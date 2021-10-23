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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ростов
2:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Арсенал Тула
0'
26' Желтая карточка
Байрамян Хорен
1:0
27' Гол
Хасимото Кэнто
2:0
29' Гол
Соу Али
43'
30
Песьяков
Сергей
4
Терентьев
Денис
16
Баштуш
Бартоломеу
55
Осипенко
Максим
13
Калинин
Игорь
15
Глебов
Данил
7
Полоз
Дмитрий
8
Гигович
Армин
18
Хасимото
Кэнто
19
Байрамян
Хорен
22
Соу
Али
36
Левашов
Михаил
6
Смольников
Игорь
4
Радакович
Урош
99
Новосельцев
Иван
25
Степанов
Данил
20
Чаушич
Горан
82
Хлусевич
Даниил
11
Ткачёв
Сергей
44
Кангва
Кингс
22
Давиташвили
Зурико
48
Луценко
Евгений
Ростов
4-1-4-1
Арсенал Тула
4-1-4-1

История личных встреч

Ростов
Арсенал Тула

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 3 0.25
Комличенко Николай 3 (1) 0.25
Хасимото Кэнто 2 0.17
Глебов Данил 2 0.17
Баштуш Бартоломеу 1 0.08
Соу Али 1 0.08
Осипенко Максим 1 0.08
Алмквист Понтус 0 0
Терентьев Денис 0 0
Фольмер Кирилл 0 0
Гигович Армин 0 0
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 2 0.17
Чаушич Горан 2 0.17
Хлусевич Даниил 2 0.17
Луценко Евгений 2 0.17
Давиташвили Зурико 2 0.17
Степанов Данил 1 0.08
Ткачёв Сергей 1 0.08
Кангва Кингс 1 0.08
Новосельцев Иван 1 0.08
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0
Кангва Эванс 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 3 0
Терентьев Денис 2 0
Баштуш Бартоломеу 2 0
Калинин Игорь 2 0
Хаджикадунич Деннис 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Песьяков Сергей 1 0
Комличенко Николай 1 0
Соу Али 1 0
Осипенко Максим 1 0
Поярков Николай 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0
Лангович Андрей 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марков Евгений 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Смольников Игорь 3 0
Сокол Артём 1 1
Коченков Антон 2 0
Кангва Кингс 2 0
Костадинов Георги 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Беляев Максим 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Чаушич Горан 1 0
Радакович Урош 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Давиташвили Зурико 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
2
17%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
4
31%
3
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
5
42%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
18%
2
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
14%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
21%
3
21%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
5
36%
4
29%
76-90

Пропущено

24
20
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
13%
4
20%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
6
25%
5
25%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
5
21%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0
Крылья Советов - Ростов 4:2 Ростов - Краснодар 1:1 Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0 Ростов - Варда 1:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Партизан - Ростов 1:0 Ростов - Мура 4:0 Ростов - Динамо Загреб 1:2 Ростов - Фехервар 2:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0
Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1 Арсенал Тула - Карабах 1:0 Арсенал Тула - Спарта Прага 1:4 Арсенал Тула - Чукарички 1:3 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 2:4 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 2 2 23 - 14 23
2. Динамо Москва Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
3. Краснодар Заявка 12 6 3 3 22 - 11 21
4. Сочи Заявка 11 7 0 4 17 - 12 21
5. ЦСКА Москва Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
6. Локомотив Москва Заявка 11 4 6 1 15 - 10 18
7. Спартак Москва Заявка 11 5 2 4 13 - 10 17
8. Крылья Советов Заявка 11 5 1 5 14 - 13 16
9. Рубин Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
10. Нижний Новгород Заявка 12 4 2 6 13 - 19 14
11. Ахмат Заявка 11 4 0 7 11 - 18 12
12. Ростов 2:0 Заявка 12 3 3 6 17 - 23 12
13. Арсенал Тула 0:2 Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
14. Химки Заявка 12 2 5 5 11 - 19 11
15. Урал Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
16. Уфа Заявка 11 2 3 6 12 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Краснодар Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
7. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
8. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
9. Арсенал Тула 0:2 Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
10. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
11. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
12. Ахмат Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
15. Ростов 2:0 Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 6 1 0 5 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
4. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
5. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
7. Ростов 2:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
8. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
9. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
10. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Ахмат Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
16. Арсенал Тула 0:2 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
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  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 9 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 7 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Зенит Дзюба Артём 5 0 3
5. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 6 1
3. Ахмат Нижич Зоран 5 1
4. Зенит Кузяев Далер 5 1
5. Урал Бикфалви Эрик 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Замена
    44'
    Сухомлинов вышел вместо травмированного Хасимото.
  • 43'
    Сухомлинов вроде как готовится на поле на замену Хасимото.
  • Травма, повреждение
    42'
    Хасимото оказывают медпомощь.
  • Опасный момент
    41'
    Опасно! Давиташвили навесил слева, и Чаушич головой пробил немного выше перекладины. Это был первый момент "Арсенала".
  • 40'
    Темп игры невысок. Судя по игре, "Ростов" ведёт на классе.
  • 39'
    У "Арсенала" так ни одного острого момента и не было.
  • 38'
    Вернулся "Ростов" к позиционному нападению.
  • 37'
    У "Арсенала" до сих пор 0 ударов по чужим воротам.
  • 36'
    Аут в центре поля вбросит команде Тедеева.
  • Угловой
    35'
    Угловой в пользу "Ростова".
  • 34'
    "Ростов", кажется, опустился в оборону и намерен защищать счёт.
  • Угловой
    33'
    Угловой разыграли "пушкари" на левом фланге, но без острого продолжения.
  • 32'
    Раскат мяча "Арсеналом" в центре поля.
  • 32'
    Трибуны скандируют: "Молодцы!". 
  • Офсайд
    31'
    Офсайд у ростовчан в позиционной атаке.
  • 30'
    Вот это бахнул "Ростов" двумя голами! Весьма непросто "Арсеналу" будет отыграться.
  • Описание гола
    29'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Али Соу!
    Подача корнера справа на ближнюю штангу, скидка Хасимото, и Соу головой переправляет мяч в сетку.
     
