Словакия: Суперлига 2021-2022
Погронье
0:2
Конец матча
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Спартак Трнава
0:1
13' ГолБоатенг Келвин
0:2
31' ГолРистовски Милан
39' Желтая карточкаБадоло Седрик
45' Желтая карточкаБамиделе Юсуф
60' Желтая карточкаБуката Мартин
65' Желтая карточкаТумма Гергей
52
Adam
Pajer
77
Мазань
Петер
33
Лашик
Ричард
19
Ladji
Malle
31
Лачны
Милош
- Основной состав
- Вратарь
-
52 Adam PajerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мазань ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Лашик РичардПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ladji MalleНападающий
-
31 Лачны МилошНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
11 Mor Nguer
-
-
Главный тренер: Jan Kamenik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Худы ДенисВратарь
- Вратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
18 Ендрек ЛукашЗащитник
- Защитник
-
33 Власко ЯнПолузащитник
-
11 Иван АлексПолузащитник
- Нападающий
-
70 Zyen Jones
-
Главный тренер: Michal Gasparik
Ход матча
13'
0:1
31'
0:2
39'
45'
60'
65'
История личных встреч
Погронье
Спартак Трнава
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лачны Милош
|4
|0.33
|Ladji Malle
|2
|0.17
|Загуменски Тимотей
|1
|0.08
|Бадоло Седрик
|1
|0.08
|Мазань Петер
|1 (1)
|0.08
|Да Силва Адлер
|0
|0
|Сцисляк Даниэль
|0
|0
|Благут Патрик
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ристовски Милан
|6
|0.55
|Боатенг Келвин
|4
|0.36
|Кабрал Саймон
|3
|0.27
|Твардзик Филип
|3 (3)
|0.27
|Прохазка Роман
|1
|0.09
|Трайковски Кирил
|1
|0.09
|Буката Мартин
|1
|0.09
|Саввидис Кириакос
|1
|0.09
|Бамиделе Юсуф
|0
|0
|Грич Якуб
|0
|0
|Чурма Матей
|0
|0
|Иван Алекс
|0
|0
Карточки
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шпирьяк Доминик
|4
|2
|Лачны Милош
|4
|0
|Бадоло Седрик
|3
|0
|Чмовш Павел
|2
|0
|Мазань Петер
|2
|0
|Adam Pajer
|2
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Коковас Стелиос
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Daniel Horak
|1
|0
|Marek Vybostok
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бамиделе Юсуф
|4
|0
|Буката Мартин
|3
|0
|Твардзик Филип
|2
|0
|Саввидис Кириакос
|2
|0
|Ристовски Милан
|2
|0
|Трайковски Кирил
|1
|0
|Власко Ян
|1
|0
|Микович Мартин
|1
|0
|Грич Якуб
|1
|0
|Энтони Изучукву
|1
|0
|Колесар Петер
|1
|0
|Тумма Гергей
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
14%
3
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
67%
76-90
Забито
3
11
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
1
33%
2
18%
76-90
Пропущено
17
1
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
1
6%
1
100%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Забито
10
20
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
1
10%
4
20%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
1
10%
5
25%
31-45
3
30%
2
10%
46-60
3
30%
3
15%
61-75
1
10%
4
20%
76-90
Пропущено
27
4
13 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 3
3
11%
1
25%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
6
22%
0
0%
31-45
4
15%
1
25%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
6
22%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Погронье
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1
Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Сеница - Погронье 0:0 Погронье - Земплин 0:0 Середь - Погронье 0:1 Погронье - Нитра 0:0 Ружомберок - Погронье 1:0 Земплин - Погронье 1:2 Погронье - Петржалка 1:2 Погронье - Середь 1:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тренчин - Спартак Трнава 0:1 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Середь 2:0 Земплин - Спартак Трнава 1:2
Спартак Трнава - Жилина 1:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Спартак Трнава - Маккаби Тель-Авив 0:0 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Спартак Трнава - Моста 2:0 Моста - Спартак Трнава 3:2 ДАК - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|11
|8
|2
|1
|20 - 4
|26
|2.
|Слован Братислава
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|3.
|Ружомберок
|12
|5
|6
|1
|18 - 10
|21
|4.
|ДАК
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|5.
|Тренчин
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|6.
|Земплин
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|7.
|Жилина
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|8.
|Сеница
|12
|3
|5
|4
|12 - 18
|14
|9.
|Середь
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|11
|3
|1
|7
|16 - 26
|10
|11.
|Злате Моравце
|12
|1
|4
|7
|12 - 25
|7
|12.
|Погронье
|12
|1
|3
|8
|10 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|Спартак Трнава
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|3.
|Земплин
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|4.
|Середь
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|5.
|Ружомберок
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|6.
|Татран Липтовски-Микулаш
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|7.
|Жилина
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|8.
|ДАК
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|9.
|Сеница
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|10.
|Злате Моравце
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Тренчин
|5
|1
|3
|1
|8 - 5
|6
|12.
|Погронье
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|2.
|Ружомберок
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|3.
|Тренчин
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|4.
|Слован Братислава
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|ДАК
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Жилина
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|7.
|Сеница
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|8.
|Земплин
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|9.
|Середь
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
|11.
|Злате Моравце
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|12.
|Погронье
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеница
|Elvis Mashike Sukisa
|7
|2
|1
|2.
|Спартак Трнава
|Ристовски Милан
|6
|0
|0
|3.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|5
|0
|3
|4.
|Жилина
|Бичахчян Ваан
|4
|1
|4
|5.
|Ружомберок
|Регали Мартин
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|4
|2
|2.
|Злате Моравце
|Чонка Матуш
|5
|0
|3.
|Середь
|Гаша Роман
|5
|0
|4.
|Земплин
|Alfonso Artabe
|5
|0
|5.
|Сеница
|Шимчак Милан
|3
|1