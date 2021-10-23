Берковский подключается к атаке правым краем, получает мяч и выполняет прострел, с которым справляется Кайо.

АНИСИМОВ! Сначала выручает свою команду после удара Рамиреса из дуги штрафной, а потом справляется и с выстрелом Классона.

Угловой в исполнении "Краснодара" опасным не получился - Классон нарушил правила на Анисимове.

Завершается первый тайм, при счёте 0-1 уходим на перерыв.

44' Два корнера подряд с разных флангов исполнили гости, но ни один из них к удару по воротам не привёл.

43' Кабелла навешивает с левого фланга - Классон выигрывает воздух и делает скидку, но находит лишь Миладиновича.

41' Хозяева исполнили ещё один угловой с правого фланга - удар не состоялся, а потом гости убежали в контратаку и завершили её неточной передачей.

40' Классон сыграл пяткой на Крыховяка, после чего Гжегож выполнил безадресную подачу в штрафную площадь.

39' А вот и девятый удар "Краснодара" - Сперцян нанёс сильный выстрел, но не сумел попасть в цель, выше пролетел круглый.

38' Статистику ударов по воротам нам показали: 0-8 всего, 0-3 в створ. Пока отдыхает Матвей Сафонов.

37' На своей половине поля "Краснодар" владеет мячом, стараясь вытянуть на себя соперника и получить пространство для контратаки.

36' Гжегож Крыховяк получает пространство и решается на удар с дальней дистанции - мяч пролетает чуть выше перекладины.

35' ОПАСНО! И снова прекрасную передачу выполняет Крыховяк - Кордоба выбегает на свидание с Анисимовым и пробивает в правый угол, не попадая в створ.

34' Корнер с правого фланга исполнил "Нижний Новгород" - надёжно сыграл Вильена, выбив мяч подальше от своих владений.

33' Рамирес забрасывает мяч в штрафную площадь - Кордоба выигрывает воздух и добирается первым до круглого, но удар не получается, лишь делает скидку в сторону ворот.

32' Вильена прорывается по левому флангу и выполняет подачу - попадает в Кечкеша и получает право на вбрасывание мяча из-за боковой линии.

31' Сперцян закрывает мяч корпусом в центре поля и вынуждает Пенчикова нарушить правила.

29' Анисимов попадает под прессинг Кордобы, но вовремя расстаётся с игровым снарядом, выполняя передачу на правый фланг.

28' Нет, всё-таки 0-1 остаётся счёт, так как Кордоба подыграл себе рукой после того, как ушёл от Анисимова.

27' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! КОРДОБА!!! Крыховяк выполняет передачу из глубины поля, Джон оказывается перед Анисимовым, обыгрывает его и поражает пустые ворота.

26' Хозяева отвоевали мяч на чужой половине поля, а потом снова допустили ошибку в завершающей передаче.

25' Сперцян попытался добраться до штрафной площадки левым флангом - сделать это не сумел, зато сохранил мяч, заработав аут.

24' Павел Могилевец выполняет подачу в штрафную площадь с левого фланга и партнёров не находит.

23' Александр Черников пробует начать атаку своей команды - выполняет передачу на правый фланг и ошибается, отправляя мяч в аут.

21' Кабелла подаёт с правого фланга - Кордоба пробивает через себя и по мячу не попадает, а вот лицо Кечкеша страдает. Жёлтая карточка для Джона.

20' Через центр поля гости разогнали контратаку - Классон получил мяч на левом фланге, сместился ближе к центру и пробил в левый нижний угол - не попал.

19' Два аута на правом фланге заработал "Нижний Новгород". После второго пришлось отходить на свою половину поля.

18' Наступление через центральную зону провёл "Краснодар" и угодил в офсайд - Джон Кордоба совершил рывок раньше времени.

17' Хозяева исполнили угловой с левого фланга - Матвей Сафонов вышел из ворот и зафиксировал мяч.

16' Кайо решается на удар с дальней дистанции - Анисимов отбивает перед собой, а потом в эпизод вмешивается Крыховяк, забравшийся в офсайд.

14' Состоялся просмотр эпизода, в котором Кабелла упал на газон в штрафной площади соперника, но решение остаётся прежним - пенальти нет.

13' Рамирес совершает рейд по правому флангу и выполняет прострел в центр - Кечкеш в подкате успевает сыграть в мяч, опередив Кордобу.

12' Проваливается центр обороны "Нижнего Новгорода", Кабелла врывается в штрафную площадь и падает - арбитр показывает, что фола не было.

11' Пока ничего не получается у хозяев в атаке. Сейчас выполнили заброс в штрафную площадь "Краснодара", который адресата не нашёл.

10' Кордоба активно вступает в отбор мяча на левом фланге и нарушает правила, сбивая Пенчикова.

9' Акош Кечкеш попал локтем в лицо Джону Кордобе, который получил медицинскую помощь и уже готов продолжать встречу.

8' Наш поединок ставится на паузу - в районе центрального круга на газоне оказывается Джон Кордоба и держится за лицо.

7' Хозяева тут же устремились в атаку, снова правым флангом, но ничего опасного создать не смогли, да ещё и в аут выпустили игровой снаряд.

6' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! КРЫХОВЯК!!! Корнер приносит "Краснодару" успех. Крыховяк выигрывает воздух и переправляет мяч в ворота ударом головой.

5' Миладинович не позволяет соперникам провести атаку левым флангом, выбивая мяч за лицевую линию.

4' "Нижний Новгород" попытался провести наступление правым флангом. Последовал заброс вперёд, с которым справились гости, забрав мяч.

3' ОПАСНО! Вильена стреляет с левого края штрафной площадки - Анисимов реагирует, а потом добивает Классон и попадает в соперника.

2' Гости сразу же включаются в высокий прессинг и нарушают правила - Реми Кабелла сбивает Дениса Ткачука на правом фланге.