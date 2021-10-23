Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Эйпен
0:2
Второй тайм: 73'
Стадион: Kehrwegstadion
Унион Сент-Жиллуаз
0:1
7' ПенальтиDeniz Undav
21' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
23' Желтая карточкаНиукоп Барт
0:2
29' ГолТеума Тедди
68' Желтая карточкаDeniz Undav
28
Эрис
Жонатан
29
Нуху
Айзек
26
Колс
Йенс
39
Каембе
Эдо
32
Бек
Андреас
49
Морис
Антони
18
Митома
Каору
17
Теума
Тедди
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Нуху АйзекПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
32 Бек АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
-
13 Кейта СибириПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Митома КаоруПолузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Нападающий
-
24 Ilyes Ziani
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
Ход матча
7'
0:1
23'
29'
0:2
68'
История личных встреч
Эйпен
Унион Сент-Жиллуаз
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|4 (1)
|0.33
|Каембе Эдо
|3
|0.25
|Агбаду Эммануэль
|3
|0.25
|Нгой Жульен
|2
|0.17
|Эрис Жонатан
|2
|0.17
|Петерс Стеф
|1
|0.08
|Бек Андреас
|1
|0.08
|Ламбер Борис
|1
|0.08
|Н'Дри Конан
|1
|0.08
|Колс Йенс
|1
|0.08
|Эмбало Карлос
|1
|0.08
|Коне Мамаду
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Deniz Undav
|8 (1)
|0.67
|Ванзейр Данте
|8
|0.67
|Митома Каору
|3
|0.25
|Loic Lapoussin
|2
|0.17
|Senne Lynen
|1
|0.08
|Casper Nielsen2
|1
|0.08
|Теума Тедди
|1
|0.08
|Амани Жан
|1
|0.08
|Matthew Sorinola
|1
|0.08
|Багер Йонас
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|Превляк Смаил
|4
|0
|Нуху Айзек
|4
|0
|Бек Андреас
|3
|0
|Петерс Стеф
|3
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Амат Хорди
|1
|1
|Деом Жером
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Н'Дри Конан
|2
|0
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Колс Йенс
|1
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|3
|0
|Siebe van der Heyden
|3
|0
|Ismael Kandouss
|3
|0
|Амани Жан
|1
|1
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Loic Lapoussin
|2
|0
|Matthew Sorinola
|2
|0
|Багер Йонас
|0
|1
|Марк Дамьен
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Casper Nielsen2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
2
33%
3
27%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
14
13
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
3
21%
4
31%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
6
43%
3
23%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
3
50%
76-90
Забито
20
24
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
1
5%
3
13%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
3
15%
7
29%
29%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
8
40%
6
25%
76-90
Пропущено
15
11
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
3
27%
31-45
4
27%
1
9%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
3
20%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2
Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Моленбек - Эйпен 0:1 Генк - Эйпен 2:0 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Шарлеруа - Эйпен 2:3 Эйпен - Стандард 0:4 Зульте-Варегем - Эйпен 2:1 Эйпен - Кортрейк 2:0 Эйпен - Стандард 0:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1
Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 6:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Хейст - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Темпо Оверейсе - Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 2:2 Брюгге-2 - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ломмель - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:0
|12
|8
|1
|3
|26 - 11
|25
|2.
|Брюгге
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|3.
|Эйпен
|0:2
|12
|6
|2
|4
|21 - 16
|20
|4.
|Мехелен
|12
|6
|2
|4
|21 - 21
|20
|5.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|6.
|Шарлеруа
|12
|5
|5
|2
|22 - 14
|20
|7.
|Кортрейк
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|8.
|Андерлехт
|11
|4
|5
|2
|21 - 14
|17
|9.
|Остенде
|12
|5
|2
|5
|16 - 20
|17
|10.
|Генк
|11
|5
|2
|4
|21 - 17
|17
|11.
|Синт-Трейден
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|12.
|Стандард
|12
|4
|3
|5
|13 - 20
|15
|13.
|Гент
|11
|4
|2
|5
|18 - 13
|14
|14.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|19 - 26
|13
|15.
|Серен Юнайтед
|12
|4
|0
|8
|16 - 24
|12
|16.
|АХ Лёвен
|11
|1
|7
|3
|11 - 19
|10
|17.
|Серкль Брюгге
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|2
|9
|7 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|2.
|Мехелен
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|3.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:0
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Кортрейк
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Остенде
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|9.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|10.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|11.
|Шарлеруа
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|12.
|Эйпен
|0:2
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|АХ Лёвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|14.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|15.
|Синт-Трейден
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Стандард
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|17.
|Серкль Брюгге
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:0
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|2.
|Эйпен
|0:2
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|5.
|Брюгге
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|6.
|Антверпен
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|8.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|10.
|Остенде
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|11.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|12.
|Генк
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|13.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|Кортрейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Гент
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|12
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|8
|1
|6
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|8
|0
|4
|5.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|8
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Стандард
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|3.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|4.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|5.
|Кортрейк
|Палаверса Анте
|5
|0