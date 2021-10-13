Россия: Премьер-лига 2021-2022
Нижний Новгород
Позже
Стадион: Нижний Новгород
Краснодар
История личных встреч
Нижний Новгород
Краснодар
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|3 (1)
|0.27
|Козлов Алексей
|3
|0.27
|Горбунов Игорь
|2
|0.18
|Гоцук Кирилл
|1
|0.09
|Сулейманов Тимур
|1
|0.09
|Кечкеш Акош
|1
|0.09
|Эннин Ричи
|0
|0
|Ткачук Денис
|0
|0
|Масоэро Лукас
|0
|0
|Пенчиков Даниил
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|5 (1)
|0.45
|Кабелла Реми
|3
|0.27
|Сперцян Эдуард
|2
|0.18
|Де Вильена Тонни
|2
|0.18
|Крыховяк Гжегож
|2 (2)
|0.18
|Ионов Алексей
|1
|0.09
|Газинский Юрий
|1
|0.09
|Спайич Урош
|1
|0.09
|Ильин Владимир
|1
|0.09
|Классон Виктор
|0
|0
Карточки
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масоэро Лукас
|3
|1
|Ткачук Денис
|3
|0
|Гоцук Кирилл
|3
|0
|Нигматуллин Артур
|2
|0
|Калинский Николай
|2
|0
|Горбунов Игорь
|2
|0
|Сулейманов Тимур
|2
|0
|Сапета Александр
|1
|0
|Козлов Алексей
|1
|0
|Балай Беким
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|5
|1
|Газинский Юрий
|3
|0
|Рамирес Кристиан
|3
|0
|Крыховяк Гжегож
|1
|1
|Спайич Урош
|1
|1
|Кабелла Реми
|2
|0
|Классон Виктор
|2
|0
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Петров Сергей
|1
|0
|Кордоба Джон
|1
|0
|Ильин Владимир
|1
|0
|Сорокин Егор
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
2
40%
3
30%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
60%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
12
19
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
17%
2
11%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
4
21%
61-75
3
25%
4
21%
76-90
Пропущено
15
9
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
2
13%
4
44%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
3
33%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
2
13%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Нижний Новгород
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2
Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3 Рубин - Нижний Новгород 2:1 Томь - Нижний Новгород 1:1 Чертаново - Нижний Новгород 1:3 Нижний Новгород - Спартак-2 4:0 Нижний Новгород - Енисей 1:2
Краснодар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0
Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2 Краснодар - Химки 0:1 Урал - Краснодар 0:3 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Краснодар - Сепси 1:2 Краснодар - Олимпиакос 0:1 Легия - Краснодар 1:1 Ростов - Краснодар 1:3 ЦСКА Москва - Краснодар 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|2.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|17 - 12
|21
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|6.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 10
|17
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 13
|16
|9.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|11.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 18
|12
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 18
|9
|15.
|Ростов
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|16.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|12.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|14.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|7.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|8.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|9
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|7
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Зенит
|Дзюба Артём
|5
|0
|3
|5.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|5
|1
|3.
|Зенит
|Кузяев Далер
|5
|1
|4.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|4
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Нижний Новгород - Краснодар
Исход игры
Нижний Новгород
9.5% (4)
Ничья
26.2% (11)
Краснодар
64.3% (27)
Тотал 2.5
Больше
56.1% (23)
Меньше
43.9% (18)
Обе команды забьют
Да
78.05% (32)
Нет
21.95% (9)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
40.5% (17)
1:1 Ничья
21.4% (9)
0:1 Краснодар
9.5% (4)
2:1 Нижний Новгород
7.1% (3)
0:2 Краснодар
7.1% (3)
1:3 Краснодар
4.8% (2)
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