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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
ЦСКА Москва
 
Позже

Стадион:
Крылья Советов

История личных встреч

ЦСКА Москва
Крылья Советов

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

23 матча

82.6%
8.7%
8.7%
19 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

52.2%
39.1%
8.7%
12 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ТМК
2:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ТМС
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджуке Чидера 3 0.27
Заболотный Антон 2 0.18
Чалов Фёдор 2 0.18
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.09
Бийол Яка 1 0.09
Бистрович Кристиян 1 0.09
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.09
Дивеев Игорь 1 0.09
Марадишвили Константин 1 0.09
Яковлев Владислав 1 0.09
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 4 0.36
Сергеев Иван 3 (1) 0.27
Глушенков Максим 2 0.18
Зиньковский Антон 1 0.09
Ежов Роман 1 0.09
Чернов Никита 1 0.09
Бегич Сильвие 1 0.09
Горшков Юрий 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 4 0
Обляков Иван 3 0
Заболотный Антон 1 1
Бохинен Эмиль 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Дзагоев Алан 1 0
Фернандес Марио 1 0
Кучаев Константин 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Яковлев Владислав 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 3 0
Якуба Денис 2 0
Чернов Никита 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Ломаев Иван 2 0
Горшков Юрий 2 0
Пруцев Данил 2 0
Ежов Роман 0 1
Божин Сергей 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Сергеев Иван 1 0
Глушенков Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
4
57%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
3
21%
1
8%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
1
7%
6
46%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
38%
1
7%
46-60
2
25%
4
29%
61-75
1
13%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2
Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 ЦСКА Москва - Злате Моравце 2:0 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Копенгаген - ЦСКА Москва 1:0 Капфенберг - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Винер Нойштадт 3:1
Крылья Советов
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1
Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10 Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 4:1 Пролетер Нови-Сад - Крылья Советов 1:3 Балтика - Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Краснодар-2 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 2 2 23 - 14 23
2. Сочи Заявка 11 7 0 4 17 - 12 21
3. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
5. Локомотив Москва Заявка 11 4 6 1 15 - 10 18
6. Краснодар Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
7. Спартак Москва Заявка 11 5 2 4 13 - 10 17
8. Крылья Советов Заявка 11 5 1 5 14 - 13 16
9. Рубин Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
10. Нижний Новгород Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
11. Ахмат Заявка 11 4 0 7 11 - 18 12
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
13. Химки Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
14. Уфа Заявка 11 2 3 6 12 - 18 9
15. Ростов Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Урал Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Краснодар Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
7. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
9. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
10. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
12. Ахмат Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
6. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
7. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
8. Ростов Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
10. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Ахмат Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Химки Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
15. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 9 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 7 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Зенит Дзюба Артём 5 0 3
5. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Ахмат Нижич Зоран 5 1
3. Зенит Кузяев Далер 5 1
4. Краснодар Черников Александр 5 1
5. Урал Бикфалви Эрик 4 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2021, осталось 2 дня 11 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 37
    ЦСКА Москва 89.2% (33)
    X 8.1% (3)
    Крылья Советов 2.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Крылья Советов
    1.86
    3.90
    5.20
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Крылья Советов онлайн


    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Крылья Советов

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    89.2% (33)
    Ничья
    8.1% (3)
    Крылья Советов
    2.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.71% (16)
    Меньше
    54.29% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    54.29% (19)
    Нет
    45.71% (16)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    37.8% (14)
    1:0 ЦСКА Москва
    21.6% (8)
    2:0 ЦСКА Москва
    21.6% (8)
    1:1 Ничья
    8.1% (3)
    3:2 ЦСКА Москва
    5.4% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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