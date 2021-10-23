  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2021-2022

Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Погронье
0:2
Конец матча

Стадион:
Спартак Трнава
0'
0:1
13' Гол
Боатенг Келвин
0:2
31' Гол
Ристовски Милан
39' Желтая карточка
Бадоло Седрик
45' Желтая карточка
Бамиделе Юсуф
60' Желтая карточка
Буката Мартин
65' Желтая карточка
Тумма Гергей
90'+3
17
Грдличка
Либор
52
Adam
Pajer
6
Andrej
Strba
5
Коковас
Стелиос
77
Мазань
Петер
27
Адамец
Мартин
33
Лашик
Ричард
18
Благут
Патрик
19
Ladji
Malle
31
Лачны
Милош
10
Бадоло
Седрик
71
Такач
Доминик
37
Шкртел
Мартин
3
Тумма
Гергей
26
Коша
Себастьян
79
Кабрал
Саймон
28
Буката
Мартин
88
Саввидис
Кириакос
8
Грич
Якуб
25
Бамиделе
Юсуф
7
Ристовски
Милан
14
Боатенг
Келвин
Погронье
3-4-3
Спартак Трнава
3-5-2

История личных встреч

Погронье
Спартак Трнава

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:0
С
3:3
С
1:1
С
3:2
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лачны Милош 4 0.33
Ladji Malle 2 0.17
Загуменски Тимотей 1 0.08
Бадоло Седрик 1 0.08
Мазань Петер 1 (1) 0.08
Да Силва Адлер 0 0
Сцисляк Даниэль 0 0
Благут Патрик 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ристовски Милан 6 0.55
Боатенг Келвин 4 0.36
Кабрал Саймон 3 0.27
Твардзик Филип 3 (3) 0.27
Прохазка Роман 1 0.09
Трайковски Кирил 1 0.09
Буката Мартин 1 0.09
Саввидис Кириакос 1 0.09
Бамиделе Юсуф 0 0
Грич Якуб 0 0
Чурма Матей 0 0
Иван Алекс 0 0

Карточки

Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шпирьяк Доминик 4 2
Лачны Милош 4 0
Бадоло Седрик 3 0
Чмовш Павел 2 0
Мазань Петер 2 0
Adam Pajer 2 0
Благут Патрик 2 0
Коковас Стелиос 1 0
Палюшек Александр 1 0
Daniel Horak 1 0
Marek Vybostok 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бамиделе Юсуф 4 0
Буката Мартин 3 0
Твардзик Филип 2 0
Саввидис Кириакос 2 0
Ристовски Милан 2 0
Трайковски Кирил 1 0
Власко Ян 1 0
Микович Мартин 1 0
Грич Якуб 1 0
Энтони Изучукву 1 0
Колесар Петер 1 0
Тумма Гергей 1 0
Коша Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
14%
3
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
67%
76-90

Забито

3
11
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Пропущено

17
1
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
1
6%
1
100%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Забито

10
20
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
1
10%
4
20%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
1
10%
5
25%
31-45
3
30%
2
10%
46-60
3
30%
3
15%
61-75
1
10%
4
20%
76-90

Пропущено

27
4
13 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 3
3
11%
1
25%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
6
22%
0
0%
31-45
4
15%
1
25%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
6
22%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Погронье
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1
Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Сеница - Погронье 0:0 Погронье - Земплин 0:0 Середь - Погронье 0:1 Погронье - Нитра 0:0 Ружомберок - Погронье 1:0 Земплин - Погронье 1:2 Погронье - Петржалка 1:2 Погронье - Середь 1:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тренчин - Спартак Трнава 0:1 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Середь 2:0 Земплин - Спартак Трнава 1:2
Спартак Трнава - Жилина 1:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Спартак Трнава - Маккаби Тель-Авив 0:0 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Спартак Трнава - Моста 2:0 Моста - Спартак Трнава 3:2 ДАК - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 11 8 2 1 20 - 4 26
2. Слован Братислава 10 7 2 1 25 - 8 23
3. Ружомберок 12 5 6 1 18 - 10 21
4. ДАК 11 5 3 3 18 - 15 18
5. Тренчин 12 4 5 3 18 - 14 17
6. Земплин 11 5 2 4 14 - 13 17
7. Жилина 12 4 3 5 16 - 15 15
8. Сеница 12 3 5 4 12 - 18 14
9. Середь 12 3 4 5 11 - 15 13
10. Татран Липтовски-Микулаш 11 3 1 7 16 - 26 10
11. Злате Моравце 12 1 4 7 12 - 25 7
12. Погронье 12 1 3 8 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 4 1 0 16 - 5 13
2. Спартак Трнава 5 4 1 0 11 - 1 13
3. Земплин 6 4 0 2 11 - 7 12
4. Середь 7 3 1 3 8 - 7 10
5. Ружомберок 6 2 3 1 6 - 3 9
6. Татран Липтовски-Микулаш 5 3 0 2 11 - 9 9
7. Жилина 6 3 0 3 10 - 8 9
8. ДАК 5 2 2 1 9 - 8 8
9. Сеница 6 2 2 2 5 - 8 8
10. Злате Моравце 7 1 4 2 8 - 9 7
11. Тренчин 5 1 3 1 8 - 5 6
12. Погронье 6 1 3 2 7 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 6 4 1 1 9 - 3 13
2. Ружомберок 6 3 3 0 12 - 7 12
3. Тренчин 7 3 2 2 10 - 9 11
4. Слован Братислава 5 3 1 1 9 - 3 10
5. ДАК 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Жилина 6 1 3 2 6 - 7 6
7. Сеница 6 1 3 2 7 - 10 6
8. Земплин 5 1 2 2 3 - 6 5
9. Середь 5 0 3 2 3 - 8 3
10. Татран Липтовски-Микулаш 6 0 1 5 5 - 17 1
11. Злате Моравце 5 0 0 5 4 - 16 0
12. Погронье 6 0 0 6 3 - 17 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеница Elvis Mashike Sukisa 7 2 1
2. Спартак Трнава Ристовски Милан 6 0 0
3. Тренчин Кадак Якуб 5 0 3
4. Жилина Бичахчян Ваан 4 1 4
5. Ружомберок Регали Мартин 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Шпирьяк Доминик 4 2
2. Злате Моравце Чонка Матуш 5 0
3. Середь Гаша Роман 5 0
4. Земплин Alfonso Artabe 5 0
5. Сеница Шимчак Милан 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Yusuf Bamidele получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Cedric Badolo получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Ристовски Милан бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Боатенг Келвин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Погронье 0:2 Спартак Трнава онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 