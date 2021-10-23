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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серкль Брюгге
1:1
Конец матча

Стадион:
Стандард
0'
0:1
4' Гол
Бастьен Самюэль
15' Желтая карточка
Аль-Дахиль Амин
1:1
16' Гол
Даланн Йеспер
39' Желтая карточка
Тапсоба Абдул
47' Желтая карточка
Рафья Хамза
54' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
66' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
68' Желтая карточка
Драгус Денис
77' Желтая карточка
Миллан Алехандро
80' Желтая карточка
Сике Уго
90' Желтая карточка
Павлович Дамьян
90'+5
1
Дидийон
Томас
34
Сомерс
Тибо
4
Даланн
Йеспер
3
David
Sousa
2
Витиньо
Виктор
II
22
Лопес
Леонардо
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
25
Коррин
Александр
10
Хотич
Дино
29
Миллан
Алехандро
11
Матондо
Рабби
16
Бодар
Арно
2
Сике
Уго
3
Аль-Дахиль
Амин
6
Дюссенн
Ноэ
14
Нкунку
Нильс
23
Тапсоба
Абдул
28
Бастьен
Самюэль
26
Раскин
Николас
12
Рафья
Хамза
9
Клаусс
Жоао
7
Драгус
Денис
Серкль Брюгге
3-4-1-2
Стандард
4-4-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Стандард

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

120%
60%
6 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

24 матча

16.7%
16.7%
66.6%
4 победы 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

12.5%
41.7%
45.8%
3 победы 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
3:2
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
4:0
КБ
1:0
ЛЖ
0:5
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
4:1
К
4:0
ПЛ
0:0
К
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллан Алехандро 3 (2) 0.25
Деман Оливье 3 0.25
Рубио Вальдо 2 0.17
Витиньо Виктор II 1 0.08
Хотич Дино 1 0.08
Даланн Йеспер 1 0.08
Ванхутт Шарль 1 0.08
Сомерс Тибо 1 0.08
Попович Борис 1 0.08
Декостере Роббе 0 0
Велковски Димитар 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 3 0.25
Амалла Селим 2 (1) 0.17
Клаусс Жоао 2 (1) 0.17
Тапсоба Абдул 2 0.17
Николя Гавори 1 0.08
Лайфис Константинос 1 0.08
Бастьен Самюэль 1 0.08
Мулека Джексон 1 0.08
Доннум Арон 0 0
Сике Уго 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уткус Эдгарас 5 0
Лопес Леонардо 4 0
Деман Оливье 4 0
Даланн Йеспер 3 0
Хотич Дино 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Миллан Алехандро 2 0
David Sousa 1 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Велковски Димитар 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Кануте Франк 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Денкей Кевин 1 0
Попович Борис 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Дахиль Амин 4 1
Сиссако Мусса 3 1
Клаусс Жоао 4 0
Сике Уго 4 0
Амалла Селим 3 0
Петерс Дауда 3 0
Бастьен Самюэль 2 0
Раскин Николас 2 0
Тапсоба Абдул 2 0
Рафья Хамза 2 0
Павлович Дамьян 2 0
Фаи Коллинс 0 1
Дюссенн Ноэ 1 0
Цимирот Гойко 1 0
Николя Гавори 1 0
Лайфис Константинос 1 0
Бодар Арно 1 0
Доннум Арон 1 0
Драгус Денис 1 0
Мулека Джексон 1 0
Нкунку Нильс 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
2
25%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
2
22%
4
36%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
3
25%
4
33%
76-90

Пропущено

18
19
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
11%
4
21%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
3
17%
3
16%
46-60
3
17%
4
21%
61-75
5
28%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2
Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Дюнкерк - Серкль Брюгге 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Гент - Серкль Брюгге 1:0 Генк - Серкль Брюгге 2:0
Стандард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Синт-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1
Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Стандард - Антверпен 2:5 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 Стандард - Генк 1:1 Стандард - Ренн 3:3 Стандард - Мехелен 2:2 Ланс - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Рошфор 1:3 Стандард - Остенде 1:3 Гент - Стандард 2:0 Мехелен - Стандард 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 11 6 4 1 20 - 13 22
2. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 24 - 11 22
3. Антверпен 11 6 2 3 21 - 15 20
4. Эйпен 11 6 2 3 21 - 14 20
5. Шарлеруа 12 5 5 2 22 - 14 20
6. Мехелен 11 6 1 4 19 - 19 19
7. Генк 11 5 2 4 21 - 17 17
8. Андерлехт 11 4 5 2 21 - 14 17
9. Остенде 11 5 2 4 16 - 19 17
10. Кортрейк 11 4 3 4 14 - 14 15
11. Синт-Трейден 11 4 3 4 12 - 14 15
12. Стандард 12 4 3 5 13 - 20 15
13. Гент 11 4 2 5 18 - 13 14
14. Серен Юнайтед 12 4 0 8 16 - 24 12
15. Зульте-Варегем 11 3 3 5 17 - 24 12
16. АХ Лёвен 11 1 7 3 11 - 19 10
17. Серкль Брюгге 12 2 3 7 14 - 19 9
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 2 9 7 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 6 4 1 1 16 - 7 13
2. Мехелен 5 4 0 1 12 - 7 12
3. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Антверпен 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Остенде 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
8. Серен Юнайтед 6 3 0 3 11 - 9 9
9. Андерлехт 5 2 2 1 13 - 7 8
10. Шарлеруа 6 2 2 2 8 - 6 8
11. Кортрейк 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Эйпен 5 2 1 2 7 - 7 7
13. АХ Лёвен 5 1 3 1 5 - 7 6
14. Стандард 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Зульте-Варегем 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Синт-Трейден 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Серкль Брюгге 6 0 2 4 4 - 10 2
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 0 6 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 6 4 1 1 14 - 7 13
2. Шарлеруа 6 3 3 0 14 - 8 12
3. Брюгге 5 3 1 1 8 - 7 10
4. Антверпен 6 3 1 2 12 - 9 10
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 1 1 11 - 5 10
6. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
7. Стандард 6 3 1 2 6 - 9 10
8. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Остенде 5 2 1 2 8 - 10 7
10. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
11. Генк 6 2 1 3 9 - 12 7
12. Мехелен 6 2 1 3 7 - 12 7
13. Кортрейк 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Зульте-Варегем 5 2 1 2 8 - 9 7
15. АХ Лёвен 6 0 4 2 6 - 12 4
16. Серен Юнайтед 6 1 0 5 5 - 15 3
17. Беерсхот-Вильрейк 5 0 2 3 7 - 13 2
18. Гент 5 0 1 4 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 12 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 8 0 4
4. Зульте-Варегем Воссен Йелле 8 1 0
5. Остенде Гейе Махтар 8 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Стандард Аль-Дахиль Амин 4 1
3. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
4. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
5. Серкль Брюгге Уткус Эдгарас 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Тапсоба Абдул получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Даланн Йеспер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Ameen Al Dakhil получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Бастьен Самюэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серкль Брюгге 1:1 Стандард онлайн




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