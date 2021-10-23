Темп игры невысок. Судя по игре, "Ростов" ведёт на классе.

Опасно! Давиташвили навесил слева, и Чаушич головой пробил немного выше перекладины. Это был первый момент "Арсенала".

Сухомлинов вроде как готовится на поле на замену Хасимото.

39' У "Арсенала" так ни одного острого момента и не было.

38' Вернулся "Ростов" к позиционному нападению.

37' У "Арсенала" до сих пор 0 ударов по чужим воротам.

36' Аут в центре поля вбросит команде Тедеева.

35' Угловой в пользу "Ростова".

34' "Ростов", кажется, опустился в оборону и намерен защищать счёт.

33' Угловой разыграли "пушкари" на левом фланге, но без острого продолжения.

32' Раскат мяча "Арсеналом" в центре поля.

32' Трибуны скандируют: "Молодцы!".

31' Офсайд у ростовчан в позиционной атаке.

30' Вот это бахнул "Ростов" двумя голами! Весьма непросто "Арсеналу" будет отыграться.

29' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Али Соу!

Подача корнера справа на ближнюю штангу, скидка Хасимото, и Соу головой переправляет мяч в сетку.



28' И продолжает "Ростов" идти вперёд. Терентьев, простреливая, зарабатывает угловой.

27' Г- О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Кенто Хасимото!

А вот на этот раз подача Терентьева от правого края прошла здорово. Хасимото бьёт головой с отскоком от газона, и мяч находит себя в правом углу.

26' Хасимото делает накладку и получает жёлтую.

25' Байрамян отобрал мяч на левом фланге, но быстро хозяева с ним распрощались.

24' Полоз пробил с лёта, мяч ушёл за лицевую, и зафиксирован офсайд у Соу.

23' Байрамян упал на чужой половине, фола нет.

22' Очередная неудачная подача "Ростова" с правого фланга.

21' По центру выходили на ударную позицию два игрока гостей, но, опять же, удара не последовало.

20' Терентьев плохо обработал мяч после заброса Глебова, мяч ушёл за лицевую.

19' Отбились гости, сделав вынос за пределы штрафной.

18' Ответный корнер заработали туляки. Песьяков поймал подачу от углового флага.

17' Калинин подал угловой с левого края, до удара дело не дошло.

16' Полоз развернулся и пробил метров с 16, попал в защитника.

15' Левашов нормально сыграл на выходе в борьбе с Соу на подаче "ростовского" корнера.

14' Длинный заброс ростовчан не дошёл до Соу.

13' Подача гостей с правого фланга - и мяч надёжно в руках Песьякова.

12' "Арсенал" играет вторым номером.

11' Соу в чужой штрафной развернулся после скидки Гиговича и выстрелил выше створа.

10' С обороной своих ворот на стандарте "канониры" справились.

9' Байрамян прострелил слева, и Чаушич выбил мяч на угловой.

8' Соу не успел замкнуть прострел Гиговича с правой стороны.

7' Кингс Кангва сделал навес, и мяч пришёл на голову игроку "Ростова".

6' Хлусевич прорывался по правому флангу и заработал угловой.

6' Позиционная атака хозяев.

5' Пока без опасных моментов.

4' Баштуш отправил сверхдлинный пас вперёд, и Соу не смог завладеть мячом.

3' У "Арсенала" впереди ничего не получилось, аут получился "ростовский".

2' Калинин сделал неточный пас на Хасимото - "Ростов" упустил мяч за лицевую.

2' Терентьев своим навесом не перекинул ближнего защитника гостей.

1' "Ростов" в атаке на первой минуте.