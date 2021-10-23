Сделали ставку самарчане на мощный старт матча, и не прогадали, получив преимущество в матче.

Сбавляют в атакующей агрессии самарчане, всей командой располагаясь на своей трети поля.

У ЦСКА на первых парах пока нет идей, как вскрывать массированные оборонительные порядки соперника. Посмотрим, что будет в дальнейшем.

Ахметов в одном из стыков получил повреждение. Надо ему дать время для того, чтобы перетерпеть боль и прийти в себя.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Иван Сергеев!!!

Но это всё равно не помогло москвичам. Ежов по левому флангу отдал пас на Горшкова, который прострелил на линию вратарской площади, где Сергеев ловко обыграл Акинфеева, после чего отправил мяч уже в пустые ворота.

11' ЦСКА опасается атаковать большими силами, видя готовность "Крыльев" улетать в контратаку при малейшей возможности. Аккуратно старается действовать при контроле мяча команда Алексея Березуцкого.

10' Самарчанам пришлось выпускать на поле медицинскую бригаду, чтобы помочь пострадавшему футболисту.

9' Мухин в средней зоне пошёл в опасный подкат, попав в ноги соперника, за что заслуженно получил жёлтую карточку.

8' Аут на правом фланге атаки заработали хозяева, но после вбрасывания Марио Фернандеса сразу потеряли мяч, едва не нарвавшись в итоге на контратаку.

7' Подача углового с правого фланга у "крылышек" опасной не получилась.

6' ОПАСНО! После навеса гостей с левого фланга на дальнюю штангу Акинфеев ошибся на выходе, но вратаря успел подстраховать Бийол, который из-под ног соперника в подкате выбил мяч на угловой.

5' С левого фланга сейчас следовала у "армейцев" передача вдоль линии штрафной площади, но снова с предельной концентрацией работают самарчане у своих владений.

4' Зайнутдинов со стандарта подавал мяч на дальний край вратарской площади, но там чётко отработали защитники "Крыльев".

3' Свою первую атаку москвичи провели правым флангом, где сумели заработать для себя штрафной удар.

2' Сумбурная игра сразу пошла на поле, и Зиньковский сразу же попытал удачи дальним ударом по воротам соперника, но Акинфеев внимателен, благодаря чему намертво поймал мяч.