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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лехия Гданьск
1:1
Второй тайм: 58'

Стадион:
Гурник Забже
0'
1:0
10' Гол
Зволински Лукаш
22' Желтая карточка
Kacper Sezonienko
34' Желтая карточка
Висневски Пшемыслав
1:1
42' Гол
Новак Бартош
58'
12
Куцяк
Душан
17
Жуковски
Матеуш
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
8
Крюэзиу
Эгзон
7
Гаёс
Мацей
99
Дурмуш
Илкай
28
Пайшау
Флавиу
79
Kacper
Sezonienko
9
Зволински
Лукаш
99
Сандомерски
Гжегож
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
27
Гришкевич
Адриан
96
Дадок
Роберт
8
Манне
Аласана
6
Кубица
Кшиштоф
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
10
Подольски
Лукас
9
Хименес
Хесус
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Гурник Забже
3-4-2-1

История личных встреч

Лехия Гданьск
Гурник Забже

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

24 матча

41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
54.2%
12.5%
8 побед 13 ничьих 3 победы

История матчей

Э
2:0
Э
3:0
Э
2:2
Э
1:1
К
1:2
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
EFR
0:1
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
5:1
OE
2:0
OE
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 6 0.5
Пайшау Флавиу 3 0.25
Гаёс Мацей 3 0.25
Кубицки Ярослав 2 0.17
Жуковски Матеуш 2 0.17
Конрадо 1 0.08
Дурмуш Илкай 1 0.08
Kacper Sezonienko 1 0.08
Маковский Томаш 1 0.08
Сисей Йозеф 0 0
Малоча Марио 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Мусолитин Николай 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 6 (1) 0.55
Кубица Кшиштоф 3 0.27
Новак Бартош 2 0.18
Кравчик Пётр 2 0.18
Яницки Рафал 1 0.09
Янжа Эрик 0 0
Манне Аласана 0 0
Подольски Лукас 0 0
Дадок Роберт 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубицки Ярослав 4 0
Kacper Sezonienko 4 0
Малоча Марио 3 0
Конрадо 3 0
Налепа Михал 3 0
Куцяк Душан 2 0
Гаёс Мацей 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Пайшау Флавиу 1 0
Зволински Лукаш 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гришкевич Адриан 4 0
Янжа Эрик 3 0
Подольски Лукас 2 0
Яницки Рафал 2 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Холевяк Матеуш 1 0
Баинович Филип 1 0
Дадок Роберт 1 0
Манне Аласана 1 0
Кубица Кшиштоф 1 0
Adrian Dziedzic 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
3
38%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

19
13
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
11%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
5
26%
3
23%
31-45
5
26%
2
15%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
3
16%
2
15%
76-90

Пропущено

10
15
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
4
40%
5
33%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0
Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Легия 0:1 Лех - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Пяст 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 1:0
Гурник Забже
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0
Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Шлёнск 1:1 Пяст - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:2 Ракув - Гурник Забже 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 12 8 3 1 27 - 7 27
2. Ракув 11 7 3 1 24 - 16 24
3. Лехия Гданьск 1:1 12 6 5 1 21 - 10 23
4. Погонь Щецин 11 5 4 2 16 - 9 19
5. Шлёнск 11 4 5 2 15 - 14 17
6. Краковия 11 4 4 3 18 - 18 16
7. Радомьяк Радом 12 3 7 2 15 - 12 16
8. Ягеллония 11 4 4 3 12 - 12 16
9. Сталь Мелец 11 4 3 4 15 - 18 15
10. Заглембе Любин 10 5 0 5 13 - 17 15
11. Пяст 11 4 2 5 14 - 15 14
12. Висла Краков 11 4 2 5 14 - 16 14
13. Гурник Забже 1:1 11 4 2 5 14 - 16 14
14. Висла Плоцк 12 4 1 7 19 - 21 13
15. Легия 9 3 0 6 10 - 13 9
16. Брук-Бет Термалица 11 1 4 6 12 - 18 7
17. Варта Познань 11 1 4 6 8 - 15 7
18. Гурник Ленчна 12 1 3 8 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Лехия Гданьск 1:1 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Висла Плоцк 5 4 1 0 10 - 1 13
4. Погонь Щецин 5 4 1 0 12 - 3 13
5. Сталь Мелец 6 4 0 2 9 - 8 12
6. Радомьяк Радом 6 3 3 0 10 - 5 12
7. Ягеллония 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Шлёнск 6 2 3 1 8 - 6 9
9. Заглембе Любин 5 3 0 2 8 - 6 9
10. Гурник Забже 1:1 6 3 0 3 7 - 7 9
11. Ракув 4 2 2 0 10 - 6 8
12. Краковия 5 2 2 1 10 - 8 8
13. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
14. Висла Краков 5 2 1 2 7 - 5 7
15. Легия 4 2 0 2 6 - 5 6
16. Брук-Бет Термалица 6 1 2 3 8 - 11 5
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 14 - 10 16
2. Лех 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Лехия Гданьск 1:1 6 2 3 1 10 - 6 9
4. Шлёнск 5 2 2 1 7 - 8 8
5. Краковия 6 2 2 2 8 - 10 8
6. Пяст 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 11 7
8. Заглембе Любин 5 2 0 3 5 - 11 6
9. Погонь Щецин 6 1 3 2 4 - 6 6
10. Гурник Забже 1:1 5 1 2 2 7 - 9 5
11. Радомьяк Радом 6 0 4 2 5 - 7 4
12. Ягеллония 4 1 1 2 3 - 6 4
13. Варта Познань 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Легия 5 1 0 4 4 - 8 3
15. Сталь Мелец 5 0 3 2 6 - 10 3
16. Брук-Бет Термалица 5 0 2 3 4 - 7 2
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 8 1 1
2. Ракув Иви Лопес 7 3 4
3. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
4. Гурник Забже Хименес Хесус 6 1 2
5. Лехия Гданьск Зволински Лукаш 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Висла Плоцк Жезничак Якуб 4 1
3. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
4. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
5. Лех Дуглас Барри 4 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Новак Бартош бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Висневски Пшемыслав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Kacper Sezonienko получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Зволински Лукаш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Гурник Забже
2.47
3.58
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже онлайн




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