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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Сеница
0:2
Конец матча

Стадион:
Ружомберок
0'
8' Красная карточка
David Gac
0:1
9' Гол
Масло Ян
59' Желтая карточка
Костадинов Тихомир
61' Желтая карточка
Milan Jurdik
0:2
82' Гол
Мадленяк Матей
90'+4
1
Равас
Генрих
23
Твардек
Кристофер
3
David
Gac
4
Павлик
Петр
2
Шимчак
Милан
10
Дуда
Доминик
16
Milan
Jurdik
7
Шумбера
Шимон
6
Оршула
Филип
17
Маулана
Эги
27
Elvis
Mashike
Sukisa
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
5
Мрва
Марио
13
Мадленяк
Матей
18
Бодя
Мартин
8
Такач
Далибор
11
Кочан
Матей
9
Регали
Мартин
20
Костадинов
Тихомир
15
Герец
Штефан
Сеница
4-3-2-1
Ружомберок
4-4-1-1

История личных встреч

Сеница
Ружомберок

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
75%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

29 матчей

27.6%
31%
41.4%
8 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.2%
48.3%
34.5%
5 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:0
СГБ
1:1
СГБ
0:1
С
2:3
С
1:2
С
2:2
К
1:1
С
2:2
С
1:1
С
4:0
С
0:3
С
4:0
С
1:2
С
2:1
С
1:1
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
4:2
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
0:3
С
0:2
С
2:0
CL
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сеница
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elvis Mashike Sukisa 7 (2) 0.58
Шумбера Шимон 2 0.17
Ниархос Иоаннис 1 0.08
Павлик Петр 1 0.08
Маулана Эги 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 4 0.33
Кочан Матей 3 (2) 0.25
Масло Ян 3 0.25
Бренкус Адам 3 (1) 0.25
Костадинов Тихомир 1 0.08
Такач Далибор 1 0.08
Мадленяк Матей 1 0.08
Допатер Михал 1 0.08
Герец Штефан 0 0
Рымаренко Мартин 0 0

Карточки

Сеница
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимчак Милан 3 1
Tomas Egert 2 1
David Gac 2 1
Шумбера Шимон 3 0
Кучера Лукаш 2 0
Дуда Доминик 2 0
Gabriel Halabrin 2 0
Пирошка Юрай 0 1
Milan Jurdik 1 0
Павлик Петр 1 0
Машулович Даниэль 1 0
Elvis Mashike Sukisa 1 0
Свобода Вацлав 1 0
Равас Генрих 1 0
Бухель Якуб 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Регали Мартин 4 0
Костадинов Тихомир 2 0
Крайчирик Иван 2 0
Мадленяк Матей 2 0
Oliver Luteran 2 0
Кочан Матей 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Жигмунд Марек 1 0
Танцик Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
11
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
4
80%
1
9%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
18%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
45%
1
33%
76-90

Забито

11
17
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
2
18%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
9%
4
24%
61-75
6
55%
2
12%
76-90

Пропущено

19
11
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
4
21%
1
9%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
2
11%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
8
42%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сеница
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сеница - Земплин 1:1 Середь - Сеница 2:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Тренчин - Сеница 3:3
Сеница - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 1:2 Жилина - Сеница 3:0 Сеница - ДАК 1:1 Злате Моравце - Сеница 1:1 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Ружомберок - Сеница 0:0 Середь - Сеница 4:1 Сеница - Погронье 0:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Сеница - Нитра 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Нитра - Сеница 0:3 Сеница - Ружомберок 0:1 Земплин - Сеница 1:0 Сеница - Середь 1:0
Ружомберок
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0
Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Тренчин - Ружомберок 1:1 Середь - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Сеница 0:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Нитра 2:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Земплин - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Середь 2:1 Ружомберок - Погронье 1:0 Сеница - Ружомберок 0:1 Ружомберок - ДАК 1:3 Нитра - Ружомберок 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 11 8 2 1 20 - 4 26
2. Слован Братислава 10 7 2 1 25 - 8 23
3. Ружомберок 12 5 6 1 18 - 10 21
4. ДАК 11 5 3 3 18 - 15 18
5. Тренчин 12 4 5 3 18 - 14 17
6. Земплин 11 5 2 4 14 - 13 17
7. Жилина 12 4 3 5 16 - 15 15
8. Сеница 12 3 5 4 12 - 18 14
9. Середь 12 3 4 5 11 - 15 13
10. Татран Липтовски-Микулаш 11 3 1 7 16 - 26 10
11. Злате Моравце 12 1 4 7 12 - 25 7
12. Погронье 12 1 3 8 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 4 1 0 16 - 5 13
2. Спартак Трнава 5 4 1 0 11 - 1 13
3. Земплин 6 4 0 2 11 - 7 12
4. Середь 7 3 1 3 8 - 7 10
5. Ружомберок 6 2 3 1 6 - 3 9
6. Татран Липтовски-Микулаш 5 3 0 2 11 - 9 9
7. Жилина 6 3 0 3 10 - 8 9
8. ДАК 5 2 2 1 9 - 8 8
9. Сеница 6 2 2 2 5 - 8 8
10. Злате Моравце 7 1 4 2 8 - 9 7
11. Тренчин 5 1 3 1 8 - 5 6
12. Погронье 6 1 3 2 7 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 6 4 1 1 9 - 3 13
2. Ружомберок 6 3 3 0 12 - 7 12
3. Тренчин 7 3 2 2 10 - 9 11
4. Слован Братислава 5 3 1 1 9 - 3 10
5. ДАК 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Жилина 6 1 3 2 6 - 7 6
7. Сеница 6 1 3 2 7 - 10 6
8. Земплин 5 1 2 2 3 - 6 5
9. Середь 5 0 3 2 3 - 8 3
10. Татран Липтовски-Микулаш 6 0 1 5 5 - 17 1
11. Злате Моравце 5 0 0 5 4 - 16 0
12. Погронье 6 0 0 6 3 - 17 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеница Elvis Mashike Sukisa 7 2 1
2. Спартак Трнава Ристовски Милан 6 0 0
3. Тренчин Кадак Якуб 5 0 3
4. Жилина Бичахчян Ваан 4 1 4
5. Ружомберок Регали Мартин 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Шпирьяк Доминик 4 2
2. Злате Моравце Чонка Матуш 5 0
3. Середь Гаша Роман 5 0
4. Земплин Alfonso Artabe 5 0
5. Сеница Шимчак Милан 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 18'
    Дуда Доминик уходит с поля. Gabriel Halabrin выходит вместо него
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Масло Ян бьет в цель!
  • 8'
    УДАЛЕНИЕ! - David Gac увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сеница 0:2 Ружомберок онлайн




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