Россия: Премьер-лига 2021-2022
Ростов
2:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Ростов Арена
Арсенал Тула
26' Желтая карточкаБайрамян Хорен
1:0
27' ГолХасимото Кэнто
2:0
29' ГолСоу Али
15
Глебов
Данил
22
Соу
Али
20
Чаушич
Горан
44
Кангва
Кингс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Zaur Tedeyev
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Чаушич ГоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аджоев ГурамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Божович Миодраг
Ход матча
26'
27'
29'
2:0
История личных встреч
Ростов
Арсенал Тула
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полоз Дмитрий
|3
|0.25
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.25
|Хасимото Кэнто
|2
|0.17
|Глебов Данил
|2
|0.17
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.08
|Соу Али
|1
|0.08
|Осипенко Максим
|1
|0.08
|Алмквист Понтус
|0
|0
|Терентьев Денис
|0
|0
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|2
|0.17
|Чаушич Горан
|2
|0.17
|Хлусевич Даниил
|2
|0.17
|Луценко Евгений
|2
|0.17
|Давиташвили Зурико
|2
|0.17
|Степанов Данил
|1
|0.08
|Ткачёв Сергей
|1
|0.08
|Кангва Кингс
|1
|0.08
|Новосельцев Иван
|1
|0.08
|Смольников Игорь
|0
|0
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|Суханов Артём Романович
|0
|0
|Кангва Эванс
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|3
|0
|Терентьев Денис
|2
|0
|Баштуш Бартоломеу
|2
|0
|Калинин Игорь
|2
|0
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|Алмквист Понтус
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Поярков Николай
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марков Евгений
|4
|0
|Новосельцев Иван
|4
|0
|Смольников Игорь
|3
|0
|Сокол Артём
|1
|1
|Коченков Антон
|2
|0
|Кангва Кингс
|2
|0
|Костадинов Георги
|2
|0
|Хлусевич Даниил
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Бурлак Тарас
|1
|0
|Луценко Евгений
|1
|0
|Беляев Максим
|1
|0
|Панченко Кирилл
|1
|0
|Чаушич Горан
|1
|0
|Радакович Урош
|1
|0
|Гулиев Аяз
|1
|0
|Суханов Артём Романович
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Пропущено
13
12
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
2
17%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
4
31%
3
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
5
42%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
18%
2
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
14%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
21%
3
21%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
5
36%
4
29%
76-90
Пропущено
24
20
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
13%
4
20%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
6
25%
5
25%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
5
21%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0
Крылья Советов - Ростов 4:2 Ростов - Краснодар 1:1 Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0 Ростов - Варда 1:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Партизан - Ростов 1:0 Ростов - Мура 4:0 Ростов - Динамо Загреб 1:2 Ростов - Фехервар 2:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0
Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1 Арсенал Тула - Карабах 1:0 Арсенал Тула - Спарта Прага 1:4 Арсенал Тула - Чукарички 1:3 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 2:4 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|3.
|Краснодар
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 11
|21
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|17 - 12
|21
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 10
|17
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 13
|16
|9.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|11.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 18
|12
|12.
|Ростов
|2:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 23
|12
|13.
|Арсенал Тула
|0:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 19
|11
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|9.
|Арсенал Тула
|0:2 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|11.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|12.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|14.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|15.
|Ростов
|2:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|3.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|7.
|Ростов
|2:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|16.
|Арсенал Тула
|0:2 Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|9
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|7
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Зенит
|Дзюба Артём
|5
|0
|3
|5.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Краснодар
|Черников Александр
|6
|1
|3.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|5
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|5
|1
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|4
|1
Прогнозы на матч Ростов 2:0 Арсенал Тула
Исход игры
Ростов
66.2% (104)
Ничья
21.7% (34)
Арсенал Тула
12.1% (19)
Тотал 2.5
Больше
51.43% (72)
Меньше
48.57% (68)
Обе команды забьют
Да
69.29% (97)
Нет
30.71% (43)
Популярный счёт
2:1 Ростов
33.8% (53)
1:0 Ростов
20.4% (32)
1:1 Ничья
15.9% (25)
1:2 Арсенал Тула
6.4% (10)
2:0 Ростов
3.8% (6)
2:2 Ничья
2.5% (4)
0:1 Арсенал Тула
2.5% (4)
3:2 Ростов
2.5% (4)
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