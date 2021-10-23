Словакия: Суперлига 2021-2022
Погронье
0:1
Первый тайм: 20'
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Спартак Трнава
0:1
12' ГолБоатенг Келвин
52
Adam
Pajer
77
Мазань
Петер
33
Лашик
Ричард
19
Ladji
Malle
31
Лачны
Милош
- Основной состав
- Вратарь
-
52 Adam PajerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мазань ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Лашик РичардПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ladji MalleНападающий
-
31 Лачны МилошНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
11 Mor Nguer
-
-
Главный тренер: Jan Kamenik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Худы ДенисВратарь
- Вратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
18 Ендрек ЛукашЗащитник
- Защитник
-
33 Власко ЯнПолузащитник
-
11 Иван АлексПолузащитник
- Нападающий
-
70 Zyen Jones
-
Главный тренер: Michal Gasparik
Ход матча
12'
0:1
История личных встреч
Погронье
Спартак Трнава
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лачны Милош
|4
|0.33
|Ladji Malle
|2
|0.17
|Загуменски Тимотей
|1
|0.08
|Бадоло Седрик
|1
|0.08
|Мазань Петер
|1 (1)
|0.08
|Да Силва Адлер
|0
|0
|Сцисляк Даниэль
|0
|0
|Благут Патрик
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ристовски Милан
|5
|0.45
|Кабрал Саймон
|3
|0.27
|Боатенг Келвин
|3
|0.27
|Твардзик Филип
|3 (3)
|0.27
|Прохазка Роман
|1
|0.09
|Трайковски Кирил
|1
|0.09
|Буката Мартин
|1
|0.09
|Саввидис Кириакос
|1
|0.09
|Бамиделе Юсуф
|0
|0
|Грич Якуб
|0
|0
|Чурма Матей
|0
|0
|Иван Алекс
|0
|0
Карточки
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шпирьяк Доминик
|4
|2
|Лачны Милош
|4
|0
|Чмовш Павел
|2
|0
|Мазань Петер
|2
|0
|Adam Pajer
|2
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Бадоло Седрик
|2
|0
|Коковас Стелиос
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Daniel Horak
|1
|0
|Marek Vybostok
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бамиделе Юсуф
|3
|0
|Твардзик Филип
|2
|0
|Буката Мартин
|2
|0
|Саввидис Кириакос
|2
|0
|Ристовски Милан
|2
|0
|Трайковски Кирил
|1
|0
|Власко Ян
|1
|0
|Микович Мартин
|1
|0
|Грич Якуб
|1
|0
|Энтони Изучукву
|1
|0
|Колесар Петер
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90
Забито
3
11
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
1
33%
2
18%
76-90
Пропущено
17
1
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
1
6%
1
100%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Забито
10
18
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
1
10%
3
17%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
3
30%
3
17%
61-75
1
10%
4
22%
76-90
Пропущено
25
4
11 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 3
2
8%
1
25%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
4
16%
1
25%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
6
24%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Погронье
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1
Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Сеница - Погронье 0:0 Погронье - Земплин 0:0 Середь - Погронье 0:1 Погронье - Нитра 0:0 Ружомберок - Погронье 1:0 Земплин - Погронье 1:2 Погронье - Петржалка 1:2 Погронье - Середь 1:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тренчин - Спартак Трнава 0:1 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Середь 2:0 Земплин - Спартак Трнава 1:2
Спартак Трнава - Жилина 1:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Спартак Трнава - Маккаби Тель-Авив 0:0 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Спартак Трнава - Моста 2:0 Моста - Спартак Трнава 3:2 ДАК - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|1:0
|11
|8
|2
|1
|19 - 4
|26
|2.
|Слован Братислава
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|3.
|Ружомберок
|1:0
|12
|5
|6
|1
|17 - 10
|21
|4.
|ДАК
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|5.
|Земплин
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|6.
|Тренчин
|0:0
|12
|3
|6
|3
|17 - 14
|15
|7.
|Жилина
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|8.
|Сеница
|0:1
|12
|3
|5
|4
|12 - 17
|14
|9.
|Середь
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|11
|3
|1
|7
|16 - 26
|10
|11.
|Злате Моравце
|0:0
|12
|1
|5
|6
|12 - 24
|8
|12.
|Погронье
|0:1
|12
|1
|3
|8
|10 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|Спартак Трнава
|1:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|3.
|Земплин
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|4.
|Середь
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|5.
|Ружомберок
|1:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|6.
|Татран Липтовски-Микулаш
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|7.
|Жилина
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|8.
|ДАК
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|9.
|Сеница
|0:1
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|10.
|Злате Моравце
|0:0
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|11.
|Тренчин
|0:0
|5
|1
|3
|1
|8 - 5
|6
|12.
|Погронье
|0:1
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|1:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|2.
|Ружомберок
|1:0
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|3.
|Слован Братислава
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|ДАК
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Тренчин
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|6.
|Жилина
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|7.
|Сеница
|0:1
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|8.
|Земплин
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|9.
|Середь
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
|11.
|Злате Моравце
|0:0
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|12.
|Погронье
|0:1
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеница
|Elvis Mashike Sukisa
|7
|2
|1
|2.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|5
|0
|2
|3.
|Спартак Трнава
|Ристовски Милан
|5
|0
|0
|4.
|Жилина
|Бичахчян Ваан
|4
|1
|4
|5.
|Слован Братислава
|Змрхаль Яромир
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|4
|2
|2.
|Середь
|Гаша Роман
|5
|0
|3.
|Земплин
|Alfonso Artabe
|5
|0
|4.
|Сеница
|Шимчак Милан
|3
|1
|5.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|3
|1