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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
ЦСКА Москва
0:1
Первый тайм: 20'

Стадион:
Крылья Советов
0'
8' Желтая карточка
Мухин Максим
0:1
11' Гол
Сергеев Иван
20'
0:1. Иван Сергеев
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
14
Набабкин
Кирилл
29
Бийол
Яка
42
Щенников
Георгий
6
Мухин
Максим
98
Обляков
Иван
19
Зайнутдинов
Бактиёр
7
Ахметов
Ильзат
11
Эджуке
Чидера
91
Заболотный
Антон
1
Ломаев
Иван
23
Бейл
Гленн
2
Бегич
Сильвие
3
Чернов
Никита
5
Горшков
Юрий
25
Пруцев
Данил
21
Иванисеня
Дмитрий
11
Ежов
Роман
10
Сарвели
Владислав
17
Зиньковский
Антон
33
Сергеев
Иван
ЦСКА Москва
4-2-3-1
Крылья Советов
4-2-3-1

История личных встреч

ЦСКА Москва
Крылья Советов

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

23 матча

82.6%
8.7%
8.7%
19 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

52.2%
39.1%
8.7%
12 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ТМК
2:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ТМС
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджуке Чидера 3 0.25
Заболотный Антон 2 0.17
Чалов Фёдор 2 0.17
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.08
Бийол Яка 1 0.08
Бистрович Кристиян 1 0.08
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.08
Дивеев Игорь 1 0.08
Марадишвили Константин 1 0.08
Яковлев Владислав 1 0.08
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 4 0.33
Сергеев Иван 3 (1) 0.25
Глушенков Максим 2 0.17
Зиньковский Антон 1 0.08
Ежов Роман 1 0.08
Чернов Никита 1 0.08
Бегич Сильвие 1 0.08
Горшков Юрий 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 4 0
Обляков Иван 3 0
Заболотный Антон 1 1
Бохинен Эмиль 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Дзагоев Алан 1 0
Фернандес Марио 1 0
Кучаев Константин 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Яковлев Владислав 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 3 0
Якуба Денис 2 0
Чернов Никита 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Ломаев Иван 2 0
Горшков Юрий 2 0
Пруцев Данил 2 0
Ежов Роман 0 1
Божин Сергей 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Сергеев Иван 1 0
Глушенков Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
4
57%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
3
21%
1
8%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
1
7%
6
46%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
38%
1
7%
46-60
2
25%
4
29%
61-75
1
13%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2
Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 ЦСКА Москва - Злате Моравце 2:0 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Копенгаген - ЦСКА Москва 1:0 Капфенберг - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Винер Нойштадт 3:1
Крылья Советов
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1
Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10 Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 4:1 Пролетер Нови-Сад - Крылья Советов 1:3 Балтика - Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Краснодар-2 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 2 2 23 - 14 23
2. Динамо Москва Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
3. Краснодар Заявка 12 6 3 3 22 - 11 21
4. Сочи Заявка 11 7 0 4 17 - 12 21
5. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 12 6 2 4 14 - 9 20
6. Крылья Советов 1:0 Заявка 12 6 1 5 15 - 13 19
7. Локомотив Москва Заявка 11 4 6 1 15 - 10 18
8. Спартак Москва Заявка 11 5 2 4 13 - 10 17
9. Рубин Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
10. Нижний Новгород Заявка 12 4 2 6 13 - 19 14
11. Ахмат Заявка 11 4 0 7 11 - 18 12
12. Ростов Заявка 12 3 3 6 19 - 23 12
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
14. Химки Заявка 12 2 5 5 11 - 19 11
15. Урал Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
16. Уфа Заявка 11 2 3 6 12 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Краснодар Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
7. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 6 3 1 2 5 - 3 10
8. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
9. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
10. Крылья Советов 1:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
11. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
12. Ахмат Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 6 1 0 5 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
4. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
5. Крылья Советов 1:0 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
6. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
7. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
8. Ростов Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
10. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
11. Ахмат Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 9 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 7 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Зенит Дзюба Артём 5 0 3
5. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 6 1
3. Ахмат Нижич Зоран 5 1
4. Зенит Кузяев Далер 5 1
5. Урал Бикфалви Эрик 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    19'
    Ахметов в одном из стыков получил повреждение. Надо ему дать время для того, чтобы перетерпеть боль и прийти в себя.
  • 18'
    У ЦСКА на первых парах пока нет идей, как вскрывать массированные оборонительные порядки соперника. Посмотрим, что будет в дальнейшем.
  • 17'
    Сбавляют в атакующей агрессии самарчане, всей командой располагаясь на своей трети поля.
  • 15'
    Дальним ударом позиционную атаку ЦСКА завершал Мухин, но мяч улетел намного выше ворот.
  • 14'
    Сделали ставку самарчане на мощный старт матча, и не прогадали, получив преимущество в матче.
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Иван Сергеев!!!
    Но это всё равно не помогло москвичам. Ежов по левому флангу отдал пас на Горшкова, который прострелил на линию вратарской площади, где Сергеев ловко обыграл Акинфеева, после чего отправил мяч уже в пустые ворота.
  • 11'
    ЦСКА опасается атаковать большими силами, видя готовность "Крыльев" улетать в контратаку при малейшей возможности. Аккуратно старается действовать при контроле мяча команда Алексея Березуцкого.
  • Травма, повреждение
    10'
    Самарчанам пришлось выпускать на поле медицинскую бригаду, чтобы помочь пострадавшему футболисту.
  • Желтая карточка
    9'
    Мухин в средней зоне пошёл в опасный подкат, попав в ноги соперника, за что заслуженно получил жёлтую карточку.
  • 8'
    Аут на правом фланге атаки заработали хозяева, но после вбрасывания Марио Фернандеса сразу потеряли мяч, едва не нарвавшись в итоге на контратаку.
  • Угловой
    7'
    Подача углового с правого фланга у "крылышек" опасной не получилась.
  • Опасный момент
    6'
    ОПАСНО! После навеса гостей с левого фланга на дальнюю штангу Акинфеев ошибся на выходе, но вратаря успел подстраховать Бийол, который из-под ног соперника в подкате выбил мяч на угловой.
  • 5'
    С левого фланга сейчас следовала у "армейцев" передача вдоль линии штрафной площади, но снова с предельной концентрацией работают самарчане у своих владений.
  • 4'
    Зайнутдинов со стандарта подавал мяч на дальний край вратарской площади, но там чётко отработали защитники "Крыльев".
  • Фол, нарушение
    3'
    Свою первую атаку москвичи провели правым флангом, где сумели заработать для себя штрафной удар.
  • Опасный момент
    2'
    Сумбурная игра сразу пошла на поле, и Зиньковский сразу же попытал удачи дальним ударом по воротам соперника, но Акинфеев внимателен, благодаря чему намертво поймал мяч.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли "армейцы".
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Где смотреть матч ЦСКА Москва 0:1 Крылья Советов онлайн


Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:1 Крылья Советов

Исход игры
ЦСКА Москва
81.4% (144)
Ничья
9.6% (17)
Крылья Советов
9% (16)
Тотал 2.5
Больше
45.32% (63)
Меньше
54.68% (76)
Обе команды забьют
Да
53.96% (75)
Нет
46.04% (64)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
30.5% (54)
1:0 ЦСКА Москва
22% (39)
2:0 ЦСКА Москва
13.6% (24)
1:1 Ничья
6.8% (12)
3:1 ЦСКА Москва
1.7% (3)
3:2 ЦСКА Москва
1.7% (3)
1:2 Крылья Советов
1.7% (3)
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