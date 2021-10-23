Польша: Экстракласса 2021-2022
Ракув
1:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Stadion Rakow
Брук-Бет Термалица
0:0
6' Не забитый пенальтиИви Лопес
1:0
6' Гол в свои воротаNemanja Tekijaski
27' Желтая карточкаВасьелевски Марцин
45' Желтая карточкаПетрашек Томаш
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
99
Лоска
Томаш
18
Piotr
Wlazlo
66
Земан
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Земан МартинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Глоушек АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
Ход матча
6'
0:0
6'
45'
История личных встреч
Ракув
Брук-Бет Термалица
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|6 (3)
|0.55
|Гутковский Владислав
|4
|0.36
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.27
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.18
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.18
|Тудор Фран
|1
|0.09
|Нивулис Анджей
|1
|0.09
|Рундич Милан
|1
|0.09
|Длугош Виктор
|1
|0.09
|Кун Патрик
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|Стургеон Фабиу
|0
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|5 (3)
|0.45
|Adam Radwanski
|2
|0.18
|Patryk Czarnowski
|1
|0.09
|Kacper Spiewak
|1
|0.09
|Ernest Terpilowski
|1
|0.09
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Губинек Михал
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|Петрашек Томаш
|3
|0
|Тудор Фран
|3
|0
|Стургеон Фабиу
|1
|1
|Нивулис Анджей
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Полетанович Марко
|1
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Арак Якуб
|1
|0
|Сапала Игор
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|3
|0
|Васьелевски Марцин
|3
|0
|Mateusz Grzybek
|2
|0
|Wiktor Biedrzycki
|2
|0
|Земан Мартин
|1
|0
|Путивцев Артём
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Мешанович Мурис
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Adam Radwanski
|1
|0
|Nemanja Tekijaski
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
29%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
14
8
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
5
36%
3
38%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
6
55%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
1
10%
2
18%
76-90
Забито
21
10
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
10%
1
10%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
2
10%
2
20%
31-45
5
24%
1
10%
46-60
5
24%
3
30%
61-75
4
19%
2
20%
76-90
Пропущено
14
15
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
1
7%
8
53%
46-60
5
36%
1
7%
61-75
1
7%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3
Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Рубин - Ракув 0:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Ракув - Рубин 0:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ракув - Судува 0:0 Пяст - Ракув 2:3 Судува - Ракув 0:0 Легия - Ракув 1:1 Ред Булл Зальцбург - Ракув 2:2 Погонь Щецин - Ракув 1:3
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1
Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Брук-Бет Термалица - Стомиль Ольштын 0:0 ЛКС Лодзь - Брук-Бет Термалица 3:2 Одра Ополе - Брук-Бет Термалица 1:0 Тыхы - Брук-Бет Термалица 0:2 Брук-Бет Термалица - Хробры 0:0 Видзев Лодзь - Брук-Бет Термалица 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 0:1 Брук-Бет Термалица - Медзь 0:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 6:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|12
|8
|3
|1
|27 - 7
|27
|2.
|Ракув
|1:0
|11
|7
|3
|1
|22 - 14
|24
|3.
|Лехия Гданьск
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|22
|4.
|Погонь Щецин
|11
|5
|4
|2
|16 - 9
|19
|5.
|Шлёнск
|11
|4
|5
|2
|15 - 14
|17
|6.
|Краковия
|11
|4
|4
|3
|18 - 18
|16
|7.
|Радомьяк Радом
|12
|3
|7
|2
|15 - 12
|16
|8.
|Ягеллония
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|9.
|Сталь Мелец
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|10.
|Заглембе Любин
|10
|5
|0
|5
|13 - 17
|15
|11.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|12.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|13.
|Гурник Забже
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|14.
|Висла Плоцк
|12
|4
|1
|7
|19 - 21
|13
|15.
|Легия
|9
|3
|0
|6
|10 - 13
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|0:1
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|17.
|Варта Познань
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|12
|1
|3
|8
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|3.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|4.
|Погонь Щецин
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|5.
|Сталь Мелец
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|7.
|Ягеллония
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|10.
|Гурник Забже
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|11.
|Ракув
|1:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|12.
|Краковия
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|13.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|14.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|15.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|16.
|Брук-Бет Термалица
|0:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|1:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Лех
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|4.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|Заглембе Любин
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|9.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Радомьяк Радом
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|14.
|Легия
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|15.
|Сталь Мелец
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|0:1
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|8
|1
|1
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|3.
|Ракув
|Иви Лопес
|6
|3
|4
|4.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|6
|1
|2
|5.
|Гурник Ленчна
|Bartosz Spiaczka
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Висла Плоцк
|Жезничак Якуб
|4
|1
|3.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|4.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|5.
|Лех
|Дуглас Барри
|4
|0