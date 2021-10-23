Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Серкль Брюгге
1:1
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Стандард
0:1
4' ГолБастьен Самюэль
15' Желтая карточкаАль-Дахиль Амин
1:1
16' ГолДаланн Йеспер
39' Желтая карточкаТапсоба Абдул
47' Желтая карточкаРафья Хамза
54' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
66' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
68' Желтая карточкаДрагус Денис
77' Желтая карточкаМиллан Алехандро
80' Желтая карточкаСике Уго
90' Желтая карточкаПавлович Дамьян
34
Сомерс
Тибо
10
Хотич
Дино
16
Бодар
Арно
2
Сике
Уго
14
Нкунку
Нильс
12
Рафья
Хамза
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
2 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нкунку НильсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Рафья ХамзаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Доннум АронНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
Ход матча
4'
0:1
15'
16'
1:1
39'
47'
66'
68'
77'
80'
90'
История личных встреч
Серкль Брюгге
Стандард
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
120%
60%
6 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
24 матча
16.7%
16.7%
66.6%
4 победы 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
12.5%
41.7%
45.8%
3 победы 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.25
|Деман Оливье
|3
|0.25
|Рубио Вальдо
|2
|0.17
|Витиньо Виктор II
|1
|0.08
|Хотич Дино
|1
|0.08
|Даланн Йеспер
|1
|0.08
|Ванхутт Шарль
|1
|0.08
|Сомерс Тибо
|1
|0.08
|Попович Борис
|1
|0.08
|Декостере Роббе
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|3
|0.25
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.17
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.17
|Тапсоба Абдул
|2
|0.17
|Николя Гавори
|1
|0.08
|Лайфис Константинос
|1
|0.08
|Бастьен Самюэль
|1
|0.08
|Мулека Джексон
|1
|0.08
|Доннум Арон
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уткус Эдгарас
|5
|0
|Лопес Леонардо
|4
|0
|Деман Оливье
|4
|0
|Даланн Йеспер
|3
|0
|Хотич Дино
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Миллан Алехандро
|2
|0
|David Sousa
|1
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Велковски Димитар
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Кануте Франк
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|Сомерс Тибо
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Сиссако Мусса
|3
|1
|Клаусс Жоао
|4
|0
|Сике Уго
|4
|0
|Амалла Селим
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Бастьен Самюэль
|2
|0
|Раскин Николас
|2
|0
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|Рафья Хамза
|2
|0
|Павлович Дамьян
|2
|0
|Фаи Коллинс
|0
|1
|Дюссенн Ноэ
|1
|0
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Лайфис Константинос
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Доннум Арон
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Нкунку Нильс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
2
25%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
2
22%
4
36%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
3
25%
4
33%
76-90
Пропущено
18
19
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
11%
4
21%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
3
17%
3
16%
46-60
3
17%
4
21%
61-75
5
28%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2
Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Дюнкерк - Серкль Брюгге 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Гент - Серкль Брюгге 1:0 Генк - Серкль Брюгге 2:0
Стандард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Синт-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1
Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Стандард - Антверпен 2:5 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 Стандард - Генк 1:1 Стандард - Ренн 3:3 Стандард - Мехелен 2:2 Ланс - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Рошфор 1:3 Стандард - Остенде 1:3 Гент - Стандард 2:0 Мехелен - Стандард 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|24 - 11
|22
|3.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|4.
|Эйпен
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|5.
|Шарлеруа
|12
|5
|5
|2
|22 - 14
|20
|6.
|Мехелен
|11
|6
|1
|4
|19 - 19
|19
|7.
|Генк
|11
|5
|2
|4
|21 - 17
|17
|8.
|Андерлехт
|11
|4
|5
|2
|21 - 14
|17
|9.
|Остенде
|11
|5
|2
|4
|16 - 19
|17
|10.
|Кортрейк
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|Синт-Трейден
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|12.
|Стандард
|12
|4
|3
|5
|13 - 20
|15
|13.
|Гент
|11
|4
|2
|5
|18 - 13
|14
|14.
|Серен Юнайтед
|12
|4
|0
|8
|16 - 24
|12
|15.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|3
|5
|17 - 24
|12
|16.
|АХ Лёвен
|11
|1
|7
|3
|11 - 19
|10
|17.
|Серкль Брюгге
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|2
|9
|7 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|2.
|Мехелен
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|3.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Остенде
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|7.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|8.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|9.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|10.
|Шарлеруа
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|11.
|Кортрейк
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Эйпен
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|13.
|АХ Лёвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|14.
|Стандард
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Синт-Трейден
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|17.
|Серкль Брюгге
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|3.
|Брюгге
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|4.
|Антверпен
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|8.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|10.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|11.
|Генк
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|12.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|13.
|Кортрейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Зульте-Варегем
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|15.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Гент
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|12
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|8
|0
|4
|4.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|8
|1
|0
|5.
|Остенде
|Гейе Махтар
|8
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Стандард
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|3.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|4.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|5.
|Серкль Брюгге
|Уткус Эдгарас
|5
|0