить правила. 
  • 29'
    Анисимов попадает под прессинг Кордобы, но вовремя расстаётся с игровым снарядом, выполняя передачу на правый фланг. 
  • Видеоповтор
    28'
    Нет, всё-таки 0-1 остаётся счёт, так как Кордоба подыграл себе рукой после того, как ушёл от Анисимова. 
  • 27'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! КОРДОБА!!! Крыховяк выполняет передачу из глубины поля, Джон оказывается перед Анисимовым, обыгрывает его и поражает пустые ворота. 
  • 26'
    Хозяева отвоевали мяч на чужой половине поля, а потом снова допустили ошибку в завершающей передаче. 
  • 25'
    Сперцян попытался добраться до штрафной площадки левым флангом - сделать это не сумел, зато сохранил мяч, заработав аут. 
  • 24'
    Павел Могилевец выполняет подачу в штрафную площадь с левого фланга и партнёров не находит. 
  • 23'
    Александр Черников пробует начать атаку своей команды - выполняет передачу на правый фланг и ошибается, отправляя мяч в аут. 
  • Желтая карточка
    21'
    Кабелла подаёт с правого фланга - Кордоба пробивает через себя и по мячу не попадает, а вот лицо Кечкеша страдает. Жёлтая карточка для Джона. 
  • 20'
    Через центр поля гости разогнали контратаку - Классон получил мяч на левом фланге, сместился ближе к центру и пробил в левый нижний угол - не попал. 
  • 19'
    Два аута на правом фланге заработал "Нижний Новгород". После второго пришлось отходить на свою половину поля. 
  • Офсайд
    18'
    Наступление через центральную зону провёл "Краснодар" и угодил в офсайд - Джон Кордоба совершил рывок раньше времени. 
  • Угловой
    17'
    Хозяева исполнили угловой с левого фланга - Матвей Сафонов вышел из ворот и зафиксировал мяч. 
  • Офсайд
    16'
    Кайо решается на удар с дальней дистанции - Анисимов отбивает перед собой, а потом в эпизод вмешивается Крыховяк, забравшийся в офсайд. 
  • Видеоповтор
    14'
    Состоялся просмотр эпизода, в котором Кабелла упал на газон в штрафной площади соперника, но решение остаётся прежним - пенальти нет. 
  • Опасный момент
    13'
    Рамирес совершает рейд по правому флангу и выполняет прострел в центр - Кечкеш в подкате успевает сыграть в мяч, опередив Кордобу. 
  • Судья
    12'
    Проваливается центр обороны "Нижнего Новгорода", Кабелла врывается в штрафную площадь и падает - арбитр показывает, что фола не было. 
  • 11'
    Пока ничего не получается у хозяев в атаке. Сейчас выполнили заброс в штрафную площадь "Краснодара", который адресата не нашёл. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Кордоба активно вступает в отбор мяча на левом фланге и нарушает правила, сбивая Пенчикова. 
  • 9'
    Акош Кечкеш попал локтем в лицо Джону Кордобе, который получил медицинскую помощь и уже готов продолжать встречу. 
  • Травма, повреждение
    8'
    Наш поединок ставится на паузу - в районе центрального круга на газоне оказывается Джон Кордоба и держится за лицо. 
  • 7'
    Хозяева тут же устремились в атаку, снова правым флангом, но ничего опасного создать не смогли, да ещё и в аут выпустили игровой снаряд. 
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! КРЫХОВЯК!!! Корнер приносит "Краснодару" успех. Крыховяк выигрывает воздух и переправляет мяч в ворота ударом головой. 
  • Угловой
    5'
    Миладинович не позволяет соперникам провести атаку левым флангом, выбивая мяч за лицевую линию. 
  • 4'
    "Нижний Новгород" попытался провести наступление правым флангом. Последовал заброс вперёд, с которым справились гости, забрав мяч. 
  • Опасный момент
    3'
    ОПАСНО! Вильена стреляет с левого края штрафной площадки - Анисимов реагирует, а потом добивает Классон и попадает в соперника. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Гости сразу же включаются в высокий прессинг и нарушают правила - Реми Кабелла сбивает Дениса Ткачука на правом фланге. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Алексей Матюнин даёт свисток и матч начинается! 
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Кордоба Джон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Кордоба Джон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Крыховяк Гжегож бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Нижний Новгород 0:1 Краснодар онлайн


Прогнозы на матч Нижний Новгород 0:1 Краснодар

Исход игры
Нижний Новгород
7.4% (11)
Ничья
16.1% (24)
Краснодар
76.5% (114)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (84)
Меньше
39.13% (54)
Обе команды забьют
Да
74.64% (103)
Нет
25.36% (35)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
43.6% (65)
1:1 Ничья
12.8% (19)
0:1 Краснодар
12.8% (19)
0:2 Краснодар
7.4% (11)
1:3 Краснодар
5.4% (8)
2:1 Нижний Новгород
4% (6)
1:0 Нижний Новгород
2.7% (4)
2:3 Краснодар
2% (3)
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