  • Угловой
    28'
    И продолжает "Ростов" идти вперёд. Терентьев, простреливая, зарабатывает угловой.
  • Описание гола
    27'
    Г- О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Кенто Хасимото!
    А вот на этот раз подача Терентьева от правого края прошла здорово. Хасимото бьёт головой с отскоком от газона, и мяч находит себя в правом углу.
  • Желтая карточка
    26'
    Хасимото делает накладку и получает жёлтую.
  • 25'
    Байрамян отобрал мяч на левом фланге, но быстро хозяева с ним распрощались.
  • Офсайд
    24'
    Полоз пробил с лёта, мяч ушёл за лицевую, и зафиксирован офсайд у Соу.
  • 23'
    Байрамян упал на чужой половине, фола нет.
  • 22'
    Очередная неудачная подача "Ростова" с правого фланга.
  • 21'
    По центру выходили на ударную позицию два игрока гостей, но, опять же, удара не последовало.
  • 20'
    Терентьев плохо обработал мяч после заброса Глебова, мяч ушёл за лицевую.
  • 19'
    Отбились гости, сделав вынос за пределы штрафной.
  • Угловой
    18'
    Ответный корнер заработали туляки. Песьяков поймал подачу от углового флага.
  • Угловой
    17'
    Калинин подал угловой с левого края, до удара дело не дошло.
  • 16'
    Полоз развернулся и пробил метров с 16, попал в защитника.
  • Угловой
    15'
    Левашов нормально сыграл на выходе в борьбе с Соу на подаче "ростовского" корнера.
  • 14'
    Длинный заброс ростовчан не дошёл до Соу.
  • 13'
    Подача гостей с правого фланга - и мяч надёжно в руках Песьякова.
  • 12'
    "Арсенал" играет вторым номером.
  • 11'
    Соу в чужой штрафной развернулся после скидки Гиговича и выстрелил выше створа.
  • 10'
    С обороной своих ворот на стандарте "канониры" справились.
  • Угловой
    9'
    Байрамян прострелил слева, и Чаушич выбил мяч на угловой.
  • 8'
    Соу не успел замкнуть прострел Гиговича с правой стороны.
  • 7'
    Кингс Кангва сделал навес, и мяч пришёл на голову игроку "Ростова".
  • Угловой
    6'
    Хлусевич прорывался по правому флангу и заработал угловой.
  • 6'
    Позиционная атака хозяев.
  • 5'
    Пока без опасных моментов.
  • 4'
    Баштуш отправил сверхдлинный пас вперёд, и Соу не смог завладеть мячом.
  • 3'
    У "Арсенала" впереди ничего не получилось, аут получился "ростовский".
  • 2'
    Калинин сделал неточный пас на Хасимото - "Ростов" упустил мяч за лицевую.
  • 2'
    Терентьев своим навесом не перекинул ближнего защитника гостей.
  • 1'
    "Ростов" в атаке на первой минуте.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
Где смотреть матч Ростов 2:0 Арсенал Тула онлайн


Прогнозы на матч Ростов 2:0 Арсенал Тула

Исход игры
Ростов
66.2% (104)
Ничья
21.7% (34)
Арсенал Тула
12.1% (19)
Тотал 2.5
Больше
51.43% (72)
Меньше
48.57% (68)
Обе команды забьют
Да
69.29% (97)
Нет
30.71% (43)
Популярный счёт
2:1 Ростов
33.8% (53)
1:0 Ростов
20.4% (32)
1:1 Ничья
15.9% (25)
1:2 Арсенал Тула
6.4% (10)
2:0 Ростов
3.8% (6)
2:2 Ничья
2.5% (4)
0:1 Арсенал Тула
2.5% (4)
3:2 Ростов
2.5% (4)
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