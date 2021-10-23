Польша: Экстракласса 2021-2022
Лехия Гданьск
1:1
Второй тайм: 58'
Стадион: Энерга Гданьск
Гурник Забже
1:0
10' ГолЗволински Лукаш
22' Желтая карточкаKacper Sezonienko
34' Желтая карточкаВисневски Пшемыслав
1:1
42' ГолНовак Бартош
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
99
Дурмуш
Илкай
26
Яницки
Рафал
96
Дадок
Роберт
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
Ход матча
10'
1:0
42'
1:1
История личных встреч
Лехия Гданьск
Гурник Забже
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
24 матча
41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
54.2%
12.5%
8 побед 13 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|6
|0.5
|Пайшау Флавиу
|3
|0.25
|Гаёс Мацей
|3
|0.25
|Кубицки Ярослав
|2
|0.17
|Жуковски Матеуш
|2
|0.17
|Конрадо
|1
|0.08
|Дурмуш Илкай
|1
|0.08
|Kacper Sezonienko
|1
|0.08
|Маковский Томаш
|1
|0.08
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Малоча Марио
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|6 (1)
|0.55
|Кубица Кшиштоф
|3
|0.27
|Новак Бартош
|2
|0.18
|Кравчик Пётр
|2
|0.18
|Яницки Рафал
|1
|0.09
|Янжа Эрик
|0
|0
|Манне Аласана
|0
|0
|Подольски Лукас
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|4
|0
|Kacper Sezonienko
|4
|0
|Малоча Марио
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Налепа Михал
|3
|0
|Куцяк Душан
|2
|0
|Гаёс Мацей
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Зволински Лукаш
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|4
|0
|Янжа Эрик
|3
|0
|Подольски Лукас
|2
|0
|Яницки Рафал
|2
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Баинович Филип
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Кубица Кшиштоф
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
3
38%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
19
13
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
11%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
5
26%
3
23%
31-45
5
26%
2
15%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
3
16%
2
15%
76-90
Пропущено
10
15
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
4
40%
5
33%
61-75
2
20%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0
Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Легия 0:1 Лех - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Пяст 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 1:0
Гурник Забже
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0
Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Шлёнск 1:1 Пяст - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:2 Ракув - Гурник Забже 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|12
|8
|3
|1
|27 - 7
|27
|2.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|3.
|Лехия Гданьск
|1:1
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|4.
|Погонь Щецин
|11
|5
|4
|2
|16 - 9
|19
|5.
|Шлёнск
|11
|4
|5
|2
|15 - 14
|17
|6.
|Краковия
|11
|4
|4
|3
|18 - 18
|16
|7.
|Радомьяк Радом
|12
|3
|7
|2
|15 - 12
|16
|8.
|Ягеллония
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|9.
|Сталь Мелец
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|10.
|Заглембе Любин
|10
|5
|0
|5
|13 - 17
|15
|11.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|12.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|13.
|Гурник Забже
|1:1
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|14.
|Висла Плоцк
|12
|4
|1
|7
|19 - 21
|13
|15.
|Легия
|9
|3
|0
|6
|10 - 13
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|4
|6
|12 - 18
|7
|17.
|Варта Познань
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|12
|1
|3
|8
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|1:1
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|4.
|Погонь Щецин
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|5.
|Сталь Мелец
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|7.
|Ягеллония
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|10.
|Гурник Забже
|1:1
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|11.
|Ракув
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|12.
|Краковия
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|13.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|14.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|15.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Лех
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Лехия Гданьск
|1:1
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|4.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|Заглембе Любин
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|9.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Гурник Забже
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|11.
|Радомьяк Радом
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|14.
|Легия
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|15.
|Сталь Мелец
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|8
|1
|1
|2.
|Ракув
|Иви Лопес
|7
|3
|4
|3.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|4.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|6
|1
|2
|5.
|Лехия Гданьск
|Зволински Лукаш
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Висла Плоцк
|Жезничак Якуб
|4
|1
|3.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|4.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|5.
|Лех
|Дуглас Барри
|4
|0