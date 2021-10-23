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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Кортрейк
1:0
Конец матча

Стадион:
Остенде
0'
22' Желтая карточка
Палаверса Анте
30' Желтая карточка
Д'Эне Кристоф
32' Желтая карточка
Танье Антон
1:0
43' Гол
Гейе Папе Хабиб
60' Желтая карточка
Фортес Стивен
90'+5
31
Илич
Марко
2
Девале
Жиль
5
Сейнсбери
Трент
66
Радованович
Александар
30
Д'Эне
Кристоф
26
Вандандриш
Кевин
8
Палаверса
Анте
29
Марлос
Морено
18
Abdelhak
Kadri
10
Селемани
Фаиз
17
Гейе
Папе
Хабиб
28
Юбер
Гийом
7
Матам
Тео
Ндика
17
Фортес
Стивен
3
Медли
Зех
33
Танье
Антон
27
Капон
Брехт
6
Д'Арпино
Максим
23
Амаде
Альфонс
34
Бэтцнер
Ник
68
Амброз
Тьерри
9
Гейе
Махтар
Кортрейк
4-2-3-1
Остенде
4-4-2

История личных встреч

Кортрейк
Остенде

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:2
ПДА
2:1
ПДА
3:1
ПДА
0:3
ПДА
2:2
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ЛП
0:2
ЛП
2:2
ЛП
2:1
ЛП
1:0
ЛЖ
1:7
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 6 (3) 0.5
Гейе Папе Хабиб 4 0.33
Шевалье Тедди 2 0.17
Алиуи Рашид 1 0.08
Д'Эне Кристоф 1 0.08
Оканси Эрик 1 0.08
Ружо Лукас 0 0
Палаверса Анте 0 0
Abdelhak Kadri 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 8 (1) 0.67
Амброз Тьерри 2 0.17
Амаде Альфонс 2 0.17
Квасина Марко 1 0.08
Бэтцнер Ник 1 0.08
Капон Брехт 1 0.08
Якель Фредерик 1 0.08
Роша Кенни 0 0
Д'Арпино Максим 0 0
Матам Тео Ндика 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ружо Лукас 5 0
Палаверса Анте 5 0
Сейнсбери Трент 4 0
Mathias Fixelles 2 1
Радованович Александар 2 1
Д'Эне Кристоф 3 0
Вандандриш Кевин 3 0
Селемани Фаиз 3 0
Дерейк Тимоти 2 0
Девале Жиль 2 0
Марлос Морено 2 0
Гейе Папе Хабиб 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Илич Марко 1 0
Бадамоси Мохамед 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амброз Тьерри 4 0
Гейе Махтар 4 0
Матам Тео Ндика 4 0
Фортес Стивен 2 1
Амаде Альфонс 2 1
Квасина Марко 3 0
Танье Антон 3 0
Теате Артур 1 1
Хендри Джек 2 0
Роша Кенни 2 0
Бэтцнер Ник 2 0
Д'Арпино Максим 1 0
Боонен Инди 1 0
Д'Хасе Робби 1 0
Якель Фредерик 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
4
50%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
17%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
38%
4
44%
76-90

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
2
13%
3
19%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
3
20%
5
31%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
15%
2
10%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
3
23%
4
20%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
4
31%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0
АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Херенвен - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Валансьен 0:1 Брюгге - Кортрейк 0:1 Вестхук - Кортрейк 0:3 Кортрейк - Мехелен 1:4 Васланд-Беверен - Кортрейк 3:4 Кортрейк - Брюгге 1:2 Кортрейк - Андерлехт 2:1
Остенде
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2
Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Остенде - Гент 1:0 Генк - Остенде 3:4 Остенде - Шарлеруа 0:3 Остенде - Мускрон-Перювельз 0:0 Амьен - Остенде 2:1 Звевезеле - Остенде 3:9 Стандард - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:2 Остенде - Гент 0:4 Гент - Остенде 2:1 Мехелен - Остенде 5:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 2:0 12 8 1 3 26 - 11 25
2. Брюгге 11 6 4 1 20 - 13 22
3. Эйпен 0:2 12 6 2 4 21 - 16 20
4. Мехелен 12 6 2 4 21 - 21 20
5. Антверпен 11 6 2 3 21 - 15 20
6. Шарлеруа 12 5 5 2 22 - 14 20
7. Кортрейк 12 5 3 4 15 - 14 18
8. Андерлехт 11 4 5 2 21 - 14 17
9. Остенде 12 5 2 5 16 - 20 17
10. Генк 11 5 2 4 21 - 17 17
11. Синт-Трейден 11 4 3 4 12 - 14 15
12. Стандард 12 4 3 5 13 - 20 15
13. Гент 11 4 2 5 18 - 13 14
14. Зульте-Варегем 12 3 4 5 19 - 26 13
15. Серен Юнайтед 12 4 0 8 16 - 24 12
16. АХ Лёвен 11 1 7 3 11 - 19 10
17. Серкль Брюгге 12 2 3 7 14 - 19 9
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 2 9 7 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 6 4 1 1 16 - 7 13
2. Мехелен 6 4 1 1 14 - 9 13
3. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Унион Сент-Жиллуаз 2:0 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Кортрейк 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Антверпен 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Остенде 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
9. Серен Юнайтед 6 3 0 3 11 - 9 9
10. Андерлехт 5 2 2 1 13 - 7 8
11. Шарлеруа 6 2 2 2 8 - 6 8
12. Эйпен 0:2 6 2 1 3 7 - 9 7
13. АХ Лёвен 5 1 3 1 5 - 7 6
14. Зульте-Варегем 6 1 2 3 9 - 15 5
15. Синт-Трейден 6 1 2 3 7 - 11 5
16. Стандард 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Серкль Брюгге 6 0 2 4 4 - 10 2
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 0 6 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 2:0 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Эйпен 0:2 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Шарлеруа 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
5. Брюгге 5 3 1 1 8 - 7 10
6. Антверпен 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Стандард 6 3 1 2 6 - 9 10
8. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Зульте-Варегем 6 2 2 2 10 - 11 8
10. Остенде 6 2 1 3 8 - 11 7
11. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
12. Генк 6 2 1 3 9 - 12 7
13. Мехелен 6 2 1 3 7 - 12 7
14. Кортрейк 6 2 1 3 6 - 8 7
15. АХ Лёвен 6 0 4 2 6 - 12 4
16. Серен Юнайтед 6 1 0 5 5 - 15 3
17. Беерсхот-Вильрейк 5 0 2 3 7 - 13 2
18. Гент 5 0 1 4 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 12 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 8 1 6
4. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 8 0 4
5. Зульте-Варегем Воссен Йелле 8 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Стандард Аль-Дахиль Амин 4 1
3. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
4. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
5. Кортрейк Палаверса Анте 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Гейе Папе Хабиб бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Anton Tanghe получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Д'Эне Кристоф получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Палаверса Анте получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кортрейк 1:0 Остенде онлайн




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