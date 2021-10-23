  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ракув
3:2
Конец матча

Стадион:
Брук-Бет Термалица
0'
0:0
6' Не забитый пенальти
Иви Лопес
1:0
6' Гол в свои ворота
Nemanja Tekijaski
27' Желтая карточка
Васьелевски Марцин
45' Желтая карточка
Петрашек Томаш
1:1
58' Гол
Nemanja Tekijaski
2:1
63' Гол
Иви Лопес
65' Желтая карточка
Nemanja Tekijaski
3:1
78' Гол
Петрашек Томаш
90' Желтая карточка
Piotr Wlazlo
3:2
90' Гол
Мешанович Мурис
90'+6
1
Ковачевич
Владан
6
Нивулис
Анджей
2
Петрашек
Томаш
24
Арсенич
Зоран
7
Тудор
Фран
8
Лидерман
Бен
88
Гвилия
Валериане
20
Полетанович
Марко
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
21
Гутковский
Владислав
99
Лоска
Томаш
13
Mateusz
Grzybek
6
Nemanja
Tekijaski
19
Безпалец
Михал
3
Грабовски
Марцин
18
Piotr
Wlazlo
23
Васьелевски
Марцин
22
Губинек
Михал
95
Sebastian
Bonecki
66
Земан
Мартин
9
Kacper
Spiewak
Ракув
3-5-2
Брук-Бет Термалица
4-1-4-1

История личных встреч

Ракув
Брук-Бет Термалица

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:2
ПД
1:0
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 7 (3) 0.64
Гутковский Владислав 4 0.36
Цебуля Марчин 3 (1) 0.27
Мусёлик Себастьян 2 0.18
Вдовяк Матеуш 2 0.18
Тудор Фран 1 0.09
Нивулис Анджей 1 0.09
Рундич Милан 1 0.09
Петрашек Томаш 1 0.09
Длугош Виктор 1 0.09
Кун Патрик 0 0
Гедеш Алешандре 0 0
Стургеон Фабиу 0 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 5 (3) 0.45
Adam Radwanski 2 0.18
Мешанович Мурис 1 0.09
Patryk Czarnowski 1 0.09
Nemanja Tekijaski 1 0.09
Kacper Spiewak 1 0.09
Ernest Terpilowski 1 0.09
Mateusz Grzybek 0 0
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Губинек Михал 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 3 1
Петрашек Томаш 3 0
Тудор Фран 3 0
Стургеон Фабиу 1 1
Нивулис Анджей 2 0
Цебуля Марчин 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Вдовяк Матеуш 2 0
Полетанович Марко 1 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Иви Лопес 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Арак Якуб 1 0
Сапала Игор 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 4 0
Васьелевски Марцин 3 0
Mateusz Grzybek 2 0
Wiktor Biedrzycki 2 0
Nemanja Tekijaski 2 0
Земан Мартин 1 0
Путивцев Артём 1 0
Гергел Роман 1 0
Мешанович Мурис 1 0
Жира Павел 1 0
Adam Radwanski 1 0
Ernest Terpilowski 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
22%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

14
8
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
5
36%
3
38%
61-75
3
21%
2
25%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
6
55%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Забито

23
13
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
9%
2
15%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
2
9%
2
15%
31-45
5
22%
2
15%
46-60
6
26%
3
23%
61-75
5
22%
3
23%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
12%
2
12%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
2
12%
8
47%
46-60
5
29%
29%
2
12%
61-75
2
12%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3
Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Рубин - Ракув 0:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Ракув - Рубин 0:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ракув - Судува 0:0 Пяст - Ракув 2:3 Судува - Ракув 0:0 Легия - Ракув 1:1 Ред Булл Зальцбург - Ракув 2:2 Погонь Щецин - Ракув 1:3
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1
Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Брук-Бет Термалица - Стомиль Ольштын 0:0 ЛКС Лодзь - Брук-Бет Термалица 3:2 Одра Ополе - Брук-Бет Термалица 1:0 Тыхы - Брук-Бет Термалица 0:2 Брук-Бет Термалица - Хробры 0:0 Видзев Лодзь - Брук-Бет Термалица 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 0:1 Брук-Бет Термалица - Медзь 0:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 6:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 12 8 3 1 27 - 7 27
2. Ракув 11 7 3 1 24 - 16 24
3. Лехия Гданьск 1:1 12 6 5 1 21 - 10 23
4. Погонь Щецин 11 5 4 2 16 - 9 19
5. Шлёнск 11 4 5 2 15 - 14 17
6. Краковия 11 4 4 3 18 - 18 16
7. Радомьяк Радом 12 3 7 2 15 - 12 16
8. Ягеллония 11 4 4 3 12 - 12 16
9. Сталь Мелец 11 4 3 4 15 - 18 15
10. Заглембе Любин 10 5 0 5 13 - 17 15
11. Пяст 11 4 2 5 14 - 15 14
12. Висла Краков 11 4 2 5 14 - 16 14
13. Гурник Забже 1:1 11 4 2 5 14 - 16 14
14. Висла Плоцк 12 4 1 7 19 - 21 13
15. Легия 9 3 0 6 10 - 13 9
16. Брук-Бет Термалица 11 1 4 6 12 - 18 7
17. Варта Познань 11 1 4 6 8 - 15 7
18. Гурник Ленчна 12 1 3 8 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Лехия Гданьск 1:1 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Висла Плоцк 5 4 1 0 10 - 1 13
4. Погонь Щецин 5 4 1 0 12 - 3 13
5. Сталь Мелец 6 4 0 2 9 - 8 12
6. Радомьяк Радом 6 3 3 0 10 - 5 12
7. Ягеллония 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Шлёнск 6 2 3 1 8 - 6 9
9. Заглембе Любин 5 3 0 2 8 - 6 9
10. Гурник Забже 1:1 6 3 0 3 7 - 7 9
11. Ракув 4 2 2 0 10 - 6 8
12. Краковия 5 2 2 1 10 - 8 8
13. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
14. Висла Краков 5 2 1 2 7 - 5 7
15. Легия 4 2 0 2 6 - 5 6
16. Брук-Бет Термалица 6 1 2 3 8 - 11 5
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 14 - 10 16
2. Лех 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Лехия Гданьск 1:1 6 2 3 1 10 - 6 9
4. Шлёнск 5 2 2 1 7 - 8 8
5. Краковия 6 2 2 2 8 - 10 8
6. Пяст 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 11 7
8. Заглембе Любин 5 2 0 3 5 - 11 6
9. Погонь Щецин 6 1 3 2 4 - 6 6
10. Гурник Забже 1:1 5 1 2 2 7 - 9 5
11. Радомьяк Радом 6 0 4 2 5 - 7 4
12. Ягеллония 4 1 1 2 3 - 6 4
13. Варта Познань 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Легия 5 1 0 4 4 - 8 3
15. Сталь Мелец 5 0 3 2 6 - 10 3
16. Брук-Бет Термалица 5 0 2 3 4 - 7 2
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 8 1 1
2. Ракув Иви Лопес 7 3 4
3. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
4. Гурник Забже Хименес Хесус 6 1 2
5. Лехия Гданьск Зволински Лукаш 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Висла Плоцк Жезничак Якуб 4 1
3. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
4. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
5. Лех Дуглас Барри 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    50'
    Петрашек Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Васьелевски Марцин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Nemanja Tekijaski уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    6'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Иви Лопес пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ракув 3:2 Брук-Бет Термалица онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 