  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ростов
 
Позже

Стадион:
Арсенал Тула

История личных встреч

Ростов
Арсенал Тула

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 3 0.27
Комличенко Николай 3 (1) 0.27
Глебов Данил 2 0.18
Хасимото Кэнто 1 0.09
Баштуш Бартоломеу 1 0.09
Соу Али 1 0.09
Осипенко Максим 1 0.09
Алмквист Понтус 0 0
Терентьев Денис 0 0
Фольмер Кирилл 0 0
Гигович Армин 0 0
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 2 0.18
Чаушич Горан 2 0.18
Хлусевич Даниил 2 0.18
Луценко Евгений 2 0.18
Давиташвили Зурико 2 0.18
Степанов Данил 1 0.09
Ткачёв Сергей 1 0.09
Кангва Кингс 1 0.09
Новосельцев Иван 1 0.09
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0
Кангва Эванс 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терентьев Денис 2 0
Байрамян Хорен 2 0
Баштуш Бартоломеу 2 0
Калинин Игорь 2 0
Хаджикадунич Деннис 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Песьяков Сергей 1 0
Комличенко Николай 1 0
Соу Али 1 0
Осипенко Максим 1 0
Поярков Николай 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0
Лангович Андрей 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марков Евгений 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Смольников Игорь 3 0
Сокол Артём 1 1
Коченков Антон 2 0
Кангва Кингс 2 0
Костадинов Георги 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Беляев Максим 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Чаушич Горан 1 0
Радакович Урош 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Давиташвили Зурико 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
2
17%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
4
31%
3
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
5
42%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
18%
2
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
14%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
21%
3
21%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
5
36%
4
29%
76-90

Пропущено

24
20
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
13%
4
20%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
6
25%
5
25%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
5
21%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0
Крылья Советов - Ростов 4:2 Ростов - Краснодар 1:1 Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0 Ростов - Варда 1:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Партизан - Ростов 1:0 Ростов - Мура 4:0 Ростов - Динамо Загреб 1:2 Ростов - Фехервар 2:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0
Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1 Арсенал Тула - Карабах 1:0 Арсенал Тула - Спарта Прага 1:4 Арсенал Тула - Чукарички 1:3 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 2:4 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 2 2 23 - 14 23
2. Сочи Заявка 11 7 0 4 17 - 12 21
3. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
5. Локомотив Москва Заявка 11 4 6 1 15 - 10 18
6. Краснодар Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
7. Спартак Москва Заявка 11 5 2 4 13 - 10 17
8. Крылья Советов Заявка 11 5 1 5 14 - 13 16
9. Рубин Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
10. Нижний Новгород Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
11. Ахмат Заявка 11 4 0 7 11 - 18 12
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
13. Химки Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
14. Уфа Заявка 11 2 3 6 12 - 18 9
15. Ростов Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
16. Урал Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Краснодар Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
7. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
9. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
10. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
12. Ахмат Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
6. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
7. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
8. Ростов Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
10. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Ахмат Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Химки Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
15. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 9 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 7 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Зенит Дзюба Артём 5 0 3
5. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Ахмат Нижич Зоран 5 1
3. Зенит Кузяев Далер 5 1
4. Краснодар Черников Александр 5 1
5. Урал Бикфалви Эрик 4 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2021, осталось 2 дня 9 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Ростов 62.2% (23)
    X 21.6% (8)
    Арсенал Тула 16.2% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Арсенал Тула
    1.96
    3.76
    4.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ростов - Арсенал Тула онлайн


    Прогнозы на матч Ростов - Арсенал Тула

    Исход игры
    Ростов
    62.2% (23)
    Ничья
    21.6% (8)
    Арсенал Тула
    16.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (18)
    Меньше
    50% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (26)
    Нет
    27.78% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    32.4% (12)
    1:1 Ничья
    21.6% (8)
    1:0 Ростов
    21.6% (8)
    1:2 Арсенал Тула
    10.8% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    50 000 000 рублей от Winline
    Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
    1000 рублей для ставок АПЛ
    Фрибет для тебя!
    30 000 рублей бонусы!
    1500 рублей для новых игроков!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     