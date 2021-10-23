Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Кортрейк
1:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Гульденспоренстадион
Остенде
22' Желтая карточкаПалаверса Анте
30' Желтая карточкаД'Эне Кристоф
32' Желтая карточкаТанье Антон
1:0
43' ГолГейе Папе Хабиб
60' Желтая карточкаФортес Стивен
31
Илич
Марко
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
27
Капон
Брехт
34
Бэтцнер
Ник
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Делле ЖорисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Karim Belhocine
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
-
27 Капон БрехтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидНападающий
- Нападающий
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Alexander Blessin
Ход матча
22'
30'
32'
43'
1:0
60'
История личных встреч
Кортрейк
Остенде
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
19 матчей
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|6 (3)
|0.5
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.33
|Шевалье Тедди
|2
|0.17
|Алиуи Рашид
|1
|0.08
|Д'Эне Кристоф
|1
|0.08
|Оканси Эрик
|1
|0.08
|Ружо Лукас
|0
|0
|Палаверса Анте
|0
|0
|Abdelhak Kadri
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|8 (1)
|0.67
|Амброз Тьерри
|2
|0.17
|Амаде Альфонс
|2
|0.17
|Квасина Марко
|1
|0.08
|Бэтцнер Ник
|1
|0.08
|Капон Брехт
|1
|0.08
|Якель Фредерик
|1
|0.08
|Роша Кенни
|0
|0
|Д'Арпино Максим
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ружо Лукас
|5
|0
|Палаверса Анте
|5
|0
|Сейнсбери Трент
|4
|0
|Mathias Fixelles
|2
|1
|Радованович Александар
|2
|1
|Д'Эне Кристоф
|3
|0
|Вандандриш Кевин
|3
|0
|Селемани Фаиз
|3
|0
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Девале Жиль
|2
|0
|Марлос Морено
|2
|0
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Бадамоси Мохамед
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Гейе Махтар
|4
|0
|Матам Тео Ндика
|4
|0
|Фортес Стивен
|2
|1
|Амаде Альфонс
|2
|1
|Квасина Марко
|3
|0
|Танье Антон
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Хендри Джек
|2
|0
|Роша Кенни
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Д'Арпино Максим
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Д'Хасе Робби
|1
|0
|Якель Фредерик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
4
50%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
17%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
38%
4
44%
76-90
Забито
14
16
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
14%
3
19%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
3
21%
5
31%
61-75
4
29%
2
13%
76-90
Пропущено
13
19
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
2
15%
2
11%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
3
23%
4
21%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
4
31%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0
АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Херенвен - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Валансьен 0:1 Брюгге - Кортрейк 0:1 Вестхук - Кортрейк 0:3 Кортрейк - Мехелен 1:4 Васланд-Беверен - Кортрейк 3:4 Кортрейк - Брюгге 1:2 Кортрейк - Андерлехт 2:1
Остенде
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2
Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Остенде - Гент 1:0 Генк - Остенде 3:4 Остенде - Шарлеруа 0:3 Остенде - Мускрон-Перювельз 0:0 Амьен - Остенде 2:1 Звевезеле - Остенде 3:9 Стандард - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:2 Остенде - Гент 0:4 Гент - Остенде 2:1 Мехелен - Остенде 5:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|24 - 11
|22
|3.
|Мехелен
|2:2
|12
|6
|2
|4
|21 - 21
|20
|4.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|5.
|Эйпен
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|6.
|Шарлеруа
|12
|5
|5
|2
|22 - 14
|20
|7.
|Кортрейк
|1:0
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|8.
|Андерлехт
|11
|4
|5
|2
|21 - 14
|17
|9.
|Остенде
|0:1
|12
|5
|2
|5
|16 - 20
|17
|10.
|Генк
|11
|5
|2
|4
|21 - 17
|17
|11.
|Синт-Трейден
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|12.
|Стандард
|12
|4
|3
|5
|13 - 20
|15
|13.
|Гент
|11
|4
|2
|5
|18 - 13
|14
|14.
|Зульте-Варегем
|2:2
|12
|3
|4
|5
|19 - 26
|13
|15.
|Серен Юнайтед
|12
|4
|0
|8
|16 - 24
|12
|16.
|АХ Лёвен
|11
|1
|7
|3
|11 - 19
|10
|17.
|Серкль Брюгге
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|2
|9
|7 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|2.
|Мехелен
|2:2
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|3.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Кортрейк
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Остенде
|0:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|9.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|10.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|11.
|Шарлеруа
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|12.
|Эйпен
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|13.
|АХ Лёвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|14.
|Зульте-Варегем
|2:2
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|15.
|Синт-Трейден
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Стандард
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|17.
|Серкль Брюгге
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|3.
|Брюгге
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|4.
|Антверпен
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|8.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Зульте-Варегем
|2:2
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|10.
|Остенде
|0:1
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|11.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|12.
|Генк
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|13.
|Мехелен
|2:2
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|Кортрейк
|1:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Гент
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|12
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|8
|0
|4
|4.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|8
|1
|0
|5.
|Остенде
|Гейе Махтар
|8
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Стандард
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|3.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|4.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|5.
|Кортрейк
|Палаверса Анте
|5
|0