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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Эйпен
0:2
Второй тайм: 73'

Стадион:
Унион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
7' Пенальти
Deniz Undav
21' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
23' Желтая карточка
Ниукоп Барт
0:2
29' Гол
Теума Тедди
68' Желтая карточка
Deniz Undav
73'
30
Химмельман
Робин
28
Эрис
Жонатан
22
Агбаду
Эммануэль
5
Амат
Хорди
29
Нуху
Айзек
8
Петерс
Стеф
26
Колс
Йенс
39
Каембе
Эдо
32
Бек
Андреас
9
Превляк
Смаил
7
Нгой
Жульен
49
Морис
Антони
59
Ismael
Kandouss
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Siebe
van
der
Heyden
2
Ниукоп
Барт
94
Loic
Lapoussin
6
Casper
Nielsen2
18
Митома
Каору
17
Теума
Тедди
13
Ванзейр
Данте
9
Deniz
Undav
Эйпен
3-5-2
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-1-2

История личных встреч

Эйпен
Унион Сент-Жиллуаз

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
0:2
ТМК
2:1
ВД
0:0
ВД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 4 (1) 0.33
Каембе Эдо 3 0.25
Агбаду Эммануэль 3 0.25
Нгой Жульен 2 0.17
Эрис Жонатан 2 0.17
Петерс Стеф 1 0.08
Бек Андреас 1 0.08
Ламбер Борис 1 0.08
Н'Дри Конан 1 0.08
Колс Йенс 1 0.08
Эмбало Карлос 1 0.08
Коне Мамаду 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Deniz Undav 8 (1) 0.67
Ванзейр Данте 8 0.67
Митома Каору 3 0.25
Loic Lapoussin 2 0.17
Senne Lynen 1 0.08
Casper Nielsen2 1 0.08
Теума Тедди 1 0.08
Амани Жан 1 0.08
Matthew Sorinola 1 0.08
Багер Йонас 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агбаду Эммануэль 5 0
Превляк Смаил 4 0
Нуху Айзек 4 0
Бек Андреас 3 0
Петерс Стеф 3 0
Ламбер Борис 3 0
Амат Хорди 1 1
Деом Жером 2 0
Каембе Эдо 2 0
Н'Дри Конан 2 0
Эрис Жонатан 1 0
Колс Йенс 1 0
Коне Мамаду 1 0
Химмельман Робин 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Роча Леонардо 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 3 0
Siebe van der Heyden 3 0
Ismael Kandouss 3 0
Амани Жан 1 1
Авенатти Фелипе 2 0
Бёрджесс Кристиан 2 0
Теума Тедди 2 0
Loic Lapoussin 2 0
Matthew Sorinola 2 0
Багер Йонас 0 1
Марк Дамьен 1 0
Франсуа Гийом 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Casper Nielsen2 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

14
13
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
3
21%
4
31%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
6
43%
3
23%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
3
50%
76-90

Забито

20
24
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
1
5%
3
13%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
3
15%
7
29%
29%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
8
40%
6
25%
76-90

Пропущено

15
11
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
3
27%
31-45
4
27%
1
9%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
3
20%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2
Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Моленбек - Эйпен 0:1 Генк - Эйпен 2:0 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Шарлеруа - Эйпен 2:3 Эйпен - Стандард 0:4 Зульте-Варегем - Эйпен 2:1 Эйпен - Кортрейк 2:0 Эйпен - Стандард 0:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1
Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 6:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Хейст - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Темпо Оверейсе - Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 2:2 Брюгге-2 - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ломмель - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 2:0 12 8 1 3 26 - 11 25
2. Брюгге 11 6 4 1 20 - 13 22
3. Эйпен 0:2 12 6 2 4 21 - 16 20
4. Мехелен 12 6 2 4 21 - 21 20
5. Антверпен 11 6 2 3 21 - 15 20
6. Шарлеруа 12 5 5 2 22 - 14 20
7. Кортрейк 12 5 3 4 15 - 14 18
8. Андерлехт 11 4 5 2 21 - 14 17
9. Остенде 12 5 2 5 16 - 20 17
10. Генк 11 5 2 4 21 - 17 17
11. Синт-Трейден 11 4 3 4 12 - 14 15
12. Стандард 12 4 3 5 13 - 20 15
13. Гент 11 4 2 5 18 - 13 14
14. Зульте-Варегем 12 3 4 5 19 - 26 13
15. Серен Юнайтед 12 4 0 8 16 - 24 12
16. АХ Лёвен 11 1 7 3 11 - 19 10
17. Серкль Брюгге 12 2 3 7 14 - 19 9
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 2 9 7 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 6 4 1 1 16 - 7 13
2. Мехелен 6 4 1 1 14 - 9 13
3. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Унион Сент-Жиллуаз 2:0 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Кортрейк 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Антверпен 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Остенде 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
9. Серен Юнайтед 6 3 0 3 11 - 9 9
10. Андерлехт 5 2 2 1 13 - 7 8
11. Шарлеруа 6 2 2 2 8 - 6 8
12. Эйпен 0:2 6 2 1 3 7 - 9 7
13. АХ Лёвен 5 1 3 1 5 - 7 6
14. Зульте-Варегем 6 1 2 3 9 - 15 5
15. Синт-Трейден 6 1 2 3 7 - 11 5
16. Стандард 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Серкль Брюгге 6 0 2 4 4 - 10 2
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 0 6 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 2:0 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Эйпен 0:2 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Шарлеруа 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
5. Брюгге 5 3 1 1 8 - 7 10
6. Антверпен 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Стандард 6 3 1 2 6 - 9 10
8. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Зульте-Варегем 6 2 2 2 10 - 11 8
10. Остенде 6 2 1 3 8 - 11 7
11. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
12. Генк 6 2 1 3 9 - 12 7
13. Мехелен 6 2 1 3 7 - 12 7
14. Кортрейк 6 2 1 3 6 - 8 7
15. АХ Лёвен 6 0 4 2 6 - 12 4
16. Серен Юнайтед 6 1 0 5 5 - 15 3
17. Беерсхот-Вильрейк 5 0 2 3 7 - 13 2
18. Гент 5 0 1 4 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 12 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 8 1 6
4. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 8 0 4
5. Зульте-Варегем Воссен Йелле 8 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Стандард Аль-Дахиль Амин 4 1
3. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
4. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
5. Кортрейк Палаверса Анте 5 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
4.54
4.06
1.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз онлайн




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