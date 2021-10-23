Словакия: Суперлига 2021-2022
Сеница
0:2
Конец матча
Стадион: ФК Сеница
Ружомберок
8' Красная карточкаDavid Gac
0:1
9' ГолМасло Ян
59' Желтая карточкаКостадинов Тихомир
61' Желтая карточкаMilan Jurdik
0:2
82' ГолМадленяк Матей
10
Дуда
Доминик
16
Milan
Jurdik
17
Маулана
Эги
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
18
Бодя
Мартин
11
Кочан
Матей
15
Герец
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дуда ДоминикПолузащитник
-
16 Milan JurdikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Маулана ЭгиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 Бухель ЯкубПолузащитник
-
19 Бухель ФилипНападающий
-
-
30 Matus Repa
-
Главный тренер: Karol Prazenica
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Бодя МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Танцик ЯкубЗащитник
-
14 Бобчек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
99 Jakub Luka
-
Главный тренер: Гаспра Ян
Ход матча
8'
9'
0:1
61'
82'
0:2
История личных встреч
Сеница
Ружомберок
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
75%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
29 матчей
27.6%
31%
41.4%
8 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.2%
48.3%
34.5%
5 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сеница
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Elvis Mashike Sukisa
|7 (2)
|0.58
|Шумбера Шимон
|2
|0.17
|Ниархос Иоаннис
|1
|0.08
|Павлик Петр
|1
|0.08
|Маулана Эги
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|4
|0.33
|Кочан Матей
|3 (2)
|0.25
|Масло Ян
|3
|0.25
|Бренкус Адам
|3 (1)
|0.25
|Костадинов Тихомир
|1
|0.08
|Такач Далибор
|1
|0.08
|Мадленяк Матей
|1
|0.08
|Допатер Михал
|1
|0.08
|Герец Штефан
|0
|0
|Рымаренко Мартин
|0
|0
Карточки
Сеница
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимчак Милан
|3
|1
|Tomas Egert
|2
|1
|David Gac
|2
|1
|Шумбера Шимон
|3
|0
|Кучера Лукаш
|2
|0
|Дуда Доминик
|2
|0
|Gabriel Halabrin
|2
|0
|Пирошка Юрай
|0
|1
|Milan Jurdik
|1
|0
|Павлик Петр
|1
|0
|Машулович Даниэль
|1
|0
|Elvis Mashike Sukisa
|1
|0
|Свобода Вацлав
|1
|0
|Равас Генрих
|1
|0
|Бухель Якуб
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Регали Мартин
|4
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Крайчирик Иван
|2
|0
|Мадленяк Матей
|2
|0
|Oliver Luteran
|2
|0
|Кочан Матей
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Жигмунд Марек
|1
|0
|Танцик Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
11
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
4
80%
1
9%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
18%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
45%
1
33%
76-90
Забито
11
17
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
2
18%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
9%
4
24%
61-75
6
55%
2
12%
76-90
Пропущено
19
11
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
4
21%
1
9%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
2
11%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
8
42%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сеница
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сеница - Земплин 1:1 Середь - Сеница 2:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Тренчин - Сеница 3:3
Сеница - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 1:2 Жилина - Сеница 3:0 Сеница - ДАК 1:1 Злате Моравце - Сеница 1:1 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Ружомберок - Сеница 0:0 Середь - Сеница 4:1 Сеница - Погронье 0:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Сеница - Нитра 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Нитра - Сеница 0:3 Сеница - Ружомберок 0:1 Земплин - Сеница 1:0 Сеница - Середь 1:0
Ружомберок
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0
Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Тренчин - Ружомберок 1:1 Середь - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Сеница 0:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Нитра 2:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Земплин - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Середь 2:1 Ружомберок - Погронье 1:0 Сеница - Ружомберок 0:1 Ружомберок - ДАК 1:3 Нитра - Ружомберок 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|11
|8
|2
|1
|20 - 4
|26
|2.
|Слован Братислава
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|3.
|Ружомберок
|12
|5
|6
|1
|18 - 10
|21
|4.
|ДАК
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|5.
|Тренчин
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|6.
|Земплин
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|7.
|Жилина
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|8.
|Сеница
|12
|3
|5
|4
|12 - 18
|14
|9.
|Середь
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|11
|3
|1
|7
|16 - 26
|10
|11.
|Злате Моравце
|12
|1
|4
|7
|12 - 25
|7
|12.
|Погронье
|12
|1
|3
|8
|10 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|Спартак Трнава
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|3.
|Земплин
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|4.
|Середь
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|5.
|Ружомберок
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|6.
|Татран Липтовски-Микулаш
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|7.
|Жилина
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|8.
|ДАК
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|9.
|Сеница
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|10.
|Злате Моравце
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Тренчин
|5
|1
|3
|1
|8 - 5
|6
|12.
|Погронье
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|2.
|Ружомберок
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|3.
|Тренчин
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|4.
|Слован Братислава
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|ДАК
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Жилина
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|7.
|Сеница
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|8.
|Земплин
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|9.
|Середь
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
|11.
|Злате Моравце
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|12.
|Погронье
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеница
|Elvis Mashike Sukisa
|7
|2
|1
|2.
|Спартак Трнава
|Ристовски Милан
|6
|0
|0
|3.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|5
|0
|3
|4.
|Жилина
|Бичахчян Ваан
|4
|1
|4
|5.
|Ружомберок
|Регали Мартин
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|4
|2
|2.
|Злате Моравце
|Чонка Матуш
|5
|0
|3.
|Середь
|Гаша Роман
|5
|0
|4.
|Земплин
|Alfonso Artabe
|5
|0
|5.
|Сеница
|Шимчак Милан
|3
|1