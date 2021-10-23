Россия: Премьер-лига 2021-2022
ЦСКА Москва
0:1
Первый тайм: 20'
Стадион: ВЭБ Арена
Крылья Советов
8' Желтая карточкаМухин Максим
0:1
11' ГолСергеев Иван
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
29
Бийол
Яка
98
Обляков
Иван
23
Бейл
Гленн
25
Пруцев
Данил
11
Ежов
Роман
33
Сергеев
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Березуцкий Алексей
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Зеффан МехдиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
Ход матча
8'
11'
0:1
История личных встреч
ЦСКА Москва
Крылья Советов
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
23 матча
82.6%
8.7%
8.7%
19 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
52.2%
39.1%
8.7%
12 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эджуке Чидера
|3
|0.25
|Заболотный Антон
|2
|0.17
|Чалов Фёдор
|2
|0.17
|Ахметов Ильзат
|1 (1)
|0.08
|Бийол Яка
|1
|0.08
|Бистрович Кристиян
|1
|0.08
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.08
|Дивеев Игорь
|1
|0.08
|Марадишвили Константин
|1
|0.08
|Яковлев Владислав
|1
|0.08
|Дзагоев Алан
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарвели Владислав
|4
|0.33
|Сергеев Иван
|3 (1)
|0.25
|Глушенков Максим
|2
|0.17
|Зиньковский Антон
|1
|0.08
|Ежов Роман
|1
|0.08
|Чернов Никита
|1
|0.08
|Бегич Сильвие
|1
|0.08
|Горшков Юрий
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|4
|0
|Обляков Иван
|3
|0
|Заболотный Антон
|1
|1
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|Тикнизян Наир
|2
|0
|Дзагоев Алан
|1
|0
|Фернандес Марио
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Яковлев Владислав
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|3
|0
|Якуба Денис
|2
|0
|Чернов Никита
|2
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Горшков Юрий
|2
|0
|Пруцев Данил
|2
|0
|Ежов Роман
|0
|1
|Божин Сергей
|1
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Сергеев Иван
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
4
57%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
3
21%
1
8%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
1
7%
6
46%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
38%
1
7%
46-60
2
25%
4
29%
61-75
1
13%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2
Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 ЦСКА Москва - Злате Моравце 2:0 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Копенгаген - ЦСКА Москва 1:0 Капфенберг - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Винер Нойштадт 3:1
Крылья Советов
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1
Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10 Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 4:1 Пролетер Нови-Сад - Крылья Советов 1:3 Балтика - Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Краснодар-2 6:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|3.
|Краснодар
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 11
|21
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|17 - 12
|21
|5.
|ЦСКА Москва
|0:1 Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 9
|20
|6.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 13
|19
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 10
|17
|9.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|11.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 18
|12
|12.
|Ростов
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 23
|12
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 19
|11
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|ЦСКА Москва
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 3
|10
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|10.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|11.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|12.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|14.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|15.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|3.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|5.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|6.
|ЦСКА Москва
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|7.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|8.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|9
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|7
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Зенит
|Дзюба Артём
|5
|0
|3
|5.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Краснодар
|Черников Александр
|6
|1
|3.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|5
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|5
|1
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|4
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:1 Крылья Советов
Исход игры
ЦСКА Москва
81.4% (144)
Ничья
9.6% (17)
Крылья Советов
9% (16)
Тотал 2.5
Больше
45.32% (63)
Меньше
54.68% (76)
Обе команды забьют
Да
53.96% (75)
Нет
46.04% (64)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
30.5% (54)
1:0 ЦСКА Москва
22% (39)
2:0 ЦСКА Москва
13.6% (24)
1:1 Ничья
6.8% (12)
3:1 ЦСКА Москва
1.7% (3)
3:2 ЦСКА Москва
1.7% (3)
1:2 Крылья Советов
1.7% (3)
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